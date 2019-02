Hora 25 Deportes: El Madrid vuelve a su competición fetiche (12/02/2019)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes con Angels

Gallego buenas tardes hola Añez si ayer era previo pero hoy vuelve la Champions si hoy vuelve la Champions Ruiz un día que hay

Voz 0919 00:31 bueno que además hoy celebramos el día se puede hacer pueda el caso es que hoy empieza en los octavos de final de la Champions con dos grandes partidos el que juegan Manchester United y París Saint Germaine el United que hace dos meses parecía una perita en dulce el París Saint Germaine era favorito pero todo ha cambiado el París Saint Germain llega esta eliminatoria con Neymar lesionado sin Cavani el Manchester United si Mourinho con un nuevo entrenador lleva no sé cuántos partidos seguidos ganando parece el favorito vamos a ver cómo salen los equipos en Old Trafford como sale el París Saint Germaine que solamente tiene a en papel de su tridente José Palacio buenas tardes

Voz 1038 01:10 hola qué tal muy buenas gallego once partidos Ole Gunnar Solskjaer al frente del Manchester United diez

Voz 0919 01:15 tory así un empate debuta en la Champions

Voz 0919 01:58 así que Alves Un veterano haciendo de extremo y la otra eliminatoria hace juega a las nueve en Roma Roma Oporto como sale a Casillas no

Voz 1038 02:07 Casillas es el único español que juega en el Oporto

Voz 0919 02:09 esto pueda

Voz 1038 02:10 su décimo novena eliminatoria de Champions quiere buscar

Voz 0919 02:14 su victoria ciento uno

Voz 1038 02:16 Liga de Campeones que les superaría le haría superar a Cristiano Ronaldo un Iker Casillas de récord que además también va a tener delante a Pepe que jueves fichado en el mercado de invierno procedente del Besiktas también es titular en el día de hoy enfrente la Roma de Di Francesco que está en el aire tras los malos resultados de conjunto romanista eso sí se agarra el factor del Olímpico una derrota sólo los últimos nueve partido de Champions ganaron al Barcelona pero sí perdieron contra el Madrid

Voz 0919 02:41 estos dos partidos hoy podéis escuchar la transmisión en el Play Fútbol en dispositivos móviles y a través de la web de la Cadena SER enseguida estamos en Amsterdam donde el Real Madrid ha entrenado esta tarde preparando el partido ante el Ajax en esa sesión que ha llevado a cabo el equipo de Solari en el Johan Cruyff Arena parece que Varane no ha entrenado puede ser duda para el partido de mañana pero antes nos ocupamos de lo de aquí lo de aquí los últimos días es el bar lo que sucedió en el Metropolitano las quejas del Atlético de Madrid en aquel partido ante el Real Madrid ha tomado la palabra el hombre que manda en el Atleti Miguel Ángel Gil Marín lanzando este mensaje sobre el bar hombre no hay que presionar pero evidentemente el bar tiene que mejorar

Voz 5 03:26 estamos ahora dolidos por lo que nos ha pasado en los últimos partidos pero tenemos que aceptarlo Noval el pataleo no vale lamento lo que sí es ver si somos capaces de entre todos y no presionar pero si pedir que haya un poco más de de valentía a la hora de revisar con más frecuencia este tipo de jugadas que todas una interpretarlo pero yo creo que después de la inversión tan grandísima que estamos haciendo los clubs de fútbol en tecnologías sobre todo a nivel de el vídeo arbitraje creo que sea necesario ser un poco más valientes y dar un paso más para que no haya ningún tipo de problema en que uno corrija lo otro o bien forzar a que el que está bajo revisión sumó su decisión no hay que tener miedo a equivocar yo me equivoco los jugadores equivocan los tendidos equivoca no pasa nada el tema es tener esa decisión por parte de la que les invite o les obligue a ir a revisar con más frecuencia sus decisiones porque quieras no hay demasiado en juego

Voz 0919 04:18 no hay que presionar pero yo me equivoco o te equivocas él se equivoca nosotros nos equivocamos vosotros os escribo gays y ellos se equivoca si sabemos conjugar el verbo perfectamente Miguel Ángel no hay ninguna bueno pues es seguida empezamos con todo pero como siempre al principio

Voz 6 04:37 buenas tardes Gallego dos partidos Doc penalti no pitado un fuera de juego inexistente con anulación del gol el que mueve los hilos la familia madre mía de dónde sacaría a Ford Coppola el guión

