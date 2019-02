Xosé Castro: Un paseo entre rocas forestales

No hay resultados

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:07 eh mañana la radio establece para ustedes vengan se mañana pero es que el viernes dice d'Amics yo veo como todos los días se pero que lo hace por la invitación en todo caso es

Voz 2 00:16 lo apunto maña es mañana Lima con lo que yo tengo con lo que yo vivo aquí

Voz 1995 00:25 mañana es el Día Mundial de la Radio están ustedes invitado

Voz 0659 00:28 me he estado escribiendo en evitación que grande en fin yo de algo tú

Voz 1995 00:37 este viernes mañana están ustedes invitados también pero el viernes quince de febrero a partir de mañana vamos a estar en el Castillo de La Luz de Las Palmas Gran Canaria vamos a inaugurar por todo lo alto uno de los carnavales más internacionales del mundo este año además están dedicados a una noche en Río de Janeiro así tenemos el plan por la mañana pero ustedes no tiene más que pasar por Ser Las Palmas para acogerse sindicación de buena mañana por la mañana luego por la noche drag queen concurso hemos apuntado al sueco la vikinga se llama el la Performance

Voz 1 01:13 no tenemos todavía muy clara hablamos cada mañana por la mañana a nueve de la mañana Castillo de la Luz

Voz 3 01:25 y luego por la tarde

Voz 1995 01:25 pero te P con el concurso de la vikinga

Voz 1 01:30 de jueves al un poco vale vale no te ríes tanto vas el momento eh

Voz 1995 01:35 por eso será el próximo viernes en Las Palmas mañana a la radio ustedes día aquí en este momento la persona que citó mal a Ignacio González la misma que le dijo a Esperanza Aguirre tus siéntate ahí en ese bordillo Espe que estás muy digno Villalobos y eso la tarde te acompaño a darlo todo en Pasapalabra es un ángel travieso un árbitro de la chorrada es nuestro cazador de críticas hoy ampliando el espectro nos va a llevar a otro entorno musical se Castro

Voz 4 02:02 es Springsteen

Voz 1995 02:06 muy buenos días es ahora sí lo he dicho bien está ya de moda

Voz 0659 02:12 que no lo dice bien dices Toché tengo una horda de defensores de la X

Voz 1995 02:18 tenemos que advertir que estas un amigo no es culpa mía es culpa de otro encima

Voz 0659 02:26 pero lo tal te semana pues muy bien básicamente buscando el error regodeo dándome

Voz 1 02:31 el común sardo en el fango

Voz 1995 02:34 es ahí hoy juicios y gusta errores

Voz 0659 02:36 la costa de hecho me estoy planteando es esta sección no será un error sino baja demasiado sí

Voz 1995 02:42 ya te digo yo que no busque más

Voz 1 02:46 yo creo que este bajar mucho el listón de paz pero también le viene porque están muy alto

Voz 1995 02:50 sí vamos a ampliar el el punto de mira como les decía íbamos a otros lugares son del error se produce de manera constante vamos concretamente las de los clientes

Voz 0659 03:02 ah pues sí de la gente que va por ahí otro goleando a cuentas metiéndose con gente y claro se encuentra al otro lado con responsables de servicio al cliente y community managers que están que tiene mucha cintura la devuelven mantienen Cayo y un siempre lleva un chasco siempre que el bolsillo correctamente Albert López un tal Albert López escribió una vez un tuit que ponía hola buenas Vueling se dedicaba a la compañía aérea Vueling dice sí entró al avión empalmando me cobra is otro bulto gracias de antemano

Voz 1995 03:32 la respuesta de la gente hacía un mensaje las redes sociales ciento empalmando me corrijáis otro bulto gracias además te dijera otro

Voz 0659 03:46 si no sabes cómo que me aburre de poner esto con lo cual el manager de Vueling le dio una respuesta mítica le dijo hola Albert solamente supera las medidas de equipaje de mano que son cincuenta y cinco cuarenta veinte sino tendrás que facturar

Voz 1995 04:00 no creo que la verdad que yo creo que no hay una muy buena también se mojan anchas y me gusta mucho esa palabra hombre ves sin azúcar

