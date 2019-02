Directores de 'Dos Cataluñas': "Nos habían jurado y perjurado que Puigdemont no intervendría"

Voz 0470 00:00 Isaías Roberto buenas buenas tardes

Voz 0827 00:02 cabe decir solamente una cosa lo que aquí por seguir con mi apostolado hoy hace ciento treinta y un año años que nació muy cerquita de aquí de la radio Clara Campoamor Clara Campoamor dijo en la Segunda República no se puede construir una república democrática solamente con la mitad de los ciudadanos eso sirve para todas las repúblicas después defendió políticamente el valor del debate y el valor de la palabra yo creo que las dos cosas sirven mucho para enmarcar este día que hoy vivimos por lo demás suscribo todo lo que sí

Voz 0313 00:28 sirvió muchísimo y es muy complicado cuando habla de este asunto y buscaron algún tipo de de equilibrio algo que pueda en fin apuntarse a un cierto sosiego a una reflexión porque están está las cosas muy muy poco la izada sí muy tensas Yuste ejercicio periodístico en esta dirección que a punto lo intentó hacer yo creo que que lo consiguió porque he visto el documental de Netflix me parece que es interesantísimo no no sólo para para gente que lo ha visto lo visto mucho fuera de España y que por lo tanto les viene les llega más de Nueva todo todo todos los códigos de esta de esta historia de Cataluña de España hay de más sino en España hay en Cataluña es muy interesante que se haya visto este documental titulado precisamente dos Cataluña porque da voz a tantísima gente ya aparecen tantas opiniones tantas reflexiones que que vamos no aparecen de todo no se sobre la fractura social pues no sé lo que es Arrimadas lo que ya Quim Torra por lo que diga Jorge Moragas a Josep Borrell pues no lo mismo claro es lo menos familia rutas para este tema

Voz 1 01:29 no digo que todas las familias hayan roto pero que hay familias rotas y grupos de amigos que sean separados

Voz 2 01:36 yo personalmente Carrillo a la que monta los mismos y a la presidencia donde desde hacía un mes sigue todo una casera

Voz 3 01:46 la absolutamente nada no entenderá

Voz 2 01:49 increíble bacalao nubes más a mí sino al señor filias a tu Estatuto

Voz 4 01:53 pues ya he notado el odio la gente sin estigmatizados en acusado de cosas que

Voz 5 02:00 falsas a mí me produce una enorme tristeza ver cómo la sociedad catalana se ha fracturado se ha dividido le va a costar mucho tiempo salir de aquí

Voz 0313 02:12 luego está por ejemplo el papel de los medios

Voz 4 02:16 todo ese mundo mediático de las productoras catalanas orientadas a esas tesis

Voz 0470 02:23 son muy buenos verá al Partido Popular

Voz 6 02:25 escandalizarse por TV3 es de una hipocresía absoluta porque ellos están gestionando la televisión pública de la Historia de España más manipuladas

Voz 7 02:32 hemos conseguido también que los ciudadanos se informen los de un bando sólo a través de los medios que hablan de lo que ellos quieren y los del otro bando exactamente igual

Voz 8 02:43 que son las zonas de confort ideológico no yo solo pongo los canales en donde me siento bien tratado donde sé que no voy a tener problemas donde del mundo sobre aparecerá lo que yo creo que es el mundo no

Voz 0313 02:52 esto que acaban de escuchar son fragmentos de este documental de de Netflix dos Cataluña que han dirigido Gerardo Olivares y Álvaro Longoria que ayer tuvieron una muy buena noticia porque les daban un premio en un festival de cine en en Berlín que no tiene que ver con la espero que que coincide es un ciclo de cine por la paz y es un certamen muy importante dijo tuvieran una buena noticia y otra no tanto porque esta mañana han decidido renunciar al premio por qué porque cuando fueron a recogerlo se encontraron que el encargado de dárselo era Carles Puigdemont y además previo un discurso que como es obvio en Fini como es comprensible fue un discurso de de alto contenido político Gerardo Olivares buenas tardes

Voz 0470 03:31 hola buenas tardes qué tal amigo como estas hombre

Voz 9 03:34 pues bien al recién ha acabo de ver que te puedo contar cosita fresca

Voz 0258 03:40 en qué en qué momento supisteis que el premios lo iba a entregar Puigdemont

Voz 9 03:45 no nosotros en ningún momento supimos que el premio lo iba a entregar Push the moon eh el es un es un evento bastante importante aunque aunque no entra dentro de del de lo que es el festival es un elemento muy importante sí ya había gente muy muy conocida a nivel mundial a Charlize pero a Ai Weiwei el disidente chino estaba Katerin ganes les vale esa en la mesa presidencial estaba también puso de Mou a nosotros no habían jurado jurado que que puse en intervenir ni la hablar no a hacer nada bueno hay hay que pasó todo lo que nos dijeron que no iba a pasar así que imagínate cuando oímos nuestro documental que gana el primer premio está Puigdemont en en el estrado con el premio en la mano para darnos los

