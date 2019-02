Arrimadas: "Que Sánchez no acepte la autodeterminación no significa que no esté cediendo en muchas cosas. Lo está viendo toda España"

Voz 1 00:00 Inés Arrimadas buenos días bon día a día buenos días qué tal

Voz 1727 00:04 presidenta de ciudad Parlament de Cataluña portavoz del comité ejecutivo de este partido la habíamos citado hoy para hablar del juicio que espera del juicio que se inicia en el Tribunal Supremo esta mañana

Voz 2 00:14 pues ya esperar respeto a la justicia porque los que tienen que decidir si hay delitos que es lo que se ve enjuiciar lo tener no serán los jueces por tanto a mí lo que preocupa es que el juicio qué marcando absolutamente tanto en Cataluña que incluso los partidos separatista me ha vuelto nos ha vuelto a cerrar el Parlament de Catalunya esta misma semana ha vuelto a cancelar comisiones y ayer en una decisión absolutamente vergonzante y vergonzosa ponemos ese sumario se sumó a los partidos separatistas para cancelar pleno de la semana que viene ellos que hablan tanto de diálogo que resulta que donde se tiene que hacer el diálogo que es en el Parlamento entre fuerzas catalanas falta inyectarse muchísimo a parte de esto pues resulta que lo cierran los quitaron la palabra la sesión de control cierran las comisiones sin amor que no del Parlamento esto es una auténtica vergüenza democrática que el Gobierno de España simplemente pues mira para otro lado y aplaude y encima les da la razón a los separatistas que es que hay que crear no sé qué mesa de diálogo cara a los partidos catalanes no mires la mesa de diálogo de partidos catalanes esta intentaba hacia de hace mucho tiempo se Parlamento de Cataluña y estamos hartos de que el separatismo nos lo cierre cada vez que les da la gana

Voz 1727 01:24 señor Arrimadas abierto está al Congreso de los Diputados de hecho hoy hay pleno ustedes con el PP y con Vox se llevaron la política a la calle este domingo por cierto con un resultado irregular porque en Madrid sí se puede llevar la política en la calle

Voz 2 01:37 como Perdona si que digo que abierto está

Voz 1727 01:40 congreso de los Diputados abierto esta silla

Voz 1 01:42 claro que dar grafias no no le preguntaba Guerra de preguntaba

Voz 1727 01:47 porque consideraban que era adecuado llevarse la política a la calle en el caso de Madrid porque está abierto el Congreso hay un pleno

Voz 2 01:54 creo que estamos en el Congreso hoy es que nosotros estamos en el Congreso y daremos la cara daremos la talla impresión queremos iniciativas no sólo de de esta cuestión muchísimo de todas es que nadie hiciera el Congreso los diputados es que si los partidos independentistas pudieran y tuviera mayoría también lo cerraría ahora evidentemente estamos en nuestro derecho de hacerlo la manifestación

Voz 1 02:14 no no claro por supuesto darlo por supuesto cuando queramos por supuesto

Voz 2 02:18 eh que se saltan las leyes que te cierren el Parlamento y que encima te quieren decir lo que tienen que decir esto es en todas estas circunstancias están dando es en Cataluña ya más que sorprenderme hoy indignar migrantes luego ante lo que hagan los que yo me espero que todo de todo como que nos partan la cara a un compañero nuestro en un que Revilla y el alcalde de Esquerra se felicite públicamente de la agresión sea eso está pasando ahora en Catalunya aparte de lo que hagan los partidos separatistas a mí lo que me sorprende es que Podemos el partido socialista Esther en esta en esta deriva de las razones es decir que bueno que pueden porque es una mesa de diálogo y el partido no sé qué es lo que estaba haciendo en Cataluña es muy eran los que se han quejado todos los tiempo de que estaba judicializado la política no sé si ustedes acuerdan dos hago la política pues bien hay un juicio a unos señores que se han saltado la ley eso es evidente no sabemos todos ahora si hay calificación penal no delitos sean o no eso lo irá jueces pero los que son cada la justicia son los que están politizando politizando la Paul la Justicia judicializado la política ellos con el juicio amparado el Parlament de Cataluña es decir los que se quejaban de que la justicia lo marcaba todo resulta que cierran el Parlamento para para protestar para hacer lo que quieran porque no lo están de acuerdo con lo que dice es decir nosotros estamos ya muy cansados de verdad hay temas muy importantes encima de la mesa hay leyes pendientes a Iker no hay dieciocho mil personas en lista de espera para una residencia pública en Cataluña tenemos las peores datos de barracones escolares los peores datos de de espera de dependencia esto es esto es indignante verdad hay una mayoría social en Cataluña que cuando el Gobierno de España dice que es que están dialogando con Cataluña se preguntan te dialogando con quién dialogando con Torra Noel dialogando con Cataluña el dialogando con el separatismo porque Cataluña es muchísimo más plural y de hecho el independentismo es absoluta mayoría cortando los otros que vamos a hacer pues como bien decía usted trabajar en las instituciones con eso también intentaremos trabaja en el Parlamento aunque no lo cierran por supuesto tenemos todo el derecho El Mundo a que la gente se pueda expresar con unas manifestaciones democráticas y como cada perfectamente con sus trámites este domingo también en Barcelona o lo aprovechó para decirlo aquí

