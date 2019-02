Play Fútbol: Ida octavos Champions League (12/02/2019)

Voz 0684 00:00 comienza con retraso pero comienza en estos momentos el partido de ida de octavos de final en Old Trafford entre el Manchester United y el Paris san Germain primera posesión para el conjunto parisino hay va con la presión bastante de alta del conjunto inglés elabora para Buffon que tiene que abrir mucho hace que en Pen ve bien presionó oye sin Liga no sale a córner balón sigue presionando ligarse la lleva alguien había salido de banda mucha presión y mucha intensidad en el conjunto de oro Gunnar Solskjaer treinta segundos de la primera mitad ha comenzado la Champions el Play Fútbol ha comenzado el Manchester United Paris Saint Germaine

Voz 1704 00:32 está preparado para que empiece el partido lo hace ahora tejer ahora mismo por el juego el balón la Roma no

Voz 1157 00:37 hay tres minutos por lo tanto con tres minutos de retraso en la tiene que sacar de encima de Rossi el capitán buscándole pierda el lema directamente fuera de banda diez segundos de partido tendrá primera posesión al Oporto Roma cero Oporto

Voz 1 00:48 enseguida nos metemos de lleno en la narración pero vamos con una

Voz 2 00:51 a Ronda rápida una porra a ver quién

Voz 0301 00:53 tenéis que pasa no voy a meter de todas las eh eliminatorias pero de los de los de hoy de los que juegan esta noche empezando por Arik si David el Manchester United do PS Ll

Voz 3 01:04 pero sin duda vale ID el otro el Roma Oporto yo que me tiro con la Roma yo puertos

Voz 0301 01:13 vale vamos con los otros dos comentaristas Fermín que

Voz 1 01:15 pasa United de PSC

Voz 3 01:17 pese si por llevar la contraria Ale es qué majo eh yo creo que United también que vale del Roma Oporto Fermín Roma yo aquí el Oporto y aquí me voy con el Oporto creo que tiene más para para pasar narrador y pimienta o de vídeo mola narrada

Voz 1 01:36 eres palas quién pasa yo me quedo PSC Yunnan

Voz 0080 01:38 Dead deje

Voz 3 01:40 la United en el Roma Oporto Palace yo creo

Voz 1 01:44 el Oporto dejé también

Voz 3 01:46 por todo y además se cruzan en cuartos no vale copiar deje vale yo también consigue reprende una de yo me yo me mojo hay que ser indie yo creo que pasa United y que pasa la Roma pero pensé que el director

Voz 4 02:01 con el bar no se moja pero con las eliminatorias y no

Voz 3 02:04 no sé si sigue me me más de lo que me

Voz 1704 02:07 con ella lo doy la batalla por perdida se acercaba al área del París Saint Germain ha habido falta de Martiño fala

Voz 0684 02:14 primera salida rápida el Balón de Nemanja Matic la daba ayer Schilling Ghani le ha tenido que cortar por detrás de Marquínez que podía haberse jugado la primera cartulina amarilla del encuentro pero bueno ya sabemos que arbitrajes europeos son un poquito más contemplativos ya Éibar SER va a tener la primera al Manchester United en la cuelga Ahly ya un al segundo palo hayan quiere aparecer vientos Lindelof el que saltaba del despeje ahora desde la daga parisina hoy viste completamente de blanco hacia campo contrario pero joven el despeje no ha sido nada bueno le queda el balón al fideos Ángel Di María que quiere avanzar por el costado izquierdo delata que parisino que bien cortando Nemanja Matic era Ander Herrera jugador español el que le daba al balón además tocó en último están estancia con el argentino Ángel Di María bola para el Manchester United da la sensación en Roma

Voz 0301 03:00 que ha empezado el partido más o menos tranquilo tampoco aprieta el todo arriba el Oporto y tampoco es que la toque especialmente rápido no está especialmente vertical el equipo de Di Francesco

Voz 1 03:07 la presión queda no han pisado la las es todavía ninguno de los dos equipos

Voz 1157 03:09 sí Fermín Alex no sé cómo lo deis pero yo tengo la sensación de lo portentoso con dos sedes si se reconocen repliegue decir

Voz 1704 03:15 de con doble línea de cuatro nuevos con la con la doble

Voz 1157 03:18 punta de Solaris y frenando arriba sí sí está claro con los dos

Voz 4 03:20 delanteros presionando la salida evitando que por ejemplo de Rossi reciban una posición franca para poder traslada el balón arriba yo creo que está aprovechando eso el Oporto hemos visto ya dos salidas de balón de la Roma en las que ha perdido la la pelota y desde luego eso le le va a perjudicar no en el partido el hecho de que le cueste tanto conectar con centrocampistas con extremos para poder generar peligro jugando el balón desde atrás

Voz 5 03:41 el que trabaja muchísimo es Brahimi en el repliegue por la parte izquierda para formar esa línea de cuatro después expande muy bien y complicación de la Roma en en salida hemos visto a Zani sólo pisar zonas de construcción de la base para intentar un poco una salida algo nítida de aquí

Voz 1 03:54 lo hablaremos luego pero hay dos jugadores en la Roma que a mí me perdonen el Oporto que a mí me encanta y que acaban contrato Héctor Herrera Ibrahim y me parece que gratis son dos jugadores a tener

Voz 5 04:04 tras una pasada CSS va a tener muy muy

Voz 1 04:07 cuenta Ibrahim y no llega al nivel de Herrera pero es que hay pocos jugadores que regate en bien hoy en día Ibrahim ni es es uno de los que busca directamente en lo intenta el United palacio ahora por el com

Voz 0684 04:17 balón en largo porque también está tirando la presión muy arriba al Paris Saint Germain recuperar alabó las para el cerebro de ese equipo para Marco Bernat y tocaba rápido la pelota hacia atrás leer y David parece que estamos viendo si tres centrales de carrilero a Dani Alves

