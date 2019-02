Daimiel: "Nunca había visto un caso como el de Abrines, al ser algo personal toca desearle lo mejor"

Voz 1 00:00 claro

Voz 3 00:09 una ello fe en Canarias hablamos con de miel como cada martes de de la NBA que está

Voz 1375 00:15 que está apasionantes que hay tantos jugadores que por qué preguntar tantos equipos tantos traspasos tantas cosas pero empezamos goma con lo más reciente partidazo anoche de de Oklahoma sobre todo Paul George be Westbrook pero lo de Paul George está en un momento sí si Paul Jones empezó tranquilo la temporada

Voz 0089 00:32 luego ya en diciembre empezó a subir diciembre y enero creo que se va a treinta puntos por partido y ahora en febrero ha jugado seis partidos lleva cuarenta puntos de promedio por partido ha descansado poquito Hardenne me ha dicho cojo yo el estilo sí sí

Voz 4 00:46 el cuadro poco para mí un poco intermitente poco frío

Voz 0089 00:50 frío frío en su mejor temporada su último año en Indiana que fue la mejor a nivel individual era jugador de veintitrés veinticuatro puntos por partido muy eh porque es buen defensor y tal pero es verdad que en momentos determinantes sin asumir ancha responsable no parecía una megaestrella ahora y lo aparece de sobra yo creo que entra un poco en digamos que hasta en el pódium no tenemos a eh por el MVP tenemos abierto pulpo tenemos a James Harden y ahora mismo yo situaría como tercera creo que va tercer anotador si tercer anotador ir primero en robos de balón tras Paul George el que más balones roba seis no lo que pasa es que no me pero ahora

Voz 1375 01:27 me sorprende vamos Oklahoma City creo que es el quinto

Voz 0089 01:30 el sexto mejor récord de la NBA pero pero bueno está haciendo una magnífica temporada templario se le beneficia o le perjudica estar al lado de un tipo como una pregunta es el que vaya dos hace falta un lado mira ahora como West Luque está en modo triples dobles pues para hacer triples dobles hay que ser generoso también porque hay que repartir asistencias y eso les beneficia con West Luca ha jugado Duran se benefició ha jugado Ibaka ese beneficio qué ocurre que Wes buques un jugador muy particular sino uno de los mejores de la historia en partidos importantes en finales igualados es un poco susceptible de cruce de cable Ivonne eso puede ser muy perjudicial para Paul George en el ánimo o en la intención de podrá acercarse al anillo cuántos privado les lleva seguidos diez diez diez jul

Voz 1375 02:17 qué tío Si yo creo que lo está ahora sí inhumano yo creo que ahora mismo le está diciendo si yo meto Quirce pero doce rebotes asistencias me vale en este partido en el último que le faltaban

Voz 0089 02:27 eh cuatro asistencias a falta de un minuto y pico y las digo ostras dijo

Voz 1375 02:33 que bueno miró al videomarcador que me falta cuatro asistencias la dar un minuto y pico mérito mérito de sus compañeros te mete al día tiene que meter en meterlo si alguno te quiere hacer la puñeta no peor pero bueno también hay que hablar de Marc Gasol del debut con su nuevo público con su nuevo equipo en Toronto y con buenos números

Voz 0089 02:50 sí sobre todo ese ese debuten en Toronto en la cancha de los Raptors con una gran ovación en la gente lo recibió fantástico lo despidió cuando se fue al banquillo a falta de tres minutos son cuatro para el final del encuentro también jugó tan buena ha vendido tantos sí sí dieciséis seis Xinzo jugó muy bien jugó muy bien es un equipo que tiene bastante cultura de juego y yo creo que le va muy bien un jugador con una lectura como la que tiene en Marc Gasol todavía no está define ha sido el rol no aparte el nuevo entrenador que debuta esta temporada ni Nurse es un entrenador que ha cambiado mucho el quintetos en función del rival con lo cual yo ni siquiera creo que vaya a establecer algo fijo y que vaya a ser sexto hombre siempre como no no va no va a pasar siempre pero está muy bien es un gigante en un aspirante a todo

Voz 1375 03:36 me voy pronto pero titular Ibaka o Marc un modelo

Voz 0089 03:39 dos o podrían ser incluso los dos algo partido si Juan contra un equipo con dos muy grandes pero ya hay tampoco se quiten no será la novedad no no es no ser habitual anoche unos hablaba Javi Blanco de Jeremy Lin si eh puede acabar entonces sí eso parece no que rescinde con Atlanta y que Toronto es que a Toronto le faltan

Voz 5 03:57 jugadores en la NBA hay una norma que te obliga a tener un trece jugadores mínimo y luego otros dos que vayan entre Liga de desarrollo y equipo NBA como traspasaron cuatro jugadores por Marc Gasol se quedaron con uno menos tres sedes lesionó otro tienen que fichar tienen que fichar jugadores estén les viene muy bien porque ahora se les al lesionado Van Plitt Jeremy Lin es sobre todo un anotador microondas no desde

