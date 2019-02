La Constitución que pena con la muerte a quien no sepa tocar la guitarra

Voz 1 00:00 la patria una marca rojos y azules españoles es blanco y Balbino es el mercado se abre así que mahometanos y la inmensa mayoría de españoles donde el Partido Popular ya uno lo los problemas no soy yo problema

Voz 2 00:24 vale

Voz 1 00:42 cuál es el personaje histórico al que vio como a estudiar algo de bachillerato pues a la bombilla

Voz 3 00:59 resplandor

Voz 1610 01:01 Martínez Especialistas secundarios Nerea los Tale Vilar de Francis Coppola Juanma López Iturriaga y José Antonio Páramo Roberto tal yo venga nadie como voy no hoy no

Voz 1220 01:15 no

Voz 0230 01:16 bueno venga comenzamos con algo completamente inesperado comenzamos con Esperanza Aguirre expresidenta de Madrid y bla bla bla bla bla bla diciendo que le parece ha venido al programa de televisión pasa para

Voz 1 01:26 es la que más ya me ha sorprendido bueno pues que hagas lo que hagas te aplauden

Voz 1220 01:31 ah no

Voz 0230 01:33 es el sueño de todo político que hagas lo que hagas de aplaudan el ministro de Fomento José Luis dice Ábalos que en el caso de que no se aprueben los presupuestos el presidente del Gobierno hará uso de sus superpoderes no se aprueban pues todo presidente tomara nota obviamente el uso de sus facultades cuando corresponda su facultad su facultad es convocar elecciones no aplastar a nadie con rayos X en los ojos a veces por hablar elegantemente parece que estemos diciendo cosas raras a uso de su faculta por ejemplo la ministra portavoz Isabel Celaá dice una frase pero les sale a la segunda a la primera no le queda redonda fijaros bien porque empieza diciendo con la Constitución en una mano y con el diálogo

Voz 1545 02:26 con la constitución en una mano con el Diallo

Voz 4 02:29 cuando relata

Voz 0230 02:30 en el otro que en el otro coso de llevarlo digamos no otro llamarle la quedó masculino y eran masculino en el otro lío y al final del brazo luego hace ya otro intento y sale bien

Voz 4 02:43 con el diálogo en una mano con la ley en la otra

Voz 1220 02:46 eh ahora la segunda

Voz 0230 02:49 lo tenemos todo el juicio en el Tribunal Supremo dio buenísimo buenísimo para los aficionados a las series ya las pelis de

Voz 1610 02:56 haremos lo haremos en la te daremos eso sí sí no sabía que tema

Voz 5 03:02 hola muy buena idea porque está la razón no

Voz 0230 03:04 la argumentación la versión de I

Voz 5 03:07 por otro la interpretación de la ley

Voz 1220 03:11 bueno hombre también todo tiene sus momentos enseguida vamos con ella yo no soy autoritario soy de Murcia

Voz 6 03:21 venga

Voz 1610 03:22 vamos allá twiterías bien

Voz 7 03:26 empezamos el resumen de Twitter con este rumor no de poner las elecciones generales del catorce de abril pues que abrían las puertas del infierno en Sevilla

Voz 8 03:33 a mi modo de Triana Domingo de Ramos Sevilla Betis y elecciones generales ninguna vuelta ciclista que pase cerca quisiera terminar de Tampa en Plaza Nueva

Voz 7 03:43 vamos ahora con el hubo que tuitear sobre el fenómeno influenza

Voz 8 03:46 su influencia era Orson Wells que como una emisora de China hizo creer a un montón de americanos que las invadían los extraterrestres tú solo anuncias cosas para que las compren otro

Voz 7 03:57 cuando tu colega de toda la vida va de moderno el Twitter de Miguel Ángel que pasa abrumado

Voz 8 04:02 qué pollas dices Eusebio

Voz 7 04:06 vamos con el magiar de turno que plantea una duda

Voz 8 04:10 esto es al cuando Days entre limpiar la casa o ir al gimnasio que sería expone

Voz 7 04:16 y acabamos con un tuit de boli verde hay algo más bonito que tu hijo te vea como un modelo a seguir yo digo

Voz 8 04:21 no mamá qué comemos hoy comida no me digas pues vaya el examen que bien que has sacado una nota hay que ver qué pronto aprendes ni pronto ni pronta mi niño

Voz 1220 04:33 vale

Voz 9 04:35 luego

Voz 0230 04:38 uu

Voz 10 04:40 no

Voz 11 04:44 a me ha Phil Jones

Voz 0230 05:15 hemos visto tantas películas de todos esos planteamientos inesperados esos giros de repente lo que parece clarísimo no lo es tanto un testigo sorpresa algo que lo cambia todo un enfoque distinto este es el abogado de Oriol Junqueras es muy fácil centrarse en si se ha roto un coche muy fácil

Voz 12 05:34 pero es que ese no es el debate el debate es qué pasa cuando se rompe un coche en una protesta ese es el tema ese tema no lo podemos sustraer del debate esta causa

