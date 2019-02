"Las series judiciales españolas no son fáciles"

Voz 1 00:00 esto no ha ocurrido nunca tiempo de un comité de bienvenida déjate barba con Sito Franco y candados la monarquía os pone cachondo

Voz 2 00:13 no me parece alucinante choque de una ola de aire siberiano pero

Voz 3 00:19 este con los borrasca que penetran desde

Voz 2 00:21 el Atlántico a es que me gusta

Voz 4 00:24 ahora los aspersores ya

Voz 2 00:26 este grupo tan ante la televisión con Mariola Cubells

Voz 5 00:42 hoy en Radio Valencia Mariola Cubells varía la buenas tardes Permira de los Rollings te gusta pensaba que me la ibais a dedicar en bueno te lo ponemos a digo bueno bueno

Voz 0313 00:53 ha sido una forma de la camilla

Voz 5 00:56 a lo de lo de prevenirse ante una posible regañó que tampoco sería la primera todo porque es una

Voz 6 01:04 el cáncer yo no soy muy de los Rolling Josep más de los Beatles eh

Voz 1504 01:07 pero es una canción

Voz 7 01:10 es un himno de estos no nuestros es muy bonita es muy bonita bonita

Voz 5 01:15 oye qué tal queridos el juicio

Voz 0313 01:19 decía esta mañana que que hay que tomar sexto con un poquito de paciencia con sí porque va a ser muy largo se nos va a hacer muy largo y es muy interesante muy trascendente a lo que está ocurriendo sin ninguna duda va a ser muy intensa la cobertura

Voz 1504 01:33 la normativa televisiva ahí ya he visto hoy cosas están sacadas de contexto absurda

Voz 8 01:40 has flecos de estos noticias que no importan como co cuál es el catering porque que comen Mencey comen frío si comen caliente claro cuando ya seguís las teles así como los programas estos así como

Voz 1504 01:51 supuestamente afines ya se llevaban palos a los dvd ahí es una cosa que es nos esperan tres meses duros eh tú sabes qué pasa que es que es el primer día y hoy porque bueno eso espero

Voz 0313 02:04 el primer día ya es evidente pero estamos todavía en las cuestiones previas osea que van a seguir mañana ya veremos qué pasa mañana a qué pero bueno hay que tomárselo con calma pero ya que estamos en las

Voz 1504 02:13 bueno yo lo que quiero es una serie de ficción bueno era una serie de este juicio

Voz 0313 02:16 bueno yo no sé si no se lo he preguntado esta tarde a Gerardo Olivares me ha dicho que él no está rodando nada que no sabe si alguien lo está haciendo pero yo tampoco Javier hola a ojear de dardo eso es otro Olivares Olivares aparte pues no yo no descartaría alguien esté preparando algo pero en fin eso ya lo veremos pero ya que estamos ya que el juicio del proceso es la noticia del día el mundo habla iba a seguir hablando y más y bla bla bla bla bla bla efectivamente es una buena pregunta pero queremos pluses por quien

Voz 1504 02:51 no para ver si toman nota

Voz 9 02:53 periodistas de otros sitios

Voz 1504 02:56 es difícil para abrirse paso Marías de la cantidad de gente que dice Profés bueno

Voz 0313 03:03 profes que dice Cubells Cubells la verdad es que no me gusto y otras a lo podremos favor no es verdad a series de series de televisión que tengan el el mundo de la Juan series de juicios por ejemplo si abogados de tal a ver si Nos vamos muy para atrás para atrás porque verdad es decir treinta años o más eh tú te acuerdas de turno de oficio vendré

Voz 3 03:31 esta noche llegaron a la conclusión que los abogados de oficio somos unos gilipollas no hace falta tanto tiempo para llegar a esa profunda conclusión pero vamos a ver de verdad eh pero de verdad es que queréis que sirve para algo esa coña marinera de la asistencia al detenido a mi modo de ver lo importante es que el detenido gracias a nuestra presencia no sirve solo en el engranaje come te llamas Antonio Hidalgo yo soy José Luis Funes será el terror de los fiscales tú cuánto tiempo llevas dedicado esto no me lo digas pero por ello nueve meses no llega al año más o menos esto lo tenemos al prefecto abogado de oficio virgen y mártir seguramente tú eres de los que todavía buscar la festiva Entrevías así pues

