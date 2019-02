El Larguero: Mijatovic analiza la previa ante el Ajax y hablamos con Jordi Cruyff (12/02/2019)

Voz 1375 00:00 bienvenidos al larguero aquí estamos en el equipo de deportes de la SER para acompañar para contarte sobre todo la previa del partido el Real Madrid

Voz 1 00:48 mañana hoy tenemos un sanedrín especial aquí en esta mesa de estudio de Gran Vía

Voz 1375 00:52 treinta y dos íbamos a contar lo que ha pasado hoy en la reanudación de la Champions les han empezado ya a jugarse dos partidos el París Saint Germain ha ganado cero dos al Manchester United en Old Trafford y además la Roma le ganó dos uno al Oporto los dos primeros partidos de ida de los octavos de final de la Champions que ahora contaremos cómo está el Madrid en Amsterdam donde mañana juegan los de Solari en el Johan Cruyff Stadium pero hoy es un larguero especial vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas a vendrá por aquí Antoni Daimiel vamos a tener a Jordi Cruyff que nos va a hablar de el estadio que lleva el nombre de su padre Daimiel con la NBA y un montón de fútbol de fútbol femenino también que llega una jornada de Liga espectacular entre semana

Voz 2 01:30 semifinales de la Copa de la Reina el fin de semana

Voz 1375 01:33 partido único pero hoy estamos en el estudio Gran Vía treinta y dos unos cuantos por ejemplo aquí a mi vera que muchas veces están casi todos por teléfono por ahí perdidos donde están uno en casa otro en Roma a otro no sé dónde aquí está Pedja Mijatovic o La bella o las estrellas en media hora arranca el Día Mundial de la Radio que bonita la radio muy bueno tú eres uno de los que se ha subido al barco de la radio también que siempre ha estado en el fútbol pero desde otro lado

Voz 1699 01:57 gracias a vosotros

Voz 1375 01:58 a subir al barco de la radio

Voz 1699 02:01 además muy buen ambiente aquí en eso ya no sé si mucha gente

Voz 1375 02:04 habrá gente Cavani o pues hay que decir que el Día Mundial de la radio es el día trece y que empieza en media hora pero nosotros ya lo celebramos desde aquí hemos abierto las puertas para que lo que quiera venir a ver cómo se hace el larguero aquí en vivo y en directo bosques acerque y aquí han estado antes unos cuantos oyentes de la SER viendo cómo hacía Ángels Barceló hora25 y ahora van a estar unos cuantos aquí eh viendo como hacen y luego les pero luego os voy a preguntar cosas que estoy séquito es muy serios así mismo me da que hay mucho madridista por aquí tengo la sensación de que hay unos cuantos madridistas y luego preguntar también a alguno de los que están aquí en la mesa que algo creo que algo te van a preguntar también Pedja Mijatovic sí sí me da algo de una pregunta que es en sí tienes tienes para el partido de mañana

Voz 1699 02:46 buenas de verdad Madrid de en todos los aspectos yo creo que que mañana es un partido importante evidentemente pero las sensaciones que transmite el equipo en sus últimos partidos pues son buenas así que yo espero un buen partido oí un buen resultado sobre todo

Voz 1670 03:01 porque noticia Jordi Cruyff que conoce muy bien también ha al equipo holandés y hablamos con Pedja Mijatovic con Romero y con

Voz 1375 03:06 en Herráez que están en Amsterdam y además por aquí está Jesús Gallego también hola Gaye hola Manu como la sangre pues un placer nueve hambre porque

Voz 3 03:13 tras encontrarse con alguien que ha sido tanto dentro y fuera del campo como Mijatovic

Voz 1699 03:20 es es es un

Voz 4 03:22 que es muy muy gratificante

Voz 3 03:24 porque estábamos hablando antes de entrar al estudio que la relación que teníamos

Voz 4 03:28 periodistas y futbolistas hace diez quince años no es ni mucho menos con la que se tiene ahora no es no es ante este llamó a los periodistas no pega te llaman tienes

Voz 1375 03:37 la mente se vaya esta noche te vienes aquí

Voz 1699 03:39 si teníamos una buena relación y hablábamos nos veíamos y Ciudad Deportiva cuando necesitaban algo te puedan o en el móvil tu cuenta estas quedas con ellos

Voz 1375 03:48 el de ahora

Voz 2 03:49 iba cómodo ahora verdad igualito que ahora

Voz 1670 03:53 bueno gallego que cada día a las ocho y media la escucháis en la SER con el hora25 deporte sí que va a estar aquí acompañándonos también está por aquí Antón Meana o Antón presente Carreño buenas noches qué bonito liado

Voz 1375 04:02 la radio pues sí me decía alguno de los oyentes

Voz 2 04:05 que Mijatovic es Mijatovic te tienes que yo

Voz 1501 04:07 esto muchos goles de Mariano Rajoy que es que celebrado muchos goles de Mijatovic es que he escuchado muchos goles de inmediato de por la radio

Voz 2 04:13 pues sí tiene mérito que la gente se acerca y que y que nos vea Añez hacer la radio como cada noche Mario Torrejón muy buena tal buenas noches muchos años de radio de muchos años de radio estaba acordado

Voz 1501 04:21 me de de el primer día que entre en una radio bueno había entrado como como oyente pero para trabajar yo me senté a hacer una oyente para trabajar no digo que luego me para ir a trabajar me senté hacer una ratito que tomen nota que aquí iban a hacer el vago no currar no pero yo entrena en Onda Cero cuando empecé ahí está se que seamos Julio Pulido que que en ausencia que me tiene que hacer las pruebas me las hizo él no lo recuerdo como si fuera ayer cogió hice este normal lo que dije te voy a decir una cosa esta frase no es olvidar una cosa que les dijo García Mis padres no se preocupe que el niño va a comer