Voz 7 04:54 a tal luego Gallego luego esto de Morata a Morata del hombre dos partidos dos penaltis un gol anulado que era pero qué buena esa risa que buena verdad ha dejado vuestros mensajes

Voz 1038 05:59 mañana vuelve a la Champions el campeón El tricampeón en el Real Madrid que ha dominado

Voz 0919 06:05 los últimos cinco años en Europa ganando cuatro Champions ida de los octavos de final en un escenario mítico Johan Cruyff Arena donde el Madrid ganó la séptima ahí donde ha entrenado hoy el equipo de Solari preparándolo de mañana con qué novedades Javier Herráez buenas tardes

Voz 10 06:21 qué tal Gallego muy buenas tardes la principal novedad es la baja de Varane para este entrenamiento el Real Madrid se ha ejercitado en este mítico estadio donde consiguió Mijatovic que el gol que le dio al Madrid la séptima Copa de Europa ante la Juventus no estaba Varane con gripe veremos si mañana está o no en el once inicial sino jugaba habrán lo haría Nacho Fernández la otra duda no por ningún tema físico es quién va a jugar como lateral zurdo si Marcelo Rebelo Marcelo está jugando la Copa reggae está jugando la Liga mañana la prueba del algodón

Voz 12 06:51 veremos si el segundo capitán es titular o no en esta que es la competición del madridismo la fetiche del Real Madrid que lleva trece Copas de Europa recuerden que Madrid se quedaron lesionados Isco Llorente por tanto mañana otra vez Lucas Vázquez Benzema Vinicius formando la tripleta de ataque y esto ha dicho Santiago Hernán Solari el técnico argentino del Real Madrid sobre la racha la buenísima racha que tiene el Real Madrid ahora mismo están profesiones así el fútbol es un partido no

Voz 13 07:21 el otro y luego el siguiente cuando se pierde pues está todo mal y cuando se gana está todo bien los que estamos dentro en el día a día nos dedicamos a a competir al día siguiente ir el día siguiente para nosotros es mañana de todo lo demás realmente no estamos mucho mucho menos pendiente que que las personas que están fuera no pero no a todos a los a los entrenadores y a los jugadores y está bien que así sea

Voz 0919 07:48 Madrid de preguntas por la suplencia de jugador puede terminar hablando de

Voz 10 07:52 que selló su filosofía

Voz 9 07:54 ya

Voz 3 07:56 astronomía cualquier cosa da igual

Voz 10 07:59 Antonio Romero nos contará mañana el partido en Carrusel Lola Romero buenas tardes hola Romero hola Gallego qué tal muy buenas

Voz 0699 08:08 todos de pregunto rápido ves claro que Bale sigue siendo suplente y que Vinicius sigue siendo titular

Voz 10 08:15 hombre hay muchos partidos de aquí a final de temporada pero los partidos de día de Hora H para mí es evidente que Vinicius es titular indiscutible para Solari que Bale se ha convertido en lo que fue con la última época en la última época Zinedine Zidane un revulsivo de media hora para pillar al equipo contrario con las defensas bajas y aprovechar la velocidad y la pegada del galés no nos engañemos el otro día en el Wanda Metropolitano hizo dos acciones pero nada más una de ellas fue gol y la otra un cabezazo por arriba porque su pegada es indudable pero repito en los partidos como el de mañana luego es otra cosa a lo largo de la temporada porque repito hay muchos minutos para repartir entre cuatro futbolistas pero en el partido de día de Hora H mañana es uno de ellos Vinicius titular Blade suplente hace dos meses cuando se produjo sorteo el Madrid ha favorito pero con poca distancia porque el Madrid estaba en crisis y el Arias estaba muy bien han cambiado las tornas ves al Madrid preparado para superar con solvencia is it sufrir esta eliminatoria yo que soy un poco menos optimista que tú hace dos meses en el sorteo viendo cómo estaba el Real Madrid e intuyendo cómo estaba el Ajax yo creía que la eliminatoria podía estar al cincuenta por ciento ahora no tengo ninguna duda el Real Madrid es favorito contra el Ajax pero me temo gallego que en este momento de forma el Real Madrid sería favorito o contra cualquier otro equipo de Europa en esta competición de la Liga de Campeones mañana te escuchamos gracias Romero quedan veinte minutos para las