Voz 10 04:20 sí el también hacía esta serie es el año ochenta y seis la dirigió Antonio Mercero algo más más reciente hace diez añitos Lex tres abogados

Voz 0313 04:32 socios de un bufete Santi Millán Nathalie Poza

Voz 10 04:34 Javier Cámara que era un cabrón con pintas mira mira

Voz 11 04:38 en base a que afirma usted que el señor Blázquez la sometía acoso laboral aparte de tener dos Messi escupiendo a la misma carta que me hiciera trabajan los sábados hay que me expedientar a por llorar después de que me llamase estúpida a parte de eso es esta la primera ocasión en que mostró usted conflictividad laboral no yo nunca he sido una persona no es más corto que se puede usted con una supervisora su anterior trabajo en la empresa de marketing CECA sí pero eso paso fuera del trabajador en el año dos mil tres fue detenida por golpearon policía también según me consta eso fue antes después de sus problemas con la bebida bebía porque estaba pasando una depresión te porque la relación que mantenía con uno de sus jefes si había terminado no es así señoritas Segovía me encantaría ayudarla pero es que por más buena intención que ponga de verdad yo no consigo verla como la trabajadora ideal cera fue por la inminente pérdida de su puesto de trabajo viendo que el señor Blázquez no cedía a sus reclamos sexuales

Voz 12 05:31 decidió demandarles no no así podría aprovecharse del sacándolo de dinero que no que no que no que eso es mentira no que las Thalia señorita Segovia

Voz 0313 05:41 bueno señorita segoviano veinte en la mal

Voz 13 05:43 en esta estos son serios de abogados y una de cómo

Voz 0313 05:46 de como de jueces jueces también hemos tenido una serie nuestro ya varias nos quedamos con la que protagonizaban Blanca Portillo que era la juez Rosa Ballester

Voz 14 05:55 hola Fernando una reunión clandestina con el abogado de uno de los implicados en el caso si eso llega a manos del Consejo primera Torres no está imputado es un encuentro informal con un amigo de hace tiempo muchas lecciones de moralidad mientras me chantajea no con fundas tumoral con la justicia no se parecen en nada en cuanto para que esa gente que lo ha perdido todo lo tengan una compensación porqué aguantar esto cuánto dinero para que el nombre de Joaquín de la Torre no sabía implican cuánto dinero

Voz 0313 06:43 las series de de dos mil nueve se que es verdad que hace tiempo Mariola que no tenemos un proyecto así de del mundo de la judicatura potente ahora que tenemos el boom de Bono pero pero llegarán no fíjate mira esta mañana cuando ha empezado el el juicio y sabía que íbamos a hablar de esto en La Ventana de la tele me he acordado de de muerte en León porque además lo hablamos aquí en La Ventana bueno es que fue una para quien no lo recuerde fue una una seguido tal que es como un como un subgénero dentro del género es una serie documental a partir del del asesinato de Isabel Carrasco se de la presidenta de la de la Diputación Provincial de León el juicio posterior

Voz 15 07:23 el presidente que Estados Unidos Isabel era en términos

Voz 1504 07:29 nos sexuales macho

Voz 16 07:31 el pelea cuerpo a cuerpo yo creo que le gustaba mientras su partido tenía críticas salvajes pero críticas en corrillo no a la cara

Voz 17 07:41 Isabel Carrasco está dentro de su partido rodeada de enemigos

Voz 0313 07:47 hablamos entonces con él hemos invitado a asomarse a la ventana subdirector Justin Webster buenas tardes

