Mara Torres entrevista a Gemma Nierga en Cadena SER

Voz 1 00:00 buenas noches que seudónimo vas a querer que utilicemos durante el principio de esta conversación Audrey siempre preguntamos a los invitados su vínculo con el mar que vínculo tiene esta o y con el mar

Voz 0723 00:17 y no eh yo soy de Mar toda la vida he vivido al lado del mar sin embargo no me he estado nunca demasiado porque me da miedo donde era pequeña ión aprendí a nadar ya bueno casi de mayor y me daba mucha vergüenza porque todos mis hermanos mis primos todo el mundo sabía nadar siempre quedaba alguno para que yo pensara bueno cuando esté aún no sabe nadar cuando él sepa yo ya aprende y aprendieron a nadar todos menos yo porque me da miedo me sigue dando miedo ahorrarme no sé no sé se por qué pero era un mar embravecido me provoca pánico muy ya te digo tengo una relación muy soy de Mar Soy mediterránea pocas veces me verás bañar me maravilla

Voz 1 01:15 pero los faros que tienen también

Voz 0723 01:18 es sin embargo los faros a mí me encantan porque yo de pequeña iba a un pueblo de del Maresme que tiene un faro precioso y me encantaba no estábamos llegando era el inicio del verano llegar a ese pueblo por carretera ver la luz del faro ir a decir ya es verano pero verano de tres meses verano de de de veinte de junio y aquí me estaré hasta el diez de septiembre entonces ese faro esa luz del faro de Calella era la que me indicaba que que venían

Voz 1 01:56 buenos tiempos no cómo era tu casa familiar cuando eras pequeña como la recuerdas

Voz 0723 02:03 en mi casa pues no lo sé tengo pocos recuerdos es un problema el ser tan desmemoriados porque fíjate tengo los recuerdos que yo he visto en películas de cuando éramos pequeños sea tengo más los recuerdos después vistos en imágenes que propios míos no sé es una casa de hermanos tres hermanos tres chicos yo mi padre mi madre siempre en pantalón corto que es una cosa que no comprendía muy de los tiempos era invierno hacía un frío o eso íbamos con un pantalón muy corto gorros juegos peleas siempre peleábamos Mis hermanos me daban siempre en el brazo y me dolía mucho

Voz 1 02:56 y aquí de día tu casa olía alguna comida especial olía a a que no lo sé

Voz 0723 03:05 no te lo puedo decir me lo intentaría madre cocinaba mi madre cocinera cocinaba pero no era una gran cocinera ya lo decía siempre yo no yo no sé Cuina es verdad no era una gran cocinera pero supongo que podría decir el lomo empanada o no que mi madre siempre decía si os quedáis con hambre lomo amparado entonces mis hermanos yo mantenemos esa broma aún después de una comida es como un poco de lomo porque era como lo que había en la nevera siempre para pasar a Massa más no

Voz 2 03:40 estamos cerrando con esta Audrey el día de la radio en tu casa si hoy a la radio así como el olor igual es más difícil pero hay recuerdo de una radio encendida no sé si en casa o en el patio de vecinos o en algún lugar sonaban raros

Voz 0723 03:55 en mi casa estaba encendida la radio si era mi madre la que tenía la radio escuchábamos Elena Francis con el calor de la plancha ser recuerdo sí lo tengo el calor las barbaridades que se decían en la radio porque lo de Elena Francis eran más barbaridad sabes mi marido ya no me quiere y Elena Francis decía querida amiga aguanta la otra aguantaba yo sí recuerda a mi madre comentando eso qué horror porque le dan ese consejo hiciera mi padre el que veía la radio era Luis del Olmo Protagonistas sintonía de toda la vida entonces mi recuerdo de la radio muchos oyentes han reconocido en esta orilla a Gemma Nierga porque es Brice dado el seudónimo de Audrey mira porque me encanta el cine me gusta mucho Audrey Hepburn en realidad es un seudónimo aspiracional se me hubiera encantado tener el físico de Audrey Hepburn la altura la elegancia saber moverse de esa manera por eso cuando me me pregunta hasta un seudónimo me vino enseguida le Audrey