Voz 6 04:30 sí sí era una de las opciones yo pensé que iba Juanma de medio centro porque Martiño últimamente esta temporada cada vez que ha habido bajas y demás ha tenido que Juan esa posición pero al final opta por tres centrales soltando mucho carrilero llevo que Dani Alves protagoniza ya vimos lo que fue capaz de hacer nada en aquella Champions con la Juve hace no demasiado en esa posición y es un jugador que con la experincia que tiene capaz de todo

Voz 0684 04:48 ojo que ahora si quiere salir a la contra el Manchester United una colección de Lin GAR con Trashorras frutería meter el balón apareció Thiago Silva se puso el muro por delante no pasó el balón que era peligrosísimo horas será por Juan Bernat de espaldas marcó Bernat y está hasta presionado por cuatro jugadores pero la saca bien hacia Marquitos que buena la salida de pelota horas del Paris Saint Germain y ojo porque la contra puede ser buena porque ahora aparece el vídeo Ángel Di María por cierto abucheado por Old Trafford en su vuelta a la que fue su casa la pelota para Dani Alves abren sabiendo hacia banda derecha costado centra Kilian en papel el balón se marcha a largo o la pelota así que llega al costado izquierdo donde aparece Juan Bernat Abdulá en la media a en una media área aparecía Marco Bernat y abriendo otra vez a la derecha ahí está cayendo a ese costado hora otra vez en va P la bola de niños para ver tocando cómodo en esa frontal del área Haro y marea fu era buscaba portería estaba cerca de tocar el balón David De Gea finalmente el portero español no la tocó saque de portería pero primer aviso del PSG primer aviso de Ángel Di María

Voz 0080 05:49 que el partido te consigues al solventar esa presión alta el United We tocando saliendo bien con Rat y sobre todo ha llegado a salir yo no estaba tan claro que sea tres centrales ello estoy viendo casi un cuatro cuatro dos con Dani Alves en un lado

Voz 1 06:04 ahora quiere decir

Voz 0080 06:07 el y arriba esta cuando decimos débil al

Voz 1 06:09 dale eso es un un pone el perfil de jugadores le permite ir mutando prácticamente en cada fase de partido que considere si yo pensaba

Voz 6 06:17 para jugar en esa posición marqué yo sinceramente lo tenía así apuntado pero en la primera sobretodo transición que hemos visto de atrás y que está metido insertado prácticamente entre los centrales de verdad que primero porque es de naturaleza en esa posición y segundo porque a la hora de sacar la pelota va a ayudar que se coloque en esa zona lo que va a mutar bastante por cierto lo de pitara más allá de pitar a jugadores que ya te puede gustar más o menos sí pero pitara a Di María cuando estuvo en un hotel es quién estuvo tan poco tiempo que tuvo Nicasio ya este dirigente no dio ni tiempo

Voz 3 06:45 acostumbrado época de Di María como futbolista sin ninguna tanto él como Falcao pasaron con más pena que gloria por

Voz 0080 06:51 casi mis recuerdos y mira que venía

Voz 1 06:54 para mí de hacer un Mundial impresionante

Voz 4 06:57 en millones no pagamos

Voz 1 06:59 el Mundial y aquella Copa de Europa el partido que hizo en Lisboa

Voz 3 07:02 después fue impresionante ataca la Roma de tierra eh

Voz 1157 07:07 el lateral del área el hedor la Kolarov ahí va el balón para el Kolarov el centro raso lo atrapa sin muchos problemas el guardameta español Iker Casillas que ya la foto con la mano para que salga el Oporto tuvo la primera aproximación el equipo portugués perdón el equipo italiano antes cuando forzó un error en defensa en la salida de lo Oporto no pudo culminar la contra echará hoy eso hizo que se fuera el limbo quizá la aproximación más peligroso más peligrosa incluso más peligrosa que esta que ha tenido la roban este partido Arsenal Oporto quien construye siete de la primera parte Roma cero cero

Voz 1 07:38 de momento bastante igualados ambos

Voz 0301 07:40 los vamos a llegar en breve a los diez minutos de encuentro hará lo intenta al Manchester United al menos jugando en campo rival Palacín

Voz 0684 07:47 para los ingleses la muy bien triangular dos Li Yang honrar con Ander Herrera hay llega ya hay que quiera abrir hacia banda derecha hacías Lee llaman pero se había marchado de la posición de delantero centro raso por qué ese apoya coronel ahí está el internacional inglés el un centro chut de Currás Ford tuvo que poner las manos Gianluigi Buffon que mala idea tenía ese disparo de tu primer córner para el Manchester Maite

Voz 6 08:10 es algo habitual también este tipo de acciones un poco extrañas como no tiene no tiene salida aquí me parece un buen recurso pero cierto que es un jugador que normalmente es muy imprevisible en este tipo de cosas no no siempre toma la mejor decisión también hay que decirlo pero verdad que sorprendente siempre suele ser

Voz 0684 08:24 vaya Comba que ha pegado ese balón ahí va el zurdo no so el lateral el que va a poner el balón al área la pega luchó o el centro no quiere rematar ninguno de los jugadores del Manchester United pero había pitado el Chato había pitado falta va a ser balón para el PSOE

Voz 1 08:38 G

Voz 1704 08:39 de momento ninguna jugada polémica ojo que lo intenta la Roma dejé

Voz 1157 08:42 el centro bombeado para el muy llegaba entre el punto de penalti la pequeña se anticipa bien es para que saque el balón de la del Oporto en un balón bombeado a la derecha del ataque de la Roma el centro de primeras sino que fue de seco para meterla en el corazón del área no pudo anticipó anticiparse el se hará huy pudo sacarla momentáneamente el Oporto que está pasando apuros en estos minutos vuelve a la Roma el centro es fin contra la puede revolverse la presión de Danilo habrá Izquierda para Kolarov al centro del serbio al punto de penalti lo saca en primera instancia lo portan segunda también intenta ponerle ahora pausa el equipo portugués Ottavio skin sale buscando la banda derecha es Fernando el fichaje de este invierno puede conectar en el centro con el punta con solares ya se desplegará Oporto por la banda izquierda y replegar la Roma porque ha sido lenta esta contra tendrá que volver a jugar en estático el equipo de