Voz 5 07:53 buenas tardes hola ya estoy en cómo estás

Voz 0313 07:56 no me acuerdo de acuerdo cuando hablamos aquí en La Ventana decías que definía es muerte en León como una serie de no Ficción de verdad

Voz 18 08:04 sí sí es verdad si sólo para definirlo en poco más la la palabra Eto antes cosas Il lo lo interesante creo que en en en documentales de nosotros hemos en cinco años es que sean andan a hacer más nada recibos establecidos

Voz 1504 08:25 verdad que poco entrando

Voz 18 08:29 yo no ficción lo definía un poco mejor

Voz 1504 08:32 no pero es verdad que tú pudiste tuviste acceso que es lo interesante de hacer una serie así de al al juicio de una manera privilegiada y absolutamente insólita en el panorama Justin yo no sé si si tú eso eras consciente aquí en España porque no estamos habituados a este tipo narrativa audiovisual

Voz 18 08:51 sí que es curioso porque la el juicio como el juicio contra el proceso está televisados había una cámara de televisión para para un está lo que serán o no para todos la prensa y si no antes como parte de la producción fui a hablar con el juez Si hostales también ejemplos a americanos y franceses para demostrar que necesitábamos tener nuestros cámaras dentro del juicio

Voz 1504 09:22 qué te dijo que sí a la primera esto me me me sorprende

Voz 0313 09:25 no para nada para nada

Voz 18 09:29 no no es que es ese serie que hay insisten ahora todo ente doce o quince que todo en mucho tiempo son un par de años de trabajo entonces tuvimos que hablar con todos los Faces con el juez

Voz 19 09:44 sí es que ver capta así

Voz 18 09:47 convencerle tú sabes

Voz 0313 09:49 si alguien Roda vago rodando que está pensando en hacer algo con el juicio del proceso

Voz 18 09:53 no he escuchado que si hay alguien que esa o a algunos que están o entrando pero no sé en qué estado está

Voz 6 10:03 pues fíjate que P

Voz 1504 10:06 en cuanto a la ficción lo tiene lo tiene todo tiene un ambiente convulso detrás también política yo no sé si eso con tu tú como narrador lo ves no Justin porque también te historias humanas en fin tiene de todo

Voz 0313 10:17 Guinea a lo mejor hasta demasiado no queremos más con muchísimas horas debe trabaje muchas historias cruzadas

Voz 1504 10:24 claro

Voz 18 10:26 no en el proceso de proceso de producción que es muy largo porque a cúmulos mucho mucho meter ya hay mucho a lo que lo que es la serie punto de dice que seguramente sin ninguna duda una serie excelente cochero procesos pues que tiene con dice tener muchas veces Lancia Iker el juicio

Voz 0313 10:54 pero esperamos oye Justin una pregunta que que estás preparando una segunda entrega no de muerte en León

Voz 18 11:00 sí esa es una de las tienes que también se verá en HD a Iker sale ahora el seis de marzo y creo que tuve una tenía un una espinita clavada original de la serie que acabó con Chipre entonces seguimos llorando investigando para

Voz 7 11:28 cuando permitido muy bien

Voz 0313 11:31 muy bien pues lo esperamos lo esperamos Justin oye un abrazo eh por restar este ratito en La Ventana bueno muchas gracias adiós buenas tardes José Manuel Romero buenas tardes hola qué tal boxeo modelo es el chico de las series en el cine de la Ser lo saben todos los oyentes de La Ventana por qué nos cuesta tanto o donde deberíamos mirar para buscar una serie de de de de de jueces y abogados potente que que que que que generara mucho te digo que vaya como si algo

Voz 1084 11:56 es decir oye decir que hay un proyecto en marcha también de lo que llaman truco en Estados Unidos bien Justin Webster Le gusta decir sería de no ficción deba dirigir Isaki Lacuesta para Movi Star Trek dos capítulos del crimen doble crimen de Almonte que también va a seguir el proceso judicial la investigación policial y también un poco al monte como la conmoción como personaje el pueblo pero yo si me hablas de serias judiciales abogados me quedo con The Good Wife hizo secuelas sobre todo The Good Wife que la verdad es que ahora anda la tercera temporada no le queda nada el catorce de marzo se estrena Estados Unidos y cómo se va a estrenar de forma simultánea también en España es la tercera entrega hay constará de diez episodios is emiten de forma semanal Sota menos curioso para los que están acostumbrado a consumir en los maratones de series de serie tradicional capítulo por semana durante diez semanas pues espera

