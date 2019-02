Voz 2 00:00 no

Voz 1880 00:22 Sara habituales buenas noches qué tal buenas noches liberamos desde y al día de la radio que es mañana trece de febrero nosotros nos adelantamos aquí porque horas antiguo siempre va por delante de todo y además lo decía al principio lo hacemos con el estudio lleno eso sí con una sensación un poco rara no porque habitualmente estamos aquí solitos la Audiencia impone pero bueno si dicen algo se aplauden para que se les oiga

Voz 3 00:46 además porque semana llevan de aquí con una

Voz 0194 00:49 la lección del magistrado Martín Pallín que hace la llevan sea la llevan para casa Sara en la cara B en estos minutos de radio intentamos siempre encontrar lo que hay detrás de lo que escuchamos describir un concepto entender lo que se quiere decir con una expresión determinaba conocer personajes más o menos desconocidos hoy la intención es saber

Voz 1880 01:05 quiénes son los oyentes no eso es que es la audiencia no qué entendemos por un oyente y fácil no es y cada día menos porque las aplicaciones móviles el escucharlos podcast en vez de la emisión en directo todo eso hace que sea más difícil cada día definir quién los escucha pero bueno se entiende por audiencia de radio al público que sigue o atiende a una determinada emisora de radio o alguno de sus programas sino vamos al latín como siempre viene de que es grupo de personas que escucha ahora mismo si hablamos de nuestra audiencia por ejemplo aquí en la Cadena Ser vale pues es de cuatro millones ciento treinta y nueve mil oyentes Hora Veinticinco también es líder en esta franja nos escuchan un millón dos mil oyentes esto es el EGM el Estudio General de Medios quién se encarga de hacer las mediciones oleadas que así se llaman que hay tres al año

Voz 0194 01:49 ya todo esto porque es mañana el día de la radio porque el trece de febrero

Voz 1880 01:52 porque es la víspera del catorce de febrero que es el día de los enamorados

Voz 0194 01:55 qué tiene que ver y que son Laura

Voz 1880 01:57 a la fecha trece de febrero es porque es el día en el que se creó la radio de Naciones Unidas fue el trece de febrero de mil novecientos cuarenta y seis el objetivo de celebrar este Día Mundial es concienciar al público y a los medios de comunicación acerca de la importancia para mejorar también las redes y la cooperación internacional entre todos los organismos que se dedican a la radiodifusión y cada año hay un lema diferente para este dos mil diecinueve es reconozcamos el poder de la radio para promover el diálogo la tolerancia y la paz

Voz 0194 02:28 bueno pues vamos a hacer una cosa como Pedro Blanco les da a los oyentes qué harían ellos como mejorarían la radio no sé si nos tenemos que esconder mucho o no un poquito poquito me lo temía

Voz 1715 02:39 sí hablábamos con Sara esta tarde todos tenemos claro

Voz 0515 02:41 lo que la radio es la leche es el mejor de los medios

Voz 1715 02:43 es es el que el que más nos gusta y en que queremos estar pero también tenemos claro que ése puede mejorar así que lo hemos pedido a los oyentes que a través del seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres Nos digan que cambiarían ellos para que la radio sea todavía mejor bueno ya hay opiniones sobre la presencia del fútbol por ejemplo sobre la publicidad sobre los límites entre la opinión y la información vamos a escuchar este minuto y medio de los oyentes lloraba

Voz 1211 03:07 sí pues está muy bien que de cabida a los oyentes para que podamos enviar árboles nuestros mensajes y colaborar en vuestro programa pero yo creo que estaría mucho mejor si tuviéramos la oportunidad de participar allí en la misma radio en directo para hacer debates pues de política o de cualquier otro tema

Voz 4 03:25 que qué hacer para conseguir una rabia mejor pues por ejemplo que el poder económico no sea capaz de guiar vuestras opiniones

Voz 5 03:35 hola buenas noches me llamo Vicente es una de las cosas que me gustaría es que eliminaba seis los números nueve cero dos

Voz 6 03:42 diferencias su pregunta de que se podría mejorar entiendo que en la radio entiendo que tanto la radio como en cualquier otro medio periodístico sería bueno que hicieran una identificación de que la lo que se está comentando es información u opinión me parece que hoy en día es difícil para mucha gente distinguir es de matiz

