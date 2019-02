Jordi Cruyff: "Las relaciones con el Barça son buenas, pero por mi padre no haría nada que pudiese estropearlo"

Voz 1375 00:00 hola buenas noches como tengo la vida cuánto tiempo sin sin hablar estás como Willy Fogg dando la vuelta al mundo de aquí para allá con cualquiera te echa el lazo voraz

Voz 1 00:09 sí se estamos bueno con el él no siempre hay un parón largo que para ella ocho el parón digamos como si fuera de verano para para el europeo bueno aún no se ha llevado el último mes pues nada Gerona Barcelona hay ahora en Qatar o sea que estamos dando

Voz 1375 00:31 el joe no está mal no no no no para no para ahí esto forma parte de la pretemporada por si alguien se ha perdido que sepa que Jordi Cruyff esa ahora el entrenador del Sean Keane dan Day de fan que no sé si lo he dicho ya no te has mejor que de la Superliga China es un club que pertenece al grupo también pertenecen equipos como el Granada como el Parma o como el de la de de Portugal el que te llamó quién fue Antonio Cordón

Voz 1 01:00 sí a mí me dieron me ha llamado Antonio ha sido un agosto se

Voz 1375 01:04 fue bueno fue director deportivo de Villarreal y de Mónaco hoy fue el que te dice oye vente para acá no te lo piensas no dices venga a seguir en los banquillos a seguir como entrenador pero ahora la Superliga China no

Voz 2 01:16 a aparte de hoy ya día

Voz 1 01:19 más sinceros cuando estoy en un equipo de China pues suele ser interesante no con muchos motivos

Voz 2 01:26 no

Voz 1 01:28 es diferente ya en los últimos años viajando por ahí por allá siempre estoy muy contento Feriz aquí la verdad es que China pues un mundo diferente todo con traductores comunicación difícil pero cuyas aguas todo a nivel de quizás el equipo hoy la Liga pues era esos cosas que hay que mejorar claro también tiene cosas bastante buenas como los sectarios el tema de viaje patios yerno organizado salvar los extranjeros algunos jugadores buenísimos que tal me tiene una parte muy activa

Voz 1375 02:07 antes de antes del equipo chino has estado en el Maccabi Tel Aviv donde fuiste director deportivo y entrenador antes en el AEK Larnaca Chipre donde fuiste director deportivo ahora digamos que la carrera de Jordi Cruz se centra ya más de aquí en adelante en el papel de entrenador

Voz 1 02:26 no sé es algo que me que me

Voz 2 02:29 preguntado y la verdad es que me gustan las cosas

Voz 1 02:36 es porque realmente se giro y empezaba en un momento que así lo requería Hay bueno pues me puse de entrenador y obviamente con todas la titulación ya ya hecha de mano se se ha detenido tenido tres en el aprender sí mira así me ha llevado en esta dirección pero nunca ha sido muy bueno planificando o aceptando que la pregunta de decir bueno dónde estaré yo claro pues está tengan iré a esta final me gustan las dos cosas y con él un proyecto que me tira pues ellos eso sí en el momento que este viene trabajo de uno ya no podía al otro lado se que estoy por ejemplo ahora entrenador oí cómo está Antonio Cordón pues es tiene su trabajo lo respeto no intento ya he hacer el que estas en todo eso no hay que saber diferenciar las cosas disciplina hay mientras lo llevan bien no

Voz 1375 03:39 como para pensar en en dentro de unos años llegar al Barça entrenar lo no eso sí que no entrada tú llegas ahora China pues a China pero alguna vez sueñas aunque sea remotamente con quién sabe si algún día yo pudiese entrenar al Barça

Voz 1 03:55 no no no no no sé no tengo ese tipo de fuentes la verdad creo que es un es a esos niveles lo clubes son tan tan arriba que todo el mundo puede soñar pero pocos llegarán siendo realistas entonces lo que tampoco vale la pena perder el tiempo pensar au prestar energía en en ese tipo de cosas al final es mejorar adaptarse a las circunstancias que que te dan en cada club aquí yo pienso en eso mejorar en aprender cometer errores como todos intentar pues no volver a cometerlos no y así poco a poco hacerme mejoren en lo que haga asientos deportivos sino entrenador seguir formando y seguir aprendiendo nadie sabe lo que lo que o dónde estará bueno una cosa es lo que puedes soñar otra cosa es ya claro prefiero pensar en la realidad