Voz 0313 12:44 los diez semanas Maqueda pasa es que no me brisas en PRISA sí si hay hay muchas ganas por ver cómo se

Voz 1084 12:52 dando en la serie el mandato de de Tram porque para que no lo sepa ese la semana de The Good Wife está escrita por un matrimonio que es Robert y Michelle King que son seguidores demócratas es muy curioso porque en la primera entrega ellos contaban daban por hecho que ganaba Hillary Clinton estuvieron que cambiar es difícil de la serie imponer a la protagonista mirando la tele atónita mientras juraba como presidente Donald Trump así que se ha convertido en un retrato

Voz 13 13:18 que tiene que tiene de especial este bufete de abogados que tiene especial

Voz 1084 13:22 bueno tiene especial que es lo que se llama un procedimental en las serias que son estas series judiciales de abogados policías que cuentan un caso se resuelve en cada capítulo pero luego hay una trama que se desarrolla a lo que tienen especiales que sigue esa trama muy política politizado mucho las sedes ha convertido en un retrato económico social político de de la era Tran también tecnológico de Estados Unidos

Voz 20 13:44 estoy te guste o no Trump pesa ahora nuestro jefe creía que tú eras nuestro que si él es mi jefe y tú le llamaste supremacía hasta blanco

Voz 1084 13:54 bueno aquí ya aventuró que que Donald Trump destituya a cargos de la Casa Blanca bueno esto son abogados a través de eh de tuits pero yo creo que ha recogido muy bien la rabia y la la frustración de The Good Wife is ser oscura y lo entere Santa sido pues también la la capacidad para generar y abrir debates desde todos los puntos de vista claro lo que le favorece a a las series el formato este turno y réplica da abogado estas carreras de pasillos en los juicios y luego también es un mensaje el casting que tiene nunca a Alfa a una mujer lesbiana mujer negra en un bufete negro de abogados en plena era Trans

Voz 1504 14:30 te lo de mujeres al famoso sí que si no es verdad porque esa sería una de sus señas de identidad no que oíamos antes a Blanca Portillo que era un poco así pero es verdad que claro Atleti te permite desarrollar unos personajes de altura que que que construye unos personajes femeninos de relumbrón a mi me parece que es uno de los

Voz 0313 14:49 mira pero déjame déjame soltar otra vez de la mujer Alfa el macho alfa porque estamos hablando de Good Fight dentro de dentro de poquito nos va a sonar seguramente se nos va a hacer familiar un hombre que hoy no es nada que es Caronte que va a ser el título de una de una nueva serie judicial que está preparando Telecinco Samuel Caronte se llamará concretamente el abogado el personaje que que ser el protagonista Nacho López es el cordero de guiones y guionista de esta sería Nacho buenas tardes hola

Voz 18 15:15 hola buenas tardes qué tal

Voz 0313 15:17 inspirado en algo de donde eh pero de las series norteamericanas para eso no hace falta ya tenemos suficiente munición

Voz 18 15:24 bueno creo que aquí hay material más que suficiente en España para todos

Voz 0313 15:30 el judicial el político de todos

Voz 1504 15:32 sería el ha creado una mujer Verónica Fernández Nacho permítame que lo diga

Voz 7 15:36 va a estar con nosotros sí que está que

Voz 18 15:40 Verónica contra guionista estupenda y una amiga estupenda de contar conmigo para y estoy es es un proyecto suyo y que tiene su impronta claro sí sí

