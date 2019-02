"Si la persona que más quieres necesita irse, le ayudas a hacer las maletas"

Voz 1

00:00

yo me llamo hace unas uno no es bueno soy a dormirse Marcos muy bueno nuestra historia empezó hace diecisiete años cuando nos conocimos en el trabajo muy cuando Luis ya tenía la enfermedad tenía esclerosis múltiple primaria progresiva una enfermedad que en él pensó que una forma voraz lo lo lo arrasó en en diez años y al final acabó totalmente paralizado sólo podía mover el cuello fíjate El problema no más grande no era ese sino que tenía unos dolores insoportables porque hicieron pedidos que pues déjame terminar con con su existencia porque él decía que esto no era vivir bueno pues empezamos una campaña en ché para recoger firmas para pedir que se despenalizar la eutanasia súper divertido súper géneros era maravilloso bueno me case con él ella adoraba la vida ir el gustaban todos los deportes pero llegó un momento en que eso no era vivirse y sonora eran yo era digno yo le apoyé por supuesto ahí él quería ahí ya hablábamos mucho pues te voy a echar de menos ya pero va a dejar de sufrir si a la persona a la que más quiere necesita irse a hacer las maletas desgraciadamente la eutanasia todavía no sé aprobado el soy murió ni yo sigo peleando y sigo intentando que que la eutanasia se conviertan en derecho para que él quiere que necesite irse y lo puedo hacer pero de una forma digna que no puedo hacer libertad dejarse sufrir