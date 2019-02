Teivo Teivainen: "La idea era ver qué pasa con una subvención sin condiciones"

Voz 2 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

juicios valores ideas autos sino encuentra el inconveniente hoy algo más tarde de lo habitual hablaremos de lo que importa

Voz 1995 00:25 que no lo tiene sabe cuál es el verdadero valor de ese dinero como usted es que es posible que durante la pertinaz crisis que vivimos la gente que tenía dinero antes tenga ahora más dinero como lo hace el valor del dinero es intrínseco a lo que cuesta conseguirlo con la tranquilidad de tener algo de dinero que no ustedes que se encargarían de conseguir al más o no eso es lo que han tratado de conocer en el norte de uno a dos mil desempleados les han dejado a disponer de una renta básica de quinientos sesenta euros al mes durante dos años es que siguieran buscando empleo con la tranquilidad de tener una cantidad económica que respalde y ayude sea mínimamente su vida Ése es el proyecto que lleva a cabo el gobierno finlandés que acaba de concluir y cuyos primeros resultados se hace Sanz en Colsa primeros resultados hace ahora un primer balance qué creen ustedes que ha pasado que harían ustedes mosqueo el gasta hoy por hoy dinero gratis hasta que no se ajusta a la realidad de lo que le vamos a contar pero ya verán que alguno al verlo pone la radio hoy por hoy dinero gratis les pedimos que lo utilicen para contarnos sus opiniones sobre la idea de esa renta hoy por hoy dinero gratis toca en Buenos días hola buenos días el experimento ha tenido lugar en Finlandia que es como vuestro Portugal también una

Voz 5 01:40 distante relación qué crees tú que habrá ocurrido distante geográficamente no venir pero luego muy ser que sí

Voz 6 01:46 no son pocos espaldas espaldas tres si existimos uno para el otro cada vez con enfrentamos en hockey sobre hielo pero acabó entonces entonces así

Voz 1995 01:55 acabo de hacer un ruido que impera habla otra vez hablo través no entra el ruido ahí no quiero que haces eh bueno vamos a conocer la opinión es que estaba muy bien el micrófono pero no es que no te presté atención vamos a conocer la opinión de quién más saber esto nos vamos a filandón Table in es catedrático de Política Mundial en la Universidad de Helsinki es un buen conocedor de este experimento

Voz 7 02:21 Table buenos días Moi con la día muy también para usted y todos ustedes es un placer saludarlo

Voz 1995 02:30 es un proyecto que se inició en dos mil dieciséis dos años de duración de dos mil dieciséis a dos mil dieciocho dos mil desempleados participantes como eligieron Taibo esos participantes que esos dos mil concretamente

Voz 7 02:45 fue un proceso de elección aleatorio o sea hace elegir dieron la ZAL entre el grupo que recibe la subvención básica del seguro social entonces en comparación con el universo total de desempleados en este grupo hay más desempleados jóvenes mayores de veinticinco personas relativamente jóvenes desempleados que han estado desempleados por un tiempo relativamente largo en sí no no hubo una restricción de que tienes que haber estado desempleado por un tiempo largo pero en la práctica Porcel por no incluir los desempleados más privilegiados que reciben una subvención de su sindicato que puede ser bastante auto fue la característica del grupo

Voz 7 03:45 no obviamente no es suficiente para los gastos de vida de una persona en promedio la idea era ver qué pasa si las subvenciones social le puede ser de varios tipos y que tienen muchas condiciones se le emplazan por una subvención que llamamos renta básica que no tiene condicionalidad y quizá lo más importante que no pierde aunque encuentres trabajo

Voz 7 04:23 ahora hay resultados muy preliminar es del primer año según una muestra estadística ni significó mayor propensión edad de encontrar trabajo melón entonces en el impacto sobre si encuentran trabajo no iba uno podía intuir que el el impacto sobre el incentivo que tienen las personas de buscar trabajo fue neutro mi confirma algo que dicen más gente esa digamos que si les das una renta básica se vuelven flojos Hinault buscando trabajo pero tampoco confirmó hipótesis de quienes están a favor le va renta básica que dicen que Aute la renta básica tienes mayores incentivos para buscar trabajo hay que hay que tener en cuenta que fue solamente entre el primer año y hay gente investigador es que dicen que hemos resultados normalmente típicamente vendrían después del primer año donde se ve si hay incentivos son de incentivos para encontrar trabajo pero hasta ahora lo confirma ninguna de las dos hipótesis