Voz 4 09:23 eso es una cosa de las de lo que hacen mal digamos entre comillas lo Portos un equipo que jugaba muy lento en meras sensatos de que juegan por dos o tres escalones por debajo de la velocidad que se le puede exigir a un equipo que quiera estar en cuartos en semifinales de de Champions yo creo que eso es algo que que tiene que intentar corregir este equipo porque la verdad cuando el balón por ejemplo llegada ni lo cuando tiene que ir a uno de los costados las sensaciones que va a llegar pero va a llegar muy despacio entonces yo creo que eso es uno de los déficits que tiene el

Voz 3 09:52 es que fíjate Alex que se está incrustado Héctor Herrera en el medio de la de la zaga para dar esa salida muchas dificultades de del portó cuando Héctor Herrera de pisar un poco más de campo contrario estirarse para permitir que el equipo Sada con algo más

Voz 4 10:05 sí de fluidez y eso que Héctor Herrera hasta en campo contrario tiene que ser lo normal porque para un equipo que que que que amenacen a amenazar

Voz 0301 10:15 está en el partido de Roma parado ahora mismo porque ahí es falta es falta a favor de los portugués

Voz 1 10:20 esta es una internada de Fernando me parece que era deje

Voz 1157 10:23 correcto una jugada por banda izquierda derribaron a alguno de los fichajes que ha tenido que hacer por las ausencias por lesión en nada que el Oporto en este invierno por lo tanto sigues jugada ensayada va a ser una buena opción de colgar el balón al área de la Roma una falta que cometió Florenci el dorsal veinticuatro lateral derecho del equipo de Jodie Francesco dos futbolistas Rifai quien la pone hundida

Voz 1038 10:42 pero en zurdo para buscar esta jugada ensayada todas las torres del portero en el área vemos a Pepe vemos a esos bares mucho potencial el Oporto es el que el equipo de que está en en

Voz 4 10:52 en octavos que más eh duelos aéreos ganan por partidos eh

Voz 1 10:54 el vamos hacia donde va al centro ver parece abriéndose

Voz 1157 10:58 con la izquierda jugar ensayar hacia la Media Luna Héctor Herrera hacia el central un balón al área

Voz 3 11:04 sí sí era era hallada era Allen

Voz 1157 11:06 no ha sido defectuoso a este hay que echar el de la pizarra

Voz 0301 11:10 correcto Jo porque hemos visto la primera amarilla en el bueno primero por el ataque de la Romana teje

Voz 1157 11:15 la banda izquierda esté como en el centro

Voz 0684 11:17 tú a punto de hacerse en propia puerta en el repliegue Brahimi salía Casillas salía sólo para captar en el punto de mira dirán centro prácticamente a ras de césped no había ningún jugador de la Roma para rematar honor escucho Brahimi o no Chillida o Casillas

Voz 2 11:33 la mandó a córner por lo tanto a banda por lo tanto es malo para la Roma

Voz 1157 11:36 le saca ya Kolarov en digo muy cerquita del corren puede recuperarlo Porta que va a salir a su contra el tran tran aún así tarjeta para aquí

Voz 3 11:44 en el Palacio una de esas amarillas

Voz 0684 11:46 qué cabrea mucho a los entrenadores porque estaba en campo del Manchester United hasta allí fue a parar a currar Currás entrada por detrás cartulina amarilla que les saca Sato Alex perdón Aleix Arik esa de la que no perdona los entrenadores

Voz 0080 11:59 sí pero eso también es consecuencia de lo que es Radford es un delantero de mucha movilidad que lo hemos visto antes caer en banda ahora bien a recibir casi hasta posición de medio campo oí el central cuando sale está ahí poco desprotegido no sabe exactamente qué hacer y al final con esa amarilla además se carga en un momento minuto once de partido que le quedaba prácticamente todo el encuentro por delante

Voz 1 12:19 cara eliminatorias próximas a mano para un centenar una amarilla en un minuto doce de una eliminatoria de Champions una carga tremenda lo intentaron en balas si cree que iba a salir más asustadizo el Paris Saint

Voz 0684 12:31 Armero por lo menos echando de menos animaría Cavani pero están saliendo bien con dominio balón ahora Marco Ratings que desborda el hombre porque está pasando todo el juego del conjunto parisino ahí están buscando otra vez al pequeño medio centro italiano la bola para que imprime otra vez para amar y tocando otra vez al medio apareció Marquitos ahora se descuelga de María que que habrá un hombre abre hace banda izquierda ya aparecen español aparece Juan Bernat que está llamando a las puertas de la selección quiere volver a vestir la camiseta de la Roja Juan Bernat la pelota ahora así de bien defendido por el Manchester United todo el equipo replegado de Solskjaer la bola hacia la izquierda Juan Bernat moviendo la al centro para Marco errático de otra vez para Kilian en papel estamos viendo poquito porque está muy protegido por la defensa de los red devils hable Marquitos esta vez a la banda derecha ya parece Dani Alves en centro de Alves muy pasado se iba a marchar saque de banda para el conjunto red

Voz 1 13:21 hablaba Palacio de Bernat selección yo reconozco que hay laterales izquierdos que me gustan más eh en España para empezar Jordi Alba evidentemente y luego creo que se habla poco pero Crismal lo está haciendo una temporada impresionante sí sí sí