Voz 1 04:43 la de este domingo la de este domingo déjeme preguntarle algo Arrimadas dicho mediación de alguna pregunta si la diste la de éste

Voz 1727 04:50 domingo se convoca exactamente por los mismos motivos que la del domingo pasado en Colón

Voz 2 04:56 pues sí con un añadido que tienen dado que en Cataluña nosotros tenemos la sensación absoluta muchos ciudadanos no todos pero sí muchísimos ciudadanos de agrandó que vemos al Gobierno de España está comprando todos los marcos del separatismo todos que que en conflicto entre Cataluña y España cosa pienso

Voz 1727 05:15 que haya roto la aunque haya roto formalmente las negociaciones el viernes pasado

Voz 2 05:20 Ford yo es que no no tengo esa interpretación yo el viernes un documento que colgaba el señor Sánchez en su propio Twitter y que es un documento oficial de Moncloa en el que seguía hablando de la figura del relator el que seguía hablando de la mesa de partidos que seguía hablando de todo exactamente yo creo que simplemente en un anuncio que ellos hicieron que no se corresponde en nada con el documento que colgaron por cierto simplemente para quitar importancia a la manifestación

Voz 1 05:46 qué quiere que el Gobierno miente cree que el Gobierno miente

Voz 2 05:50 es que el Gobierno ha colgado en su tuviera supongo que usted logran Vito el Gobierno señor Pedro Sánchez en la página web oficial han colgado un documento el mismo viernes hablan del relator hablando de de la mesa sale partidos es que no lo digo yo lo dicen ellos que pasa que estaban poco asustados con la convocatoria de la manifestación quisieron desmovilizar prestación y encima les salió mal porque salieron miles y miles de personas a la calle mucho más de lo que se pensaba al Gobierno y que además insisto pues es que la incomodidad con el Gobierno no sólo lo decimos

Voz 1 06:21 tengo aquí a mi lado a Lucía Méndez que tiene a mano levantada hace rato te quiere formular una propuesta o miembros a su usted su partido lo hacemos aquí muy muy buenos días Inés por objetivar un poquito

Voz 3 06:33 de las cosas si mañana y los partidos independentistas rechaza en el presupuesto de Sánchez entiendo que será porque Sánchez no acepta sus proposiciones no

Voz 2 06:45 no es que vamos a ver entonces esto hay un debate si yo lo explico mi opinión sobre esto esto no se puede entender como el debate del todo o nada es decir los independentistas claro que están pidiendo un referéndum de autodeterminación por ejemplo el hecho de que son ya no acepte un referendo determinación que eso ya sería dan vamos la leche de acuerdo con usted sería la letra no significa no significa que no estén jugando en el campo que era el separatismos decir deslegitimar el Parlament como cámara de diálogo para hacer un chiringuito paralelo mirar para otro lado mientras están abriendo embajadas cuneta el público mientras está hecho usando de una justicia con dinero público de la Generalitat es decir pero no sirve el todo nada yo entiendo que a lo mejor es más fácil para hacer una un análisis pero el hecho de que Sánchez no esté aceptando no les vaya a aceptar espero un referéndum de autodeterminación no significa que no esté cediendo en muchas cosas ante el separatismo lo está viendo toda España y nosotros lo estamos bien pero nosotros insisto es que gente de su partido Bíblica mentes estaba agrediendo a decir que ya está bien de concesiones por tanto insisto estoy nada para este para esta cuestión desgraciadamente no lo sirve aunque no acepte espero bueno es que sería sería sería una bomba y logró que que el que el pueblo español le permitiera hacer esto Prados que que el referéndum de autodeterminación que evidentemente eran las cosas que hemos al separatismo no significa que no esté cediendo al separatismo y eso es algo que hay que tener en cuenta de análisis complejo que estar y que esta situación requiere

Voz 1727 08:25 Inés Arrimadas como siempre yo lo agradezco que no se haya dado su opinión en Hoy por Hoy en la Cadena Ser muy buenos días y suerte