Voz 0230 05:44 atenta al derecho a protestar al derecho a protestar en sentido amplio todo el discurso de los abogados se enfocaba hoy hacia derechos fundamentales hacia tribunales europeos muchas citas de los tribunales de derechos humanos que esa donde parece que piensan acudir en el caso de ser condenados a veces estos discursos tienen excesos verbales según el abogado se han vulnerado todos no unos cuantos todos los derechos recogidos en la Constitución

Voz 12 06:08 que la Constitución el otro día iba todos los derechos de la Constitución se han restringido en nuestro procedimiento

Voz 0230 06:15 cogió la Constitución el otro día en fin si se hubiera cogido antes pero bueno antes del inicio del juicio muchos políticos hablando a las puertas del Tribunal Supremo opinando cosas el presidente del Parlamento catalán Roger Torrent están acusados por haber puesto las urnas

Voz 13 06:30 ninguna democracia aguanta a ver como doce hombres pacíficos como doce hombres de paz como doce hombres y mujeres demócratas tienen que sentarse en el banco de los acusados por haber puesto las urnas

Voz 0230 06:43 sí por poner las urnas fuera a la cárcel en España habría muchos gobernantes en la cárcel porque en España se ha votado mucho en realidad se sigue votando no es que no se vote es una afirmación un poco alejada de la realidad como se dice ahora su índice de veracidad es bajo esto todo el índice de veracidad a lo utilizó ayer una portavoz del Partido Popular maravilloso para asegurar que el manifiesto leído en la manifestación del domingo un texto sobre una situación de emergencia que al parecer hay en España dice tenía bastante veracidad

Voz 14 07:13 manifiesto que se leyó ayer pues eh contenía una gran parte de veracidad en todas sus manifestaciones no sólo le faltó decir para lo que acostumbramos

Voz 1220 07:23 ha notado más en el caso de rehúye Torrent claro

Voz 0230 07:27 dice de veracidad de decir que Se les acusa por poner urnas es bajito por poner urnas no se va a la cárcel en España veces añade votar no puede ser delito vio la pancarta esta mañana el presidente de la Generalitat estaba ante una pancarta que decía decidir no es delito bueno depende sin una asamblea de vecinos decides matarla del cuarto sí que hay un poco bueno pero un poco de código habrá promedio eh no no hace falta poner ejemplos tan extremo es un país muy lejano imaginemos que hay elecciones elecciones generales que la suma de Vox Ciudadanos Partido Popular es la mayoría absoluta más una del Congreso aunque sólo tiene el cuarenta y siete por ciento de los votos populares y con esos escaños la mayoría más uno deciden cambiar la Constitución y suprimir las autonomías dicen ya no podemos más más no hay manera de entenderse con los nacionalistas chupa sangres españoles Cataluña no roba dicho y hecho presentan una ley en el Congreso pero como hay muchos enemigos de España socialistas puede mitos nacionalistas gente rara no llegan a los dos tercios necesarios para reformar la Constitución pero no van a permitir bloqueos España tiene derecho a decidir y compran en secreto unas urnas de plástico Angola pop convocan un referéndum contra el criterio del Tribunal Constitucional sin censo sin garantías en ese referéndum sólo votan los de Vox PP Ciudadanos dicen hace siente haber votado queda aprobada la supresión de las autonomías ya no hay Constitución

Voz 15 08:56 alguien del pabellón boli voleibol emplear de la línea el San Juan de la sintonía

Voz 1509 09:02 Isabelle Aubry lo tildó me da igual

Voz 0230 09:04 no les piden explicaciones responden que pasa que pasa que pasa que España no tiene derecho decidir tenemos un mandato de los españoles el otro día dice no os preocupéis es un farol otro día no va en serio no es para presionar otro día España tiene un mandato no si es un farol cuidado no sí sí que no

Voz 16 09:19 sube aquí en asume venga sube sube aquí venga sube sube tiras para se sube sube que sube es muy grave

Voz 0230 09:26 el Tribunal Supremo ya decidirá si hay delito pero políticamente muy riguroso muy riguroso no ha sido esto ahora sí ahora no ahora Paquillo era Payá el proceso ha sido bueno un poco como el concurso Iturriaga

Voz 8 09:37 sí

Voz 0230 09:40 por aquí vaya Wiki no vamos a escuchar una frase de Edward Pujol que para quien no lo sepa es portavoz parlamentario de Cataluña antes Convergencia ahora super independentista de la muerte total del séptimo advenimiento pero es el partido de Jordi Pujol los autonomistas que apoyaban a los gobiernos de España porque ahora los autonomistas son los que antes eran independentistas aunque no

Voz 1220 10:05 puede descartar lo contrario sube venga sube

Voz 16 10:07 venga pues mira quiero esto que ahora estoy a su vez Schubert que tenga sube sube

Voz 0230 10:11 Edward Puyol habrás habla sobre la posibilidad de volver a negociar los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno de

Voz 1 10:17 está

Voz 17 10:23 dice Pujol oye

Voz 0230 10:25 y vista la manifestación del domingo podríamos volver a negociar

Voz 4 10:28 Sánchez debe reflexionar y debe pensar hombre quizás nuevo venida globo quizás el lobo lo tenía unos dientes muy afilados quizás ibamos bien