Voz 2 05:00 de momento engañando don Julio Pulido muy buenas noches cuántos años en México

Voz 1005 05:07 lo que ha que el que

Voz 2 05:11 el cambio de ello pero te has terminado patinado

Voz 1005 05:13 yo sólo quería darle las gracias a la radio no porque yo ahora trabajo en televisión con Un tal Manu Carreño que es otro el de la radio es uno pero lo de la tele es otro pero la magia que tiene la radio creo que no la ha conseguido la televisión que también tiene tiene no pero

Voz 2 05:31 años él

Voz 1005 05:32 de radio unos cuantos por lo tanto sólo de profesión veinti veinticinco veintiséis masón se Gallego tenía pelo cuando yo

Voz 2 05:41 bueno hay que decir que nos hemos peleado

Voz 3 05:44 Julio Pulido era productor de García cuando nosotros yo estaba empezando a quién hemos competencia directa todas las noches en los teléfonos de la SER a veces llamando a algún sitio escuchaba a Pulido en la otra emisora pelear

Voz 2 06:00 no no no no te pongas como digo no sé si Pedja sufrido pues esa etapa de nos tenemos

Voz 1005 06:08 buenos uno a cada a cada lado de la oreja

Voz 1699 06:11 y decir oye aquí tengo a García aquí tengo a otro y si no sí sí hombre sí

Voz 1375 06:18 pero no por dos uno no siempre está presente

Voz 1699 06:20 en con quién hablo ahora como como la como enfrento bueno un lío era un había que tener arte

Voz 3 06:27 para salir de esto

Voz 1670 06:29 bueno ella tenía Hardy para va a salir de él bromas

Voz 1375 06:31 paneadas cerrara Antonio Romero que mañana nos va narrar el partido en el Carrusel Deportivo de la SER

Voz 1201 06:35 Ana Garrido y toda la banda hola Antonio Romero muy buena

Voz 1375 06:38 las

Voz 1201 06:38 qué tal muy buenas a todos y está ahí a tuviera don Javier Herráez hola Javi qué tal

Voz 1709 06:43 hola qué tal a todo buenas noches muchos años de radio

Voz 1375 06:45 a mí los dos eh

Voz 4 06:47 yo la verdad que bueno

Voz 0239 06:49 Pulido ha definido fantásticamente lo que hacen la radio ahora no se llama trabajar ahora trabaja la tele

Voz 4 06:56 a mí

Voz 0239 06:57 esto gallego yo echo en falta en el día a día de del reportero de de de pelear de Comillas con los futbolistas de en este caso del Real Madrid de la selección española de pelear por la entrevista por por el sufrimiento en en aeropuerto siguiéndoles de puede bajar del autobús unas veces porque ha marcado peinado goles otras de porque la marcado tres tener el gusanillo de tener que meter a un tío en directo a las doce en punto de la noche yo por un lado lo he pasado muy mal siendo eso saliendo de los campo como buenamente podido llegando no por tantas como futbolista y entre los lo he pasado muy mal no lo echo de menos pero para mí ha sido una escuela de periodismo impagable a los cinco años que más eh en la Universidad Complutense no han tenido nada que ver con tres cuatro noches de Champions en la que sólo hablaban dos éramos y reporteros

Voz 1670 07:44 día ahí había que había que meter codo y meter

Voz 0239 07:48 hace bien con los jugadores que había que rezar fundamentalmente rezar y nosotros

Voz 1699 07:52 dos perdona nosotros también hemos aprendido muchísimo de vosotros por tener esta cercanía de hablar con nosotros si a ver todo lo que podía es preguntar y contestar el momento eran eran otras cosas a mí también me borraba mucho

Voz 0239 08:05 aparte yo cuando se jubiló Pulido de productor de di mucho más mucho más

Voz 2 08:11 luego quedó Bustillo pero también una madre una madre yo también te quiero Herráez en todas las misas verdad mucha radio en muchos sitios y los pocos que trabajado en todas

Voz 0584 08:27 sí la verdad es que tengan suerte con suerte mucha suerte y es una profesión incomparable ser reportero lo mejor del mundo con mucha diferencia recibirá de los futbolistas después de controla ahí en los aeropuertos a portagayola de convencerles creo que es un arte me encantaba hacerlo y me encantaría hacerlo pero ya no se puede ir cuando se pueda hacer o un resquicio queda pues estas ahí no con ellos o yo qué sé seguir a Induráin en un tour Pino son momentos incomparables sí creo que la radio es algo mágico

Voz 1375 08:55 pues por eso hacemos El Larguero esté de esta noche de puertas abiertas aunque el Día Mundial de la Radio empieza en veinte minutos hoy venía yo en el coche en el camino de Gran Vía XXXII yo ni decía jo venía oyendo la radio

Voz 4 09:09 yo digo cómo sería la vida sin radio y de repente la quitado

Voz 1375 09:16 para empezar los atascos en este han coñazo

Voz 5 09:19 que quién no va en el coche lleva la radio

Voz 1375 09:21 SICA tertulia política depende quién no escucha la radio todos los días de su vida en este país somos un país muy radiofónico a los que trabajamos aquí pero los que cuando hemos ido oyentes yo no trabajaba allí los que estáis aquí en el estudio esta noche que nos estáis oyendo hay ahora mismo es la compañía la cercanía la actualidad lo cada uno tiene su gusto cada uno pone el día le pone al que más le gusta que de eso se trataba aquí escuchar la radio hombre escucháis la Ser pues al hacerlo