Voz 3 13:34 sí

Voz 0080 13:35 eso que en saben en boca abajo Marcos Alonso no que es otro que que bueno incluso estuvo en la selección con Luis Enrique pero nunca hemos tenido en los últimos años es excesiva escasez de lateral izquierdo si ahora amigo también estamos en un buen momento

Voz 5 13:48 incluso diría que Ángel indio va a ser mejor

Voz 1 13:51 sí Bernat es la sensación que me da miedo el el jugador del PSV Eindhoven yo creo que va a ir

Voz 0080 13:56 y Lone quitó Arregui lo aunque todavía están en la XXI pero está siendo titular en el Real Madrid que no es poca cosa

Voz 0301 14:02 en el trece de la primera en el Olímpico de Roma de momento sin goles empate a cero lo mismo mismo el resultado no Trafford ya en el catorce de la primera sale desde atrás el United

Voz 0684 14:12 pelota para el conjunto inglés que quiere salir por banda izquierda luchó usa ya Paul Pogba Pogba en estos catorce minutos a penas sesenta

Voz 3 14:18 primer balón que ha tocado el gran jugado

Voz 0684 14:21 pero el francés por cierto protagonista en el Play Fútbol de esta semana con esa entrevista también a Dmitri al que fue su compañero en el Mundial sub veinte ganaron ambos y que cuenta cositas interesantes ahí lo dejamos el cemento a la gente para que el museo Play Fútbol uno ahí estaba

Voz 3 14:36 intentando la mar currar pero recupera al balón

Voz 0684 14:39 Lee Jones quiere entrada al área aún se encontró con Juan Bernat la bola para Gianluigi Buffon catorce de la primera parte Manchester United pero Paris Saint Germain cero

Voz 6 14:48 se han hablado mucho de las bajas que tiene el Paris san Germain evidentemente porque son muy sensibles y de jugadores muy muy mediáticos United tiene bajas de mayor duración lo que ya contaba pues con ellas hace tiempo pero ahora que veo la banda derecha siendo has leyó un jugador que ha sabido sacar rédito a a las cualidades que tiene y al final se ha hecho con un puesto en el United que no es poca cosa desde luego que en esa zona el mejor Valencia

Voz 3 15:10 sí

Voz 6 15:10 eh le hemos tenido en algunos momentos punta ante la verdad que sería un aspecto muy llamativo y que mejoraría mucho yo creo a al United

Voz 0684 15:17 con lo que va hablando en cada Paul Pogba que entrar al área cuál pase de la muerte bufo quería llegar a rematar Jesse le engañar le empuja Dani Alves para hacer las paces Gianluigi Buffon pero qué buena la primera intervención en el partido de Paul Pogba vaya zancada le ha sacado cuatro metros a creo que era Akin P M que luego le ha aguantado pero le desbordados Mosbah el movimiento de beso siempre

Voz 0080 15:41 adelante que calidad tiene porque no sólo estancadas que lo puedes llegar ahí tener ese talento para hacer ese movimiento de pies irse con facilidad

Voz 1 15:49 es verdad que más que un jugador de partidos completos rara vez le vemos a popa dándole continuidad un partido entero a al juego del Manchester del futbolista más de jugadas pero claro es que hace una jugadas que deciden partidos estamos volviendo a haber debida al Pogba que que decide partidos en la élite

Voz 6 16:07 la Copa que vimos en el mejor momento la Juventus al Papa que en algún momento también lo ha demostrado con la selección creo que bastante menos de lo que pueden mostrar pese a todo con con su país pero un jugador que en el momento que serán quitado las cadenas que tenía tácticas ha demostrado que es un jugador que que además se suelta con una facilidad tremenda porque es casi su ADN es su manera de comportarse en el terreno de juego poder soltarse puede llegar al área es poder es sobre todo en esa fase final de Fini decisiva de de ciertos momentos de los partidos de dónde me llama la atención y desde luego que un así sí que vale lo que se por él desde luego

Voz 1 16:40 en el Olímpico de Roma saben que es Daniel no es el bueno vaya fan

Voz 3 16:43 en la calle Fermín tremenda eh buen judoka Danilo Pereira está ahí prestando la ayudita cerca del ex Téllez siempre para que éstas

Voz 5 16:51 colono haga lo típico esa conducción hacia dentro con la con la zurda de momento poquito de Fannie sólo en definitiva poquito del partido porque de momento tenencia de balón bastante de fin tarea de

Voz 1 16:59 de ambos es curioso el tema Alex porque entrar en la operación de Nine Golán de traspasar hablan de las

Voz 3 17:06 Coma ha al Inter de Sanyo los viene de las

Voz 1 17:09 ha pasado en el equipo primavera en el filial de del Inter ser máximo goleador siendo centrocampista fue el que más goles marco de de todo el equipo e igualmente le mete en la operación en el Inter de momentos pediría casi Alex la única nota positiva de la roman todo el año

Voz 4 17:25 sí porque al final bueno vienen de caer humillados digamos en en la Copa Italia de Liga estar peleando por ese cuarto puesto en la Champions no saben bien bien si podrán pasar esta eliminatoria y el hecho de tener a un chico que bueno que el no digo que pueda recordar pero que viene justo después de quedarse vacío de de ídolo como Totti que voy a venir este chico y que pueda heredar un poco lo que fue y lo que fue él pues bueno te te hace pensar que que que la Roma puede tener un gran futuro pero bueno desde luego también le vendría bien tener Golán en el día de hoy no al final la el centro del campo yo creo que que que del equipo romano esta temporada la está echando en falta a un jugador como como el belga pero desde luego Sanyo lo tiene un talento espectacular lo hemos visto jugar como interior por los dos lados en la banda por ambos lados también así que Bono además tiene un talento espectacular un un toque balón muy fino muy estéticos jugador que te entra por los ojos y al final yo creo que eso también se agradecen un equipo

Voz 0301 18:25 se estiraba ahora el Oporto lo intentan los portugueses intentaba meter el balón en el área Brahimi