Voz 0230 10:38 es esta frase describe un modo de hacer política según la gente que salga a la calle hacemos una cosa o la contraria no deja de ser interesante que los promotores de esta estrategia den consejos teniendo en cuenta que los genios que actuaron así están en la cárcel hizo Eloy pues Pedro Sánchez dice hola cuánta gente hay en la mani proclamamos la independencia o convocamos elecciones muy bien

Voz 18 11:02 veamos muy guay mucha gente y la gente

Voz 1220 11:06 muy divertido bailando bebiendo

Voz 0230 11:09 todo muy bien al final en el juicio las defensas de los procesados mantienen un discurso en realidad la independencia no se materializó por lo tanto no se llegó a cometer delito todo fueron en realidad declaraciones política en Jaca

Voz 4 11:21 los niños se Bingley una está siendo pandémico en forma de república

Voz 0230 11:26 políticas que están amparadas por la libertad de expresión pero hacer hacernos hizo nada no se llegó a publicar en el Boletín Oficial y mientras mientras las defensas dicen que en realidad no se no se materializó la independencia hay un señor en Bélgica diciendo que es el presidente de de la república catalana a la magia de mi melena y el presidente de la Generalitat actual Quim Torra dice que la independencia está aprobada y que sólo está pendiente de implementarse es un verbo implementar implementar hemos Un país para más desconcierto el señor de Bruselas ha convocado hoy una rueda de prensa mientras los abogados de los presos estaban en su alegato de defensa

Voz 19 12:07 un test de estrés

Voz 0230 12:10 para la democracia española no ha podido esperar un día para opinar y salir por la tele no le ha parecido que hoy era el día de escuchar a quienes están en la cárcel muchos de ellos sus subordinados Puigdemont ha convocado una rueda de prensa para opinar y ocupar televisión no vaya a ser que Oriol Junqueras tenga demasiado protagonismo hoy

Voz 20 12:27 a Ana te estoy esperando

Voz 1509 12:31 una frase interesante de hoy otro político al ver

Voz 0230 12:33 libera que siente la necesidad de comunicarse permanentemente es una persona introvertida habló el domingo sobre el juicio habló ayer sobre el juicio ha hablado hoy sobre el juicio para decir dos cosas la primera que respeta a los jueces a los que hay que

Voz 0040 12:45 a trabajar el juicio que hoy empieza hay que respetar a los jueces que puedan trabajar que no haya presiones a los jueces que por tanto ser rinda esa justicia con total libertad

Voz 0230 12:54 la segunda que él se compromete a que no haya indultos una afirmación extraña porque acaba de decir que hay que dejar trabajar a los jueces y respetarles y en la siguiente frase ya da por hecha la condena al anunciar que porel no habrá indultos

Voz 0040 13:06 yo me comprometo si algún día su presidente de Gobierno a que la Justicia se cumpla que no haya indultos ni impunidad para aquellos amigos del Gobierno a cambio de escaños

Voz 0230 13:14 hablar ahora de indultos podría considerarse más bien lo contrario de dejar trabajar a los jueces Santiago Abascal líder de Vox opina algo parecido

Voz 1545 13:21 eso sería un le increíble coincide decía

Voz 0230 13:24 pues es así casi con las mismas palabras seguiremos

Voz 4 13:26 exigiendo un juicio justo con todas las garantías sin impunidad velar la misión

Voz 0230 13:32 cultos un juicio justo sin indultos claro es que los indultos no forman parte el juicio no no no no es un punto más el siguiente punto de rebeldía indultó no un punto interesante de la defensa de Oriol Junqueras es el que se refiere a que la ley no puede ser imprevisible

Voz 12 13:46 la interpretación imprevisible de la ley

Voz 4 13:49 qué quiere decir

Voz 1220 13:53 me gusta saber no pero sostiene este abogado si hoy

Voz 0230 13:55 todavía hoy tantos juristas dudan de que existiera el delito de rebelión nuestros clientes no podían imaginar que se iba a interpretar la ley de una manera que acabará considerándose rebelión la ley no puede ser imprevisible y por lo tanto

Voz 21 14:11 ya ya

Voz 0230 14:13 esto pasa en las pelis de juicios no de repente te encuentras un enfoque tal presta defensa jurídica tiene un problema político que supone que los procesados que eran gobernantes no supieron calcular el riesgo que corrían y el trabajo de un político precisamente consiste en acometer los proyectos para los que tienes fuerza suficiente no es que forme parte de su trabajo es que es su trabajo si dice no supimos calcular bien en realidad está diciendo lo hicimos todo bien salvo nuestro trabajo

Voz 22 14:42 pues yo creo

Voz 0230 14:44 te voy a sacar la acto sólo puede defenderse a alguien así en el caso de dimitir por lo menos los gobernantes Jordi Sanchez de Jordi Kuchar los famosos Jordi es políticos circunstanciales pueden decir yo me encontrado aquí en esto no podía imaginar pero Junquera Mon cómo pueden decir que no calcularon bien sin dimitir independientemente del juicio jurídico pero políticamente promete la independencia pierden la autonomía uno en la cárcel otro Bruselas juzgando sólo perdón juzgando sólo políticamente parecería que hay una distancia entre el objetivo prometido el objetivo alcanzado dice no calculamos bien