Voz 1375 04:50 y hablando de la realidad llegaron a ofrecerte algún cargo en la directiva del Barça

Voz 1 04:57 bueno bueno hemos sido hablando de los hackers pero tampoco

Voz 1375 05:05 por qué no ha cuajado pero claro porque vamos cuajado nunca las conversaciones

Voz 1 05:10 bueno porque todo es cuestión de Caín a veces de uno no logra con la renuncia de otro entonces no no no me encaja las relaciones son buenas pero sobre todo por mi padre no haría nunca nada que lo pudiera tampoco estropearse al final y mi pues él está dando un respeto grande en todos los sitios e incluso el ya lo veréis el tema desde el Ajax

Voz 1375 05:38 sí ahora te pregunto

Voz 1 05:41 el también precioso pero también el basa pues eso perdiendo ya dos meses de la bien mi padre pues ya hubo ese acercamiento mutuo oí yo no he hecho nada que no que no estaba antes digamos ya planificado por lo tanto para mí eso lo más importante de después primero toca digamos la evidencia futbolística o el ya me lo como quiere la la manera que se está respetando en mi padre como hijo me llena no

Voz 1375 06:15 esa que no descarta es trabajar algún día del Barça pero cuando el Time sea el correcto sino es en el banquillo en la directiva al club pero cuando cuando tú veías que toca de verdad no

Voz 1 06:25 es bueno que sea una necesidad mutua en esos momentos no lo es bajó me en la que los dos vemos lo mismo que ahora no toca ahora yo estoy en formato estoy aprendiendo cada día que pasa pues sigue sigue su camino oí las cosas le van bien a nivel Estados nadie se puede quejar por lo tanto no hay necesidad en estos momentos ninguna cosa

Voz 1375 06:56 cómo ves al Barça eres de los que les preocupa el Barça después de Messi o cuando no está Messi parece que ahora hay más diferencia entre Messi y el resto que le acompaña y no como hace años que había hay una serie de jugadores que si no tiraba Messi pues tiraba Xavi tiraba Iniesta tiraban Aimar tiraba yo que Seppi que bueno puede Piqué sigue o Carles Puyol lo no se te preocupa lo que hay de lo que pueda haber después de Messi en el Barça

Voz 1 07:24 la prueba basta con con Cristiano el al final tanto Cristiano como tantos jugadores muy especiales ya no sólo en el campo sino

Voz 2 07:37 se dan a compañías

Voz 1 07:39 los dance a al técnico a la afición en el campo aunque vayas perdiendo dos cero sabía cree que esa remontada es posible osea son más que sólo solamente futbolistas sí cada cuando se van dejando un vacío importante ahora el Real Madrid pues no tiene ese jugador que que bueno que no se cuarenta cincuenta goles que hace el uno cero oí está esos momentos que que llevan hay tanta atención a ellos qué tal quitan presionado a los demás compañeros ahora el Real Madrid pues ha pasado una fase difícil que ahora tiene que compensarlo siendo más equipo quizás no donde todo mundo juega base conjunto al Barça públicamente le pasa algo parecido al Baça por otro lado sí que está buscando au ha espetado fichar gente joven que mientras necesita jugando seguirá digamos ver llorando como jugador del día decía llega que que se retire que esperemos que no llegue pero que el día que pase pues estará más preparado pero eso es un proceso pero seamos en estos no hay sustitutos a jugadores como Cristiano anuncia al día de hoy

Voz 1375 09:00 oye hablaba del partido de mañana para empezar el escenario el Johan Cruyff Arena donde es uno de esos lugares que decías antes donde se quiere y se recuerda tanto la figura de tu padre en un estadio precioso que que que desde el fallecimiento lleva lleva su nombre no solamente entrar por El Vestuario por el túnel de vestuarios no

Voz 1 09:19 es la vez que fui Mancebo no estaba yo sé cuando era todo muy reciente bueno quizás uno exige tanto en los pequeños detalles pero yo estuve hace doce meses voy a verlo

Voz 2 09:33 la verdad está

Voz 1 09:35 tras ser aspira de mucho en muchos rincones del estadio la afición pues nunca le entonces todavía respira su presencia por ahí notas que que está presente que caen en una pared nombres de saldo fotos pero su imagen sale bastantes la verdad es que soy bonito tenerlo así de cerca orgulloso de esto no que los clubes sabe respetar a qué jugadores pero que han escenificado para ellos y oye mañana

