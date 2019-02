Los doce del procés

Voz 1727

00:00

qué tal muy buenos días hoy es el día comienza el juicio a los dirigentes del otoño separatista catalán aquellos días de vértigo de aprobación de leyes de ruptura de referéndum ilegal Declaración de independencia doce personas se juegan desde hoy peticiones altísimas de privación de libertad un asunto muy serio en lo personal para los procesados y muy muy relevante para la vida pública española porque fue el primer intento de independencia unilateral en esta democracia llevado a cabo por representantes del Estado en aquella comunidad en realidad nada avanzará en Cataluña hasta que este juicio se resuelva y eso lo sabe todo el mundo la propaganda independentista lleva meses pese a la justicia española justicia yace hoy un esfuerzo extra de transparencia ofreciendo la retransmisión íntegra y en directo de las sesiones del juicio en streaming para que todo el mundo pueda haberlo ojalá nunca hubiéramos terminado en los tribunales porque ese es un carril que una vez que se activa no tiene vuelta atrás en un Estado de Derecho empieza el juicio y quiénes pretendan hacer un cóctel con todos los ingredientes de esta crisis sólo añadirán sufrimiento el sufrimiento ni las posibles soluciones a la crisis constitucional en Cataluña ni por supuesto algo tan coyuntural como los presupuestos generales del Estado pasan esta mañana por las salas del Tribunal Supremo no hay transacción política posible en una democracia con separación de poderes como la española así que a partir de hoy son los hechos su calificación jurídica la participación o no y en qué grado de los procesados lo que debe dirimirse Pepa Bueno