Voz 1375 04:20 banquillo microondas viví Johnson microondas de los pisto de los Bad Boys en a estas alturas de temporada que ya estamos bastante avanzados te sorprende que siga siendo el mejor equipo de la Liga

Voz 0089 04:32 hombre si si nos lo dicen antes de empezar no hubiera llamado la atención luego viendo la temporada sabemos que es una muy buena plantilla que es un buen equipo que ha llegado un entrenador con muy buenas credenciales que lo hizo muy bien en Atlanta con peor plantilla mal ser muy bueno gana tres de cada cuatro partidos osea el porcentaje victorias es del setenta y cinco por ciento está ahí aguantando el tirón en una exigente Conferencia Este te tocó

Voz 1375 04:55 bueno haciendo la mejor temporada hasta ahora sí ahora llega Mirotic es verdad es verdad ya le llevó a Mirotic votado o no porque tenía un problema físico pero bueno va a volver dentro de quién crees que

Voz 0089 05:07 bueno no sé si o Toronto o Warriors o los dos crees que pueden acabar venció antes empiecen play off quién crees que va a ser el mejor el récord mejor la Liga mira yo creo que tal y como se ha puesto de la Conferencia Este que Philadelphia Boston Toronto Indiana en Milwaukee tienen ese nivel tan alto yo creo que eso va a beneficiar agobios claro porque las ventas más entre los de la propia Conferencia no yo creo que Warriors sin hacer prácticamente ruido es un valor seguro puede que acabe con el mejor récord

Voz 1375 05:37 bueno oye qué ha pasado con vencimos si Magic Johnson

Voz 0089 05:41 bueno ha habido un lío ahí Piqué que luego lo han arreglado diciendo que es un malentendido lo primero que ese supo era que Lakers había llamado a Filadelfia diciendo que se habían enterado que Simmons quería Estévez

Voz 6 05:54 por no hablar con varios miembros del Hall of Fame varios de los mejores jugadores de

Voz 0089 05:58 Historia yp pedían permiso para ver si Simmons podía ir a hablar y a entrenar con Magic Johnson pero claro esto rompe completamente las leyes y las normas de tan pelín que es coquetear con jugador que tiene contrato en vigor de otro equipo un poco raro no si entonces luego han aclarado que no que es que fue primero Philadelphia yo creo que por orden debió ser un administrativo de la franquicia que vencimos le dijo

Voz 6 06:20 oye habla con Magic Johnson contra a ver si por allí Connelly un tío mandó un falso un email tal y ahí lo tienen y ahora lo han dejado claro

Voz 0089 06:28 sí Elton Brand que es el General Manager de los Sixers ha pedido disculpas ha pedido perdón a Magic Johnson y a los Lakers la NBA por lo tanto novatos

Voz 1375 06:36 la cosa más rara eh oye te pregunta por Marc Gasol pero hay una cosa que me ha sorprendido bastante qué pasa con Abrines lo ha cortado Oklahoma

Voz 0089 06:44 se ha quedado sin equipo que no la calle bueno Manu este es un tema totalmente misterioso totalmente opaco yo no he conocido ningún caso en veintitantos años de un jugador que más o menos este en la rotación un equipo NBA deje de jugar por problemas personales si un mes y medio después no se sepa qué ocurre ese es el caso Abrines lo ha cortado sin ninguna espinita ha llegado a un acuerdo con el equipo se ha desvinculado por lo que dicen en Oklahoma City ha renunciado a perdonado uno coma siete millones de dólares que le quedaban por cobrar de Oklahoma el entrenador de los Thunder dijo anteayer dice bueno él tiene problemas personales en todo momento ha sido abierto honesto y transparente con la franquicia es decir que han tenido una comunicación muy directa Wolfsburg dijo ayer que él habla todos los días con Abrines Abrines se ha quedado allí en Oklahoma City en su familia que tiene relación con prensa deportiva de Mallorca no no ha comentado nada en todo este tiempo bueno nos enteraremos y lo único que nos queda es desearle lo mejor es es un problema personal bien sea de saludo familiar o lo que sea lo mejor la mejor de las suertes y que cuanto antes pueda jugar porque no sabemos nada más pero no nosotros sí sí

Voz 1375 07:56 nadie nadie nadie no había dado ninguna explicación a por porque ha pasado eso es sí que ha sido una temporada bueno al esa estaba sin jugar pero cuando han sacado jugaba bien si bien

Voz 0089 08:06 la rotación como en los años anterior de pronto problemas pero

Voz 1375 08:09 anales pero vamos no no empezó con virus

Voz 0089 08:11 qué pasó la baja de virus a problemas personales así ha estado un mes y medio y ahora está sin equipo

