Congreso Deporte y Diversidad: un evento para defender los derechos de personas LGTBI y el deporte femenino

Voz 1515 00:48 bueno más asuntos que les queremos contar hoy resulta que este fin de semana el viernes y el sábado se celebra el primer Congreso de deporte diversidad se va a celebrar en Madrid en la sala El Águila del Archivo Regional de la Comunidad de mal

Voz 6 01:02 sí se presentaba este martes in

Voz 1515 01:06 entre otras personas va a participar paz Granados ella entre otras muchas cosas ex gerente y secretaria general de la Federación Madrileña de patinaje desde el año mil novecientos noventa y cinco Paz qué tal hola hola buenos días qué tal Marta bueno esto es un congreso importante recemos es el primero de Port

Voz 6 01:22 te diversidad para visibilizar al colectivo

Voz 1515 01:27 LGTB ir muchas veces tenemos la sensación buena vimos a un tiempo de libertades en el que estas cosas podríamos pensar no son tan necesarias no pero sí son importantes porque tú llevas mucho tiempo en el deporte muchos años varias décadas ya sí si ya has ido viendo la evolución estamos seguramente el mejor momento pero todavía queda mucho por hacer un congreso de este tipo porque es importante

Voz 7 01:49 es importante porque damos visibilidad algo que se supone que no tendría por qué es ser tratado como algo diferente ser hoy día una persona que se hace con otro género o que tengas otra identidad sexual no tiene porque ser eh coartar te para tu vida deportiva ni tu vida laboral ni privada entonces entiendo que este primer congreso se debería lo mejor de haber hecho hace muchos años y que a estas alturas ya poder vivir tranquilamente sin que haya tantas diferencias

Voz 8 02:21 pero el momento está ahí hay que hacerlo así

Voz 7 02:26 importante es que la gente no se sienta de lado se sienta totalmente integrada la gente que pueda tener perjuicios o prejuicios en este sentido que no los tenga que deje de tenerlos

Voz 1515 02:40 paz tú eres alguien pionera en mil novecientos setenta y ocho de convertirse en la primera mujer arbitro de hockey sobre patines en en España has visto en estas décadas cómo ha ido cambiando todo ir mejorando también pero a día de hoy que queda por hacer la lucha donde hay que centrarlo

Voz 8 02:59 uf queda muchísimo todavía sigue habiendo

Voz 7 03:02 todo algo no sé ir y fíjate que es algo que me gustaría es encontrar el porque todavía no hay tantas chicas tantas mujeres que den el paso a deportes masculinos ser directivos y jugadores árbitros es el caso de sí patines y hay todavía muy pocos clubes femeninos equipos femeninos muy pocas arbitral que estén actualmente trabajando como tal bueno colaborando con las facturaciones con los equipos técnicos eh cuál hay muy poquitas técnicas entonces me gustaría sí que será alguien que ayude a romper y que vean que se puede hacer que hay que dar el paso

Voz 1515 03:45 dos cuestiones importantes siempre es bueno buscar referentes a los que aspirar en qué otros lugares del mundo se está haciendo bien cuando se habla de deporte LGTB

Voz 7 03:56 yo creo que están más vinculados o más concienciados los países de Europa del Norte no sé creo que un poco la educación creo que la educación hacer

Voz 1515 04:04 mucho por disciplinas seguramente en los casos donde más pueda estar costando es donde en el ámbito masculino si se nota más la presencia estoy pensando en el fútbol mejor esto que y es más fácil no tu alma

Voz 7 04:16 para nada arranca precisamente era virgen la presentación hemos hablado sobre esto en el hockey masculino no hay referentes no hay chicos que que se hayan declarado gays y entiendo que deporte en un donde hay tantísimos jugadores es normal que pueda haber algún chico eh no no sé creo que cuesta mucho más deportes masculinos que los chicos se decanten se abran os lo digan abiertamente lo que tengan que decir

Voz 1515 04:49 fíjate este es un evento pionero en España sea organizado por parte de la Consejería de Cultura de turismo y de deportes junto a las ocho Asociación de deporte y diversidad sí lo ha presentado el consejero Jaime de los santos

Voz 7 05:00 que decía e insistía en la importancia

Voz 1515 05:03 decía de normalizar lo que es normal

Voz 9 05:07 el deporte es un paso más en su

Voz 10 05:09 en reivindicación de

Voz 9 05:12 de qué forma parte de la sociedad de que asumen como no podía ser otra manera las que son sus obligaciones porque además el deporte en una sociedad como la nuestra no solamente no es mejor no solamente es sinónimo de salud sino que además se ha convertido en un pilar fundamental si pensamos en los más pequeños entre sus ídolos hasta los deportistas y estos tienen que convertirse en ejemplo a seguir

Voz 1515 05:33 bueno eso es deportistas van estar en este primer Congreso pionero en en España se celebra este fin de semana decíamos en la sala El Águila el Archivo Regional de la en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid va a haber personas que ofrezcan que se conviertan en esos referentes de los que hablábamos en en guías como el waterpolista Víctor Gutiérrez la futbolista Alba Palacios que van a explicar cómo han llegado ahí las dificultades que han tenido las barreras que han tenido que romper cómo va a ser el Congreso

Voz 7 06:03 es una pena que no pueda decir esto de que quién no haya apuntado que lo haga ya porque es Congreso está cerrado Illa no hay plazos además pero creo que va a ser muy importante que va a estar eh se va será menos lo que se va a hablar allí va a enseñar muchas cosas vamos todos aprender bastante creo que tenemos una gran necesidad de aprender

Voz 1515 06:24 eres optimista con respecto al futuro es decir crees que lo que se está haciendo ahora hay el el cambio el tránsito a intentar llegar a un lugar mejor lo que está empezando a germinar ahora tendrá un final feliz

Voz 7 06:38 claro que soy optimista de hecho solamente estoy en este congreso y lo apoyo totalmente porque no pensaba que hubiera tantísima gente con una mentalidad tan atrasado entonces estoy totalmente vamos seguro de que esto va a ser un gran paso y que esto de aquí a poco tiempo la gente las personas vamos a vernos todos como tenemos que vernos como personas no distinguir Recep Sony género ni religión ni color de pelo eres gordo delgado eres persona es lo que importa es lo que llevas dentro

Voz 1515 07:08 deja un mensaje para las instituciones públicas sean del signo que sean

Voz 7 07:13 Pujol deporte sea de lo que sea misión y hombres y mujeres apoyo a este caso que es el deporte apoyo al deporte total de absoluto facilidad para que los deportistas puedan expresarse libremente bueno vamos

Voz 1515 07:27 a recordarla este fin de semana viernes y sábado se celebra este primer congreso del deporte y de la diversidad en la sala El Águila del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid en la calle Ramírez de Prado en el número tres la entrada es gratuita hasta completar aforo van a intentar sentar las bases de bueno de un tiempo mejor más libre en el que

Voz 7 07:47 se hacen porque estamos más libre y que menos muy importante sobre todo si que me gustaría que aparte este Congreso está dedicado sobre todo por la gente que tiene esa necesita esa integración lo que quiere que piensa que es fácil integrar dentro el mundo del deporte pero sobre todo también ha llamado a los padres los padres son muy importantes en este mundo hay un deportista si no tiene el apoyo de la familia mal asunto padre ganados

Voz 1515 08:15 gerente y secretaria general de la Federación Madrileña de patinaje desde mil novecientos noventa y cinco has visto todo espero que te falten lo mejor por ver gracias