Voz 1670 09:52 así todo el mundo desde hace muchos años somos líderes en Toro

Voz 1375 09:54 programas y así lo sabe todo el mundo pero la radio que serían en la vida sin la radio y la he quitado en el coche dijo y me imagino en casas levantando y no tener la radio porque fíjate que han avanzado las tecnologías los portales digitales la televisión los Youtube los Instagram los Twitter estos que van acaba

Voz 1670 10:11 con el mundo pulidos que twittero acabar con el mundo

Voz 1375 10:14 sal la cantidad de nuevos vehículos de comunicación que han que han aparecido en los últimos años y sin embargo la radio y está con una salud de hierro espectacular a pesar de toda la competencia ahí está la radio sobre sobretodo para mí como una cosa porque cada uno de digo pues cada uno destacar una cosa la compañía este me gusta estos lo hace muy bien esto a cada como hemos hecho todos de oyentes pero sobre todo en estos tiempos que corren dónde dónde te metes en Internet dices han dicho han dicho queda dices pero mira a ver quién lo ha dicho en Internet quién ha dicho eso no que no sé si será verdad sí será mentira así no sigue ten cuidado esa imagen está manipulada

Voz 4 10:51 aquí esto no está manipulado

Voz 1375 10:54 quiero decir yo tengo la sensación de que cuando oigo la radio de que cuando alguien me cuenta algo la radio sobre todo me transmite credibilidad y es lo que intentamos transmitir os aparte por supuesto el entretenimiento de ir siempre con la radio pegada en el coche en casa pero esa es la sensación que yo tenía siempre y cuando la escuchaba la sensación que tengo hoy yo trabajo en la radio pero que también

Voz 2 11:14 Barral y acaba incorporarse a la misa en este

Voz 1375 11:18 así Día Mundial de la Radio don Manuel Jabois hola Jabois muy buenas

Voz 4 11:21 qué tal cómo estáis buenas noches viene muy bien

Voz 1375 11:24 a ti te habría que felicitarle por el Día Mundial de la Radio el Día Mundial de la prensa escrita Día Mundial de la política de hayedo el Día Mundial de garito

Voz 6 11:30 pero sus acciones que seguir

Voz 1375 11:34 no parar todas han hablamos el partido el Madrid pero eh tú también ha estado mucho más tiempo escribiendo que ha haciendo radio pero también luego la radio no ya a hemos descubierto al Jabois tertuliano no

Voz 7 11:44 eh me da muchísimo más vértigo uno uno cuando escribe puede leer

Voz 1389 11:48 lo que va a publicar y cuando habla no puede escuchar lo que va a decir ya lo está diciendo en ese momento así que por eso

Voz 2 11:54 no te da tiempo a repasar los profesionales os envidio porque

Voz 1389 11:56 eh bueno pues pues pues lo para estar delante de un micrófono hay que tener mucha personalidad muchísima seguridad en sí mismo yo querría tener cinco seis segundos de retardo para poder parar algunas cosas de las que salen de Vigo que muchas veces

Voz 1375 12:09 eh esto de muchas los que están aquí seguramente a Manuel Jabois para mejor otro no conocía este Manuel Jabois que fue el que compuso el libro de la X

Voz 6 12:18 lo visto lo estoy incluso Red One bueno

Voz 2 12:20 lo escribí y de música

Voz 6 12:23 justito en una noche inspiró

Voz 0470 12:25 por algo

Voz 1375 12:26 fue una noche muy cuando cuando dices lo voy a poner hacer esto o te surgió así

Voz 6 12:30 sí surgió así realmente fue imagino que seria una noche muy feliz y pensando en que la tenía que saber mucha gente y la verdad es que sí

Voz 1201 12:38 yo rápido Saviola rápido salió larga luego cortó un poco para hacerla un poco más Cantabria y que la gente esa Friends estás trabajando en el de la D

Voz 2 12:46 decimocuarta no no no estoy acumulando para ver

Voz 1201 12:48 consigo a hacerlo en la vigésima primera

Voz 6 12:51 pero a este ritmo quizás no haber salidas a este ritmo

Voz 1670 12:54 si alguno del Athletic ha venido con el chándal del Atleti ha dicho no precipiten Manu vamos a ver si alguien como cuarta persiguiendo el Wanda la cadena una colleja a callejero para que veamos mano que no es un farol del Día Mundial de la Radio yo recuerdo una columna deja Boys hablando de los goles de Gaspar Rosetti como en los escuchaba yo guardaba en

Voz 1389 13:10 los casetes viejos aquellos TDK que teníamos cuando éramos niños cuando yo era niño los goles de Madrid para tener los hay envasados y sacarlos cuando estuviese triste ahora tenemos Youtube lo tenemos mucho más fácil con las imágenes y todo pero entonces era lo que había que hacer para intentar repetir otra vez las mismas sensaciones

Voz 2 13:25 dame minutos solo es sólo un minutito estos yo yo no sólo un minuto

Voz 5 13:28 eh me voy con Álvaro de Grado que está está donde está en el en la zona mixta no de de

Voz 4 13:33 tras fue voy con él cómo te llamas por qué escuchas la radio bueno y estamos en lo que dices no se escucho fin es un acompañante lo hace muchos años no se dentro de la radio hace mucho y luego te llamas Carlos Carlos Catalunya abre El Larguero aquí por dentro una ilusión

Voz 1375 13:53 cuántos años que escuchas el larguero desde que tengo

Voz 4 13:56 eso es razón para luchar todas las noches

Voz 2 13:58 en la habitación al lado ponía la radio hasta dormía Giotto ancho escucha

