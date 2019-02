Millones de expertos en Derecho Penal

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos llegó el día del juicio rodeado de rayos y centellas sobre el salón de plenos del Tribunal Supremo se ha volcado en los últimos meses semanas y días cuánto la parcialidad humana es capaz de acumular en un sentido o en otro para tirar de la toga de los siete magistrados que han de juzgar la causa del pluses la expectación es máxima pero a diferencia de otros juicios acontecimiento como el del 11M por ejemplo las posiciones de partidos de medios y de Ciudadanos no sólo están alineadas de forma cerrada en favor o en contra de los acusados sino que llegan hasta la calificación penal de los hechos que se juzgan al tipo de sentencia que en justicia corresponde no recuerdo otro caso similar quiero decir que además de saber por anticipado que los acusados son culpables o inocentes nos hemos convertido a todos en expertos en derecho penal en cualquier reunión foro tertulia periodística chat un similar se califican los hechos a juzgar con una soltura técnica sorprendente no sólo los especialistas también el público en general hubo rebelión no la hubo Se afirma sedición conspiración para la sedición y desobediencia nada es inútil recordar que hasta que las acusaciones no se en y probadas ante el Tribunal estamos ante un folio en blanco se dice con razón que los próximos tres meses se examina el Supremo irse dice pero también es verdad que ese mide asimismo el temple y el sentido de la responsabilidad de nuestros políticos de nuestros medios de comunicación de todos nosotros que sería de desear un ejercicio de contención general pero me temo que no ocurrirá como también me temo que aunque el juicio va a poderse seguido por televisión desde el primero hasta el último minuto nada de lo que suceda modificará lo más mínimo las posturas Pérez determinadas por la más rigurosa incondicionalidades ya lo dijo Einstein es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio es la hora de la justicia respetemos la pero no olvidemos que cuando finalice su trabajo el problema seguirá ahí esperando a la política