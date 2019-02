Joan Tardá: "Fue el Gobierno quién puso en la mesa la figura del relator"

Voz 0194 00:00 Joan Tardà Esquerra Republicana de Cataluña muy buenas noches

Voz 1 00:03 bueno ni buenas noches a esta hora de la noche

Voz 0194 00:06 de cincuenta y tres minutos no hay cincuenta y tres en Canarias hay un cambio de postura por parte de Esquerra mantienen la enmienda a la totalidad

Voz 1 00:13 sí comente hecho hemos vivido iba muy triste por por porque se ha iniciado funciona la vergüenza sino porque la izquierda española más en concreto partido sobre lo español ha perdido hemos perdido otra gran oportunidad para poder establecer un marco de diálogo para resolver democráticamente conflicto existente entre España y Cataluña it que la izquierda española o París Weisz español se haya enfrentado a la derecha pues la verdad sea dicha es triste y creo que es un gran error histórico

Voz 0194 00:56 Señor Tardà no ha habido o no está viendo ninguna llamada de última hora ningún contacto de última hora

Voz 1 01:04 no he hago yo no los contactos la semana pasada ahí tienes entonces no ha habido ninguna ningún movimiento por parte del Gobierno yo creo que además

Voz 2 01:17 o no

Voz 1 01:18 se impuso llamándonos chantajistas aquellos que estamos a favor pero la moción de censura que le hemos aprobado por el de la visita a Amaya llamarnos a las chantajistas o al reporterismo francamente genera una gran desazón supongo que está para repito es muy fina si Iker al sufrir la democracia española que en todo caso tiene todo el derecho a actuar de esta manera pero creo que ha sido un error histórico puesto que el acuerdo estaba ya ha fraguado minado o sea que hubo dentro localizó y sobre la español encabezado porcino mortales o sea porque han considerado que

Voz 3 02:05 hay que tenían que

Voz 1 02:08 darse a esta ofensiva fascista llena de Partido Popular Ciudadanos bueno han optado por esta esta opción creo que es un error otra oportunidad perdida

Voz 0194 02:18 me me me me asegura cien por Zidane que no está habiendo contactos a esta hora de la noche

Voz 1 02:24 hombre yo como presidente portavoz becario

Voz 0194 02:27 no ha hablado con María pues déjeme que no le afecta directamente a usted sino gente de su partido déjeme que contemos una información que adelantaba la sexta hace un rato

Voz 1715 02:38 si la adelantaba las esta después la confirmado también hace unos minutos la Agencia Efe es información dice que Pablo Iglesias el líder de Podemos ha mantenido en las últimas horas varios contactos con por ejemplo Carles Puigdemont personalmente con representantes del P de Cat de Esquerra Republicana a quiénes les ha ofrecido la constitución de una mesa de diálogo sobre Cataluña que pudiera reunir a representantes de los grupos parlamentarios en la que según esa información el PNV jugaría un papel fundamental sin embargo este intento último intento por salvar los presupuestos de Pablo Iglesias parece que ha fracasado primero porque el Gobierno en primera instancia ha rechazado esa oferta y después porque dice esa información tampoco todo el independentismo se ha mostrado de acuerdo con la idea

Voz 0194 03:27 señor Tardà ha intentado Pablo Iglesias mediar entre ustedes y el Partido Socialista

Voz 1 03:31 a mí me ha llamado con Iglesias horas hemos comentado cómo había una jornada francamente yo también ha lamentado esta cerrazón de Gobierno español no les conoce color cuál era nuestra posición nosotros siempre muy ha intentado construir repito es que este Ojo viene decepción pero es evidente que el Gobierno español pues no ha entendido suficientemente bien o menos no ha estado interesado en crear este momento cero a partido cuando sin hacernos trampas y asumiendo el principio democrático sí asumiendo principio de realidad que la Cataluña de hoy no hay baños de cuatro el Partido Socialista ha considerado que las condiciones sea porque no existen quizá sea porque no tiene voluntad para ello va a llegar a este acuerdo repito no fuimos unos levantamos de la mesa la semana pasada fue el que se presenta a cabo que con toda la legitimidad que no es la cuestionada no cuestionamos dijo que no que no pensaba ni a mantener el diálogo

Voz 0194 04:45 nada que ha recibido usted de de Pablo Iglesias el sea ofrecido hacer de mediador ofrecido esa mesa de diálogo

Voz 1 04:54 no hemos estado hablando y comentando me ha hablado que una mesa de diálogo con todo respeto hacía Iglesias aquí aquí en que se reparte unas cartas en el Gobierno español

Voz 0194 05:10 pero la pero la mesa diálogo sí que la puesto que voy a decir una redundancia la ha puesto sobre la mesa Pablo Iglesias

Voz 1 05:15 pues bien el de la el día de la mesa de diálogo lo dicho con todo respeto digamos hazlo comentario como muchos hacemos con otros dirigentes políticos entiendo entiendo que uno tiene que tener no para hacer propuesta ese tipo no ha sido una cómo estás siendo comunitario y además debo decir

