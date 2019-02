Flash deportes SER de las 14:30 horas (12/02/2019)

Voz 0419

00:00

esta noche tenemos cita con la Champions se disputan los dos primeros encuentros de octavos de final y además con la incorporación del bar a la competición por un lado tenemos el partido entre el Manchester United el PSG cita que dará comienzo a las nueve de la noche en el estadio de Old Trafford el United llega con confianza tras diez victorias y un empate y enfrente un PSG que cuenta con bajas importantes no estarán esta noche ni Neymar ni Cavani y el otro encuentro que se disputa hoy también a las nueve es la cita que medirá la Roma con el Oporto en la capital italiana ambos encuentros los podéis seguir a través de Play Fútbol también de la aplicación y la web de La Ser mañana es el turno del Real Madrid que ya está en Amsterdam Solari dará hoy una rueda de prensa a las seis y cuarto de la tarde ya las siete el equipo entrenará para preparar el encuentro de mañana Un partido que enfrenta a los blancos con el Ajax a las nueve de la noche en el Johan Cruyff Arena por su parte el Atlético de Madrid ha decidido posponer la cita que tenía en el día de hoy con el bar el club rojiblanco tenía prevista una reunión con el comité técnico para hablar del sistema pero el equipo ha decidido como decimos que no se lleva a cabo por el momento Gil Marín ha hablado sobre el asunto