Voz 0919 09:34 esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 11:10 las quejas de su equipo de que no hay que presionar por cierto el próximo partido Rayo Atlético de Madrid lo pita Manzano vamos a Miguel Martín Talavera todo aclarado o el Atlético sigue cabreado con el bar más allá de lo que diga Gil Marín

Voz 1576 11:30 qué tal Gallego buenas tardes sí Gil Manzano que no tiene precisamente uno ante el conjunto rojiblanco dicho esto pues hombre sigue el cabreo pero ni más ni menos que han tenido otros equipos ayer decía López Nieto en El Larguero que todo empezó con el penalti Debbie de Rulli a Vinicius el Real Madrid se quejó lo ha hecho el Barça lo hecho el Getafe lo ha hecho el centro al ocho el Villarreal ocho el Valladolid el Atlético de Madrid uno más todos los partidos consecutivos que le han perjudicado es evidente que no están contentos pero intentan pasar página y centrarse en lo deportivo con una muy buena noticia y es que Diego Costa el punta de lagarto al igual que Savic ya son parte del grupo para trabajar a las órdenes de Simeón

Voz 0919 12:05 me tienen un tocado más no

Voz 1576 12:07 sí una muy mala noticia una distensión en los ligamentos de la rodilla derecha de Lucas Hernández terminó con molestias no terminaban de remitir le han hecho pruebas en la clínica navarra ya ha salido que tiene esa lesión que va a tener complicado llegar el próximo miércoles día veinte al partido ante la Juventus de Turín

Voz 0919 12:25 bueno pues esperemos que Gil Manzano lo haga bien ante el Rayo Vallecano gracias Talavera una noticia un poco sorprendente en Barcelona ya sabéis que el Barça era uno de los equipos elegidos para jugar ese partido el gran partido de Miami que finalmente no se jugó Barça Girona bueno hoy el presidente del Barça Bartomeu ha hecho unas declaraciones en un medio británico diciendo que porque ya sabéis que el Barça luego se echó atrás cuando vio que podía haber problemas en los tribunales dijo quita quita ni Miami nada bueno pues Bartomeu ha dicho que se tienen que jugar tres partidos de la Liga española fuera de España eso era una broma Adrian cuéntanos lo buenas tardes hola Gallego vetado

Voz 0017 13:03 buenas tardes sí ha sido en la BBC ha dicho el presidente del Barça que la mejor forma de promocionar la Liga está cercando la a los aficionados y eso pasa por como decías jugar al menos tres partidos fuera del territorio español reconoce Bartumeu que ha hablado de ello con Javier Tebas y que lo ideal sería jugar un partido en América otro en Oriente Medio y otro más en Asia el Barça como decías quería jugar frente al Girona en Miami pero sólo si existía el consenso entre todas las partes y como no existió al final renunció a jugar este partido pero el presidente del Barça deja claro que el fútbol necesita cambios para crecer y para evolucionar veintidós

Voz 3 13:42 los cambios están llegando en las competiciones en la forma de organizar los clubes somos un gran club tenemos fans en todo el mundo y queremos ser diferentes

Voz 0017 13:53 Tibidabo institucional no para en el Barça si la Deportiva porque el equipo tiene libre hasta mañana por la tarde aunque hoy Umtiti ha ido a la Ciudad Deportiva porque sigue trabajando para poder reaparecer en Champions la semana que viene frente al Olympique de Lyon

Voz 0919 14:06 un partido en América otros en Oriente Medio y otro en Asia cuando estos Rubiales me pata tus pero inmediato llamada Meana que llame Rubiales si le ponga el por favor que podemos tener es noticia antes de que termine este programa el jueves Europa League con cuatro equipos españoles Sevilla juega en Italia ante la Lazio con una inquietud por el mal momento deportivo del equipo Santi Ortega novedades en los de Machín buenas tardes

Voz 13 14:34 eh

Voz 1870 14:34 qué tal muy buenas tardes Gallego viaja mañana lista de veinte jugadores con una ausencia la de que ha partido de sanción de su etapa en el Ajax en la Champions esta misma temporada obviamente Icon las ausencias de Nolito Añón Aleix Vidal pues bueno si aparece Marco Rocha veremos si realmente va a tener oportunidad en ese partido Ecuador recién llegado en el mercado de invierno pocas sería mejorar sus prestaciones como visitante y por supuesto hacer valer su condición de equipo potente en la Europa League