Voz 0659 04:11 punto porque si es la cuenta de Antonio Rodríguez Estrada que tienes sin azúcar punto org que es la versión digital de un libro que plasma gráficamente la cantidad de azúcar que hay en alimentos que tenemos en nuestra despensa de hecho el libro lo prologó nuestro compañero Mikel comunista Iturriaga y bueno la cuestión que si si recibe Petróleos con cierta frecuencia las devuelve calentita es concretamente un tal Ortiz le dice hola buenas cuánto azúcar tiene un porro ya de paso si sabéis quién pasa en Paterna me hacéis un favor no no sé si la cosa así la respuesta fue tranquilo no te producirá diabetes de tipo dos tan sólo pérdida de memoria alteración de las capacidades cognitivas ya te explicará que es es otro psiquiatra depresión ansiedad psicosis esquizofrenia ni idea de quién pasa en Paterna pregunta a policías son muy Magerit explicita la cuenta de policía

Voz 1995 05:03 bueno te querías caldo puesto más Tamada bueno vamos con dosis de críticas a monumentos eso sí bueno

Voz 0659 05:10 pues con algo los terroristas han ido mucho más allá ya no separan simplemente monumentos y con atracciones sino que ya hay reseñas de continentes enteros

Voz 1995 05:18 lo vas a hacer una crítica de un continente pues si concretamente

Voz 0659 05:20 de de Europa

Voz 1 05:23 sí sí sí pues la gente que dice venga una para entendernos cuadro pues no va Europa Europa poco No me hables de América

Voz 0659 05:35 ah pues en fin continentes como esto ya te digo esto son comentarios estadounidenses generalmente Jacko James K que dice que no es fumador y es amante de los perritos calientes lo define así Europa hace una Europa queda demasiado lejos de donde vivo y la gente de allí no habla inglés bueno al menos no todo el rato aunque la comida era buena no había perritos calientes yo sólo recomendaría ir si estás dispuesto a gastar mucho dinero y oler a humo pero que muchos en Europa con que fuma

Voz 1995 06:06 me gusta mucho la síntesis Europa no hablan inglés tan Rato no

Voz 0659 06:11 la inglés algunas veces sí pero no y en algunos países de Europa y el que venga a esto aquí alguno más a valorar Europa Jeremy dice cuna de la civilización moderna una combinación asombrosa de felicidad y romanticismo pero el equipo una estrella porque el que nos alquiló el coche era un borde los quesos apestan

Voz 1 06:33 vale pues por lo mío

Voz 1995 06:37 le voy a quitar una estrella al continúen al continente europeo porque el tiene aquí los coches

Voz 1 06:44 cómo pararlo

Voz 1995 06:47 por esto es Europa pero si me decís de África

Voz 0659 06:50 no sé si te gusta el Yossi M A P su reseña de África así dice fui a África una vez había muchos leones muy romántico es magnífica si te van los leones amigo a mí no se ha buscado en África se aparte matriculación porque África es como si fuese como quien dice Cuenca no les da igual mete África osea Kenia Hay Marruecos

Voz 5 07:19 lo que tiene que ver lo que yo con pero no me gusta mucho es muy buena muy bueno ya posibles

Voz 0659 07:24 a usted lo ve no vayas a mí no me van Nicolas T dice más grande de lo que esperaba

Voz 1 07:30 áfrica si el ser humano en el más pequeño la verdad te más grande de lo que esperaba

Voz 0659 07:40 el ser humano necesitó varios millones de años para evolucionar y caminar sobre dos piernas pero luego se marchó de allí a algas y sigo siendo uno de los siete continentes más importante

Voz 1995 07:52 es África uno de siete continente favorito concretamente el el séptimo esta bien íbamos a a volver a tiempos pasados venga hace ya algún tiempo que la música forma parte de pedimos que estaban de Operación Triunfo que es la música

Voz 0659 08:08 formaba parte de nuestra vida

Voz 1995 08:10 etc dejamos pero hemos decidido volver a lo que en su día conocimos como rocas forestales oyes explicar nuestra querida audiencia de la cadena SER que es una roca

Voz 0659 08:25 bueno pues si Toni como recordadas hace tiempo no os mando un oyente una una anécdota curiosa y es que creo que si mal no recuerdo fue un concierto con su novia fueron a ver a Loquillo y cuando llegó el estribillo de su famosa canción descubrió que su chica llevaba mucho tiempo cantando la canción mal convencido

Voz 5 08:42 ya veré qué canción la de nada

Voz 0659 08:46 voy a ser una Rock and roll star rock'n'roll star Talavera la su novia cantaba Ubú hubo una voy a ser una roca forestal así que con esas se creó o prácticamente una tendencia de canciones equipos

Voz 1995 09:00 bueno equívocos en canciones lo llamamos rocas forestales por esto no rocas forestales a Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com con esa etiqueta en las redes arroba largas forestales porque hasta Coca forestal has rocas Kfor están aquí porque es que esto lejos de disminuir no nada esto esto aumenta esa cumplimos bueno nos dedicamos de unos puesto el ojo ahí y aumenta el homo por ejemplo