Voz 3 05:38 que es evidente que que

Voz 1 05:41 en narra cómo las negociaciones o quién ha considerado podrían licitarse los acuerdos alcanzados español derecho no fuimos nosotros aquí en la inventamos la figura del relator fue el mismo Gobierno español de manera que nosotros hemos dicho es que aún cuando no ahora no sea posible muchos acuerdos por no establecer diálogo los ojos nos dejaremos el empeño de conseguirlo de un tiempo puesto que es evidente que un conflicto entonces boca casualmente se pueden ver aún cuando no quieran reconocerlo tarde que temprano habrá que dialogar y negociar ahora bien porque hay que esperar porque no podíamos haber empezado ya ahora en todo caso la pregunta se la hacemos no gracias a parte pues yo creo que razón no es posible a mano todo en una mesa de negociación venga

Voz 0194 06:41 hay una cosa cuando yo le preguntaba si había puesto había ofrecido esa mesa de diálogo si decías y son cosas que se dicen entre políticos Entiendo entonces que Pablo Iglesias le ofrece esa mesa de diálogo por iniciativa propia no no era en nombre del Gobierno no hablaba en nombre del Gobierno no estaba ejerciendo de intermediario con el Gobierno

Voz 1 06:59 en absoluto es más que la conversación minado Christie cuatro minutos idea hemos coincidido más en esta gran oportunidad perdida por parte de Partido Socialista Obrero Español lo hemos lamentado la diríase

Voz 0194 07:15 mañana cae el Gobierno

Voz 1 07:17 pues mire nosotros nosotros como digo voy a la oportunidad que manifestaron los otros los que colaboramos de forma directa y nació en Acción Sánchez siempre hago yo no me llamo ha apoyado en todo durante estos meses sin las consideran que hay que convocar donde si era porque esperan que esta altura sea favorable para ellos nosotros no tenemos competencia para ello sí lo hacen pues nosotros lo queremos yo les explicando nuestra posición aquí está basada en un sentido común pero también la coherencia saben que nunca hemos engañado que siempre hemos dicho públicamente y en privado lo mismo les consideran que hay quién no bueno pues nada cómoda convencidos además ha llegado ahora creo yo mayoritariamente entiende que la única opción es a un referéndum acordado para ello hay que trabajaron Si ahora dicen es nosotras seguimos manteniendo la mano extendida la izquierda españolas para construir una solución democrática al conflicto que no tenemos por qué endosar a nuestros hijos

Voz 0194 08:35 señor Tardà me apareció ya es la última perecido escuchar que decía que incluso la figura del relator no la pusimos nosotros es decir la la puso el Gobierno sobre la mesa el Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 1 08:47 a que yo renació tiene la totalidad ir hábitat pusimos aquello que siempre hemos recordado los otros existir un mediador ya

Voz 0194 08:58 de Le pierdo muevas un poquitín que Le pierdo

Voz 1 09:01 yo digo que yo como redactor de la actualidad no sé exactamente qué es lo que escribí impulse aquello que siempre hemos reclamado es decir una mesa una mesa configurada por las partes y los partidos políticos españoles

Voz 0194 09:16 pero entonces pero pero entre señor tardar porque el Gobierno les ofreció un relator

Voz 1 09:21 bien yo yo sí digo que nosotros defendíamos la figura de un mediador preferentemente internacional pero al final una opción era la que remató de manera que nosotros siempre hemos dicho que no se trataba de ponernos de acuerdo exigiendo aquello que las partes si harían si pudiera no porque claro sino que establece un marco de inicio un momento cero en lo cual no hicieran trampas hiciera trampas a nadie es decir hizo la mesa exigiera las opciones las opciones que son están muy presentes en la campana la independencia o provenía sí que lo podemos hacer nosotros siempre lo defenderemos es excusar a una de las partes de Cataluña de una parte de Catalunya pero yo no tengo hoy no es no se puede expulsar a nadie que una futura la solución si estoy día no mar comentado los entiende pues habrá que trabajar para que

Voz 0194 10:27 a mí supongo

Voz 1 10:29 cabe estimar comentado safety puesto que repito la Cataluña de hoy no es la Cataluña del año dos mil cuatro

Voz 0194 10:36 perdone que que la insista para que me quede claro la figura del relator la pone sobre la mesa el Gobierno

Voz 1 10:42 si la figura de relator figura la cuando se llega a partir de las negociaciones que se establecieron las partes existe un momento que todos los aires creo yo que el Gobierno español sea por qué hay unas revueltas dentro de Pacios español sea porque consideran que los y perjuicios no son mayores que los beneficios creo a mi entender de forma muy equivocada y cometiendo un gran error y cierra bien en todo caso vamos porque sabe que pasará que dentro de un tiempo estaremos trabajando de nuevo para construir es una solución dialogada donde demasiadas que al fin y concluya con un acuerdo beneficioso para ambas partes

Voz 0194 11:32 pues señor Tardà Le agradezco muchísimo que no haya tendido cuide es ese resfriado