Voz 1375 14:01 que bonito que bonito como te llevas hola Amalia oyente de la radio toda la vida no si mi obra El Larguero a ver cómo se cocinan y El Larguero sobre el sueño por él y tú con la camiseta al Madrid como te vas yo si Alberto alguna pregunta ahora para hacer luego a lo mejor no si seguramente pues ha apuntado el apunta otra estáis aquí ante el Madrid alguno del Barça venido solo porque juegue la madre no pasa nada minoría minoría minoría claramente bueno los oyentes que iba a ser el protagonista y que luego al final también seguro que tendrán alguna pregunta para ella o para pulido para Meana para Gallego para Romero para quien sea lo primero antes de irnos a Amsterdam doce menos cuarto hora menos en Canarias antes de ir a analizar la previa de ese Ajax Real Madrid de mañana está Álvaro de Grado en Old Trafford está por ahí Bruno Alemany hola Álvaro muy buenas y Manchester hola buenas noches qué tal mano qué les pasa a los equipos ingleses y sobre todo que le ha pasado esta noche al United que ha jugado una buena primera parte pero se va a ver obligado si quiere estar en cuartos a remontar el cero dos de hoy ante el PSD

Voz 0107 14:59 sí un malísimo resultado para el equipo Solskjaer que perdió su primer partido en el banquillo del Manchester United en la segunda parte abajo por completo el equipo goles de Kim Pen y otro de P que es increíble lo de este chico en Europa catorce goles lleva ya en veinticuatro partidos en la Champions League de momento caras largas en todos los futbolistas del Recre está pasando ahora mismo por ejemplo Lukaku que sólo ha jugado seis minutos en el partido de hoy por terminado expulsado en la segunda mitad por doble por doble amarilla y el PSOE ya que da un paso de gigante para los cuartos de final de esta Champions

Voz 1375 15:29 está por ahí Bruno Alemany alemán la Bruno qué tal mano buenas noches

Voz 0301 15:31 ha merecido el cero dos para los franceses si yo creo que ha sido una demostración sobre todo te diría de personalidad el día en el que te falta Cavani te falta Neymar varios jugadores dando un paso al al frente muy evidente Martiño hibernación jugado un partidazo en el centro del campo Di María con dos asistencias pero no sólo eso la la demostración de personalidad todo el rato porque le están pitando sin parar se encaraba con el público que es verdad que se lo podría haber ahorrado pero seguramente la dado hoy los los arrestos para jugar un auténtico partidazo como ha acabado haciendo Di María hacía años que no les veías ese nivel

Voz 3 16:02 en papel también tirando del carro con un gol

Voz 0301 16:05 cazo girando el tobillo de manera fantástica para marcar el que era el el cero a dos hombre igual algún gol del United podría haber ahí

Voz 1699 16:12 caído pero yo creo que la victoria de los trenes

Voz 1375 16:14 está justa la victoria al no está mal en el Manchester primera parte pero llegan los equipos ingleses Pedja a las rondas esta así no sé qué pasa al City el United y el Chelsea dar

Voz 1699 16:24 bueno la verdad es que los equipos ingleses en estos últimos años en la Champions no han tenido mucho protagonismo esta noche ha visto ochenta minutos de partido la primera parte el Manchester ya tenía una muy ligera iniciativa pero sin crear mucho peligro a eso sí que es cierto y luego en segunda parte el PSG ha sido muy superior tienen una plantilla muy buena unos jugadores que en cualquier momento pueden resolver un partido sí

Voz 1375 16:48 en valor demostrado muy bueno

Voz 1699 16:50 muy bueno pero estamos en papel Aimar ya son más de de Neymar fíjate pero eso no quita la importancia de P vamos más joven queden muchos años para demostrar todo lo que está demostrando y la verdad es que los equipos ingleses en este caso Manchester que ha tenido una remontada muy importantes después de cambio de entrenador pero la Champions el se queda un poco grande

Voz 1389 17:15 el te gusta más de mojado las estamos P porque me gusta mucho ese tipo de jugador potente en que que que que desborda por velocidad y por por físico no me recuerda mucho a a Ronaldo no

Voz 6 17:28 claro que fue quizás el el el dios de la delantera que que merece

Voz 1375 17:31 hombre digo yo tengo animaron en papel

Voz 8 17:35 me costaría decidirme mucho porque me gusta mucho la potencia de esa zancada elegante que tiene pero no tiene una fantasía yo soy de los que hace una libreta aunque el partido vaya a cinco cero a su favor no lo considero una humillación lo considero una un arte del fútbol ese arte lo tiene muy pocos pero sí me gustaría decir que

Voz 3 17:53 lo que el el United llega Europa vais a la pega porque yo creo que el el la Premier quitando cinco equipos el nivel es bajísimo

Voz 2 18:01 pues yo creo que en la Premier no hay un a

Voz 3 18:04 pues no hay un Getafe no hay un Leganés

Voz 1375 18:08 estas a los cinco seis arriba no todos los de abajo son

Voz 3 18:10 son rivales que no defienden bien son equipo a poco trabajado y ahí puedes ganar cinco seis partidos seguidos

Voz 4 18:16 luego llegas

Voz 1709 18:17 a la hora de la verdad pintan trabajados que van ese día con todo

Voz 1375 18:23 pero hay que jugar la vuelta eh pero de momento

Voz 1709 18:25 Cobos batacazo para llena de y en el otro rápidamente

Voz 1375 18:28 partidos juega en Roma dos uno para el Oporto que iba perdiendo dos cero el equipo de Casillas pero sale vivo para la vuelta Bruno

