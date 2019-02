Estartapeando: Carne vegetal impresa en 3D

Voz 1 00:00 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos de espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es contar siempre con un buen asesoramiento Cadena SER

Voz 0194 00:16 vamos ya con los emprendedores y con sus ideas Rafa Bernardo buenas noches buenas noches hoy con una tecnología que es como de ciencia ficción

Voz 1762 00:22 porque permite imprimir con una impresora 3D un material sustituto de la carne hecho con proteínas vegetales pero que simula la apariencia la textura y el sabor de la carne y además tiene unas propiedades nutricionales similares como te quedas la mencionamos de pasado hace unos días por ser una de las participantes en el pasado Festival de startups industriales organizado por y siete Factory que está acelerado nuestro proyecto nos quedamos con ganas de saber más no de este de este avance así que con nosotros traemos a Giuseppe dice Oden no va MIT qué tal buenas noches buenas noches

Voz 0194 00:51 Giuseppe háblanos del origen de la idea como acabas diseñando esta carne vegetal que se imprime

Voz 2 00:56 el camino ha sido bastante curioso yo venía como vio ingeniero de Belgrado trabaje en la investigación durante diez años en un campo que se llama ingeniería de tejidos construyendo tejidos y órganos artificiales para regenerar esas del cuerpo humano lo que pasa es que cuando intenta generar piezas de cuerpo humano también tienes que aprender cómo funciona en los cuerpos de los animales y cómo se construyen los tejidos y los de órganos de los animales en general esto se hundía un poco especial con una técnica que utilizaba llamada vio impresión las la impresión 3D aplicada a la biomedicina en particular a la ingeniería de tejidos conseguí construir una oreja tridimensional un modelo de oreja que se parecía tanto a un oreja real que mis compañeros me dijeron esto nos da bastante asco es una oreja de verdad entonces ahí yo de Sidi era hablar con Ferran Adrià Conca Roca tomará alguna idea de cómo se podía utilizar esto por qué existe este tema como has comentado de encontrar sustitutos de a sala carné que es un tema que es muy popular por varias razones que si ahora quiere esos

Voz 1762 02:02 sí sí Dios además de la posibilidad técnica de hacerlo porque te decides a elaborar un sustituto de la carne que efectos positivos crees que tiene sobre la sociedad y sobre el medio ambiente

Voz 2 02:10 sí en específico porque yo veo que veía también en los últimos años que habían temas muy urgentes entre los cuales el plástico en los océanos entre los cuales la ganadería también en el consumo

Voz 3 02:25 excesivo lo que producimos

Voz 2 02:28 Nos de desecho excesivo

Voz 4 02:31 por lo tanto esta invención

Voz 2 02:34 dio pie dio lugar a que yo pudiera aplicar estos conocimientos Si durante el reinado en los últimos diez años para construir en ves que un órgano artificial para aplicaciones biomédicas un sustituto de carné que pudiera impactar en el futuro muchísimo la ganadería actual el sistema de ganadería que es insostenible IES urgente encontrar una solución a este problema

Voz 0194 02:56 cuéntanos más acerca de ese producto que sustituye a la carne el que metes en la impresora 3D que propiedades tiene que está ahí

Voz 2 03:01 eso sí esta formulación es una formulación en diseñada por no MIT y es una formación compuesta por propia

Voz 4 03:10 in más en fibras vitaminas minerales

Voz 2 03:13 es sirve para que tenga el producto final una vez impreso la textura parecida a la carne animal las que estamos acostumbrados a comer no sólo la textura sino también la apariencia y también el sabor propiedades nutricionales y para tener todos estos cuatro eh otro parámetros juntos hay que tener trabajar sobre la composición sobre el proceso de impresión 3D y también sobre el producto final

Voz 0194 03:39 cómo se logra replicar con vegetales la estructura de la carne

Voz 2 03:42 la idea es imitar la naturaleza la naturaleza está Fandi metamos la naturaleza llamamos esta técnica la técnica envío mimética Bío de vida mimética de imitar invitamos a naturaleza en el sentido de que los tejidos que nosotros intentamos explicar son en general los músculos específico músculos de vaca los músculos de los animales son compuestos por fibras musculares nosotros intentamos ir conseguimos en parte porque no es exactamente igual al microscopio culo animal sino que intentamos que la estructura celebró Se de nuestro material imite la estructura fibroso que se encuentra en la realidad en un músculo animal mientras que en la carne normal de animal se encuentran fibras musculares que son células vale en en nuestro producto sustituye hemos estas células con fibras vegetales entonces hemos Un ballo a quien en el cual las proteínas vegetales hacemos que se ordenen de manera que imiten a como se ordenan las fibras musculares en los animales

Voz 0194 04:43 en menos de un minuto seguimos hablando con desde prisión tiene no va a mí

Voz 1 04:45 tu pequeño negocio puede hacerse muy grande para conseguirlo lo mejor que puedes hacer es contar con un asesoramiento profesional que te proporcione soluciones que se adapten a tu empresa Vodafone One Profesional te ofrece soluciones para que tu pequeño negocio crezca a través de un asesoramiento comercial especializado ya sea vienen tiendas en tu propio negocio informa tenéis catorce cuarenta y tres en tiendas Vodafone Vodafone business to Partner en la era digital Lary