Voz 1157 18:30 los sacaba de primeras Roma pero puede recuperar el Oporto en el centro del campo aunque la entregas deficitaria baratas para Daniel los la va a quedar seco en el círculo central tan todavía dentro de su campo propio el Oporto replegados sea la misma a la misma velocidad que contraataca le hacen falta el seco para que no avance dieciocho de partido que poquito estamos viendo de momento en el Olímpico de Roma por parte de los dos equipos falta también en este caso

Voz 3 18:48 hoy otra amarilla para el Paris Saint Germain en la segunda amarilla el partido para el conjunto parisino es para la alemán para Giulia

Voz 0684 18:55 Drac leer que le ha dado un viaje Bono David A

Voz 3 18:58 terreno de servirle perdón de inmediato

Voz 6 19:00 evitar a toda costa la amarilla porque había metido la pena cuando no debía

Voz 0080 19:04 dos amarillos al presidente las dos por faltas en el centro del campo en la misma zona ya absolutamente absurdas que al final son una carga Nos una en el partido sino como decía Bruno en una eliminatoria a posteriori es que se jugase

Voz 6 19:15 igual que tras le creo que es uno de los jugadores más más por demostrar todavía todo el potencial que tiene es que no hemos visto en nada practicamente de Nepal

Voz 0080 19:23 a Barcelona vuelve SG en ese cuatro cuatro uno uno con el que está cuando está bien situado volverán no está sufriendo mucho con ese doble lateral que tiene la banda con con querer y Dinei Dani Alves con por ejemplo está segando muy bien a Marcial del que no hemos hablado prácticamente

Voz 0684 19:38 hemos visto una buena llegada de Ahly ya aún por banda derecha que centraba le quitaba justo que impere el remate a Jesse y luego un disparo desde fuera del área de Paul Pogba pero el partido es cerrado el partido con poquitas ocasiones llegamos ya al veinte de la primera mitad cero cero en Old Trafford prácticamente llegando al equipo

Voz 0301 19:54 doctor en los dos partidos tanto en Inglaterra como en en Roma parece bastante cómodo en este tramo de partido el Oporto

Voz 1157 20:01 G que vuelve a merodear el área de la Roma llegando incluso no contra una banda izquierda pero tengo que volver a empezar desde dos centrales y cambiar la orientación al juego ahora es militado quién tiene que retrasar de nuevo el balón al eje de la zaga en campos en campo propio de nuevo el Oporto con Héctor Herrera como comentaba hacerme un momento incrustado entre los centrales para intentar sacar más limpio el balón pues la Héctor Herrera con Pepe éste devuelve para Aitor Herrera que es el jugador más retrasado común Cuartero Bach de fútbol americano arriesgó un poquito con un control largo a punto estuvo de meter la punta de la bota pero rectificó a tiempo el mexicano minuto veinte de partido vemos que el árbitro tiene la mano en el auricular no sé si lo están diciendo algo desde la sala del bar simplemente es conversación habitual con los asistentes pero de momento Roma cero Puerta Cero

Voz 5 20:40 fíjate la la imprecisión del partido de del Roma aportó son dieciocho pases fallados por parte de los dos equipos en dieciocho minutos

Voz 3 20:48 vaya tela tampoco creo que el césped

Voz 5 20:50 demasiado viene la minas de algo alto

Voz 3 20:53 no son pases arriesgados no no es tanto la mayoría no son no forzados las presiones bloque medio auto pero realmente hay

Voz 5 21:01 hace un para tenerla a mucho mejor

Voz 3 21:03 y lo que el estaban comentando el árbitros que ha habido una jugada de Danilo con

Voz 1157 21:06 Pepe que ha intentado tirar según lo visto en el pico del área y queda en el brazo de PP que uno es involuntaria dos no tengo muy claro que esté dentro de la ni siquiera por lo tanto

Voz 1 21:13 nada nada va a decir Alba no es jugada manifiesta no tener

Voz 1157 21:17 el tema es el portuense sino está dentro no pueden entrar porque no es penalti

Voz 0301 21:22 a metió el balón en el corazón del área militado

Voz 1 21:25 es otra de las virtudes que tiene el saque en largo

Voz 0301 21:27 intentaba salir la Roma pero ha cortado al que el Oporto en Old Trafford lo intenta poco el entente al Manchester

Voz 0684 21:33 ni le pitan falta a Paul Pogba por apoyarse con la mano con el codo en este caso

Voz 3 21:39 que era sobre la presión sobre Marquitos Lesmes

Voz 0684 21:41 a la falta en el medio centro hoy brasileño le deja la mano no sé cuánto es lo que hace más el medio centro bloqueando el francés pero bueno sí parece clara la falta pero en este caso no hay cartulina amarilla noche les saca nada Daniel a ser el momento quizá un poquito más espeso de cubo Arizona David De hecho veíamos a Thomas tu gel en banda decirle aberrante que se dejara de balones largos que tocaran el balón

Voz 0080 22:04 pues mire qué es lo que comentaba antes que el partido por lo menos lo tiene controlado en cuanto a no sufrir el PSG al final eh cuando uno está favorito o por lo menos es favorito como el United no se siente cómodo en este tipo de eliminatorias porque enfrente hay grandes equipos en esta ocasión el el PSG pero tiene que llevar el peso del partido obligatoriamente en el la ITER son favorece de alguna manera al al que no el eh

Voz 1 22:28 desde ahí hay una hay una cosa David es muy importante mucha gente está diciendo que desde que se ha ido Mourinho el Manchester es un equipo mucho más ofensivo a ver está marcando muchos más goles está jugando mucho mejor y eso es absolutamente innegable pero estamos viendo muchos tramos de muchos partidos a Lloret esperar atrás y como por ejemplo hacía ahora intentar salir de manera vertical que una de las cosas que tiene precisamente en la zona ofensiva jugadores que que en transición ofensiva marcarlas diferente