Voz 1995 05:43 pero sí sabemos los participantes como usted Nos dice en ese informe preliminar esas primeras conclusiones sobre el primer año sino dice que los participantes eran más felices que incluso mejoraron su salud

Voz 7 05:57 pues exactamente el a experimento ha tenido tubos me estarás digamos científicas ver los incentivos para buscar trabajo Iber cómo impacta la calidad de vida de las personas incluidas en el experimento para esa segunda pregunta parece a base de entrevistas que la calidad de vida percibida por ellos mismos ha aumentado excusas por lo que cuando te dan un subsidio en este caso de quinientos sesenta euros sin condicionamientos England disciplina sin la vigilancia sin el digamos pues veo muros críptico que implica normalmente se el desempleado tener que ajustarse a exigencias de diferentes oficinas sociales tu percepción de tu calidad de vida aumenta te sientes más libre te sientes menos vigilado y menos disciplinado y eso ha sido para muchos resultado e importante el impacto sobre empleabilidad es neutro pero aumenta la calidad de vida entonces en si eso podía dar y a muchos les da a una razón son para continuar experimentando

Voz 1995 07:17 bueno por fin la felicidad sería lo que de qué va todo esto debo es catedrático de Política Mundial en la Universidad de Helsinki muchísimas gracias debo un placer escucharle Moi

Voz 7 07:30 igualmente muy muy mal

Voz 1995 07:33 que es que tengo aquí al sueco haciéndome señas de paz que eso se dice mucho en bueno como todos los martes Nacho Carretero hoy sin Gonzo que estaba con con lo concerniente les acompaña a ampliar nuestra mirada sobre la actualidad muy buenos días qué tal buenos días son estudios como como nos decía todavía el impacto de esa medida sobre dos mil personas que recibieron quinientas sesenta euros durante dos años a cambio de nada sin papeleo sin trámite simplemente lo percibían el impacto todavía incisas un estudio preliminar pero impacte la felicidad impacta en la en la salud pero no en las ganas de conseguir empleo o dejar de hacerlo

Voz 8 08:11 lo cual nos deja como un poco sabor agridulce porque como está muy politizado desde la renta básica universal estábamos deseando que este señor nos dijese quién tiene

Voz 1995 08:20 quién tiene la razón y al final dice que

Voz 8 08:22 y ni uno ni otro que todo seguía igual pero que era más felices lo cual me parece un poco una obviedad pues si alguien le das quinientos euros al mes porque si pues un poquito va a mejorar su su cálida había hecho un poco de menos saber en qué había afectado al estado está bien la gente sería más feliz con un dinero al mes está claro pero es sostenible y como Le perjudicó al Estado supongo que con un baremo tan pequeño un estado tan rico como Finlandia poca gente en nada pero habría que aplicar eso a priori más habitantes y un estado un poco más ajustado me dejó un sabor agridulce en cualquier caso

Voz 1995 08:54 es que está encima de la mesa y llegan nuevas formas de relacionarlos con el empleo llegan nuevos trabajos llega nuevas máquinas para hacer antiguos trabajos debemos empezar a reorganizar no es lo que está claro es que los antiguos los únicos mandamientos que tienen doscientos años que condicionan nuestra relación diaria con nuestro trabajo empiezan a no tener sentido

Voz 9 09:15 no está claro está claro que el mercado laboral está cambiando de hecho ya manida frase pero es verdad que nuestros sobrinos nuestros nietos otros hijos iban a dedicar a cosas que no sabemos que existen Jun desde luego ponemos la mentalidad en eso hablábamos ahora fuera

Voz 8 09:29 Tena sólo en periodismo ya tenemos que tener en cuenta que tenemos que buscar otros lenguajes nuevos canales nuevas narrativas o Yasin darnos cuenta no estamos quedando atrás