Voz 7 04:05 que si transmisores de las noticias sin valoraciones sobre todo a favor del establishment demasiado fútbol

Voz 8 04:16 habría que hablar de otros deportes o bien de temas culturales

Voz 9 04:22 y es que cada cual oye la emisora que se acomoda más a sus ideas creo que ya no soy medios de información sino mucha reses de conformación de opinión

Voz 10 04:38 el tiempo Hereu

Voz 1880 04:42 decía Angels que el lema del Día Mundial de la Radio de este año es reconozcamos el poder de la radio para promover el diálogo la tolerancia y la paz así que vamos con eso con diálogo tolerancia paz que esto también lo trae la música no es un tema de mil novecientos setenta y ocho en el que es verdad que con ironía si Elvis Costello dice la radio es una buena salvaciones maravilloso

Voz 11 05:04 Carlas Peñas coordinador de programas de ser Cataluña durante veinte años ha sido productor en el Hoy por hoy La Ventana hablarporhablar siempre ahora que lo pienso sólo te ha faltado ser productor de hora25 Carles Peña buenas noches qué tal buenas noches antes

Voz 0194 05:20 que nada caras cuéntanos qué es la figura del productor radiofónico porque fuera de la radio no se sabe muy bien aunque por ejemplo y la gente que está en el estudio les ve poco

Voz 1880 05:27 hay por detrás del cristal pero que hace exactamente un productor radiofónico

Voz 0356 05:32 a mí me gusta definir la figura del productor como la del conseguidor No también la la la del mediador aunque hay que ir con cuidado con los términos últimamente se utilizan

Voz 0194 05:43 mientras náuseas relato

Voz 0356 05:45 exacto pero digamos que es quién debe tenerlo todo a punto para que todo esté a punto en el momento de de la emisión yo creo que es una figura que cuanto menos se cite es mucho mejor estar haciendo su trabajo

Voz 0194 06:06 es un hombre digo pongan productor en su vida todos deberíamos tener un producto

Voz 1880 06:09 por el lado dentro estas labores está la de atender al oyente Carlas

Voz 0194 06:13 cómo se hace esto se coge la llamada como como se entiende uno con los oyentes

Voz 0356 06:19 que yo entiendo el trabajo de de atender a los oyentes cómo quién está detrás de un mostrador en una tienda y cada uno de los clientes va cogiendo su turno que hizo entonces vas vas vas dando la tanda y evidentemente eh cada uno de esos oyentes es tu mejor cliente debes entender lo que quieren ese momento eh lo que se quiere llevar lo que quiere hacer y yo siempre he entendido ese trabajo a veces es complicado porque la radio trabajamos contrarreloj siempre ahí tenemos poquito tiempo para para atender pero yo intento que al menos los oyentes cuando llamen cuando llaman a la radio sientan que que realmente hay alguien que les está escuchando

Voz 1880 07:06 claro que que está está entendió

Voz 0356 07:09 todo lo que lo que quiere hacernos llega no yo creo que eso es es algo vital cuando cuando alguien se pone en comunicación con nosotros

Voz 0194 07:16 yo es que no se escuchan siempre a nosotros que se sientan escuchados cuando quieran aportar algo y además hay una cosa que de haberse encontrado

Voz 12 07:22 miles de veces cuando hay oyentes que dan en la tecla que dices ostras

Voz 0194 07:28 ni se nos había ocurrido a nosotros ni habíamos pensado en esta arista que tiene este tema y el oyente lo hace da en ello no

Voz 0356 07:36 sí es de bajan a la arena la a la realidad un poco no que a lo mejor muchas veces emborrachado de de datos e informaciones navegamos a veces en la radio Poor por alturas que que la gente no no llega a conseguir nunca no

Voz 0194 07:53 tú eres muy oyente de la radio además de ser productor

Voz 0356 07:56 si no sólo por trabajo sino pues simplemente porque soy un freaky si realmente me gusta me gusta escucharla y me gusta que me acompañe

Voz 0194 08:08 déjame que pregunte porque antes Madina tú estabas diciendo cuando había un oyente que decía lo del fútbol y otros deportes estabas diciendo yo también yo también qué hacemos para mejorar la rabioso es una buena idea Juan