Voz 6 22:53 tal cual justo tal cual las dicho me parece que no es que sea más ofensivos que es menos defensivo es una manera de de salir del pozo desde la pregunta que me dices pero es verdad tengo es que no sólo ha mejorado atrás sino que además las esa es que se encuentra muy cómodo precisamente por los jugadores que tienen arriba pero no está constantemente ubicado el equipo en formación y con esa inercia para para que lo primero sea el plantear los partidos en base a no recibir forme parte de un equipo con el United cuencas al fue fuera esa no puede ser nunca la sensación con Mourinho era constantemente así

Voz 0684 23:25 yo intentaba ahora por banda izquierda al Paris Saint Germain pero a esa transición rápida que Bona la aparece entre las orillas y ligar ligar que tiene abierto a banda izquierda va Marcial sigue L marcha el control al francés era buenísima Burque aparecía los dos delanteros del Manchester United contra dos defensas del PSG qué buena otra vez esa aparezca ahí en un área en campo propio mar Currás salían velocidad ligar el pase desde la bueno pero se despidió se despistó Marcial pero mira

Voz 6 23:52 cuando a dos toques tres toques muy rápido completamente vertical el equipo saliendo rapidísimo encontrando a los dos o tres jugadores fundamentales para recorrer metros para aprovechar espacios estaba defendiendo muy adelantado y por ahí le le pillan las cosquillas claramente regresiva

Voz 1 24:08 es la jugada que estábamos recalcando las piernas de los Rice for de los marcial de los links incluso de poco fuste dándose ahí en el en el ataque gran peligro que te

Voz 0301 24:17 en este Manchester United que ahora atacan estático pero que está metido en el campo del

Voz 3 24:20 pues sí ahora sigue en fase defensiva basta

Voz 0684 24:22 ante importante la de la de París Anne Germaine ahí está Andoni Marcial que tocaba el balón hacia Ras así que la presión era buena del conjunto parisino se hace un lío Marco errática está metiéndose de espaldas área propia Ronaldo Barral pero ha pitado Sato esa presión de Radford no sé si era demasiado tanto como para pitar falta pero le ha salvado un lío gordo al medio

Voz 3 24:42 otro italiano me recuerda muchísimo la tienes

Voz 1 24:45 lo de jugadas a Artur hizo la comparativa yo no no había pensado nunca pero hay falta o no

Voz 3 24:51 la crisis libia Anita aliviaría

Voz 1 24:53 Dago o como poco hizo en la comparativa en una crónica en el Diari Ara en una opinión Fermín Suárez una vez y es verdad que él

Voz 3 25:02 es verdad no no me sea manías

Voz 1 25:05 y lo y lo comparto porque hay muchas veces que tiene tanta seguridad de que no va a perder el el balón que se pasa de de toques de Arthur le pasa a Artur tiene venta

Voz 6 25:13 dos años y lo tiene que aprender pero es verdad que que es un

Voz 1 25:16 debe todavía un déficit de en su

Voz 6 25:19 a la pasado recuerdo en partidos donde suele ha llevado a cometer penaltis a tener que forzar demasiado es decir que que ha sido penalizado ya además ha regalado una barbaridad ahora

Voz 1038 25:28 por cierto a amarilla para el Manchester United amarilla para Paul Pogba y le ha dejado un recado importante a Marco ver ráting

Voz 0684 25:36 el colegiado en ese manotazo a Martiño CEAR Asín la visto el medio centro o el centrocampista en este caso francés de nuestra

Voz 1 25:43 soy una nuestro gusto por mucho el lenguaje

Voz 0080 25:45 Coral eh cuando no está bien se le nota en exceso no hemos visto aquí protesta esta María Torá bastante clara pero no no se está encontrando todo lo liberado y todo lo a gusto de le hemos visto en los últimos partidos

Voz 1 25:57 sí que les da un punto más no de de fluidez de de de vértigo a la acción si podemos decirlo así porque Artur de momento es el debe que que tienen exceso de proteccionismo de de ser conservador de los pases siempre mirando a portería y tiene un poco más depósito aceleran más las jugadas

Voz 3 26:11 no

Voz 0684 26:13 qué papel Bono el pase de tilo que eres un poco escorado en la banda derecha ahora buscan compañero el centro no es bueno que bien cerrado ahora así el Manchester United pero la primera cabalgada de Kilian

Voz 3 26:24 pero prácticamente no lo habíamos visto en veintiséis

Voz 1 26:27 minutos a Kilian en papel nada es que no ha hecho ni dos toques hecho uno ha sido un control que prácticamente la servido de de regate de de autopase han crack francés que carrera que galopada por la banda derecha la primera amenaza necesita eso el PSC también es David que un futbolista como en papel que es el crack es la principal amenaza de algún susto diga aquí estoy yo también eh

Voz 6 26:47 si para ello tiene que defender un poquito más alto el Manchester para que deje espacios atrás y en transición rápida ofensiva pues el París pueda generar peligro metí acordando de animar desde el punto de vista que sabemos la presa decía constante que tienen salía a balón porque vemos como practicamente cuando juega él retrocede tanto que al final es el iniciador prácticamente todas las jugadas y en ese tipo de rupturas individual no hemos visto ninguna ahora es el primer amago que ha hecho en papel y creo que por ahí le falta algo de

Voz 3 27:14 iniciativa a los jugadores ofensivos que deje tenemos ocasión en Roma te puede

Voz 1157 27:19 esperamos garita no aceptamos tenemos niños de Casillas porque así lo un centro desde la izquierda de Kolarov que bien dirigido con rosquillas a la frontal de la pequeña casi ha estado sólo me refiero sin ningún defensa ningún delantero que el obstaculizar en vez de blocar ha puesto la manoplas mira hacia

