Voz 1150

00:05

este juicio puede llegar a ser contra los derechos fundamentales estas palabras el abogado Benet Salellas dan el tono de la primera jornada del juicio al independentismo era el día de las cuestiones previas y los abogados han trabajado con la vista puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que está destinado a ser la última estación de este episodio había que apuntar a la falta de parcialidad de los jueces a las deficientes de instrucción las irregularidades formales la negación de derechos a los procesados y así ha sido osea el preludio del juicio apunta lejos es el peculiar carácter de un caso en que el Tribunal sabe que será evaluado tanto por sus decisiones como por las actitudes los modos en los procedimientos que son parte del motivo de la expectación internacional generada hagan de jueces no de salvadores de la patria ha dicho el abogado Jordi Pina advirtiendo sobre las humano excitación es de quiénes han sido en propiamente llamados arreglar lo que no resolvieron los políticos en el Parlamento Pablo Casado parisino haberse enterado el pinchazo de la concentración del pasado domingo ya seguido piñón fijo con su hiperbólico posición acosando a Pedro Sánchez de pactar la autodeterminación con los independentistas probablemente por debajo de la mesa es decir sin prueba alguna hablaba de presupuestos pero nadie lo diría cuando afirmó que el único diálogo que cabe es cuándo y cómo aplicar el ciento cincuenta y cinco este señor aspira a ser presidente del Gobierno pero me parece que se haya enterado del sentido de la prudencia que esta ley exige vivimos momentos de algarabía política que conjugan mal con la sensatez pero tal como está la oposición dejar caer los presupuestos de Sánchez es peor con una irresponsabilidad es una estupidez el independentismo lo sabe pero no se atreve sin embargo el juicio ha empezado con escaso ruido en la calle como si la ciudadanía hubiera metabolizar lo ocurrido estos últimos años con mayor celeridad que los dirigentes políticos el primer día de juicio ni en Madrid ni en Barcelona los incidentes han ido más allá de lo anecdótico da la sensación de que mientras los partidos pelean el presente a cara de perro la ciudadanía asume la calma en la paciencia como argumentos para encauzar el futuro próximo