Voz 1509 15:23 desde que le gusta meterse en follones más cosas

Voz 0230 15:26 de justicia que nos del funcionamiento de la Justicia nos la cuenta Nerea Aróstegui el caso de la juez severamente de

Voz 1220 15:32 bueno ayer se reanudó el caso de los espías

Voz 23 15:34 en la Comunidad de Madrid donde investigan una trama del PP en dos mil ocho en la que presuntamente utilizó dinero público para espiar a los adversarios de su propio partido Ayesa esperaba Esperanza Aguirre ya Ignacio González que acudían como testigos al comienzo de la sesión la presidenta del tribunal Redondo se percata va de que Ignacio González no había venido la escuchamos

Voz 24 15:52 el señor Gonzáles les estamos esperando al final de la mañana decidiremos qué hacemos con él porque evidentemente citado legalmente esta cabe la posibilidad de que se hayan retenido por lo que desea y le tomó pues lo puede aclaración pero si no puedes mataremos a la policía bueno lo no

Voz 17 16:10 esto era esto

Voz 23 16:13 parte de la sesión dieron un tiempo por lo tanto siguieron con el juicio con los otros testigos al final González seguía sin aparecer ya la jueza pues ya el empezaba a notar un poquito

Voz 24 16:23 el señor Ignacio González González comprueba haberse avenido no ha venido citado legalmente está con lo cual señores Seba oficiar a la Policía la Bella nos daba lo mismo hacemos un receso de minutos de veinte minutos y si lo podemos solventar para él y para nosotros porque si no le voy a mandarlo a la policía para que venga el trece

Voz 23 16:52 no os habéis fijado en que Marta muy bien es aparte de está citado vamos a escucharlo

Voz 24 16:56 el citado legalmente está

Voz 1509 16:59 no tiene ganas bueno tenía razón estaba citado

Voz 0230 17:01 Yoda pero González no acudió porque la citación no era

Voz 1509 17:04 para ayer era para hoy interino toman chico podéis seguir esperando y que ha ido González el juicio la fruta

Voz 23 17:12 pido disculpas y todo ha transcurrido con normalidad pero que este no ha sido el único incidente que vivió la jueza en el día de ayer este lunes también estaba llamada a testificar Yolanda Laviana que es la exmujer del director de Seguridad Sergio Gamón uno de los acusados en el caso iba a estar por videoconferencia y al realizar la videollamada desde la sala pasó es

Voz 0230 17:31 señora

Voz 25 17:32 la Yolanda Laviana Fernández le le llamamos

Voz 1509 17:35 por en relación a la malversar

Voz 24 17:37 la de caudales públicos de la cese acusa entre otros a su exmarido

Voz 17 17:48 Damon Hill para no me daría al ciclo corto el año y a todo esto ha librado al había nadie

Voz 1509 17:58 juicio porque después de la Fiscalía estrictamente renunciaría al testimonio

Voz 1220 18:02 por qué en El hormiguero buenísimo

Voz 26 18:08 no

Voz 1220 18:11 sí

Voz 27 18:14 qué

Voz 1 18:17 eh

Voz 28 18:19 no es bueno

Voz 1610 18:22 vamos a extraterrestres y vamos a esperar salgamos

Voz 1220 18:26 porque tal y como están las cosas pues viene una mirada distraída

Voz 7 18:29 desde fuera yo sé que es un consultorio pues dedicado a la a los extraterrestres que trabajan en la tierra estuviese extraterrestres terrestres un poquito como el relator que necesitamos en nuestro planeta y creo que debemos a estos relatores no alienígenas al teléfono buenas tardes buenas tardes de qué planeta él lo primero América América vale tu nombre

Voz 21 18:54 te diré de criticarlo vale eléctricamente hablando genéticamente hablando parecía coreano vale

Voz 7 19:02 yo no es Carlos nos

Voz 21 19:05 caldos los

Voz 7 19:07 no una cosita los siempre volvió de preguntarnos cómo soy de aspecto no porque sin pruebas vosotros la radio nos vemos físicamente como eres tú

Voz 21 19:15 ah sí

Voz 29 19:17 saber Navarra por su ostrás sí sí hará arrugado como si Felipe González ya sí

Voz 7 19:30 el clásico jugó de plástico va es pequeñita Rue de plástico no nos hacemos una idea Carlos oye vives en la tierra no es que parte de la tierra hombre hombre hombre hombre

Voz 21 19:42 para en película cuando que escriban algo que que que el banco conocimiento causan película sobre el espacio otra cosa eh que conozcamos por ejemplo

Voz 7 19:56 sí sabe que esta gran película

Voz 21 20:01 sí porque mi planeta tenemos muchos adornaba que se llama

Voz 7 20:11 eso es vuestro estudio también de dos pavos formados que van buscando el coche toda la pelea no

Voz 21 20:18 de carácter más erótico como Los Picapiedra mujer miembro

Voz 7 20:23 bueno sí vale y lo vamos a dejar aquí entonces pues muchísimas gracias Carlos Holguín yo en un tenemos al teléfono si hola no ese es un hombre honrado que teléfono a que no se al teléfono contactando con vosotros a trámite