Voz 0684 27:36 detrás del P no lo que ha fallado que Elia de papel a la combinación rápida Marco guerra y como irrumpía en alemán como irrumpía Julian Drac leer que de primeras Togo hacia el mar que era buenísimo había fuera de juego pero no lo Python colegiado me controlo hoy el disparo con la derecha se marchó fuera era jugada de bar si hubiera habido gol pero la fallo Kilian en papel la primera clave misiva del Paris san Germain había cerrado

Voz 1 28:07 muy bien De Gea que había cerrado el el espacio rápidamente saliendo rápido a los pies de del P hoy el leído un dato en papel que es brutal ha jugado de inicio diez partidos fuera de casa en la Champions solo no ha marcado asistido en uno del Bernabéu del año pasa

Voz 3 28:23 todo

Voz 1 28:24 con una siga para un chaval de veinte gritos que

Voz 0080 28:27 qué buen pase Drac leeré Amin siendo la alemana en esa posición yo siempre he considerado leer un extremo al que han ido metiendo por bajas muchas veces como interior en el PSG a mí no me convencía en ese puesto más de con más contacto con la pelota pero ahí se ha visto que jugando entre líneas también tiene calidad para dar ese último pase

Voz 6 28:45 eso es rápido de cabeza intuyo muy bien el pase rápidamente junto a lo que estábamos demandando un poco esa jugada ese jugador que tuvieron poco de iniciativa para tomar ese último pase ese descontrol pues ha puesto

Voz 0684 28:58 ahora la imprenta por la izquierda United dentro del News no llegó a conectar con otra vez ahora la contra para el Paris san Germain su entre jugadores del PSG cuatro defensa del United Arab falta sobre Kilian le piden cartulina amarilla amarilla paras Lee ya no era bueno el pase María bueno desmarque de Mapfre Lacko todo el capitán del Manchester United que se lleva la cartulina amarilla segunda para el conjunto inglés

Voz 1 29:24 cada veinticinco minutos la en va a penetrar pero lleva tres acciones seguidas de de Bono de marcar diferencias eh

Voz 7 29:30 una arrancada antes de Lyng Gara ahora un par de ellas de papel

Voz 6 29:35 Nos demuestran que ambos equipos se encuentran muchísimo más cómodo cuando adelantan fila sean los rivales sí pueden correr

Voz 8 29:41 les encanta correr por lo que tienen arriba y a aparte

Voz 6 29:43 de ahí quién más arriesga adelantando la línea defensiva y no sé si va a ser positivo como para pensar en algo más cercano al gol o le vale

Voz 2 29:53 vamos con la falta Palacio by con la fama

Voz 0684 29:55 está está escorada a la izquierda más o menos a la altura de la vea el área grande a unos cinco metros de ese área grande está eh Di María Guerra colocaría con la izquierda hasta Julian Drexler también para ponerla con la derecha han subido las torres los centrales del conjunto parisino íbamos a querer vemos aquí PMA Marquinho Santiago Silva va P todos protegidos y defendidos por toda la zaga del Manchester United de piden que no haya Garrone lo típico en estas luego pitará peligro ya Dios ahí está el centro de Di María despeja de cabeza de Porsche una opción Linux Show el la banda todavía el balón en ataque para en el Paris Saint Germaine Dani Alves toca con quién PM hay más alejado la jugada una zona que no es extraña un poquito para él ve ratio apoyado atrás toca con Dani Alves al verse saque de banda para el P

Voz 1 30:42 el pueblo por físico corpulento

Voz 6 30:44 hacia Fortaleza Hay de demás en balón parado seguramente bueno pararon en balón parado con jugadas normales el jinete seguramente es el más de toda la Champions no sea el que tiene como más presencia física en ese sentido más corpulencia jugadores

Voz 0301 30:56 sí es verdad que la pareja de centrales en ese sentido no no es como Sol Campbell y aquellos centrales no digo porque estuvieran Llorente que evidentemente el jugador del Arsenal pero a darles de antaño los Rio Ferdinand y compañía del fútbol inglés de toda la vida Bai Lindelof

Voz 6 31:12 no son de ese perfil sí que es verdad es un equipo potentísimo yendo arriba y yo que en físico me parece que hay pocos equipos que queden en en la Champions la mismo que tengan una centímetros y que tengan más fuerza en ese sentido

Voz 1 31:25 está atacando el París Saint Germain en busca

Voz 0301 31:27 para el ataque en el extremo diestro no ha conseguido que la

Voz 1 31:31 jugada fuera más lo intenta en este caso el Oporto

Voz 0301 31:34 que deje en el partido en el Olímpico de Roma

Voz 9 31:36 cuando la velocidad de Fernando por banda derecha emparejado ahí con el veinte de la Roma

Voz 1157 31:41 ha sido que puede rectificar el argentino es sacar el balón el conjunto italiano puede recuperar en el centro del campo Dani los viviendo defensivo del Oporto que vuelve a manejar el balón en la línea divisoria retrasa el Oporto que ha tenido un también

Voz 3 31:51 pequeñas estirada ofensiva antes

Voz 1157 31:54 un disparo muy inocente de Fernando que acabado mansamente en las manos del del portero de la Roma igual que antes es un buen muerto que os contaba que regalado Casillas el disparo tímido de Pellegrini también ha caído muerto en las manos del portero español

Voz 0684 32:07 a ojito porque se ha jugado la segunda amarilla Kim PM pero no ha pitado la falta de invitarla Dragados Sato porque yo creo que la falta sobre el show quién Garabaya portería Gianluigi Buffon era bastante claras se podía haber jugado la segunda amarilla yo ha dicho mejor no me meto

Voz 6 32:26 los puyas

Voz 1 32:27 sí sí a ver no vosotros en directo a mí me ha parecido falta dice a Horchata esta canción es que se ha tirado de que sea tirado vamos a verlo no me parecen favelas