Voz 1995 09:37 bueno vamos a intentar entender previamente de la importancia de esta medida la importancia de este experimento uno parecidos es hoy se desarrolla nuestro país una especialista de este asunto sobre la no sé si volvemos a decir renta básica universal porque una vez es como tú dices ocho tienen condicionamiento muy claro y imposibilitó biológico además demasiado pesados a las siete y cuarenta y dos minutos una hora menos en Canarias no se vayan

Voz 1995 10:10 hablamos de ese proyecto realizado en Finlandia donde no tocar una renta de quinientos sesenta euros mensuales durante dos años dos mil parados de larga duración ahora más ya de iniciativas concretas que darnos por la aplicación generalizada de una medida como como es la renta básica universal seguimos con Nacho Carretero con un íbamos ensucien esta conversación a Juan Carlos Juan Torres perdón catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y autor del libro La Renta Básica

Voz 4 10:36 en lo que tiene datos como que sólo en España

Voz 1995 10:39 en el dos mil diecisiete había unos setecientos mil hogares donde no entraba ningún ingreso y más de un millón cien mil personas en esa situación Juan buenos días qué le parece la medida puesta en marcha en Finlandia

Voz 11 10:53 es un experimento se han hecho ya muchos a lo largo de estos cuarenta cincuenta últimos años como todos los experimentos pues son pues eso experiencia muy concretas singulares que tienen un valor testimonial yo creo que nadie de quién defiende a la renta básica universal puede pensar que por conceder quinientos euros au algo más a dos mil personas estas personas van a encontrar empleo el experimento puede determinar si se encuentra o no empleo pero el incentivo para buscarlo es distinto está claro que una persona que reciba quinientos euros pues no va a tener incentivo ninguno para trabajar diez horas por cuatrocientos cincuenta no es un es un experimento más en Estados Unidos sean hecho se hicieron otros de más amplitud curiosa

Voz 5 11:47 ante el resultado es que no tenía

Voz 11 11:50 hemos a conclusiones que puedan ser determinantes en el libro yo trato de mostrar que a favor de la red está básica universal hay argumentos muy potentes también hay argumentos igualmente potentes en contra entonces creo que como además intervienen criterios de carácter ético o moral incluso filosófico pues hay que a hacer lo posible para que ese debate en la sociedad se lleve a cabo con mucha serenidad con mucha pluralidad con rigor y siendo conscientes de que estamos con un problema sobre la mesa que no se puede resolver exclusivamente como si fuera la maquinaria de un reloj

Voz 8 12:31 Juan buenos días qué tal muy buenos días yo quería preguntarte cómo estos experimentos obviamente son universo limitado y no se pueden sacar conclusiones demasiados fiables si existe la posibilidad de un experimento sí fiable si lo ha habido en todo caso O'Shea la única manera de demostrar la la la efectividad de esta medida sería de verdad que un Estado la aplicase

Voz 11 12:56 un experimentos en ciencias sociales no se pueden hacer había un físico que decías se imaginan ustedes que podría hacer las físicas y los electrones los neutrones tuvieran libertad se podría no entonces esto se pertinente a son muy difíciles por ejemplo en Alaska hay hay un lo que podría ser una renta básica universal desde hace años pero Alaska es un país o un estado muy singular con una renta petrolera que otros no tienen habido experimentos en algunos estados de Estados Unidos pero muy concentrados en el tiempo con condiciones no exactamente iguales a las de una renta básica universal quizá quizá aunque pueda sorprender el lugar o el país donde se ha hecho un experimento como más universalidad ha sido Irán pero desgraciadamente ese experimento se hizo en un momento en el que también había embargo y entonces claro las los resultados se ven quizá afectado por esa circunstancia exterior que se puede hacer pues sacar conclusiones parciales tratar de dilucidar de la manera más honesta y objetiva posible los elementos a favor y en contra a ver que como todo lo humano pues es muy imperfecto no podemos desgraciadamente pensar ni quién está a favor ni quiénes tan contra que la aplicación de una renta básica universal o va a resolver todos los problemas o no va a resolver ninguno no me

