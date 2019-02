Todo el mundo en campaña

Voz 0194

00:00

hoy era el día en el futuro más inmediato de este país pasaba hoy por el Tribunal Supremo por el Congreso de los Diputados ha sido día de pantallas partidas en los oídos puestos en ambos sitios en el Supremo ha empezado el juicio a los políticos independentistas el juicio que ha estado sobre la mesa de cualquier intento de negociación para encontrar una salida al tema catalán el juicio que ha permitido a los independentistas hablar de una situación de excepcionalidad que les sirve para justificarlo todo si es un juicio sin precedentes lo hemos hablado antes a las nueve en el que se juzgan los hechos del otoño de dos mil diecisiete no la ideología que siguen defendiendo pudiendo defender tanto en las puertas del mismo Tribunal Supremo como en cualquier otro foro los partidos independentistas deberíamos pues encapsulado lo que pasa en ese tribunal atenernos a los argumentos jurídicos y ser capaces de abstraernos de la propaganda que independentistas y no independentistas están desplegando iban a desplegar mientras dure el proceso dejar trabajar a los jueces que aparcar las pasiones las emociones y sobre todo los juicios paralelos que a favor o contra ya han dictado sentencia e inevitablemente el juicios ha cruzado en el debate de los Presupuestos mañana se votan las enmiendas a la totalidad y no parece que los independentistas vayan a retirar las suyas au si queremos con la fecha del veintiocho de abril para una convocatoria electoral sobrevolando el hemiciclo los partidos de la oposición se han metido en plena campaña con sus intervenciones algunas de ellas más propias de un mitin que de una tribuna de oradores aunque enfrente se han encontrado a una dura rival la ministra de Hacienda María Jesús Montero que se ha echado hoy a la espalda toda la labor del Gobierno ya ha salido hay que decirlo bien parada juicio y presupuestos lo primero supone la derrota de la política en lo segundo la constatación de que se ha dejado de hacer política para la gente unos presupuestos que suponen más dinero que suponen una ayuda a las políticas sociales van a volverá al cajón porque todo el mundo está en campaña Ángels Barceló