Voz 21 20:36 las ondas que desprende mi cerebro sí es mil veces más

Voz 30 20:39 en aquel vuestro tras pues la voces

Voz 7 20:41 este sonido telefónico totalmente el timbre de vuestra Time pues desde todos habla parece que lo por teléfono pero a menudo Iceta oye eres Justin chopo de Jazztel vale vídeos en la tierra si trabajas gratis no no ha estudiando esto asistiendo la tiene

Voz 21 20:59 aunque eso de CC de guitarra porque mi planeta toca la guitarra está penado con la muerte

Voz 7 21:05 en serio sí está pero no con lo en Jazztel que la suerte ni por qué

Voz 21 21:11 no se lo pusieron eso nuestro ante pasar la Constitución eso ya sea más constitucionalista enanos

Voz 7 21:19 y caro has venido aquí buscando guitarra no se estás buscando guitarra como un loco no estar inscrito en el curso esto es todavía

Voz 21 21:30 bien porque además yo tengo doscientos quince brazos

Voz 7 21:32 a mí me será bastante bien

Voz 21 21:35 tocase veinte cinco guitarras a la vez que bien luchar como atacó

Voz 7 21:38 sí pero no toca las dudas supongo no es está muy bien pero no se entiende música es como una igual que daría mejores

Voz 21 21:59 cállate la boca monda y esto porque me hablas significa Dios nuestro planeta fue igualmente de mundo

Voz 1220 22:10 bueno pues hasta que ha dicho no lo sé no lo sé no lo sé que quiero saberlo que les no no sé lo que lo saben

Voz 7 22:17 cuando aprende modelo esta terrenal

Voz 1220 22:19 lo

Voz 2 22:23 ah

Voz 1610 22:34 en cuanto secuela en La Ventana en Todo por la radio José Antonio Páramo

Voz 17 22:38 por eso sí

Voz 32 22:42 lo más que yo me dice curioso ya delegar más vosotros

Voz 1610 22:45 a vosotros cuando cobran de más en la factura

Voz 32 22:48 el contrato de alquiler dudas en esa letra pequeñita que te dice si luego te piden o quieres la reducción de jornada no conoce estos derechos qué pasa con esas cosas sientes el poder de un abogado tiene

Voz 26 23:02 es un abogado no momentos legal

Voz 1220 23:05 bocado

Voz 32 23:07 legal citas tú y los tuyos tenéis consultas limitadas con abogados expertos para asuntos de vuestro ámbito familiar para el tema de día a día reclamaciones facturas también para temas complejos herencias divorcios cuanto dinerito vais a pagar al mes que sí

Voz 1610 23:20 euros por teléfono no venga

Voz 32 23:25 cientos si bien seis seis tres has apuntado Iturriaga novecientos cien seis seis tres e informa te legales

Voz 28 23:33 por qué no

Voz 1509 23:42 corresponsal en Youtube hasta venga venga que pasa en Berlín me apoya diciéndome nuevas amenazas añito si nubarrones llega la primavera pero en el mal sentido Youtube está cerrando de vídeos a la gente que hace contenido cultural divulgativo es lo que le ocurre a guitarra viva dos millones de seguidores ellos enseñan pues lecciones de guitarra para todo aquel que quiera aprender qué pasa que ya con tres acordes el algoritmo detecta la canción le quita el vídeo lo explican

Voz 1545 24:17 sí no sé si mucho los obreros pero los canales de divulgación musical estamos siendo constantemente acosados por los que son los eh la gente que gestionan los derechos de las canciones que podemos superar y les que me han reclamado una canción vale donde simplemente tocó dos acordes a un ritmo no hay melodías no hay letra no hay nada osea en este vídeo te voy a contar cómo las grandes multinacionales están intentando acabar con los canales didácticos yo no sé hasta donde va llegar esto no sé si mañana van a cerrar el canal no tengo ni idea pero lo único que has libro es que intentéis hacer del mundo un lugar mejor para bien

Voz 17 24:59 a lo mejor propone peor a un infierno

Voz 1509 25:09 salvar el Amazonas y salvar los canales de divulgación populismo más tutoría Ales es un tema esto eh

Voz 17 25:20 a lo mejor mundo peor que los hombres claro

Voz 1509 25:32 sería anda ando doce generaciones el romance cargos preguntas es el que el que no sufre él ha estado en Los Ángeles veinticuatro horas que hizo en ese campo

Voz 17 25:45 en días a comprar lemas siempre me gustan

Voz 1509 25:50 a qué hizo ver la ciudad visitar los estudios de Hollywood encerrarse en una habitación aflorar un videojuego que queréis

Voz 1220 25:57 no te pierdas todas yo creo que todas estas verla

Voz 1509 25:59 la ciudad haberla ciudad mejor que el videojuego está ambientado en Los Angeles así fue su día

Voz 22 26:05 esto es Hollywood chavales la semana pasada los de electrónica no dijeron a mí a un montón de otros youtubers que si queríamos venir a Los Ángeles durante un día iba esto es que estamos aquí lo Lito Willis de ex me jeta yo el cabezaso a las nueve de la mañana no dormido nada tengo más de osea metros