Voz 6 14:36 parece que es además se puede definir es culturalmente hablas de las diferentes países es circunstancias y logística sabes no es una solución universal en ese sentido puede funcionar más o mejor

Voz 11 14:50 no depende en qué país en que Kultur

Voz 1995 14:53 así aplica

Voz 11 14:55 o sea aplicado en países y en culturas muy diferente por ejemplo en Estados Unidos y en Irán lo que sea comprobado es que es una medida que combate la pobreza que en contra de lo que se suele creer no desincentiva

Voz 5 15:13 en la de una manera total y la renuncia el empleo verdad que quién recibe

Voz 11 15:21 una renta básica tiene más incentivo para buscar un mejor empleo o para trabajar algunas horas menos y eso ha ocurrido como digo pues en culturas tan diferentes como ir tan o Estados Unidos o sea que siendo cierto lo que dice y hay otros elementos también por ejemplo influye mucho la manera en que se financie porque no es igual que se financia a través de un impuesto sobre la renta au sobre impuestos sobre el capital au sobre impuestos de carácter ecológico o por ejemplo con creación monetaria hay muchas circunstancias que pueden influir hablando de una renta básica universal porque también habría que hablar de pivotes hecho que ocurre a menudo y es que se habla en general de Renta Básica cuando eh nos estamos refiriendo a rentas garantizada de otra naturaleza

Voz 1995 16:18 pero Juan en cualquier caso lo que sí tenemos es un sistema que debe variar porque la la fórmula y la relación que tenemos con el trabajo no es la misma que tenemos desde hace cien años hay nuevos retos y nuevas oportunidades aclaró como dicen los americanos que es una frase que me encanta decir si seguimos haciendo lo que estamos haciendo seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo

Voz 11 16:38 efectivamente las circunstancias están cambiando mucho pero no deja de ser significativo

Voz 5 16:44 que la idea de repartir la eh

Voz 11 16:46 en común los recursos comunes entre toda la población para que toda la población tenga un suelo igualitario es una idea que ya viene de la Grecia clásica no y que han sobre la cual han dado vueltas pues como digo lo griegos luego lo More aristas de la Edad Media los ilustrados

Voz 5 17:06 eh liberales no liberales eh

Voz 11 17:10 pensadores de izquierda de derechas o sea es es sintomático que sobre esa idea pues haya ciertas coincidencias en personas o en ideologías diferentes eso quiere decir que hay un problema sobre la mesa y es que la humanidad tiene como digamos el deber moral de garantizar el sustento y la vida eh a toda la población ahora cómo se puede conseguir sabemos que recursos para ello pero la manera de garantizar en concreto que esos recursos se ponen a disposición de toda la población sin destruir esa sin crear los sin destruir los incentivos que son necesarios para que la vida funcione de la mejor manera posible pues no siempre es fácil Si fuera fácil sin duda sería algo que ya hubiéramos

Voz 8 17:59 después del utiliza en muchos bares ya sea resuelto estoy en discusión a gritos

Voz 11 18:03 exacto lo utiliza

Voz 1995 18:05 Juan tres atributos Nacho habla de la serenidad la pluralidad el rigor necesario para tomar adelante iniciativas este tipo claro son tres atributos que Strasse peluche ustedes cuatro minuto a que venga el boletín informativo de fin salta por los aires

Voz 11 18:22 bueno pero Rita la discusión la la humanidad se ha enfrentado a problemas de la misma magnitud bueno hace en fin ochenta noventa cien años la gente moría el cólera de un resfriado Se Se envenenado a cuando debía agua hemos ido resolviendo esos problemas osea es verdad que podemos ser pesimistas cuando vemos a pues sabemos que en veinte a treinta mil personas mueren cada día en el mundo de hambre pero también tenemos yo diría que el imperativo ético de ser optimistas y ser conscientes y tener la seguridad de que lo mismo que la humanidad pues ha abordado con éxito problemas de la misma o de mayor gravedad que la falta de ingresos de tantos millones de personas pues lo podemos hacer es verdad que vivimos tiempos con pulsos que vivimos una estamos en una sociedad en la que parece que problemas graves resuelven como se acaba de decir en la barra del bar y que cada uno tiene la solución bueno pues yo modestamente lo que ha tratado de contribuir con este libro