Voz 0194 05:10 seguimos hablando de no va a MIT y su tecnología para imprimir carne hecha con productos vegetales no decías que una de vuestras preocupaciones será reducir el impacto medioambiental de la industria alimentaria y eso lo había llevado también a la selección de los propios vegetales que utilizáis en vuestra tecnología no

Voz 4 05:25 exactamente entre los ingredientes yo intenté elegir para los prototipos esos que pudieran ser no destructivos para el ambiente porque tienes que tener en cuenta que si uno quiere ser gano vegetariano pero el ambiente pero después come solo Quino abocado soja esto puede ser un problema incluso peor que una dieta variada porque tener en cuenta que la biodiversidad significa también que hay que saber elegir ingredientes para que la agricultura sistema Diego Turan no sea no se dañe demasiado pues es un caso muy muy típico el de Perú por ejemplo donde la aquí no había llegado a ser más interesantes para los agricultores y tuvieron que sustituir la Casa de Cultura de arroz por ejemplo con la de equino hay esto podía ser un daño para la cultura de su país entonces hay que tener cuidado con unos incrementos que utilizamos habría que tener una amplia variedad en el futuro si queremos sustituto de carné tendríamos que poder elegir qué ingredientes utilizamos

Voz 1762 06:23 bueno y sobre no va a mí como empresa en qué puntos encontréis ahora cuál va a ser vuestro posicionamiento en el mercado y cuánto falta para que veamos vuestros productos en las estanterías de los supermercados

Voz 4 06:31 eh para ser un cuadro digamos general eh existen ya algunas hamburguesas vegetales que saben sacar no también existen sustitutos de carnes basados en soja no que lo que no existe todavía es un bistec por ejemplo algo que tenga sabor a carne y también textura carne y sobre todo a carne de vacuno que es muy difícil de imitar y además les carne de vacuno es la que tiene un impacto ambiental peor comparado con todas las otras porque las vacas de ganadería de vacas produce metano en el en la atmósfera que tiene un efecto devastador para los como gas invernadero digamos entonces las hasta los próximos pasos va a ser van a ser mejorar el producto en forma de mínimo Bayern producen tose el producto en sí este bistec llegar a algo que tenga textura composición de composición mecánica consistencia sabor híbrida nutricionales pero además construir unas un sistema de impresión que sea robusto que permita producir varios kilos al día y además crear un modelo Nespresso en el cual se puedan también comercializar unas cápsulas como cápsulas de las que podrían encontrar en tintas para a las impresoras normales y corrientes después el siguiente paso esto es el paso que yo llamo Sid porque corresponde con la financiación que levantaremos ahora para sidra aún el segundo paso es el paso de L'Escala vida donde los clientes no van a ser los mismos de la primera fase en los que pueden ser restaurantes pueden ser hospitales pueden ser estaciones sino agencias espaciales que quieren comida te con textura personalizada para los astronautas Soros vitales para pacientes sino que va a ser escala segunda parte entonces para estos Corporate esta empresa es muy grande que necesitan producir el sustituto de carne a nivel industrial

Voz 0194 08:30 Josep de Nueva MIT muchas gracias por estar hoy una estartapeando

Voz 4 08:33 tras esa vosotros buenas noches

Voz 1 08:36 ningún ciberataque es pequeño por eso tu negocio necesita una gran seguridad

Voz 2 08:41 con Vodafone seguridad digital mantiene negocios

Voz 1 08:43 pero gracias a una asistencia profesional personalizada que protegerá siempre todos tus dispositivos seguridad las veinticuatro horas del día siete días de la semana informa Penney catorce cuarenta y tres hoy en tiendas Vodafone Vodafone business to Partner en la era digital Mary de emprendedor emprendedor

Voz 0194 09:01 vamos a Rafa con un consejo de esos que nos dan los entrevistados en estartapeando

Voz 1762 09:05 hoy sus recomendaciones adquiridas a base de años de emprendimiento con sus éxitos y sus fracasos sí que transmiten en forma de píldora para aquellos que estén planteándose poner su propio negocio lanzar su propio proyecto el Consejo de hoy no es lo da Jorge Trincado CEO de Finder punto yo la plataforma de Internet de las cosas de la que hablamos el pasado lunes

Voz 5 09:20 que sobre todo aconsejaría a la gente que busque ayuda dentro de todos esos programas que hay a día de hoy para startups como puede ser Tetuán Valley o si Roqueta aquí en en

Voz 6 09:32 el campus también dentro de la Comunidad de Madrid está fundación Madrid más de que también nos han ayudado mucho siempre siempre contar con gente que ya haya pasado esto que te van a dar pues eso esas horitas que te van a ayudar muchísimo más que lo que tu puedas aprender en años emprendiendo y dándote de golpes bueno pues hasta hoy

Voz 7 09:51 Nos vemos la semana que viene pero pueden contactar con nosotros cuando quieren en Twitter en Facebook en nuestro correo estartapeando arroba Cadena Ser punto com y en nuestra web por cierto que en la página de Hora Veinticinco tienen una encuesta sobre este espacio que pueden rellenar si quieren ayudarnos a mejorar pues hasta el lunes hasta el lunes