Voz 0919 15:02 la competición que mejor se le da el Valencia caído de la Champions inicia su camino en esta fase de la Europa League ante el Celtic de Glasgow tiene que viajar a Escocia como lo va a hacer el equipo de Marcelino Ximo va mano buenas tardes hola qué tal muy buenas

Voz 0962 15:16 mañana viajan diecinueve jugadores entre ellos tres porteros Cristian el portero del filial que si no pasa nada raro será el descarte como también lo van a ser viendo el partido desde casa porque no van a viajar niega ya con molestias musculares ni Gabriel que sigue lesionado no jugó frente a la Real Sociedad ni Santi Mina que es precisamente damnificado el partido contra la Real un golpe que le tendrá apartado entre diez doce días así que no estará Santi Mina tampoco estará Rodrigo la dupla de delanteros Rodrigo es por descanso se lo deja en Valencia por descanso Marcelino como pasa en el Sevilla que lo estaba contando en el Betis que lo estaba contando Santi también

Voz 3 15:52 jugador del Valencia que acumula una sanción de cuando juega en el Celta Vigo cuatro partidos de cayeron a Roncaglia mañana cumplirá el prime el ojo

Voz 0919 16:00 cuando se cae de la Champions empieza en la

Voz 10 16:04 Europa League puede parecer de una competición menor pero luego cuando llega a los cuartos de final y semifinales de la Europa League todo el mundo se vuelve a ilusionar ojalá le pase lo mismo al vale

Voz 0919 16:13 hacia el Betis DS Etienne

Voz 10 16:16 juega en Francia con el Stade Reims Fran Rome Quillo novedades en el

Voz 0919 16:19 el equipo de

Voz 10 16:21 Quique Setién muy buenas tardes hola Gallego muy buenas lista de veintiuno Bartra se ha ejercitado esta tarde pero ojo no ha entrado en la convocatoria Francis también está fuera principales bajas de un Betis donde está lesionado todavía Tello debutan en una convocatoria europea con el Betis g6 Laínez los dos refuerzos del mercado de invierno no ha llegado todavía Emerson el equipo viaja mañana diez y media de la mañana en el aeropuerto de Sevilla allí va a coincidir con el Sevilla viaja a Rennes antes hablará el presidente Ángel Haro y mañana antes el partido hablará Quique Setién que seguramente le caerá alguna pregunta sobre su agria polémica con el Leganés a ver si

Voz 3 17:02 insiste en su mensaje o rectifica Setién

Voz 0919 17:05 el Villarreal juega en Portugal con el Sporting de Lisboa Villarreal que está recordemos en puesto de descenso en la Liga hay quien piensa que al equipo amarillo esta competición de la Europa League lo único que puede hacer ahora mismo es distraer lo de lo importante en el Villarreal ahora mismo es la permanencia cómo se toman los de Calleja la competición Xavi Pedro buenas

Voz 10 17:27 sí

Voz 18 17:28 a gallego muy buenas bueno pues es fácil pensarlo así pero el mensaje que transmite la plantilla desde luego no es es el mensaje que transmite la plantilla es que se va a intentar pasar al menos esta eliminatoria por un único motivo ya es que tal vez romper la rutina de la Liga esa imagen negativa del Villarreal esas sensaciones de que no se le gana nadie y hacerlo ante el Sporting de Lisboa puede ser la mejor medicina para inyectarse un poco más de mural de cara a la Liga que evidentemente como dices es la competición principal de un Villarreal que está a cuatro puntos de la permanencia por eso no se tira a la Europa League pero es evidente que el partido va a estar marcado por la situación liguera por eso haber rotaciones masivas y un once prácticamente pintó en su totalidad al que jugó ante el Real Valladolid viaja pero no Soriano única baja por lesión el resto de la convocatoria total secreto mañana viaje desde el aeropuerto de Castellón hasta Lisboa y entrenamiento con rueda de prensa observa la vez

Voz 0919 18:20 Nos encanta la competición pero también nos encanta la deportividad Nos encantan gestos como el que os vamos a contar ahora mismo lo ha tenido la Real Sociedad con el Club Deportivo Leganés para la próxima jornada de Liga Roberto Ramajo en qué consiste cuéntanos