Voz 5 19:25 es la idea de que hay que dudar de que no

Voz 11 19:28 tenemos cada uno la solución de que el problema de la renta básica sin duda va a ser algo que va a ser obligado discutir en la modalidad en que sea y que eso nos obliga a hacerlo con rigor con conocimiento y garantizando que todas las posiciones pues se puedan expresar

Voz 5 19:46 la libre con libertad y con conocimiento Juan Torres catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla otorga

Voz 1995 19:53 de la Renta Básica muchísimas gracias como siempre un placer vamos a seguir hablando si te parece no echemos a lo de trabajo este fin de semana de trabajo no lo no lo vamos a poner en cuestión pero nos hemos preguntado la redacción de Hoy por hoy hasta qué punto un periodista debe debe investigar no sé cuál es cuál es el umbral

Voz 12 20:14 seguida

Voz 14 21:22 lejos de la hipocresía hemos olvidado en esta adolescencia hemos olvidado que leíamos a escondidas o veíamos Soler rodábamos ciertas revistas con ciento el contenido a nuestros padres cerca de la empatía parece que que las cautelas podrían venir de bueno pues evitar la filtración de secretos industriales y no un correo personal que ponga un trabajador a su novio o novia te quiero Two Ríos hay una diferencia entre

Voz 17 22:18 las a las diez en Canarias

con el foco puesto en el inicio de ese juicio

Voz 1965 22:29 muchas más noticias también con Antonio buenos días buenos días Toni de hecho el juicio del proceso independentista ha comenzado en el Tribunal Supremo hace poco más de media hora inicio con un pequeño retraso en el que se van a desarrollar primero en las cuestiones previas planteadas por las defensas algunos abogados han puesto en duda la calidad de las pruebas del Supremo informa Alberto Pozas buenos días

Voz 0055 22:46 qué tal buenos días al juicio ha comenzado con veinte minutos de retraso con los acusados sentados en un banquillo de cuatro filas a un lado sus abogados al otro las acusaciones enfrente el Tribunal Primero han escuchado las acusaciones que pesan sobre ellos y después han empezado las cuestiones previas Andreu Vandevelde abogado Oriol Junqueras ha vuelto a pedir algo que no va a suceder que en este juicio testifiquen es presiden fugado Carlos

Voz 19 23:06 entendemos que la cantidad de prueba suficiente pero no su calidad global eh y concretamente vamos a reiterar la solicitud de la prueba testifical de los procesados Push the demonios Rubira del senador Ignacio Cosidó ID

Voz 0055 23:18 como ya hizo en los escritos de defensa también denuncia la vulneración de derechos fundamentales acaba de decir que esta causa atenta contra la disidencia política

Voz 1965 23:25 pueden seguir el juicio en directo en nuestra página web en Cadena Ser punto com otro juicio que sigue en marcha esta mañana es el que investiga el supuesto espionaje a políticos en Madrid turno hoy para el ex presidente madrileño Ignacio González después de la confusión de ayer sobre el día en que estaba citado al llegar a la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho que todo ese espionaje no se produjo hasta allí nos vamos Alfonso Ojea adelante

Voz 0089 23:45 el interrogatorio ha comenzado con las disculpas de la sala por el error de citación de ayer en y que incluso la policía estuvo a punto de ir a buscar a Ignacio González un Ignacio González pletórico muy seguro de lo que decía e incluso ha retado algunos letrados como es el caso del abogado del Partido Socialista Gonzales ha negado que diera órdenes para hacer seguimientos que no sabía nada de ese tipo de operaciones pero en todo caso el espiado ha dicho fue el propio González escuchamos

Voz 20 24:10 yo sí fui espiado en el año dos mil ocho y de eso sí que consta acreditado en los medio de comunicación de los juzgados que yo lo que creo que siguieron ninguno lo conozco pero por ninguno presentada por supuesto que ninguno de sus representados pero bien el único es pelaje que yo he conocido en la comunidad

Voz 0089 24:28 prosigue en la vista oral es el momento de la declaración del periodista Francisco Mercado sonido en directo desde la Audiencia Provincial de Madrid