Voz 0313 04:46 yo querría advertir a los oyentes de La Ventana que no hayan podido ver aún el documental DN en Flix que el ejercicio que el que el esfuerzo más grande que han tenido durante todo el proceso doy fe porque en parte lo conozco tanto Gerardo como Álvaro ha sido dar una visión la palabra neutral no no no no no puede ser porque la neutralidad no existe pero si existe una cierta imparcialidad y sobre todo mirar algo de este todos los ángulos ya han dado voz insisto a un montón de gente yo entiendo Gerardo que por esa misma voluntad de que el documental no apareciera marcado sesgado por algo es por lo que no recoge este es el premio osea que hubiera sido pollo que se Inés Arrimadas tampoco lo hubiera sido recoger

Voz 10 05:25 he evidentemente algo que tanto Álvaro como yo tenemos clarísimo desde desde que

Voz 9 05:32 nos planteamos este documental es hacer un tres sesenta no es que todo el mundo tuviera su su voz y su su espacio y que luego el espectador sacara sus conclusiones ese ha sido el espíritu del documental por eso cuando hemos visto que solamente había una parte de de de esa historia en en este caso el representada por Putin en una entrega de premios por la paz y la justicia pues dijimos no es decir no no puede ser de esto no es justo

Voz 0313 06:06 pero renunciar al premio es duro de Gerardo

Voz 9 06:09 bueno Carles yo creo que en la vida hay cosas todavía más duras que renunciaron precio

Voz 0470 06:16 pero al final los premio

Voz 9 06:18 se quedan en una vitrina dicho llenan de polvo y hay que limpiarlo nosotros estamos muy con la conciencia muy tranquila creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer Iñaki para nosotros la gran satisfacción al final es que el documental con el que se quiera enterar un poco qué es lo que está pasando en Cataluña fuera de nuestras fronteras tener en cuenta que el documental se puede ver en ciento noventa países

Voz 0976 06:45 sí pues dos Cataluña puede ser

Voz 9 06:48 es una buena herramienta por lo menos para tener una visión global y de de lo que está sucediendo

Voz 0976 06:54 señor señores yo te quería darle la enhorabuena por el trabajo y quería plantear incluso Francino qué pasa con la equidistancia

Voz 0470 07:02 por qué pasa con la neutralidad no no pasa no pasa nada con Aguilar vencía pasa que se ha pervertido eso es vestido y estamos dejando los que los Locking

Voz 0976 07:15 en realidad debería ser la divisa del del periodismo

Voz 0470 07:19 no vale la sanidad te estelar una de ellas obviamente de ser lo que con todo se ser honesto no pero bueno oye también se puede ser neutral le a Suiza no le pasa

Voz 0976 07:29 nada ni da ni andar Andorra San Marino ni ni ni a Noruega no me pasa nada por definirse como como neutrales aunque no queramos llamar de otra forma equidistancia lo que han hecho esto estos señores Gerardo y compañía es como han dicho ellos hacer un tres sesenta dice que es lo único que se puede hacer en el conflicto catalán cuando te enfrentas con realidades tan complejas como como la catalana cualquier otra o como la balcánica necesitas dar voces a todo el mundo porque la realidad es tan compleja tiene tantas aristas tantas voces que necesitas que hable todo el mundo un documental en el que hablen ochenta y cinco personas cómo es este hombre por favor

Voz 0470 08:05 estas lo que pasa es que yo quiero todo así que yo genero te quiero decir enhorabuena por el premio y enhorabuena por haberlo devuelto enhorabuena otra vez porque esto va a hacer que mucha gente lo vea de verdad

Voz 1826 08:15 aquí porque es posible que se haya pervertido tanto la equidistancia que después igual que escuchábamos alguna de las voces entre ellas las de algún compañero periodista o Gemma Nierga que decía al final aquí en Cataluña estamos viendo cada uno aquello que nos interesa aquello que que casa de verdad con nosotros es posible que eso también haya pervertido la mirada que ha tenido Puigdemont o el independentismo sobre este reportaje no y que lo haya lo haya querido hacer suyo

Voz 0313 08:38 bueno pues era su padre no pero vamos no

Voz 0470 08:41 yo soy yo sí yo

Voz 9 08:43 creo que que un poco el independentismo ha visto en este documental una herramienta para

Voz 0470 08:52 digamos divulgar su discurso a nivel mundial propaganda extrema no eh de propaganda externa

