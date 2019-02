Miquel Iceta: “Si España está en peligro por la figura del relator, hay que preocuparse”

Voz 1727 00:00 Miquel Iceta buen día buenos días buenos días hablamos con el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña que espera que el juicio que empieza hoy por fin empieza el juicio

Voz 1591 00:11 pues la verdad es que espero confiese convencido de que será un juicio justo podremos por primera vez pues escuchar en directo a todos los testimonios de los encausados las pruebas que se quieren practicar ya al Tribunal corresponderá establecer hechos probados Issing constituyen delito imponer la sanción penal que corresponda la verdad es que creo que en una democracia en un Estado de derecho lo que debemos todos es confiar en el buen hacer de instituciones estar convencidos de que se va a respetar en todo momento el derecho de todo el mundo particularmente los encausados dejar que la justicia hable

Voz 1727 00:50 se quejaba la señora Arrimadas hace aproximadamente una hora en este programa de que mucha buena parte de la actividad del Parlament se ha suspendido esta semana para que los dirigentes políticos independentistas pueden acudir a Madrid a acompañar a los procesados usted comparte esas críticas

Voz 1591 01:06 pues sí en por ejemplo la Junta de Portavoces normalmente se celebra los martes ya fue trasladada ayer lunes hoy sean suspendido algún la comisión que que había en el Parlament y lo que es peor se ha acordado ya que los el pleno que estaba previsto la semana que viene porque coincide con una huelga convocada con un sindicato independentista pues se aplaza a la semana siguiente realmente yo creo que se está demostrando que se ponen la las instituciones de todos al servicio del interés partidista de algunos de esos mismos

Voz 1727 01:41 no ha habido manera de que la señor Arrimadas me diga que el Gobierno miente pero no se cree que ustedes hayan roto las negociaciones con los partidos independentistas y creen que ustedes pueden porque les ha comprado el marco que hablan de un conflicto político y que esto no viene a ser una estratagema no mientras se resuelve esta semana conflictiva pero que volverán a negociar

Voz 1591 02:03 bueno ahora que agradecer la Inés Arrimadas que por un día no diga que somos mentirosos no sea en fin se está moderando la verdad es que todo el mundo sabe lo que ha pasado el Gobierno hizo una propuesta que el independentismo no aceptó y eso pues acabó con esa con esa posibilidad nosotros seguiremos siempre dispuestos a un diálogo dentro de la ley pero desde luego nunca a cambio de cuestiones como la autodeterminación o cuestiones que tienen que ver con la independencia judicial que nosotros no estamos dispuestos a a quebrantar

Voz 1727 02:35 soltó usted motu propio lo del mediador coordinador facilitador en TV3 ose lo recomendó que lo dijera al Gobierno de Madrid

Voz 1591 02:46 no a mí me preguntarnos iba a haber un mediador y dice que no tocas un notario no no no hubo allí ni cálculos final que hubo una pregunta inteligente de una periodista conductora de del programa de las mañanas de tres en la que hablaba de una mediación ellos solos desmentir claro connotación los mediadores alguien que da fe pues aquí ha montado nota

Voz 1727 03:10 yo señor Iceta

Voz 1591 03:12 sí pero usted reconocerán sobre todo a la vista tenemos un texto escrito ahora ya no estamos hablando de cosas abstractas lo que se pretendía confusión tenemos un documento del Gobierno que dice lo que dice y que en una reunión auto convocada de partidos a alguien que la coordine que las convoque que no te tomen nota de los acuerdos a mí no me parece en fin si España está en peligro por una figura si realmente hay que preocuparse y mucho

Voz 1727 03:37 sin presupuestos hay que era lecciones

Voz 1591 03:40 pues siempre supuestos empieza la cuenta atrás pero la convocatoria depende del presidente y sea presidente del Gobierno el que establezca el momento en que se han de celebrar las elecciones pero yo me temo que es más importante es que desde el momento que no haya presos puestos todo el mundo va estar pensando sólo en elecciones y por lo tanto va a ser un momento muy muy difícil para establecer acuerdos de todo tipo que siempre son necesarios para la marcha el país

Voz 1727 04:06 Miquel Iceta gracias por atender al hacer buenos días