Voz 0313 15:51 de qué actor será Caronte Nacho es Roberto apoyó muy no lo era contraria muy a menudo claro pero bueno cuéntanos un poco cómo es el perfil es un abogado que ha estado en la cárcel

Voz 18 16:03 sí efectivamente bien Caronte es un era un expolicía que fue acusado de un crimen que no era culpable fue condenado a prisión prisión Él estudia Derecho se convierten abogado se defiende a sí mismo si consigue exonerar hace demostrar que era inocente y sale convertido en un abogado que bueno que tienen que empezar a buscarse la vida como abogado y que intenta ayudar a la gente que tiene que tuvo eh gente que tiene una defensa difícil pero en cuya inocencia el entonces es un personaje que tiene que ha conocido todo el recorrido digamos que el periplo judicial nos ha conocido la parte policial que son los que apuró los delincuentes un sistema judicial que conocido sistema Perera

Voz 1504 16:46 oye porque no hay más porque no hacéis más Nacho no se encargan más

Voz 18 16:50 esta es la actualidad también porque

Voz 1504 16:53 el caso Gürtel también tenía un

Voz 7 16:55 a ser sí

Voz 18 16:56 en la actualidad actual política siempre ha sido un poco más delicada en la televisión en abierto sobre todo yo creo que ahora se están viendo opciones sobre todo en las caer para formas no donde hay más pirata no sé si llamarlo valentía pero sí que más facilidad para hablar de determinados temas y luego las judiciales en España no son fáciles y nunca me han sido porque es verdad que tenemos un sistema judicial

Voz 21 17:19 que sí que permite hablar

Voz 18 17:21 entonces temas muy interesante siempre el juicio son lugar al grito de confrontación conflitos el combustible del que vivimos los guionistas pero al mismo tiempo es un lugar donde ir y lo pues ven en el Twitter sé si no

Voz 1504 17:37 pues claro estos muy farragoso

Voz 18 17:40 muy muy muy farragosos como común

Voz 1826 17:42 esta lista me dijo el sistema español es demasiado garantista y por lo tanto hombre si uno es muy fiel sigue la propia trama de la realidad primeros e interroga al acusado y después viene ya todo el resto de pruebas periciales etcétera por lo cual no favorece mucho a la narración no sé si es por eso por lo que en nuestro país hay más series de abogados en cuanto a la instrucción investigación etcétera que no del juicio en sí Nacho

Voz 18 18:05 si los juicios son más complicadas demostrar nosotros Caron te vamos a vamos a contar un poco las dos partes vamos a tener el caso es que sí que están en fase de instrucción por lo tanto existe esa posibilidad de investigar y además en nuestro caso nuestro protagonista es un expolicía que tiene esa capacidad de hacerlo no investigar por su cuenta pero luego también vemos juicios y ahí bueno pues está ahí está la pericia del guionista para conseguir contar algo que sea realista que cuente las cosas tal y como son pero que tenga ritmo y que sea interesante y que vayan muy mal no está por ejemplo la lectura de un veredicto es es un momento muy tedioso en un árbol en la realidad en en ficción tú lo que quieres es que un juez diga que ha condenado a diez años entonces tú tienes que contar lo de esa manera que no es estrictamente realista pero sí que intentamos siempre

Voz 21 18:53 pues que que tenga verdad en el sentido de que esa condena sea correcta o que si tú haces

Voz 18 19:00 en un determinado delito pues la condena que nosotros vemos una serie se ajuste al

Voz 7 19:04 dijeron sí y mejorar la vida vamos sí un poquito poquito potenciado poética

Voz 0313 19:10 López oye gracias por estar en La Ventana amigo con cara ante ya hablaremos cuando la estrenen vale suerte bueno esperamos ya de Good bye para prontito prontito

Voz 1504 19:19 no recuerdo yo voy a levantarme pronto todo para verla si yo lo puedo aguantar adiós

Voz 0313 19:24 semanas así una tras otra

Voz 1504 19:26 pero desde luego lo veré el primero desde luego me levanta Arés lo hecho sí lo hice por Lost Francino