Voz 0301 18:33 sí la confirmación de dañino lo ese jugador que que debutó que jugó en el Bernabéu a bastante buen nivel para lo que dejó la Roma ese día que jugó bastante mal en la fase de grupos pero ha marcado dos goles también muy bien

Voz 0470 18:45 cobertura de la Roma por dos goles a a

Voz 0301 18:48 bueno el gol de Adrián del jugador español es el único gol español que hemos tenido en la noche de hoy Manu es curioso porque había jugado solo setenta y dos minutos en Liga portuguesa la metió en el segundo tiempo porque había la una cantidad de bajas tremenda en fase ofensiva de del Oporto ya acabado marcando Adrian un gol que es importantísimo porque le da vida a los portugueses de cara al partido de vuelta

Voz 1375 19:08 por cierto al Barça metió un castaña fue Di María en Old Trafford que sea salió del campo se empotrado contra la valla Ivonne hasta un rato y luego al final ha podido jugar lo hola en tira una botella creo que de cristal una botella de cerveza que ha hecho como el amago de beberse la luego la tiró fuera el campo eh ha sido protagonista por por la mala porque luego está también rapidísimo una jugada de de a la contra Isla puesto en bandeja a mi papel

Voz 0107 19:31 sí sí ya ha sido despedido además con con pitos recordemos el pasado en el Manchester United de Di María y además que Old Trafford tiene y fuera de la línea de banda es una pequeña rampa que acaben ladrillo en una especie de hacer y entonces el guantazo que esa pegada ha sido importante la verdad habrá que cuando han marcado

Voz 1375 19:48 de momento que sabe se dirigió a la grada

Voz 1201 19:51 joder joder joder Oxfam en inglés varias veces creo que les ha quedado claro a la gravedad del Manchester Unites las palabras de Di María

Voz 1375 19:58 nada un abrazo para eh Álvaro

Voz 1201 20:01 hasta luego a Bruno chao Bruce otro bastante Saló

Voz 1375 20:03 Diez minutos para llegar a las doce una menos en Canarias en tiene otros arranca el Día Mundial de la radio que lo estamos celebrando en este Larguero de puertas abiertas pero nos vamos a Amsterdam y hablamos aquí en la SER del Ajax Real Madrid de mañana

Voz 9 20:14 Busca lo más vital no más dado que necesidad ahora con más rígidos no compras todo lo vives por doscientos ochenta y dos euros al mes sin entrada seguro mantenimiento en tu cuota si cada cuatro años lo cambias de conducta es lo último oferte formación renting consulta condiciones en qué punto es

Voz 1375 20:41 pues estamos con Romero con Herráez con Gallego con Pulido con Antón Meana con Mario Torrejón como Manuel Jabois y con Pedja Mijatovic para analizar esa previa al partido de mañana y contó los oyentes están aquí estáis al otro lo de la radio pero Romero Herráez lo primero contarnos qué ha hecho y el Madrid que ha llegado a mediodía ha habido rueda de prensa por la tarde ha habido entrenamiento novedades de cara al partido de mañana y sobre todo por dónde pueden ir los tiros de Solari especialmente bueno se en la delantera sobre todo en el lateral izquierdo alguna pista de Solari

Voz 0584 21:10 now pista ninguna en la delantera creo que van a repetir se lo han ganado Lucas Vázquez Benzema Vinicius en defensa hombre tenga duda es saber si va a jugar Regueiro no Marcelo creo que va a jugar Marcelo por aquello de que si no lo pone héroes activa aunque Red Quilón merece jugar lo demostró sin embargo José pasado sábado en el Metropolitano pero creo que aquí los galones y segundo capitán le va a hacer que Marcelo juegue aunque todavía no ha dicho nada a los jugadores el propio Solari también tenemos la duda es saber si jugará o no Varane que anda con fiebre un trabajo sobre el césped del estadio que bueno donde P ya consiguió la séptima con aquel golazo avión chaval por cierto y con una camiseta con el número ocho de P ya en los aledaños del del estadio todos hemos recordado hace veintiún años aquella aquella hazaña del del Real Madrid y en cuanto al resto pues te cuento que sacaron en Madrid hombres como Isco y como Llorente sino jugar acabarán por el tema de la fiebre mañana intentará bajarse la podría jugar el francés lo haré

Voz 2 22:03 sí a Nacho por ahí ningún problema y el centro del campo

Voz 0584 22:05 Casemiro Modric Kroos así que lo habitual para que Madrid mañana haga aquí un buen partido en en Amsterdam

Voz 2 22:13 qué ha dicho Solaria la sala de prensa

Voz 0584 22:15 primero sirve escuchamos a Courtois

Voz 2 22:18 hemos lo que ocurrió porque

Voz 0584 22:20 dice algo la verdad es que el Santi me ha dicho nada a engañar vamos a sacar un corte porque los sabiendo muy bien como técnico del Real Madrid para mí salvo el lunar de Isco Alarcón pero en cuanto a Courtois sí que ha comentado algo que bueno es verdad María a la hora de la verdad los rivales le tienen miedo está hecho Thibaut Courtois

Voz 0301 22:38 yo creo ahora

Voz 2 22:40 han visto que estábamos jugando muy bien y que

Voz 0301 22:43 Nos tienen más miedo os creéis que es posible la cuarta consecutiva para el Real Madrid yo creo que sí creo que cada año si vas a preguntar cada equipo que creo es que es favorito para jugar la final de Champions creo que casi todos jugadores Valencia y Real Madrid

