Homenaje a Joaquín Sabina en su 40+30 cumpleaños

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 hoy hace setenta años nacía en Úbeda Jaén uno de los mejores autores de canciones en castellano de la Historia

Voz 2 00:07 Joaquín Sabina

Voz 3 00:11 el hombre

Voz 4 00:12 el encarnado el mito es músico bohemio canalla y calavera que cierra bares y rompecorazones hoy ha cumplido me da la que probablemente ni él mismo pensó que llegaría

Voz 5 00:23 mi del nuevo pero sí en su aniversario

Voz 1995 00:34 es simplemente un motivo para escuchas sus canciones Pablo González Batista muy buenos días

Voz 2 00:38 la Toni muy buenos días hola Tom a ver si soy capaz de completar esta sección hoy sin decir en ningún momento poeta de lo cotidiano a es mijeño bueno todo dicho que Sabina cumple setenta años es cierto aunque tratándose de Sabina quizá sería más correcto decir que cumple cuarenta y treinta y nosotros hoy tenemos aquí el reto de intentar celebrarlo evitando desearle a Sabina un cumpleaños feliz porque se escucha atentamente una de sus canciones más conocidas esta misma semana tienen lugar dos fechas que no parecen gustarle demasiado

Voz 6 01:04 yo no quiero un cantor de de febrero

Voz 7 01:10 el infractor falta que diga que tampoco quiere diez de la radio para que ésta sea la mejor semana del año a mi juicio del Prudencio Puyol

Voz 2 01:20 pero el caso es que Sabina cumple setenta años no lo vamos a decir Cumpleaños feliz aunque probablemente esta cifra sorprenda a algunos no se puede decir que él no nos hayan avisado fijaos en lo que cantaba hace ahora casi cuarenta años

Voz 5 01:32 así que tire más años que murió eh

Voz 2 01:44 me metía vivir más años que Matuzalem muriendo resucitando pasando de todo pasándose lo bien no sólo ha conseguido esto sino que por el camino ha logrado también convertirse en uno de los artistas más influyentes de de nuestra música y probablemente de la música en castellano y por supuesto como hoy dirán todas las crónicas también se ha convertido en el jienense que mejor que más y mejor ha cantado nunca a la ciudad de Madrid

Voz 8 02:04 los Pajaros visita las estrellas que sale la has

Voz 2 02:21 con esta canción desde el año mil novecientos ochenta Madrid era otro Madrid pero hay muchos pasajes de la letra que mantienen su vigencia de hecho esta canción incluía una frase que podría estar escrita en las pancartas de las manifestaciones del próximo día ocho de marzo las niñas ya no quieren ser primo

Voz 1995 02:36 bueno esto ocurre con cierta frecuencia en la obra de Sabina muchas de esas canciones parecía en la crónica fiel una época y un momento concreto pero siguen teniendo validez varias décadas ha pasado ya mucho tiempo varias décadas después

Voz 2 02:49 pues totalmente Toni fíjate vamos a retroceder hasta el principio de los tiempos a un año mil novecientos setenta y ocho en el que Sabina grababa su primer disco nada más llegar del exilio en Londres ese disco que hoy está un tanto olvidado Se llamaba inventario y tenía una canción titulada Mi vecino de arriba que hoy cuatro décadas después podría describir perfectamente al asistente medio a la manifestación de Colón del pasado niño

Voz 8 03:11 Guerra no va a consentir que no lo que sí me trae siempre sin Ramos

Voz 2 03:27 bueno el caso es que Sabina tiene una década de cuatro décadas dieciocho discos de estudio así que ya es una parte inevitable una parte pues de nuestro paisaje emocional podríamos decir por tanto es inevitable que cada uno tenga una imagen de Eli de su carrera que depende mucho de la generación a la que pertenezcan también del disco con el que enteraste a su obra en mi caso personal Sabina es una copia del esta boca es mía que compró y con mis padres en una estación de servicio que sonaba en bucle en el reproductor de un Seat ronda rojo

Voz 9 03:53 más campaña llegó hasta el Parlamento

Voz 2 04:02 hasta este disco era un fantástico batiburrillo de estilos en el que había de todo y probablemente esta no es ni mucho menos la mejor canción del disco ni la de Sabina pero sí que es un buen ejemplo de la habilidad que tiene este autor para dibujar retratos de personajes arquetípico es luego ya me hice mayor se lo tengo que agradecer a Sabina me aprendí gracias a él una buena parte de de la Línea uno de Metro dos burdeles donde quedado vecina para irte a buscar pero ese es sólo digamos ni Sabina la imagen de Sabina que todos compartimos es la de ese personaje que tú escribía al principio casi mítico que ha dibujado a lo largo de sus canciones y que la prensa además sea ocupado digamos en en completar pueden acrecentar especialmente en los años noventa cuando para muchos Sabina era como dice la letra de una de una de sus canciones el mejor dotado de los conductores suicidas y quizás sea bueno digamos revisar un poco ese mito de canalla Sierra bares que él mismo negaba de forma bastante clara en su último disco todo Sabina llega a los setenta años negando la mayor pero plenamente activo Benavente creativo así muy poco Toni escuchábamos en una canción suya la banda sonora de la película

Voz 1995 05:20 en una maravillosa calidad han ganado sí es todo lo de los Goya no es inexplicable que los que llegan las canciones que había buenas canciones pero como se les olvida esta canción cielos

Voz 2 05:32 pues efectivamente quedó fuera de las nominadas a Mejor Canción Original Toni probablemente haya que prepararse ahora para una nueva resurrección del viejo Sabina porque este catorce de septiembre se cumplen veinte años del que es seguramente el mejor disco de su carrera y uno de los mejores publicados nunca en castellano lo nuestro duro

Voz 6 05:51 lo que duran dos peces de Huesca donde Ramos

Voz 2 05:55 así que nada cuentan por cierto que está preparando un nuevo disco trabajando junto a Fernando León de Aranoa en una serie en un documental inspirados en subida que veremos en dos mil veinte así que es posible que Sabina no llegue como ya anticipaba en una de sus canciones a los cien años porque digamos que ha elegido un modo de vida poco compatible con la longevidad

Voz 11 06:13 según los títulos reducen la velocidad daño

Voz 2 06:19 pero hay sigue Sabina a sus cuarenta y treinta tan joven y tan viejo como decía en otra canción una canción que ya tiene veintitrés años pero a todos nos gusta el al menos imaginar que la realidad no ha cambiado mucho para Sabina

Voz 6 06:31 es así

Voz 1995 06:40 Pablo González Batista muchísimas gracias gracias congénita castañas

Voz 6 06:44 cumplió hoy el poeta Benita

Voz 2 07:00 tú en la Cadena SER Hoy por hoy