Voz 1825 18:34 hola qué tal muy buenas el próximo sábado el Leganés va a jugar su partido número cien en Primera División y lo va a hacer jugando con su indumentaria principal es decir vestido de blanco y azul porque porque la Real le deja al Leganés jugar con esa indumentaria en Vélez al ser fuera de casa con su segunda equipación por deferencia a lo que ocurrió la pasada temporada los dos partidos que se jugó Leganés Real Sociedad la Real lo jugó de txuri urdin en Leganés con su segunda equipación allí en Butarque por un problema con su patrocinador de la Real Sociedad a quién Donosti porque era la despedida de Xabi Prieto y Larrea jugaba con el escudo con la imagen del ya ex capitán de la Real Sociedad

Voz 0919 19:12 detalle de deportividad de caballerosidad seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 19 20:11 en baloncesto el seleccionador Sergio Scariolo ya sabéis compatibiliza el cargo de seleccionador con ayudante técnico en los Raptors en la NBA y por cierto lo está haciendo allí fabulosa mente

Voz 0919 20:26 ha dado una nueva lista de convocados para el partido de esas ventanas donde no pueden venir jugadores de la NBA a competir con las selecciones europeas en la lista hay muchas novedades alguna pero realmente sorprendente Xavi Saisó buenas tardes

Voz 1982 20:43 hola buenas tardes Jesús pues se como por ejemplo la de Carlos a lo que es el base del técnico Zaragoza que es la gran novedad en esta lista de Sergio Scariolo para la sexta y última ventana a pesar de que España ya está clasificado para el Mundial recordemos que lo hacen ha cumplido dieciocho años en el mes de diciembre internacional en categorías es inferiores también consiguió la medalla en el Europeo medalla de oro en el Europeo del dos mil dieciséis una lista de convocados para estos partidos frente recordemos Letonia el día veintidós en Riga aquí en Tenerife frente a Turquía el lunes veinticinco como bases alcen Quino Colom Rodrigo San Miguel y Jaime Fernández los exteriores Xavi López a los tique de la Peña Javier Beirán Darío hizo de la ex Edgar Vicedo Alberto Abalde Jonathan Barreiro y Pera Tomás del Baksi Manresa que es otra novedad como pívot Sebas Saint Víctor Arteaga Nacho lo no hay jugadores como bien decías de la NBA tampoco Jesús de la

Voz 20 21:39 en realmente es que Quino Colón es el veteranísimo de de la selección el hombre de de de más experiencia vez sin creíble pero bueno estamos clasificados hielo chavales tienen que seguir creciendo ya sabéis qué

Voz 0919 21:49 el baloncesto esta semana lo protagoniza la Copa del Rey que comienza el próximo jueves vamos a dar una un repaso rápido a las novedades de los ocho equipos que pelean por el título Amanda gala buenas tardes

Voz 0419 22:01 qué tal la cita en el mitin que acogiera todos los partidos de jueves a domingo hoy a las ocho La ACB ha sacado nuevos abonos para los cuatro días de entradas para las semifinales de Estado y la final del domingo en cuanto a las novedades que comentabas en los primeros partidos Unicaja no podrá contar con dos de los grandes Alberto Díaz y el capitán Carlos Suárez Car ha recaído en la rotura de fibras que se hizo en diciembre en el Madrid también ausencias Tom Cruise

Voz 1576 22:27 posiblemente Jules en el libro está el Tenerife

Voz 0419 22:29 ya sabes nido hoy de manera unilateral del contrato de Mc Fadden que deja la plantilla y ahora escuchamos a dos protagonistas Marcelinho Huertas en la media day del Baskonia y el jugador del Barça Ante Tomic ha hablado con nuestros compañeros de Radio Barcelona

Voz 21 22:43 y lo que es el Baskonia pues hace tiempo que no gana y que en su momento ganó unas cuantas seguidas así con con ilusión un reto apasionante que hemos cogido una

Voz 22 22:54 bueno una una estamos sólidos no hay muchos no hay tantos altibajos durante durante durante una temporada

Voz 0419 23:04 recordamos el jueves a las siete de la tarde Iberostar Tenerife Unicaja ya a las nueve y media Barcelona Valencia Basket y para el viernes Baskonia Joventut a las siete ya las nueve Real Madrid Estudiantes

Voz 10 23:15 NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego muy volvamos unos cuantos días que siempre hablamos de lo mismo de lo mal que están los Lakers de Don siglo bien que está haciendo hoy quieres abrir