Voz 0515 08:18 pero que no quiero ser como el malo de la mesa no a veces puede serlo porque ya sé que hay cosas sagradas unas al fútbol

Voz 0194 08:25 en este en estas precisamente en el programa que menos queremos al fútbol no no yo ya exacto entonces voy a confesar una cosa para los oyentes que están aquí a él le gusta el fútbol tanto es así que cuando juega el Athletic de Bilbao le tengo que quitar la tele porque si no es que me estoy esto es pues eso mismo pues eso mismo a mí me

Voz 0515 08:44 me gusta el fútbol ni soy del Athletic de Bilbao que es una manera de que te gusta el fútbol diferente si te aprietan los títulos ir es un poco el raro de la Liga pero creo que tiene más que ver con los horarios porque hay fútbol jueves viernes sábado domingo lunes Champions Copa todo el rato hay mucha preeminencia fútbol pierde un poco de valor porque antes al concentrarse en dos días más el Madrid y seguramente tiene otra opinión no no todo exacto todo el Madrid pero era un poco más especial no en ese sentido yo creo que tiene demasiada presencia si tú qué harías para mejora en la radio

Voz 13 09:16 no a mí me me interesa esto esto que decía el oyente de poner a gente a debatir con nosotros porque es verdad que una de las cosas que nos que nos pasa a nosotros es que estamos tan metidos en la información tenemos tanto contexto vivimos con una burbuja que vimos una uruguaya a veces yo creo que los temas que tratamos son los que interesan a la gente pero no necesariamente entonces la tener una persona aquí de vez en cuando o hago todos los días digamos a alguien que te puede dar al oyente que te puede recordando

Voz 0194 09:41 eso es cuando presentan los tertulianos serán Madina cubo de Cristina y el oyente puede hacer pues no me parece una mala idea Cristina tú te harías de verdad

Voz 14 09:48 media pero fíjate yo creo que dentro de esta crisis generalizada que han vivido los medios de comunicación y la reconversión del sector y yo creo que es la radio en la que mejor ha aguantado la que mejor tiene perspectivas de futuro tiene yo creo que es difícilmente sustituible por otra cosa están vemos de otra manera la televisión Lemos de otra manera los periódicos pero creo que la radio los escucha de una manera y además tiene la gran virtud de que puedes escuchar la radio mientras haces muchas cosas en tu vida yo creo que eso es es magnífico la radio yo no cambiaría muchas cosas a mí me gusta como está y me parece muy bien que echen fútbol porque la calle es mucha oferta es que escucho ahora nos pueden escuchar por ser madre

Voz 0194 10:30 a ser más allá de las aplicaciones y todo todo y todo Thatcher que además es decir que estoy muy contenta porque

Voz 12 10:36 que no voy a hacer la media de edad de los oyentes que nos acompañan pero

Voz 1880 10:40 pero sí sería ven típico tren es muy joven treinta bueno venga venga XXXV aquel

Voz 0194 10:50 siente que está que está ahí pero espera mientras déjame que le haga Le haga una pregunta a Carlas Carlas y tú que has estado en todas las franjas menos en Hora Veinticinco cambiar el perfil del oyente en función de la franja

Voz 0356 11:00 por supuesto el oyente de de la noche tiene mucho más tiempo también también tú en principio y es mucho más dado a abrirse a lo que es más íntimo no ir desde luego yo siempre recordaré pues las historias que que la gente confiesa no no sé un diagnóstico médico que a lo mejor no ha compartido todavía con nadie una frustración no cualquier cualquier emoción que que el hecho de bueno de estar al mejor sólo y de noche permite pues también compartirlo no con con alguien que en ese momento se convierte en una en un compañero en una compañera en este caso no la radio

Voz 0194 11:47 incluso en hora25 es verdad que da la sensación que podemos hacer las entrevistas con un poco más de tranquilidad el análisis también es un poco más tranquilo yo creo que lo da lo da la noche Sara había un oyente que levantaba la mano

Voz 15 11:58 día de años es una propuesta no si para mejorar la radio creo que lo que hay que hacer es acercar a los jóvenes al final somos muchos que amamos de este medio y a veces anotamos un poco lejos

