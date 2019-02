Marcel Mauri (Òmnium Cultural) en la SER: "No hay división, cada uno entiende que hay formas diferentes de luchar contra la injusticia"

Voz 1 00:00 Marcel Mauri buenos días bon día buen día buenos días

Voz 1727 00:04 es portavoz de Omnium Cultural asociación que tiene su presidente encausado en este juicio su presidentes Jordi Kuchar para quien la Fiscalía pide diecisiete años de prisión y de inhabilitación por un presunto delito de rebelión la Abogacía del Estado el acusa de ese edición pide ocho años que esperan ustedes de este juicio señor Mauri

Voz 2 00:23 pues de hecho esperaríamos que no se producirá un juicio porque entendemos que la propia aquí nos ha habido mucha cuando de derechos fundamentales hacia Jordi Cuixart presidente hacia el resto de presos también por tanto lo lógico sería que no se hubiera producido que se hubieran dirimido las cuestiones políticas en el ámbito donde se tienen que dirimir que es en los parlamentos eso en las calles cuando la gente puede legítimamente salimos a protestar a ir de forma pacífica como los como lo hemos hecho siempre eso es lo que esperaríamos lamentablemente vemos que esta no es la senda que ha decidido Tom Mar el Tribunal Supremo oí en todo caso también seguiremos explicando nuestras razones explicando que no tenemos que no hemos cometido ningún delito que evidentemente no cometió ningún delito defendiéndonos explicando y acusando esta ponderación de derechos fundamentales que que estamos sufriendo

Voz 1727 01:10 ha podido hablar con Jordi chat en los últimos días sabe cómo afronta el juicio

Voz 2 01:15 Jordi afronta juicio con con mucha entereza con la conciencia tranquila de quién sabe que lo único que ha hecho ha sido ejercer sus derechos fundamentales en ese caso el derecho a manifestación de está lleva dieciséis meses en la cárcel simplemente por haber liderado una manifestación que fue pacífica que lo vio todo el mundo que dicho también los tribunales en Alemania en Bélgica que no ha habido violencia y bueno está con la misma entereza con la que entró hace dieciséis meses que es mucho tiempo en la cárcel pues está de esta misma forma y así va a afrontar este juicio

Voz 1727 01:47 no sabe cómo viven los procesados al hecho de que estén en el banquillo hoy ellos si por ejemplo Puigdemont no

Voz 2 01:56 es que esa esa división que a veces desde la política o también lógicamente desde algunos medios nos preguntáis no existe porque entendemos que que en ese sentido pues la la represión que entendemos que una parte importante hace doña Cataluña ha sufrido a partir de ahí pues cada persona decidió cómo afrontarla algunos como Jordi Cuixart pues decidieron ir a la Audiencia Nacional presentarse siempre lo ha hecho pero otras personas como Ramón pero también como Marta Rovira o Anna Gabriel A pero también botón y que el cantante que simplemente por hacer unas letras de las canciones pues ahora mismo está en Bélgica puede están haciendo de altavoz internacional a esta ante esta causa por lo tanto no hay división sino a partir de ahí cada uno entiende que hay formas distintas de luchar ante esta situación de injusticia

Voz 1727 02:39 señor Mauri usted que representa a la sociedad civil cómo valora el hecho de que el Parlament que es el lugar donde todos los catalanes están representados sean independentistas o no cierre o y cercena su actividad esta semana por la celebración del juicio hay catalanes que no se sienten concernidos y que sin embargo ven como no se pueden discutir allí cuestiones que tienen que ver con su vida cotidiana

Voz 2 03:02 es que de hecho esto de esto va este juicio no de ahí la presidenta del Parlament por ejemplo que simplemente por permitir que se produjera un debate que es lo que tienen que hacer los parlamentos los congresos que la gente pueda debatir pues Carme Forcadell lleva más de un año en la cárcel esta es la situación de injusticia en todo caso en Cataluña hay un ochenta por ciento lo dicen todas las encuestas de la ciudadanía que está en contra de esta situación de represión que no está que está en contra de que ahí a gente en la cárcel que entiende que la forma de dirimir los conflictos debe ser con con más democracia con más política hay también poniendo las urnas eso es lo que reclama una parte muy importante no de independentismo sino subrealismo y más allá y eso es lo que también estamos reivindicando no que volvamos a poner en el diálogo en la política las soluciones eso es lo que tendría que hacer el Gobierno de Pedro Sánchez Hinault amedrentarse ante ante cuarenta y cinco mil personas que que salieron este domingo a en la Plaza Colón a la extrema derecha que parece que es en esta marcando el ritmo político en España y eso es muy peligroso a la vez que muy lamentable