Voz 1375 10:13 juegan ese Johan Cruyff Arena el Real Madrid le das alguna opción al Ajax a este Ajax actualmente de eliminar al Madrid

Voz 1 10:20 desde hace dos meses me daba incluso pidió que aceleraba posiblemente Un porcentaje más al Ajax al día de hoy ha cambiado un poco el tema no ha tenido el parón sí de de de invierno y no no acaba de arrancar cierra Madrid los pingüinos diría yo cinco seis partidos pues arrancarlo a nivel de resultados de juego oí encima pues con victorias que dan amoral como la última que han tenido aldea Ali doy tienes que ser honesto dice Madridec es favorito y también pues la verdad es que ha ganado Champions seguidos esa no no esos incontestable eso le hace favorito oye

Voz 1375 11:03 a quería preguntarte por de John mañana es duda va a ser duda hasta última hora ha dicho el entrenador del Ajax que bueno que ya veremos pero los aficionados del Barça saben que la temporada que viene jugará con esa camiseta azulgrana como es de John Estambul jugador tan buen centrocampista y sobretodo que le puede dar al Barça

Voz 1 11:21 mira he con todo el alma pues una cantó era el tímido no pues estar desea tener cierta

Voz 2 11:31 un ahora o un una energía

Voz 1 11:34 sí a dos al herido no pequeños exige muchísimo a a los cuadros jóvenes a jugar de una determinada manera de sonar camión salía balón atrás arriesgar muchísimo con Valencia saif al pico sabía que tienen son jóvenes pero también tienen algo ya hecho está claro que mexicana adaptación a una Liga como como España que es mejor donde todo es mucho más grande y la mayor pues los como a todos a esa edad pues necesitan adaptación cero no son jugadores en este caso el Ajax tiene dos que son talentos especiales cuando el Ajax sacados especiales los clubes grandes europeo tiene que pescar porque eso no trae jugadores buenos estos dos ya son todos a los que llevaban hasta la selección súper joven sea que hay que ayudar a esos cuadros se hacía en el porque cuando el fútbol holandés con los jugadores épica mucho porque en el fútbol a niveles obsoleto lleva muchos años que no que no que no estaba no participan los torneos grandes no está ahora cuando aparece algo a esto está Racine oí de pues creo que es un jugador que a pesar de que tenía datos pretendientes si juegos al Barça es un jugador del de posesión un cambio de ritmo pues altera libras es un chico que tiene que tiene fútbol ese juego las venas el otro el central feliz

Voz 1375 13:14 sí lo al

Voz 1 13:18 pues lo hará

Voz 2 13:21 Nos falla porque es un

Voz 1 13:23 por tanto ya física Meco esa fuerte subida pues Maduro entonces otro eso que se adapta puedo eh yo creo que que yo era un jugador específico para este muy ADN Barça sería más

Voz 1375 13:36 es Iniesta o Modric a quién se parece más jugando

Voz 1 13:42 esa es una pregunta difícil eh yo por ahora le pondría un poquito más con tiene un poco de los dos obviamente no está al nivel de ellos porque haría no no no no no lo puede estar asociado

Voz 1375 13:58 ya una mezcla de los una mezcla de esta eh

Voz 1 14:01 bueno dado tú la los dos nombres pero sí sí prefiero que el tiene un cambio ritmo lo como un pequeño briefing que le hace salir de situaciones cosa que esta también tenía sobre todo cuando con más experiencia eran sonantes que no el es que no podías ni intentar quitarla porque no no les va a ser un ir y Modric nuestra creatividad también de de de paso a corto y largo y cooperativo a ver son nombres muy grandes todavía para él pero yo creo que puede llegar a un día señor jugadores como ellos pero obviamente no no no será llegar ahí ya no necesitará un proceso como todos

Voz 1375 14:45 poco a poco un placer siempre hablar contigo que de vez en cuando lo hacemos aquí en la Ser y en El Larguero que te vaya muy bien que te seguimos de cerca la pista dando pasitos siempre hacía adelante ahora en los banquillos y en el banquillo de de la Superliga de China un abrazo Jordi ATI nada que empiece pronto la temporada hablaremos