Voz 1220 26:24 mira de estos ojos sólo hemos estado aquí

Voz 22 26:27 es un día vale vamos a coger dos aviones de doce horas flojo en exclusiva que súper secreto que eso lo sabía de la existencia de esta persona del mundo así que mola formar parte de algo así así que de esos chavales os voy a dejar vale

Voz 1509 26:40 bueno yo dentro de cuarenta años Le contaré a mis nietos rememora

Voz 17 26:43 sí al Ahli

Voz 1509 26:45 el equipo favorito sanos y bolígrafos eso sí

Voz 17 26:48 ETA está claro los mejores

Voz 1509 26:51 los mejores otro que hizo un viaje forfait pero él no en el espacio en el tiempo fue el domingo a la manifestación está le contaron echaban

Voz 17 26:59 qué supone para usted la figura de mediador con Catalunya una gilipollez cuyo yo respondo sinceramente cuando por una famosa no

Voz 33 27:09 no España es una

Voz 1220 27:11 vamos ahora todos

Voz 17 27:14 sí pero la carpeta eso votar al Partido Popular que te has dicho adiós guardó

Voz 1220 27:23 no radio

Voz 1509 27:25 se te notas ya una carpeta con lo gigante del partido en fin que tú puedes descubriendo la vida real El Mundo las cosas malas por ejemplo Yellow me Lou acaba de cumplir tu

Voz 17 27:37 veinte años nadie dijo nada

Voz 1509 27:40 las primeras y un millón setecientos mil suscriptores con estas treinta años ese ya hace balance ya toca Éstas son las lecciones que aprendí

Voz 0684 27:50 venga aquí por lo que esta lecciones de sus padres no siempre tienen la de hecho son personas como tú y como yo Andrés más joven te cuesta como asimilar ese concepto hay días en los que vas a estar triste que vas a estar de mal humor que te vas a cagar siete veces en aquel que se te cómo está todo está bien todos tenemos esos días todos estamos tristes no hace falta estar feliz cada día de hecho eso es insano dice la gente no es puntual no esto es así al menos en España la gente no es puntual Dios mío treinta

Voz 17 28:25 verdad es que no sé si es verdad esto

Voz 1509 28:28 de la gran druida de la tribu ubicado en Youtube la han regalado pues el botón honorífico de oro ahí la mandado si la han echado estoy la manda Facebook donde esta gente es verdad

Voz 17 28:42 más

Voz 1509 28:43 pruebas de madurez otra youtubers han encontrado cara a cara con uno de sus grandes miedos estar un día sin móvil sin usar el móvil superar su adicción es lo que han hecho en escupiendo purpurina titula veinticuatro horas sin móvil Un paseo por las nubes

Voz 34 29:01 como cierto porque me despierto con despertador no me voy a poder despertar

Voz 17 29:05 te pido perdón por la mala leche que que Madrid ha visto la hora de la comida

Voz 35 29:14 quiero que he sacado el día de hoy ya por favor lo que también me hace para distraerme están pensar muy poco el pero aun así esos veinte minutillos me distrae yo nunca vómitos nunca nunca bonito empecé a vomitar

Voz 34 29:25 el artista tanto por la ventanilla del coche no sea lo beca Sistiaga acuerdo

Voz 17 29:35 es verdad que tras caer

Voz 1509 29:40 comprenda que ya no podía más así que poco a poco las ahí tienes poquito boicot dárselas yo voy a mirar algo a esa llegó diez minutos y estoy fatal

Voz 0230 29:49 claro

Voz 36 29:51 hola

Voz 17 29:53 qué elegancia llega llega al Desafío Iturriaga telonera que que un artista como yo

Voz 1220 30:00 pues los Modric Torrejón bueno vamos a saludar a nuestros dos concursantes hoy records recordad es que la semana pasada un empate Chen pero uno de ellos uno de los es que empató se ha retirado entonces tendremos sólo tenemos a Pablo os acordáis de Pablo no la Pablo

Voz 37 30:22 las tardes buenas tardes

Voz 1220 30:25 Pablo has asustaba al otro sí es de el que ha dicho no no quiero no quiero sufrir otra vez con Pablo ni de aspirante tenemos al gran Marino Marino buenas tardes

Voz 38 30:36 hola buenas tardes efecto habrían venido Marino Marini de pues nada vamos

Voz 1220 30:40 los a darle marino con quién quieres jugar

Voz 38 30:44 pues con Frantino once no se Pablo con Pilar

Voz 17 30:53 a está siendo nombre no

Voz 1220 30:58 bueno pues a Vinicius cuidar bien bueno pues venga y no he atento vamos antes de que se me olvide voy a mandar un saludo al Gran Fele Martínez ah mira de actor Martín Martínez pelón Martín Martínez qué pedazo de actor que más me dijo porque estuve con el sábado por la noche me dijo que era un gran fan de este concurso no sí sí sí sí sí seguro cuando lo bien tu dicen que no a que estaba muy mal y bien pero la pregunta en Madrid no es esto de Fele de dónde viene tres opciones viene de Federico viene de Feliciano