Voz 0194 12:09 dime dime una cosa cómo hacemos para acercarla porque este es un debate que tenemos mucho nosotros cómo hacemos para captar a estos oyentes que tienen tanto y tantas posibilidades como como lo hacemos escucharnos los temas que no sé

Voz 15 12:22 Teresa igual darnos voz en las tertulias porque la media de edad de los tertulianos muchas veces hoy hoy no te vas a caer

Voz 1880 12:29 haré aquí la que sube la media soy yo

Voz 15 12:33 no pero muchas veces no sacan veinte años no los discursos que escuchamos dijimos que nos pillan tan lejos que desconectó

Voz 0356 12:42 vamos a veces suena la voz y no somos tan mayores

Voz 0194 12:46 pero no por eso lo digo siempre pues ya no no a tenemos tenemos tenemos de todo tenemos de todo la más vieja seguramente no no porque hay tertulianos más viejos que lleve a decir la más vieja la presentadora la directora no hay tertulianos mucho más viejos

Voz 1880 13:02 y es que nos hablan de música como Lana del Rey este es un tema El disco por today de dos mil doce dice quiéreme porque ahora estoy tocando en la radio ahora sí que me quieres no es lo que está diciendo la anterior y no podía faltar Bruce Springsteen que también nos habla de la radio lo hace en este tema de dos mil siete que se llama a Radio Nowhere donde repito todo el rato una frase que es ir al Haifa o sea hay alguien vivo hay faena ese esa pregunta que dicen que el otro día con el Barça Madrid dijimos si alguien los estará escuchando lo dice también en muchos conciertos no es como un grito que pide que pide vida no que pide moverse pero tengo otra de Springsteen en la que también habla de la radio en el mismo sentido en el que lo hacía la nada el Rey en la canción que acabamos de escuchar es Bobby bien dice en alguna habitación de hotel estará puesta la radio y me escucharán cantando esta canción guión tema más que además lo junta todos son los Talking Heads las cabezas parlantes el tema se titula Radiohead que encima le dio nombre después otra banda dice tu mente es una radio yo tengo un receptor mi cabeza it estoy sintonizan Nos vamos al cine para hablar de radio vale bueno primero nos vamos a la tele a las series íbamos a empezar con Doctor en Alaska es maravilloso hasta que ésta es de Daniel la nueva pertenece a la banda sonora de esta serie la canción se llama Jolie Luis si os acordáis uno de los amigos del protagonista del doctor Fleiss Man de allí de si Céline era Chris Stephens de vale pues es el locutor de la radio local que va pinchando música y que además va haciendo reflexiones filosóficas pero bueno vamos más allá

Voz 0194 15:16 no esto no es una

Voz 17 15:17 prueba de esto es rock and roll rock'n'roll el extreme Conca TAD

Voz 1880 15:22 mil novecientos ochenta y siete locutor de la radio Robin Williams en la guerra de Vietnam llega a Saigón a distraer a los soldados estadounidenses y al final lo que te queda de la película es que es un no a la regla hoy perdón a la guerra en toda regla basándose en la idea en el título de Good Morning Nam hace cinco años los madrileños Edu Marín y Olivier Algora dirigieron el documental Good Night Sarajevo esta es la historia de Boba Mini con periodista que decidió quedarse en Sarajevo a pesar de las bombas para seguir trabajando en la radio local durante la guerra de Yugoslavia y una malla última Días de radio una película de Woody Allen

Voz 18 16:03 diga señor Martin y Man le hemos elegido de listín telefónico para adivinar es

Voz 17 16:09 mediodía

Voz 1880 16:13 venga higa aunque cerramos esta cara B radiofónicas bueno pues me vas a decir que es muy evidente estaba al sistema estaba echado de menos verdad no podíamos hacer una cara B dedicada a la radio los oyentes sin el vídeo Kill de redes mil novecientos setenta y nueve han pasado cuarenta años en este momento esta canción decía que el vídeo iba a matar a la radio yo no digo nada pero aquí seguimos aquí seguimos Carles Peña muchísimas gracias

Voz 0515 16:41 quién no más de la radio el whatsapp

Voz 0194 16:44 muy bien y ninguna otra cosa ni Twitter ni ninguna otra cosa que no la maté nada que que que dure muchos años Sara hasta mañana