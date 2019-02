¿Lo del tiempo se nos va de las manos?

Voz 0827

00:00

pues le hemos oído noticias más que chocante sobre la gestión del tiempo British Airways ha experimentado durante cuatro días no limpiar los aviones en cada asalto para aprobar cuanto tiempo se ahorraría dice la compañía que sólo era una prueba para acumular datos algo que podría no derecho muy fácilmente cronometrado cuánto tardan los limpiadores en su trabajo por eso cuando dice por que no lo aplicarán en el futuro inmediato no nos quedamos nada tranquilos la segunda noticia es que los organizadores de los Oscar han decidido para cortar la gala entregar cuatro premios durante la publicidad no vamos a criticar el noble objetivo jamás logrado de hacer más llevadera la gala recortando la pero la fórmula usada parece un absoluto desprecio a los condenados a los traumatismos y lo que es todavía peor es un menosprecio incomprensible por parte de la industria al oficio de actores cruciales fundamentales en una obra que es colectiva como lo es una película los responsables del montaje o de la fotografía por ejemplo que pueden engrandecer una obra menor o estropear una obra maestra esperemos que sólo Goya en sepa ya manejar Periscope por si recibe un Oscar por su corto mientras anuncian allí un coche un champú