Voz 0919 23:25 la NBA en Hora veinticinco Deportes con

Voz 0699 23:28 alguien especial quién y porque quiero hablar hoy de Paul George pero bueno tampoco es que yo quiero hablar de él porque si es que ha hecho una noche espectacular ha hecho un partido increíble es verdad que que se habla poco del quizá no venda tanto como los Le Bron los Harden dos cúmulos Carrie porque evidentemente son súper nombres y que llevan una trayectoria quizá más mal no sé con más focos son ellos pero más mediático según de luego más mediático seguro pero es que está siendo la temporada increíble es un claro candidato al en BP anoche contra un buen equipo como Portland sumó cuarenta y siete puntos doce rebotes diez asistencias y además es superando el ochenta por ciento de acierto desde la línea de tres y además yo creo que no es algo sencillo cuando en tu equipo jugarlas el buen Brooke ya sabes que es jugador al que le gusta se lo juega todo le gusta jugar será mucho les gusta tener el balón es que además ha noches que se lo repartieron perfectamente porque es Wes Brown hizo veintiún puntos catorce rebotes en once los dos hicieron triple doble creíble pese ya que fue un partido bastante bueno de los dos pero desde luego para mí claro candidato Paul Jones este año al envite y veremos si ese nombre quizá en el que hay menos focos que espetó a otros pues bueno puede tener peso no esta temporada quizá las próximas eh otros dos protagonistas de la noche fue Marc Gasol primer partido delante de su público en el Air Canada Center de Toronto tuvo muy buenos minutos sobre todo al inicio del último cuarto aunque es verdad gallego que va a ejercer de sexto hombre o por lo menos eso parece sitio porque la pintura es para iba Kay Pascal si acá osea que empezó desde el banquillo pero pero muy bien los minutos que jugó eso sí el partido contra los Brooklyn Nets lo decidió que agua que hizo un partidazo treinta puntos y sobre todo con una canasta ganadora impresionante a falta de cuatro segundos para terminar el repaso de la NBA a estos grandes nombres e Luka Doncic por supuesto que rozó el triple doble también Jenni saltito cumplo también rozó el triple doble aunque con suerte dispar porque los Bucks sigan abonados Bush pero Dallas está haciendo esta temporada Rangún Anguera cayó contra Houston para esta noche te está con encuentro gallego a las dos Boston Filadelfia dos de los gallos de la Conferencia Este

Voz 0919 25:25 gracias Javi y en tenis después de haber ganado en la última eliminatoria a el equipo de Japón las chicas de el equipo español de tenis ya tiene rival para jugarse el ascenso al Grupo Mundial con quién nos lo vamos a jugar Sofía Álvarez buenas tardes

Voz 1509 25:40 qué tal buenas tardes Gallego si el equipo español ya conoce cuál será su rival para la eliminatoria por el ascenso al Grupo Mundial tras el sorteo realizado hoy en Londres las de Anabel Medina se enfrentarán a Bélgica en las eliminatorias que se celebrarán el día veinte y veintiuno de abril en tierras belgas recordemos que España se metió en el bombo de ascenso tras vencer tres a dos a Japón gracias a la buena actuación de Giorgina García que anotó tres puntos en los que participó

Voz 0919 26:03 esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con lo nuevo de Case Dielo fan Sony López tienes contar algo de fútbol femenino porque ya tenemos el solucionado el dio que había con la Copa de la Reina no

Voz 24 26:33 si esta semifinal se juega el Real Sociedad Sevilla en Anoeta y el Atlético Barça no había miseria me había fecha a cinco días del partido no sabían ni dónde ni cuándo se iba a jugar ese partido ayer la de Competición decidió que el domingo

Voz 0699 26:44 yo ya al Atlético de Madrid ha decidido que se juega

Voz 24 26:47 a las once de la mañana el domingo en el Cerro del Espino el tema es que por la tarde en ese mismo campo ese mismo día se juega el Rayo Majadahonda Málaga delegando estrés así que el césped esperemos que esté en las mejores condiciones también depuesto te cuento de baloncesto que Jota Cuspinera es nuevo entrenador del Montakit Fuenlabrada hay de Balonmano dos partidos hoy de la jornada dieciocho de Liga Asobal ha terminado ya el Barça las a cuarenta y seis Atlético Bayern y veinticuatro está Marsella empezar el Ciudad de Logroño tres

Voz 0919 27:11 el Teucro tres aquí lo dejamos sigue Hora hora25 de Hora Veinticinco con Angels Barceló Play Fútbol en la aplicación de la SER en la página web con la Champions

Voz 10 27:24 pues francamente todo muy bien

Voz 25 27:27 sí