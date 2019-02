Manu Carreño: "Hay que aceptar que esto del VAR es así"

Voz 1375

pero sigue preocupando yo diría que cada vez a más gente y más actores del fútbol el asunto el bar no sé si lo estamos viendo mal no sé si lo estamos viendo con los ojos equivocados si es que el bar es esto sí esperábamos otra cosa pero tengo la sensación seguramente que tú también cuando sales a la calle cuando vas al trabajo cuando lo comentas en casa cuando escuchas la radio cuando ves la tele creo que tenemos todos una sensación parecida que esto no es lo que esperábamos a lo mejor era esto lo que tenía que ser que lo que lo que va a ser el bar y a lo mejor es que hay que aceptar que esto es así que es que antes cuando no había bar también era así que ahora al ser doble decisión el árbitro del campo más en el árbitro de bar parece que claro el error o el acierto bueno el acierto no el error se multiplica por dos el cierto generalmente somos bastante hipócrita tienes si acertaba acertado pero ya está acertado ahora cuando se equivoca matamos al del campo entrecomillas también al del bar iraquí decisiones que nos cuesta entender pero oye no somos los únicos eh fíjate que en Alemania se han cargado Éluard cómo ha sido la cosa que en Alemania han empezado con el Bari sólo han carga yo no digo que vaya a pasar esto en España estoy seguro de que no va a pasar pero yo no esperaba que a estas alturas de temporada