Voz 5 24:35 claro es que hizo vamos que la Guardia Civil ha llevado a cabo decenas de

Voz 1965 24:39 his Tros en distintos puntos de la línea en un operativo contra el tráfico de drogas Algeciras Rubén García

Voz 21 24:44 la operación tiene su foco principal en el barrio de La Línea de la Concepción ahí se ha procedido a la incautación de una cantidad aún indeterminada de droga dinero y numerosa documentación debido a los cuantiosos registros practicados en diferente viviendas de ese barrio en total San practicando hace cuarenta si se suman también otras zonas como el chaval o Santa Margarita se habla de un operativo sin precedentes en el que participan varios centenares de agentes en unidades por tierra Mariaire el jugado que abierto la diligencias ha decretado el secreto de sumario pero las primeras informaciones hablan de varias detenciones de la localización de una importante cantidad de droga documentación ITA mero intervención de material utilizado por la banda de narcos como un radar para detectar la presencia

Voz 1965 25:19 policial porque estará esa dedica el trasporte le

Voz 21 25:22 Patxi por vía marítima procedente de Marruecos no se descarta que la investigación también afecte a otro municipio cercano

Voz 1965 25:27 los once y tres tiempo para la información de su comunidad

Voz 18 25:33 cadena SER Madrid

Voz 21 25:35 el ex seleccionador de baloncesto Pepu Hernández acaba de presentar su candidatura a las primarias del PSOE a la capital y acaba de realizar también sus primeras declaraciones ante la prensa Carolina Gómez buenos días

Voz 22 25:46 qué tal buenos días Pepa Hernández ya ha presentado oficialmente su precandidatura en la sede del Partido Socialista de Madrid en la calle del Buen Pastor ha venido acompañado de su equipo los concejales del Ayuntamiento Ramoncín Espinar y Mercedes González dice que ahora está centrado en conseguir el apoyo de los militantes que se siente bien recibido por los compañeros en las agrupaciones que está visitando también ha agradecido el apoyo expreso del secretario general del Partido Socialista Pedro Sánchez y de la dirección no ha querido entrar a valorar si tiene que acudir o no a la presentación de

Voz 7 26:17 otras candidatas como han reclamado por ejemplo

Voz 22 26:19 Manuel de la Rocha dice que esa es una decisión personal que tiene que tomar él

Voz 21 26:23 como mexicano el noventa por ciento de los investigadores que trabajan en los hospitales madrileños tiene contratos temporales y casi un tercio se encuentra en fraude de ley según denuncia CCOO Laura Gutiérrez según este sindicato unos cuatrocientos profesionales están contratados en fraude de ley ahora mismo en las fundaciones de investigación biomédica de los hospitales públicos de la Comunidad van encadenando contratos temporales año tras año Miguel Ángel Fresno de Comisiones Obreras

Voz 23 26:47 trabaja en la paz de manera que se ha creado una tremenda bolsa de fraude en la contratación con con con casi un tercio de todas las de de los mil doscientos trabajadores de las fundaciones que estaban contratados en fraude de ley

Voz 21 27:00 comisiones pide a la comunidad que reconozca su condición de indefinidos porque así lo permiten dicen los últimos presupuestos y normas estatales y los servicios funerarios de Madrid aseguran que limpiarán lo antes posible las pintadas que han aparecido en las lápidas de La Pasionaria hay de Pablo Iglesias el fundador del PSOE en el cementerio de la Almudena siete grados ahora mismo en el centro de Madrid

Voz 1965 27:20 es todo sigue hoy por hoy con Toni Garrido la información actualizada al minuto en Cadena Ser punto com cadenas

Voz 18 27:25 ese servicios informativos

Voz 1995 27:40 vamos a extender un poco más allá su reinado seguimos hablando con el periodista Nacho Carretero que es el de Fariña aunque últimamente por lo que sea parece haberse convertido en el de María Nacho Carretero buenos días de nuevo por el periodista Polly periodista que Nacho es el que más sabe durante el que más ganó en general y en particular sobre lo que ocurría en Galicia en los años ochenta con la Fariña con toda la cocaína pero ahora va camino de saberlo todo sobre la marihuana España en estos años dos mil diez y tantos este fin de semana leímos un reportaje muy interesante sobre esa situación que practicamente desconocemos que es una realidad en muchos entornos pero muy desconocida para la opinión pública