Voz 9 09:00 hasta entonces por qué bueno pues porque en este sentido hemos intentado ser lo más neutrales posibles y hemos dejado ya hemos dejado que se expresen como hay han querido expresar entonces lo hacen de este documental a lo mejor esa herramientas para seguir propagando sumó ideal subir su independentismo

Voz 0976 09:25 obviamente es parte del triunfo de de el del relato que que intentan el parte del independentismo en venderse en en el exterior no unir en nombre puse mono la causa del independentismo con un certamen donde aparece la palabra fuck Peace paz a ella les está ya les está teniendo en el lado en el lado de los de los buenos no y además tienes ahí a Catherine Deneuve Charlize Theron Weiwei que es otro tipo muy perseguido pues que consigues un consigues un gran triunfo no creo que es un error de alguna manera del de la organización haber permitido que el máximo representante de una de esas dos Cataluña es de las que se habla en este documental entre el premier pero fíjate eso eso para mí lo que confirma

Voz 0313 10:06 es una cosa que la de texto ya también la palabra relato ya le estoy cogiendo manía del Barça en la batalla por el relato internacional la ganador independentismo hace tiempo y es verdad que ahora al Gobierno español con el cambio en fin y con toda la campaña que está haciendo trata de contrarrestar eso pero relato fuera que hoy momento del del documental donde John Carlin dice Miren ya lo siento después del uno de octubre las cargas policiales los medios internacionales funcionan así que fueron pocos incidentes no lo sé pero estaban ahí y los ha visto todo el mundo por lo tanto eso no es una gran tarjeta de presentación para nada ni para nadie

Voz 0827 10:39 oye hay hay un ángulo que también me gustaría observar no es que hombre también dice muy poco del personaje que mientras los miembros de tu gobierno están encarcelados van a ser sometidos a juicio tú te dediques a ir por ahí entregando premios es decir solamente el gesto entonces

Voz 0976 10:56 hacia políticas ya ya ya no pero solamente el gesto de

Voz 0827 10:58 has de Mon en el momento en que lo ha hecho hombre se lo tendría que haber medido

Voz 0976 11:01 muchos por lo demás por supuesto estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha hecho Gerardo Olivares

Voz 0313 11:06 es que en este punto de en este punto de nuestra historia que es un momento importante para la justicia para la política y también para el periodismo nosotros también tenemos algo que aportar a toda esta historia yo creo que trabajos como el de Gerardo Olivares ya Álvaro Longoria coño no son run John en este oficio porque es tú puedes te puede parecer más menos yo creo que al final sacan una conclusión que sea que me me da igual pero quién puede quejarse de un trabajo tan ecuánime como este

Voz 0470 11:32 claro de Le quiero preguntaros Gerardo

Voz 0976 11:35 a es es uno que se llamaba formato original de Netflix So Ho Net Flix lo acogen su plataforma después de que

Voz 9 11:41 no es formato originales un original Netflix

Voz 0976 11:45 eso creo que es el primero que

Voz 9 11:47 es que produce en España y bueno en cuanto le ofrecimos

Voz 10 11:52 de este este proyecto

Voz 9 11:55 a la semana diez días estábamos rodando claro

Voz 0976 11:58 por qué te lo quería preguntar Gerardo porque hay una cosa que que una cosa muy buena que tiene Netflix y es que tiene un enorme distancia emocional con cualquier cosa que pasa en el mundo pueda hacer películas series de cualquier cosa que que en otro que que que que desde dentro es todavía muy complicado hacer muy unas un un documental como este en en España pues es muy difícil haces si no tienes una financiación de alguna televisión que ya te va de que te va a hacer caer hacia

Voz 0470 12:24 que aparte de alguna otra parte ahora viene un señor en Yankee o Británico o

Voz 0976 12:31 que trabaja para Netflix aunque sea mexicano hice quiero hacer una película porque aquí hay una gran historia y quiero entenderla desde fuera para que me entiendan desde Corea del Sur hasta los argentinos o los la pones son los únicos que pueden hacerlo y esto creo que es una de las partes buenas que tienen es Luis de verdad

Voz 0258 12:46 que es el resto malas el resto iba a las del resto bueno Gilberto voy a mí por que que felicidades pero ahora ya has devuelto felicidades por el premio oí del juicio no estáis hacia

Voz 0313 13:00 no no no no no se va a hacer otro otro especial Netflix no

Voz 0470 13:04 no bueno tú no porque no sepa no yo creo que

Voz 9 13:09 nosotros hemos cumplido con nuestro pues nuestra labor a y ahora estamos a otra cosa

Voz 0470 13:16 lo fundamental es también hay que saber cuándo cerrando

Voz 0313 13:19 sí señor muy bien muy bien Gerardo Olivares el director de dos Cataluña un abrazo para ti para