Voz 0230 31:42 bien me de Rafael

Voz 38 31:45 sí yo lo que viene

Voz 17 31:50 sí sí

Voz 1220 31:52 ahí no importa lo que te tiene que Rafael viene de Rafael L Caro vamos a ver qué dice Rafael Nadal vamos venga vamos apele venga pregunta nadie ni hablando de antes que se olvide no sé si os acordáis que que este era el título de un bestseller de hace nueve años

Voz 38 32:15 en España

Voz 1220 32:17 la veinte escrito por un personaje carismático una leyenda del deporte español un genio de los medios que en escribió antes de que se me olvide marino

Voz 38 32:29 no

Voz 1220 32:32 YSL al genio genio del Depor género del deporte carismático para la canasta

Voz 17 32:40 concurso la radio más locos

Voz 1220 32:43 es lo que ha costado es lo dicho pero bueno dejemos de hablar a mí de mis éxitos hablemos lo bueno es que sólo hablamos que te has encontrado rodaría cambiamos de tercio hablemos por ejemplo de animal nos habla de una noticia que me me he amoldado un tipo de animal al que esa que se ha sabido que has superado la prueba del espejo no salen de lesiones culé si un gran esfuerzo sí sí claro porque eso significa Si pasa esa prueba significa que existe auto conocimiento que te reconoces como como hasta ahora lo habían pasado grandes simios como los especialistas que delfines hijo urracas incluso Paloma algunas de las palomas no está muy claro que nuevo animal Mario vamos a lo que no que no animal ha pasado la prueba va del espejo tres opciones una oveja un pez o un unicornio no

Voz 37 33:42 que

Voz 1220 33:44 con un la azul que súper limpiador que me encanta los peces de qué bonito son los peces de verdad me encanta como Nemo sabrá era qué tipo de peceras Nemo marino que bien un pero

Voz 21 34:06 un pez

Voz 1220 34:09 vale que parecía que venga que lo chiste para nada claro si estás haciendo el amor Ustari haremos lo encontrar que a no a ver espera haremos le encontraron al final pero unos años después tuvieron que salir a buscar una amiga suya sino que les había ayudado en la primera peli te acuerdas del nombre de su amiga sí Doris Day esto os va a gustar porque hoy hay que felicitar a un amigo de éste a quién voz carismática tipo multidisciplinar que él personaje que mejor dice si de llegar a turistas es por qué está viaje de quién hablamos nuca peluca bueno en dicho vosotros Javi en la capital de Puerto Rico marino no está casi casi San Juan preguntar a triple osea son tres puntos más claro Tom Brady no se juega este fin de semana la Copa del Rey de baloncesto en Madrid Aller a partir del jueves uno de estos tres equipos participan ocho equipos uno de estos tres equipos no va estar más vale Estudiantes Valencia Basket Mora Banc Andorra cuál de estas tres no va a estar en la Copa del Rey

Voz 39 35:47 el

Voz 40 35:50 no

Voz 1220 35:53 van adoptó a otro al baloncesto de pros Vila que veo que es tu tema marino al gran Marc Gasol le han traspasado después de estar toda la vida en Memphis a donde se ha ido Said a los Chicago Bulls a los Toronto Raptors o a los Monreal Francino no a las es correcto ahora bien no eh para bien no perdido tú que sabes hombre va va a pelear por el título hay todo tipo a preguntas el marino que es lo que tiene patas y no puede caminar

Voz 38 36:25 me dice uno

Voz 1220 36:29 el perdón marinos que es lo que tiene patas y no puede caminar alguna lista ah Valle vale nada es de primero de preguntas cuidados a que hay una cosa que me falta

Voz 17 36:39 que no puede caminar

Voz 41 36:42 una cucaracha porque le falta una foto sí sí sí sí sí sí pero

Voz 1220 36:49 esto ha sido grande me esperaba gemelos mira te voy a dar medio punto por esto que has dicho que no era la contestación porque se una silla una mesa sí pero pensábamos sí claro la achaca pero ya no puede caminar bueno pues medios de todo si tiene patas ya a ver si es verdad es decir yo has dicho sí que echar no tiene toda sus pata claro entonces que que que que que creéis que desguace al Supremo

Voz 17 37:22 ella camina a la Morilla mostrada no

Voz 1220 37:27 exacto e hizo un referente antiguo seis seis puntos y medio venga venga vamos con con Pablo Pablo dale empecemos por una fácil para las carrerilla de lettre amé por favor febrero al revés

Voz 42 37:48 sí sí en REC sí sí

Voz 1220 37:51 muy bien muy buen concursante me ha olido buen concursante por Hermès pregunta tenía un refrán para que lo termines ajo cebolla limón ir déjate de tres opciones déjate de infección déjate de inyección Brooks o déjate de erección bueno ajo cebolla déjate de pueden ser dos he no inyección de capital de Haití que es del PP como capital de capital de Haití que desde el PP Puerto II

Voz 7 38:31 francés Pinto

Voz 1220 38:34 que las tropas es una cosa sea la semana pasada descubrimos que Ronaldo Ronaldo ahora el de plásticos el el el cristiano no es bueno Ronaldo eso Cristiano y Neymar eso Neymar cumplían años el mismo día hay curiosidades de la vida hoy además de Gurruchaga cumple en este caso década otro mito de la música española o ronca sombrero a dificultades para cuadrar días y noches de quién hablamos sabe Joaquín Sabina cuántos años ha cumplido hoy mismo Joaquín Sabina