Voz 1375 08:17 bueno y para que veamos pronto en las canchas que es donde tiene que donde va ser felices y me sorprende lo de Indiana sino la Deep o pero ahí están aguantando muy bien el pulso con terceros en

Voz 0089 08:26 este sí creo si no sé si recuerdas a Nick Macmillan cuando entrenó a Sergio Rodríguez a Rudy tal que no se enfadaba mucho porque no les sacaba a veces pero es un entrenador que crea equipos muy sólidos con muy buena defensa cuando se lesionó la pierden cuatro seguidos y a partir de ahí ha reconstruido ya han ganado seis es más la semana

Voz 1375 08:47 yo es que si no no la vi por abajo eso es eso espero

Voz 0089 08:49 apretó con Defensa han dejado en las seis victorias a cinco de los rivales en noventa y cuatro puntos menos Ibon han fichado Wesley Matthews que estaba jugando con Doncic en Dallas lo traspasaron a Nueva York Nueva York lo ha cortado para que pueda fichar por otro equipo lo han fichado buenos un refuerzo yo creo que en temporada regular Indiana es un valor seguro en play off ya será otra cosa

Voz 1375 09:09 bueno como vamos un poco pillado hace tiempo enseguida

Voz 0089 09:13 para el faro Marató recitó el equipo vamos a

Voz 1375 09:16 a preguntas de los oyentes si hay unas cuantas y entre las preguntas de los oyentes dos oyentes estar aquí en la mesa qué tal lo de estar aquí en la mesa del Larguero imponen un poquito no está claro lo pues nada venga pregunta para cómo te llamas yo me llamaba Alberto abierto

Voz 7 09:31 quería preguntarles Si

Voz 8 09:33 si Washington Wizards con las alta

Voz 7 09:36 deporte de no deporte deporte Parker iré Parken cree

Voz 8 09:42 es si va a llegar a alcanzar peleguillo

Voz 0089 09:45 le cuesta hay anoche no jugó Satoransky y le va a costar ahora mismo debe estar a dos tres partidos de del puesto de play yo le va a costar pero ellos ellos quieren luchar por el play off por eso decidió reforzar al equipo pese a la lesión de John Wall siguen con Bradley Bill no pero yo creo que les exacto

Voz 1375 10:03 va a estar difícil hola cómo te a Álvaro Álvaro pregunta si yo no

Voz 9 10:07 te quería preguntar si las selecciones de Le Bron James década al All Star pueden marcar lo que es la próxima agencia libre porque ha elegido a varios de los que se quedan libres este verano bueno yo creo que la quería

Voz 0089 10:19 no alimentar un poco la

Voz 4 10:21 la polémica o jugar jugar un poco

Voz 0089 10:24 quién es verdad a jugadores que son libres este verano que pueden ser objeto de traspaso como Anthony Davis Clayton son libre herir Irving también lo ha elegido su ex compañero con el que ganó un anillo luego se peleó y luego se ha reconciliado yo creo es sólo un juego eh lo que pasa que claro el juego empieza como juego pero luego cuando estén allí en en Charlotte no este fin de semana causa hablar se puede hablar con quien quiera y todo eso no siempre que no te voy a la NBA

Voz 1670 10:52 eh una más como te llevas Alberto Alberto pregunta para Daimiel bueno yo la mía no es muy técnica no no tengo

Voz 10 10:58 esto no pasa nada pero me sorprende un poco como

Voz 1670 11:01 de verdad anotaciones tan altas que casi llegan a igualar a lo mejor las de un partido las que hacen en medio tiempo aunque sea un poquito más largo pero que hacen también

Voz 1375 11:10 tiene tiene su explica otro día estábamos viendo aquí el el domingo el Madrid Baskonia estamos viendo en la radio que fue ochenta y no sé qué

Voz 11 11:17 que estáis el Philadelphia se les Philadelphia Lakers iban al descanso setenta ochenta setenta pero bueno se al descanso van como no

Voz 0089 11:24 el final de lo que se tiene bueno la explicación tiene una explicación hay muchas más posesiones en cada partido quiere decir que Juanma rápido al haber más posesiones hay más oportunidad y luego se tira mucho más de tres como los porcentajes son buenos de pues se suma mucho más también no habrá fíjate Houston lanza a cuarenta y cinco triples por partido justo han gastado una gran parte de la temporada lanzando más de tres que de dos eh entonces esa es la principal duda enchufable

Voz 1375 11:50 tirando tirando una burrada de noche cuando os pido disculpas a los que habéis mandado preguntas como siempre estará las Guardado Javi es bueno Elena hoy les gusta las guardaba las Álvaro también va a preguntar de nuevo

Voz 11 12:02 lo que haga falta Álvaro cuando habla de la NBA dice se rumorea que esta noche juegan los Lakers rebosa hay rumores de que hoy juegan los Lakers no entiendo nada pero me enganché