Voz 0584 22:59 bueno pues la verdad es que el Madrid al mismo es un equipo siempre enchufado llegara a la verdad ya es es difícil que que elimina al equipo blanco y en cuanto a Santi Solari también hablaba del momento que está viviendo el Real Madrid de lo que se avecina en los próximos días

Voz 11 23:14 yo espero que así que mañana nosotros sabemos un partido igual de serio que el que hicimos eh hace tres días dos ese esa es mi máxima aspiración y esa es la aspiración también de los jugadores porque él pudo se construye día a día

Voz 0584 23:31 y es verdad el fútbol es partido a partido una verdad como un templo de Madrid lo hizo muy bien ante el Sevilla lo hizo bien ante de Alavés llegó al Cano y lo hizo fantástico en el Metropolitano se salió mañana tiene otro partido importante allá ante el Ajax aunque esté en momentos complicados

Voz 1201 23:47 pues os pregunta todos eh a Romero a Gallego Capella todos Pulido a Mario Torrejón a Meana Habbo

Voz 1375 23:53 sois los madridistas son conscientes de que esto ha cambiado ir además no les sorprende porque no es el primer año que pasa que vienen

Voz 1670 24:01 la en racha malísima inicio de temporada se en la ley

Voz 1375 24:04 ya pero llega febrero desenchufa esto no puede ser casualidad ya tres años seguidos cuatro es la preparación física ha sido pin tus ha sido Solari cada con la tecla son los jugadores que les da igual el entrenador que le pongan que al final dice los jugadores no toca ya a partir de ahora nos toca cómo se puede explicar que otra vez en Madrid ahora mismo tú le preguntas a alguien si hay un equipo más favorito que el Madrid no digo que el Madrid es el máximo favorito pero uno que digas más favorito que el Madrid tal como está el equipo vuelve a estar otra vez ahí ya hace un mes estaba que lo iba eliminar el hayas

Voz 0239 24:37 cómo se explica Robert yo creo que la preparación en física es evidente que es fundamental en el fútbol profesional y que más que la calidad de la preparación física me parece que es la confianza que tiene esta plantilla en un preparador como Pintos que fue clave con Zinedine Zidane como creían a pies juntillas el trabajo con Zinedine Zidane y trajo a pintores de la mano pues ellos prefieren trabajar con con por ejemplo con con Óscar el chaval de apenas treinta años que trajo Lopetegui a principio de temporada yo no creo que la preparación física de la anterior cuerpo técnico fuera deficiente lo que sí creo es que en un año de Mundial futbolistas muy importantes de esta plantilla rozando la treintena superándola hablando de Sergio Ramos estamos hablando Luka Modric que estamos hablando de Karim Benzema de muchos Toni Kroos muchos futbolistas del Real Madrid ya veteranos en año de Mundial se regulan ahora cuando no ha habido mundial esta plantilla también ha regulado Islamiya es que me da la sensación Manu de que en este vestuario en el que ha habido poco refresco en las últimas temporadas la Liga de Campeones

Voz 2 25:35 el rival Hinault quiere decir eso que que

Voz 0239 25:37 no quieran pelear por la Liga lo que quiere decir es que

Voz 12 25:41 han cogido un nivel tan importante en el firmamento futbolístico ganando marcando un hito como ganar tres Champion de las últimas cuatro o cuatro la sublimar cinco que les pone la Champions es que no no tiene más explicación haya más allá de que de que cuatro-cinco futbolistas de la

Voz 2 25:56 primera plantilla ahora están muy bien físicamente están

Voz 12 25:59 antes bastante mal que la Champions es la competición por encima de todas que les pone mucho más que a otros equipos que a otros clubes Ike a otras plantillas

Voz 2 26:08 yo no no encuentra que a ver el Brian os pone a todo

Voz 1375 26:10 es mucho más a los aficionados a los que trabajamos en esto a los comentaristas a lo narrador a todos llega la Champions decimos Jove como les pone la música la Champions pero luego eh esto no es tan fácil como que no llega la Champions y tocamos la varita mágica y ya está

Voz 1699 26:26 parte de de la preparación física también es la obligación de de estas plantillas de seguir con esta con esta racha no porqué está desde luego con todo mi respeto todas las generaciones en historia del Real Madrid esta generación es algo que que no vamos a vivir sin posible tres consecutivas de cinco años cuatro Ligas de Campeones prácticamente es imposible y hay que disfrutar en todo lo que están haciendo estos chavales y la verdad se ponen a tiro cuando ya empiezan los octavos sobretodo en la Champions que es una competición definitivamente de la Real Madrid en esta última década si alguien ha sido superior en esta competición ha sido el Real Madrid

Voz 0470 27:08 ya lo dijo si la obligación la obligación

Voz 1699 27:11 de todos los jugadores para seguir con esta racha pues todavía más entrar en la historia de un club tan importante como yo creo que también es una de las razones aparte

Voz 13 27:20 luego de de del entrenador de de todo

Voz 1699 27:23 lo que conlleva el Real Madrid no

Voz 1375 27:25 pero tú casi tú Casio jugador eh X no digo que ahora no les motive pero no no da la sensación viendo desde fuera y cuando llega al partido el Eibar con todo el respeto para todos del Valladolid de Leganés dicen que yo estoy para jugar con el Manchester jugar con el Bayern de Munich yo estoy para jugar con el París Saint Germain

