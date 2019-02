"Con guante de hierro y mano dura no se une nada"

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:16 esta mañana hemos abierto una mini barra libre político aunque en realidad

Voz 1298 00:21 a todos ustedes opinan de los tres asuntos de hoy el juicio al posee es el debate presupuestario y el posible adelanto electoral Dani

Voz 1621 00:30 vamos a empezar con esto último y con una catalana en Andalucía buenos días

Voz 3 00:33 buenos días soy Mari Carmen del Campo digital como los independentistas no prevén los presupuestos van a cavar su propia tumba porque como hay elecciones creo que ganará se va pasando Andalucía ya sabemos lo que piensa la derecha de los independentistas que se lo piensen bien

Voz 1621 00:55 sin presupuesto podría haber elecciones pero desde el Puerto de Santa María Juan

Voz 4 00:58 insiste no deja de sorprenderme que una manifestación de cuarenta y cinco mil personas reunidas de toda España a duras penas la derecha diga que hay que hacer que la gente lo pedía en esta concentración mucha gente lo de la matemática lo pillo lejos todo la fueron claves

Voz 1621 01:14 dos pequeños titulares sobre esa concentración que colean todavía hoy

Voz 5 01:17 con manifiesto facción eso que manifestaba manifiestamente manifiestas falsedades Buendía

Voz 1621 01:24 buen día Rafael de Marbella y Alberto Valencia la ley

Voz 6 01:28 todo el moderno al artista que recibe Albert Rivera a Santiago Abascal parecía que el si no iba a ser la foto conmigo pero no contigo pero desde bien lejos de todo con con un palo va

Voz 1621 01:39 los con el juicio vamos a darle una oportunidad a la estupidez como cantan los Pet Shop Boys en este nuevo Single vamos a Cataluña buen día buenos días los de Barcelona hoy comienza para

Voz 7 01:50 mi opinión es la vergüenza de un juicio político el fracaso de la política en definitiva hay jueces en Europa que lo han dicho que han reconocido que aquí pues no ha habido tal rebelión no está diciendo lo que tenga que se salda yo no digo que la justicia española no sea justa pero que tiene muchos errores y hemos podido contemplar las

Voz 1621 02:12 las estos hipotecarios y otras dos muy decía en esto coinciden algunos oyentes como pilar o Manuel de Madrid buenos días

Voz 8 02:19 buenos días Xavier desde Barakaldo la vergüenza de Europa ya lo han dicho otros tribunales europeos sin explicable como por preguntar a la gente que es lo que quiero no quiere se pueda llevar tantos años de prisión y yo quiero recordar una cosa Arnaldo Otegi condenado por el Tribunal Supremo después el Tribunal de Estrasburgo resolvió aquel juicio fue injusto que a mi me parece que vamos por el mismo camino

Voz 1298 02:46 Media hora más Pepa sobre las siete menos diez las seis menos diez en Cannes

Voz 2 02:55 sobre los jueces

Voz 9 02:56 tal press es Óscar buenos días buenos días desde La Rioja a mi me parece que con guante de hierro y mano dura no es un nada al contrario el famoso Día del sainete de la declaración de independencia que yo sepa nuestro colocarlo en las puertas de seguridad de la nueva república catalana en la frontera con Aragón para pedir el pasaporte a quienes quisieran cruzarla pero que en pedir treinta años de prisión cuando Tejero que utilizó las armas no estuvo únete a mitad de tiempos una barbaridad lo que sí creo que merecen todos los protagonistas de aquello es una inhabilitación perpetua para ejercer en política

Voz 1621 03:24 de de Ceuta Manolo responde a un oyente que escuchábamos hace media hora

Voz 10 03:28 he oído que dice juicio de la vergüenza de Europa eh yo creo que la vergüenza avergüenzo Europa fue tener una banda terrorista que mató a cerca de novecientas personas y que uno de sus dirigentes demócratas ir

Voz 1621 03:38 desde la Comunitat Valenciana dos más Juanpe desde desde Elche la juicio al pues es me parece indignante el siglo XXI no suponen terminamos en Villarreal con Santiago buenos días

Voz 11 03:50 buenos días Pepa buenos días Dani cada vez que volvéis a hablar del juicio del porque tengo más claro que el delito

Voz 12 03:55 sedición seguro seguro seguro porque es

Voz 11 03:58 decir vosotros sedición y me entra una sé que voy corriendo nevera bebo agua y no me pasa ahora lo de rebelión no lo tengo tan claro era mi cuando decir rebelión no me pasa nada