Voz 38 39:08 setenta años cansina pero sí que te preguntar una

Voz 1220 39:16 o se juega este fin de semana la Copa del Rey de baloncesto ya lo he dicho uno de estos tres equipos y no una de estas tres equipos no estará Herbalife Gran Canaria Iberostar Tenerife hoy Joventut de Badalona que no basta

Voz 37 39:35 he Granca Herbalife y a correr

Voz 1220 39:39 esto está estoy viendo una serie protagonizada por Javier Cámara sobre si político bastante particular cómo se llama

Voz 39 39:47 la bota Pedro vota Juan o vota Pablo Pilar los agónico

Voz 41 39:55 no sabe si es que lo diga pues yo dudo si vota Juan

Voz 1220 40:01 lo ha dicho la veo la ve a medias porque me da tanta vergüenza veces que me tapó los ojos

Voz 1610 40:07 que es el mismo uno de los creadores eso

Voz 1220 40:10 acá sí sí lo borda lo bordan pregunta ole tú Chacho verdadero o falso un anti natalista quiere denunciar a sus padres por traerle al mundo sin su consentimiento verdadero o falso

Voz 39 40:25 no sabía que había antinacionalista sí sí Maravall

Voz 37 40:29 cuando tú Pablo no no perdona falso

Voz 1220 40:33 no es un indio de de Veintisiete un indio de la India de veintisiete años y uno de los líderes del movimiento de de tener bebés hay un movimiento de dejar claro antes hemos hablado de la Orquesta Mondragón además en aquella Orquesta Mondragón además de Gurrutxaga personaje irrepetible estaba un cómico que representaba las canciones con su mímica como se llamaba que si o como se llama que siempre me Lillo lío

Voz 39 40:57 sólo pop ocho ocho ocho Pocholo Pocholo sea Pocholo Popo ocho o Pocholo

Voz 1220 41:09 pero bueno el primero

Voz 14 41:11 son ocho correcto el por ultimo

Voz 1220 41:16 la pregunta cuidado ojo al dato cuánta leche da una vaca en su vida cuánto es una pregunta cuida cuánta leche da una vaca en su vida es cuidaba Valerie restaba haya sumas de EE

Voz 38 41:33 Pilar los sí pero Pilar ya no pero que sepáis que los sí un cuatro siete

Voz 1220 41:42 da no sabes caro la da la misma leche que embajada

Voz 2 41:46 dos Volvo

Voz 1220 41:49 ha hecho daño

Voz 2 41:51 el Tribunal Supremo

Voz 17 41:54 bueno pues sí

Voz 1220 41:56 a ese Dy J paseo o a ver uno dos tres cuatro la triple A b7

Voz 39 42:03 ocho ocho ocho ocho VIII

Voz 17 42:05 a ver

Voz 1220 42:11 rápidamente me gustaría tal estabais en la semana nos quedan tres minutitos estamos en la semana del catorce de equipo vamos a hablar del amor porque se han cumplido cuatrocientos veinticuatro años del estreno de Romeo Julieta vale el ex marino tú estás con seis puntos y medio está Pablo con nueve empezamos por Marino pregunta en qué ciudad italiana se desarrolla la tragedia de Romeo Julieta tres opciones Verona Padua Ovi pero Verona correcto siete puntos y medio para amar y no pregunta para Pablo II fan mil días estaban enfrentadas en esa tragedia los M hilos T quiénes

Voz 38 42:52 contexto escápula esto que efectivamente

Voz 1220 42:55 hay diez puntitos para Pablo pregunta para marino la cosa termina mal como sabes pero que muere primero Romeo o Julieta

Voz 40 43:06 no un Romero siempre no

Voz 1220 43:08 dieta nada no digo nada es como muere Romeo Pablo VI ex tres opciones se suicidó apuñalándose envenena dado o atragantado envenenado popular muy bien punto para dar Pablo puede haber marino como muere Julieta se suicida apuñalándose envenenada o atragantado sí señor cuando BS despierta entonces ve que Romeo Se ha envenenado dice tú eres tonto que te pasa en todo el más sombrío salto es tallo llengua no

Voz 17 43:48 me acaba

Voz 1220 43:50 con la famosa frase como lo vamos a hacer da la inspiración de ver venga altas la pregunta para para Pablo no les sí para Pablo hay una película que narra amores y problemas que tuvo Shakespeare escribiendo Romeo y Julieta bueno supuestos protagonizada por Joseph FAES Gwyneth Pacho te acuerdas cómo se llama la peli no Shakespeare en la no recto y bueno pues ya lleva doce puntos

Voz 17 44:17 pero ya no

Voz 21 44:20 es un aplauso para Madrid

Voz 1220 44:24 sí sí tiene doce nada vamos y juega cuelga Marina eso no no no no gana premio hay Pablo Canal premio que siempre es el próximo martes estar otra algo diferente ha quedado ahí sí sí sí pero bueno tenemos buen concursante sino también es muy

Voz 1610 44:42 esta mañana todo por la radio con público que se sentía muy poco claro que tú quieras a la

Voz 31 44:58 la Ventana con Carles Francino