Voz 1699 27:43 tratándose de la Liga es como es una competición larga puede siempre piensas que hay tiempo de de remontar algo que dónde has fallado previamente no pero cuando ya empieza la Champions como es la la competición más más importante o más popular y entonces ya no pues tiempo tienes que hacer todo lo posible para para hacer buenos partidos dejar una buena imagen y luego cuando empiezan las eliminatorias directas ahí no no puedes cometer errores ahí si cometes algún error estás fuera que ya ha pasado en historia muy y mucho pero últimamente están haciéndolo muy bien y yo pienso que el Madrid este año también puede puede hacer grandes cosas en la Champions

Voz 1375 28:24 quedan aquí muerta seguida porque no porque

Voz 1699 28:27 que cuando estábamos ante la posibilidad de ganar la segunda consecutiva pues estábamos como juegan si lo conseguimos luego llega Otter porque ahora no no la cuarta vamos

Voz 3 28:37 es la tercera ni de cachondeo fíjate imposible y ahora ya hace hace un mes nadie contaba con el Madrid para la Champions pero yo es que

Voz 14 28:46 hay hay algo un poco eh

Voz 3 28:49 a Kiko en el Real Madrid porque si alguien nos dice hace un mes y medio que el Madrid iba a salir de la crisis con Isco ni convocado Marcelo suplente Gareth Bale suplente con un chaval de dieciocho años titular ninguno hubiéramos dicho que eso nos lo creíamos Isora Ari por una razón eso por otras por obligación porque uno está fuera

Voz 1709 29:10 de forma porque el de dieciocho años

Voz 3 29:12 sabes que no tiene nadie en la plantilla por lo que se ha Tomasa decir Death decisiones han venido habían al equipo pero hace mes y medio quién iba a pensar que eso le iba a venir bien al Real Madrid Isco ni convocado

Voz 1375 29:24 ni debate casi nada más

Voz 3 29:26 pero además se va a ir en verano se va a quedar Marcelo suplente Quilón Gareth Bale suplente hijo a Vinicius de titular cinco partidos seguidos encima se sale Asensio suplente

Voz 2 29:36 que es que nadie

Voz 3 29:39 digamos imaginar no ha pasado y encima ido bien que me lo explique pero como

Voz 1699 29:43 cómo es esta plantilla fíjate una cosa que ahora me he dado cuenta en plena crisis digamos de resultados donde el equipo no convencía donde recibía muchos muchos críticos llega un yo

Voz 15 29:53 una competición título donde hay que disputar el Madrid ahí hace buenos partidos

Voz 1699 29:58 consiguió el Mundialito así que este este equipo es muy competitivo a este equipo puede hacer todo y como he dicho antes esta generación es algo que que bueno me temo que que lo vamos a echar de menos mucho

Voz 1501 30:10 pero yo yo esta vez este año no creo que sea una un sea de venga llega la el Ajax ya es cuando de verdad me activo y a partir del Ajax empiezo hacia adelante yo creo que ya lleva casi un mes ya de progresión hacia arriba que yo sí lo achacó claramente al al al recuperación el tono físico al meterle gasolina al depósito creo que se sienten bien que que llegan a los balones se sienten que pueden cubrir al compañero que que ocupa mejor los espacios y con todo eso aumenta la confianza pero de verdad tiene razón Gallego es que si lo piensas un poco ves como estaba al principio de temporada no se sabía si el portero era Courtois o la Keylor quiero cómo se iban a unos y bueno se sabía quién iba a ser no pero bueno

Voz 2 30:46 podía haber ocurrido cualquier cosa largas a medio plazo

Voz 1501 30:48 yo yo con Lopetegui tenía dudas porque en principio estaba convencido de que ponen

Voz 16 30:51 estáis acababan el problema pero no estuvo dándoles

Voz 1501 30:54 de qué Marcelo y bueno es segundo capitán iba a ser indiscutible y lo seguiría siendo eh que si seleccionaba Casemiro era imposible encontrar un recambio is encontró aunque hasta lesionado que Marcos Llorente que Lucas Vázquez iba a pasar otra temporada como la pasada casi inédito ya las titular indiscutible que Benicio estaba en el en el Castilla y ahora resulta que es titular indiscutible a todos le buscan para para iniciar la jugada de ataque pues es eh eh era difícil imaginárselo yo creo que habla muy bien de una persona como Solari que parecía que estaba puesto por el Ayuntamiento que no había otra cosa que que tirar de él y que está demostrando ser entrenador porque lo hemos dicho muchas veces aquí ha tomado decisiones al principio inteligentes voy a poner a los que se supone que tiene que estar en cada puesto luego tomamos decisiones traumáticas

Voz 1670 31:38 así que no tengo nada que perder si va mal

Voz 1501 31:41 me gustaban a todos ni la crítica ni público ni ni directiva Easy ha sido con ella delante eh

Voz 1375 32:17 queridos oyentes a la radio es maravillosa verdad es decir maravillosa es decir de todas las emisoras las mejores Sacresa cadenas sin duda verdad

Voz 27 35:24 eh

Voz 1 35:27 sí

Voz 1375 35:30 bueno estamos en El Sanedrín en la pérdida del Ajax de Ámsterdam Real Madrid estamos con Mijatovic con Romero Gallego Pulido Meana Torrejón Javi Herráez allí también con Romero en y aquí estamos hablando de esta transformación de Telemadrid que no ha ganado nada que puede Cabaret Blanco pero que al menos ha conseguido lo que parecía hace un mes impensable que estaba otra he preparado para pelear por todo incluyendo la Liga

Voz 1005 35:52 yo sí que creo que es algo de on off no estoy de acuerdo con Mario es más yo esto que voy a decir no

Voz 1699 35:58 lo he visto eh

Voz 1005 35:59 pero creo que existe en el vestuario del Real Madrid Mijatovic ha estado ahí