Voz 3 32:37 Armengol la amarilla no tengo

Voz 1 32:39 claro que le toque porque es verdad es verdad que no le acaba de tocar con la plancha pero mete la plan

Voz 6 32:44 y con la espalda se va hacia atrás justo cuando sabe que Luxor está sopesando eso seguro

Voz 1 32:49 eso es lo que te iba a decir a España está justo al límite de ellos un aviso

Voz 0080 32:54 más aquí de que cuando sale posiciones un central que tienen muchos problemas así en un partido como éste con una amarilla desde luego es un riesgo tenerlo ahí yo si puedo lo quito

Voz 1 33:04 al al descanso sí

Voz 6 33:06 está Martiño por cierto cada vez más cerca de eh hemos visto ya un par de momentos que han tenido complicados ambos hice están haciendo muchos gestos uno a otro bastante picados y hay que tener en cuenta que que ya tiene amarilla poco

Voz 1 33:17 ahora está jugando estaba presionando bastante arriba

Voz 0301 33:19 el el Manchester evidente pero intentaba salir

Voz 0684 33:22 a bordo entrada durísima de Juan Bernat Soria Ashley Judd aún le ha dejado la pierna está en el suelo en lateral del Manchester United cartulina amarilla para en español ha sido fea la acción entraban los dos lleguen tarde cuan Bernat Le deja la pierna cartulina amarilla tercera para

Voz 3 33:39 conjunto parisino es clara estanca

Voz 1 33:42 cargando de tarjetas centrocampistas jugadores de atrás Bernat también en este caso Ekin PM labio antes así que atención en ese sentido a la segunda parte en los cambios que puede condicionar eso también ha como muy

Voz 0301 33:53 nueva el banquillo Thomas tú con lo intentaba la Roma

Voz 1 33:56 el olímpico una falta lateral no llegó por poco manolas se unas una una cuerda que no suena teje no

Voz 1157 34:02 no llegó a conectar el cabezazo para embocar la portería manolas manolas que hoy estamos en el punto de penalti no estabas en el primer palo hoy no tenía que girar tanto el cuello como hiciste aquel día contra el Barça sobre la bocina para dejar fuera al equipo de Valverde se le fue el balón a la derecha muy a la derecha de Casillas al central de la Roma ahora es la roba vuelve a tomar la iniciativa en el Olímpico en su estadio en el treinta y cuatro de partido casi buscando el primer gol en este Roma cero Oporto

Voz 4 34:27 el manolas que que sale lesión pero que al final esta temporada la de los centrales de la Roma generalmente no está siendo en el todo buena

Voz 3 34:34 Acció el propio manolas Marcano

Voz 4 34:37 todos muy señalados por parte de de la ficción y Bono no está siendo eh a nivel defensivo un año fácil en Roma porque encaja muy fácil de hecho en dos mil diecinueve sólo han conseguido una portería vacía no útil si como se dice en el fútbol inglés que fue el sábado ha sido un año complicado de acorralar

Voz 1157 34:55 va desde la derecha el ataque lo harán al punto de penalti que lo perseguía seco se le fue el remate muy por encima del larguero de Casillas pasó el peligro para el Oporto

Voz 5 35:03 es un poquito de seco estamos viendo algo de Kolarov algún chispazo de de calidad de Deza no pero realmente muy poco o muy poca continuidad muy poco relato futbolístico y por parte del Oporto Brahim y más más diez el tenso es un patatal ir muy flojo Felipe la salida de balón del Porto los

Voz 3 35:19 colectivos están dejando mucho que desear en el partido en el día pero mucho no

Voz 5 35:23 han cambiado el partido de los octavos Champ

Voz 1 35:26 no no no para de realmente ese todo el mundo está diciendo que del Roma por dos la mayoría quieren al rival de decir

Voz 3 35:34 todos los que los que pasen metiendo prosa pero realmente el partido Dios lo diestro eh estamos

Voz 0301 35:39 en el XXXV de juego en Old Trafford treinta y cuatro en este caso en el Olímpico de Roma de momento sin goles entre Manchester United y tampoco hay goles entre Roma ni Oporto a las nueve y treinta y ocho ya de la noche ahora lo intentan reciclar lo intenta el la Roma cortado otra en la defensa lo bordó

Voz 1 35:54 sí

Voz 1157 35:56 no se la quiera tampoco estridente decir y vendáis montarlos montar el que Felipe estático el equipo de Conceiçao al tran tran pero es que regalando el balón directamente al portero de la Roma y por lo tanto el equipo de Ovidi Francesco quienes hoy organice desde atrás con su capitán

Voz 0684 36:08 puede buena que bueno el pase de guiños hacia Di María fuera de juego ha pitado fuera de juego yo prefiero no sé yo si en alerta amarilla yo creo que era de en P pero y María no sé si había fuera de juego pero he levantado rápido pues sigue muy abierta

Voz 0080 36:23 sí es muy bueno ahí la salida de balón de Dani Alves eh Descubriendo el espacio buenísima pero si no hay

Voz 1 36:30 no

Voz 0080 36:31 seis hicimos un mes de que se encargue siguiendo el protocolo que tanto nos gusta no hablar de ello este programa tiene que aguantar lo máximo lo correcto que a cabo hasta levanta la bandera

Voz 6 36:42 por cierto de bandera arriba o no De Gea se ha olvidado de lo que sucediera sea tirado

Voz 3 36:47 ya había parado e super inteligente eras si era el limpio del todo y María habrá que tener en cuenta que consumir

Voz 6 36:53 la mala yo creo que sí que era así y ojo porque vemos

Voz 3 36:56 tendido en el suelo a Marcial a ver si tiene problemas el que está jugando hoy de extremo izquierdo

Voz 0684 37:02 en esa en esa línea de tres ofensiva

Voz 3 37:04 del Manchester United han saltado los médicos se de