Voz 0659 09:38 bueno yo siempre lo relaciono esto con una canción que yo mismo voy a hablar de mí Roca forestal que yo la olla en casa que la mucho mis padres que es el día que me quieras que la grabado originalmente Carlos Gardel aunque la más conocida últimamente es la de Luis Miguel que la canción original vamos a ver la canción original dice una cosa pero yo entendía y un rayo misterioso arácnidos en Tupelo hará que arácnidos en Tupelo luciérnagas furiosas que verán habla es decir a mí me parecía todo lógico Radio misterioso Tupelo y luego las luciérnagas furiosas que te hace en algo pero algunos dicen que dice otra cosa lo podemos escuchar

Voz 8 10:23 ha acudido en Tupelo

Voz 6 10:32 a lo dice todo es todo lógico lógicos

Voz 1 10:37 dice ahora cosas curiosas totalmente que es como cuando te entra una ficha en la cabeza Ketama

Voz 0659 10:45 sí yo entendía eso descubrí que no además es cuando tú tienes una roca forestal es muy difícil salirse de ella

Voz 1995 10:52 es que tengo he tenido que leer el texto original que dice

Voz 0659 10:54 sí

Voz 1995 10:55 un rayo misterioso hará nido en Tupelo luciérnagas curiosas pero eso en esa dicen

Voz 0659 11:02 venga uno bueno hay una que es la canción Muñeca de trapo de La Oreja de Van Gogh que teóricamente vamos a ver lo que lo que Juan Ga hoy día era cada silencio es un menú de que va detrás de mí sin parar de llorar que también se lógicas pues claro uno piensa me pilló como si no que cada silencio se convierte en un menú de qué va es que no conozco la canción detrás de ti sin parar de llorar sabes el típico menú de kebab que te permita convivir con la canción I vamos a escuchar sí

Voz 1995 11:32 esa

Voz 8 11:35 te lo dije

Voz 1 11:46 pero lo que va de va el típico falaz que va detrás de buenísimas te va diciendo aquí sea eso que dice la ley

Voz 0659 11:59 no teóricamente dice una nube que va no silencio es una nube que va a menudo eh

Voz 8 12:04 me duele que

Voz 0659 12:10 pero no cabe duda esto es típico que tras escribieron mal la letra una más vale pues hay otra que es la versión de Luis Miguel de la canción se te olvida no se olvida bueno pues la canción Juan Antonio entendía por mi parte te devuelvo mi promesa de arte ni siquiera sientas penas por dejarme que ese pato lo escondió como que ni siquiera sientas pena por dejarme que sí

Voz 1995 12:36 Solbes no escondió no tiene como como que escondió la pena el amor es un pato esconde hola el misterio de estas tú el término vamos

Voz 8 12:56 los que vivimos

Voz 1 13:08 a la vista

Voz 1995 13:13 acatando esto sí sí ese que ese pacto tú que eres un estudioso de unos al igual Atom sí

Voz 1 13:19 sí que sí que sí que se escucha pero Migue nombre

Voz 9 13:30 claro que el pato

Voz 1 13:32 el amor que a veces pasa ya que es un poco figurará que me gustan

Voz 0659 13:38 lo va realmente las letras de verdad pero vamos con una canción modernista que bueno es relativamente reciente en medio reggaetón que es ella es mi Cinderella que es como mi Cenicienta de Joan O'Neill fichó Green el pueblo más puro es lo que Alex es el estribillo ella es mi Cinderella cuando la veo me la seco con cautela hombres muy romántico no es mucho no es el pero dentro de un reggaeton oye como que te diré todo

Voz 1995 14:05 que sea él quiere hoy ella es Mi Cinderella cuando la veo me la seco con carteles como escucha esta es clarísima eh

Voz 3 14:21 para para para

Voz 1 14:24 de lo que dice la canción original para no sin antes lo pusieron unos

Voz 1995 14:30 es verdad y bueno lo que dice la canción originales ella es mi Cinderella cuando la veo me cerco con cautela se acercó pero mantiene la cautela

Voz 3 14:48 la Enrique

Voz 1 14:50 entonces así sí sí incluso cuando

Voz 1995 14:53 la veo me las con

Voz 1 14:55 es un poco como preparatorio

Voz 1995 14:58 gracias siempre es tan tan prudente tan moderados José Castro muchísimas gracias