Voz 2 36:05 a Rijkaard hay un botón hay un botón que

Voz 1005 36:07 se activa cuando llegan estas fechas un botón ahí en el vestuario Le dan al otro y el equipo se transforma de manera radical osea porque que me cuenten a mí cómo es posible que futbolistas como Ramos como Modric como Casemiro como Benzema daban su peor nivel hace unas semanas unos meses que ahora están en su mejor nivel sea cómo es posible que se produzca una transformación tan absoluta y tan radical en un equipo que hace un mes y pico no era favorito en esta eliminatoria contra el Ajax y hoy es claro favorito no sólo para esta eliminatoria sino para poder ganar esta Champions que

Voz 2 36:46 ha sido hubiera vuelto la Champions no no lo sé pero si tengo yo creo que el Madrid Ajax

Voz 1501 36:52 el peor Madrid esta temporada y cualquier Ajax es favorito en Madrid

Voz 2 36:56 bueno en mi opinión hace un mes yo creo que bonito

Voz 0470 36:59 ningún bueno para al año el año pasado

Voz 1501 37:01 misma situación toca al París Saint Germain está muerto porque Neimar va a venir aquí se va a comer la ayer por eso

Voz 2 37:07 sí ahí ese es el famoso botón

Voz 1501 37:10 esto yo creo que esto y aquello sí fue una transformación de coger al país Anger y ganarle aquí y allí fue diferente cada año para aquí

Voz 0470 37:15 pero así con apuros dieron Aburto

Voz 1699 37:18 bueno pero estoy aquí por este equipo maneja muy bien los botones esos últimos años

Voz 2 37:23 Stone rompe ya tú has visto este padrón

Voz 1699 37:26 tú lo has visto se agotó bueno yo este botón lo que estás diciendo yo lo he vivido en aquel año cuando ganamos la Champions porque en otras competiciones hacia amor ridículo y luego venían las los partidos de Champions ya no sé si botón nuevo Tom pero el equipo se transforma transformaba en una cosa que no lo puede explicar fíjate lo he vivido pero no puede explicar cómo es pues nosotros después de los partidos hablábamos entre nosotros nos miramos audición pues cómo es posible que hace dos días aquí en Bernabéu hicimos un partido de lamentable la rentable y ahora pues somos capaces de hacer unos noventa minutos así jugando todos pues divirtiendo Nos hablando

Voz 1375 38:02 dime la verdad es era Mona León vosotros

Voz 4 38:06 ahora que no nos

Voz 2 38:06 oye no te lo a dar respeto mucha

Voz 1699 38:10 Heynckes ya a mí personalmente me ha dado muchos buenos consejos para crecer como futbolista pero yo creo que aquel año era el equipo

Voz 3 38:19 no porque éramos estuvo no porque el año estuvo a punto de de marcharse no

Voz 1699 38:23 porque éramos unos fenómenos sino porque estábamos acojonado porque en otras competiciones hicimos un rico en la en la Liga quedábamos quintos os sextos aquel año así que imagínate cómo volver en Madrid sino ganas de Champions pero que las menos mal que lo conseguimos la siguiente

Voz 1389 38:38 París era ganar la Champions sólo jugarla

Voz 1201 38:41 te lo digo en la temporada que viene la siguiente porque estaba tan mal en Liga al mismo saco era una una cosa

Voz 2 38:47 yo creo perdona que es un

Voz 1005 38:50 tema de jugadores más que de entrenador

Voz 2 38:52 también citó Solari no te das ni media no no eso yo creo que este este equipo se ha llevado a contarle la que le dio independiente no ya Lopetegui Teatres de la mano de Suárez

Voz 1005 39:03 por cierto espero que Romero diga que mañana bajo Quilón y no Marcelo en esa justicia que siempre dice que tiene Solari en el equipo no eso Solari el justo

Voz 0239 39:17 no yo yo creo que mañana como te he dicho yo como te he dicho yo que eso dio como la vicios

Voz 1005 39:21 trae el dinero por una cuestión de que

Voz 0239 39:23 a de que hay mucho partido

Voz 1005 39:26 la cuestión de quién no

Voz 0239 39:27 bueno yo creo que si Justicia no hay ninguna duda y es que como tú has es muy justo te digo hombre no yo hubiera cogido gato Solari de autonomía hoy te costó ver los brotes verdes lo mismo están haciendo el programa de Cibeles Solari levantando la Copa de Europa y te cuesta ver los brotes verdes yo lo que digo es que Solari lo mejor que ha hecho Solari para mí desde que es entrenador del Real Madrid con sus errores que los ha tenido como los tenemos todos en nuestro día a día es casi siempre poner sobre el terreno de juego ha considerado que están mejores por encima de lo que pueda opinar la prensa de lo que pueda opinar la directiva o incluso muchas veces de lo que pueda pena opinar en El Vestuario que si mañana juega Marcelo les una injusticia porque refilón está mejor es evidente pero estamos hablando de un entrenador que ha hecho titular indiscutible a Lucas Vázquez ha puesto de titular indiscutible a un futbolista transparente que era Vinicius la metido guindilla Casemiro con Marcos Llorente ha decidido que estaba medio decidido pero ha decidido que Courtois deje en el banquillo un tío como Keylor Navas que es muy importante para mucha gente dentro de ese estuario son muchas cosas las que ha hecho bien Solari ni si mañana juega Marcelo será injusto con on pero bueno yo creo que hay que reconocerle a Solari el mérito que está teniendo

Voz 1375 40:40 yo creo que le va a dejar a renglón la Liga deba dar la Copa

Voz 2 40:43 la semifinal mañana