Voz 8 28:30 sí que es un reportaje que hicimos Pablo Ordaz ello este fin de semana un poco lo que nos llamaba la atención que lo tituló hemos marihuana fuera de control jugando con que España se está convirtiendo sin darnos cuenta en un país productor de marihuana para Europa e de los cultivos están creciendo de una manera tremenda hemos visto estos días en Granada barrios enteros sin luz porque

Voz 1995 28:54 de los cultivos ilegales se engancha a la recién enseguida vamos precisamente a esta una de esas partes

Voz 8 29:00 sí iraquí vemos cómo cómo España se está produciendo marihuana fuera de control porque seguimos sin regular la seguimos sin llegar a un acuerdo mientras montón de país en nuestro entorno están llegando a acuerdos sobre la regulación incluso sobre la legalización en España parece que esto sigue sin sin aclararse es un debate extremadamente politizado parece que según la ideología o el partido uno ya tiene una idea preconcebida como casi todo en este país pero ya tiene una idea preconcebida de lo que hacer con la marihuana legalizarla o no yo creo que es mucho más complejo y sobretodo existe un que es algo que intentamos reflejar en el en el reportaje todo un en turbia miento que está ocultando o va analizando los riesgos de la mariguana especialmente menores porque parece que tiene una imagen amable una imagen ideologías

Voz 24 29:44 nada pero lo que está ocurriendo es que los menores están accediendo una marihuana sin regular sin controlar sin

Voz 8 29:50 a ver qué qué niveles tiene de su actividad está multiplicando los daños porque la marihuana a menores pues es muy perjudicial igual que lo es el alcohol o el tabaco

Voz 1995 29:59 sí además es el testimonio de un ex traficante de cocaína que ahora se ha pasado la mariguana donde a la gente que está usando de una tienda de ropa ya todo son ventajas e producto tiene buen precio buen mercado buena imagen así es la marihuana tiene buena imagen

Voz 8 30:15 sí sí sí la marihuana tiene un un marketing grande tiene una parte amable y sobre todo tiene un punto de que las posiciones que se oponen a la legalización de la marihuana no son críticas au alertan sobre de las mariguana suelen ser caricaturizado como posiciones conservadores carcas o antiguos no hay en realidad lo que lo que hay que tener en cuenta es que obviamente la marihuana no es cocaína no es heroína pero es una droga y como tal pues acierta a ciertos cerebros aciertos de ciertas edades pues tiene un riesgo muy elevado y lo que estaba diciendo el narcotraficante Nos contaba es que la marihuana es un producto que ellos ven como el futuro como muy rentable como mucho menos riesgos han en sentido legal porque además acarrea penas mucho menores que están apostando montón porel de ahí la multiplicación la inquietud de la policía de las autoridades porque se está se está multiplicando la producción y el tráfico de marihuana

Voz 1995 31:14 sigue sin regularse insisto en ese aspecto el sí sí la marihuana son las drogas más consumidas en España el ochenta y cuatro por ciento de la población estaría a favor de su legalización que el fines terapéuticos y el cuarenta y siete por ciento opina que también habría que legalizar sus usos lúdicos

Voz 8 31:31 el control lo tiene a las mafias y la gente lo que dices bueno pero porque el control lo tiene

Voz 24 31:35 a las mafias de esta porqué los impuestos que se llevaría al Estado porque eh

Voz 8 31:40 el control sobre el grado de THC que es el principio soy coactivo el cannabis lo tiene el tipo que lo cultive sin control por qué un chaval que se acerca a la marihuana pues no sabe exactamente lo que está consumiendo hay una falta de control después por supuesto el uso terapéutico en España pues sigue sin regular bueno pues son muchos los enfermos que que están poniendo el grito en el cielo porque el tratamiento analgésico ya está fuera debates es efectivo y sigue sin irregulares en España

Voz 1995 32:10 que las semillas legales pero como tales legal pero el consumo es legal en un