Voz 1727 04:00 usted entiende que las decisiones no se toman en función de las encuestas sino de lo que votan efectivamente catalanes y de la representación que tienen el Parlamente imagino

Voz 2 04:08 sí está claro está claro por eso en Cataluña hay una mayoría clara en el Parlament de Catalunya de hecho desde hace muchos años a favor de de este proceso político a favor de la autodeterminación se expresa también en en absurdas en cada ocasión veintiuno de diciembre también

Voz 1727 04:23 de nuevo es no no vamos a entrar en esa discusión que es hacerla es en escaños pero no no votos

Voz 2 04:28 no fíjense fíjense que el a los partidos a favor de autodeterminación van mucho más allá que el independentismo por lo tanto hay una mayoría clara clara clara en votos y en escaños a favor de que Cataluña pueda decidir en las urnas Éste a su situación política aquí contamos evidentemente también a los que siempre han defendido de hecho estoy al lado de los compañeros de dos común de cómo pueden que están aquí también protestando por este Juzgado injusto por lo tanto en votos en escaños mayoría social en la calle María asociado no Parlament eso es incuestionable y eso precisamente hasta PSC defiende que tiene que haber diálogo al lamentablemente estamos viendo cómo lo decía usted muy bien no es si se tienen que dirimir estas cuestiones no puede ser que porque cuarenta y cinco mil personas de extrema derecha salieron a la calle este domingo el Gobierno español ha decidido que que no va a oír el clamor mayoritario que pide día

Voz 1 05:19 algo de quiere preguntar nació en grabó bon día le ruego brevedad a los seis que el Supremo

Voz 3 05:25 diría usted señor Torra es más débil o más blando en la defensa de las ideas que tiene independentistas que el señor au Junqueras por ejemplo cualquier dos que están sentados en el banco de acusados no no no

Voz 2 05:39 cuestión de debilidad te entiendo que tanto señor Junquera hacia el resto presos políticos como también presentó Rail esta dependencia

Voz 3 05:48 no es más no es más débil en defensa de sus ideas y sin embargo no tienen ningún problema con la justicia no luego yo de ahí deduzco que no es son las de las ideas que se tienen se defienden sino los hechos mire yo creo que eso sí que también es incuestionable hablaba usted de la cuestión habilidad de los datos electorales es lo que yo acabo de deducir de de estas dos preguntas creo que también es incuestionable no sólo no son las ideas lo que se persigue son los actos que se han cometido

Voz 2 06:17 Nos gustaría pensar como usted y estaría encantado de entender que la justicia española no persigue sino los actos lamentablemente sólo falta que lean un poco todo lo que ha escrito el juez de arena en estos meses que ha sido terrible a mí para ver cómo no es así lamentablemente y nos gustaría muchísimo que realmente fuera en España una que la justicia jugó juzgará pues a los hechos y no las ideas pero no es así y lo y estamos en ese sentido y yo creo que no sólo mucha parte en Cataluña sino buena parte a gente en el Estado está reclamando que se haga justicia y que sobre todo que se saque de los tribunales y que saque de las cárceles este conflicto que es político y que se vuelva a la senda de diálogo que tengamos un Gobierno español que sea valiente te para afrontar esta esta situación Ci lamentablemente entendemos que se están juzgando las de Dead hay más de mil personas represaliadas en Cataluña por el simple hecho de ver puesto unas urnas de octubre o haber hecho manifestaciones pacíficas

Voz 1727 07:13 al Supremo nos tenemos que ir Marcel Mauri yo la verdad es que haya estado aquí esta mañana en la SER contando libremente su opinión muchas gracias bon día buenos días