Voz 1 05:14 qué es la radio para ti Gemma

Voz 0723 05:17 pues ahora mismo la radio es el pasado es a lo que representa los mejores años profesionales de mi vida pero pero que están un poco lejos ya

Voz 1 05:33 cuánto hace que no te sentadas ante un micrófono de la SER

Voz 0723 05:36 un año y medio un año y medio si te digo la radio es bueno es toda mi vida no que que os voy a contar a tía a los oyentes que están al otro lado y que y que hemos compartido juntos toda la vida toda pero bueno es verdad que hace un año y medio que no me sentaba ante este micrófono si iba quedando le dijo cada vez está más lejos con lo cual cada vez duele menos y supongo que por eso y me he podido sentar aquí bien tranquila feliz que con una normalidad que me extraña a mí mi a mí misma sabes sea me siento aquí como si me hubiera ido ayer lo siento así siento que es mi casa es mi casa me emisora Mis compañeros esto sí que huele como ha olido toda la vida y por eso te digo hace tiempo queda lejos sin embargo lo siento tan cerca

Voz 1 06:36 no sé si tú eres del todo consciente imagino que si de eso que acabas de comentar y de que los oyentes hemos sido testigos de cómo ha ido creciendo y de cómo llegas a esta emisora siendo veinteañera que es hablar por hablar o o o La Ventana el Hoy por hoy un triste cien se alegraban con lo que te pasaba has notado que es en triste cedieron cuando da la sensación de que tuviste un novio que te quiso mucho

Voz 0723 07:05 que era la Cadena Ser y de repente te deja sí sí yo no tengo un cariño de los oyentes enorme inimaginable nunca nunca hubiera podido soñar que en el momento que me sentí menos querida porque evidentemente cuando te echando en sitios porque no te quieren que en ese momento es cuando más cariño notaría de de los oyentes de mis compañeros también de mis compañeros porque era muy sorprendente como cada uno me enviaba un mensaje un recuerdo algo que habíamos hecho juntos algún compañero de una emisora de una ciudad me decía tú me diste paso un día en una móvil tuviste de bolo por tanto en los momentos más duros era cuando más cariño tenía de los compañeros de los oyentes yo quiero agradecer a todos los oyentes que cada vez que me los encuentro por la calle Undiano una cola en un teatro de Nueva York y de un chico que empieza a llorar detrás de mí pero a llorar ve que yo lo empiezo a mirar como extra le pasa algo y al final se dirige a mí me dices que nunca me hubiera podido imaginar que estaría junto a Ci porque te escrito cartas para despedirte no no la llevaba encima pero pudimos charlar entonces he tenido como pequeños momentos que para mí han sido joyas de poder dedicar a cada oyente como cinco minutos de charlar con ellos además te digo una cosa mala cuando ocurre lo que a mi me ocurrió es un es un en una bajada tan grande a Himma es decir a los infiernos bueno aún a la humildad no más profunda y te sientes tan poca cosa que a partir de ahí todo es crecer yo creo que cada oyente cada conversación con cada oyente sido como un eslabón que ellos me construían para que yo me creyera que las circunstancias en un momento hacen que que que no te quieran en un sitio pero acabas entendiendo que no es un drama está muy bien que te ayuda a crecer no despidan millones de esa te digo cada día que yo cada conversación con cada oyente me hacía sentir mucho mejor que que el día anterior no a quién ya

Voz 1 09:41 baste era primeros a la que llamaste dijiste mi marido me han despedido a mi marido

Voz 0723 09:48 siempre he dicho Manolo Djamel envió un whatsapp le dije me han despedido voy a llamar a casa estarán despiertos los niños y como no quiero llorar ni quiero que me vean mala cara tú lo sabes pero no hablaremos del tema y así fue llegue a casa dije Hola a todos qué tal está el arte de disimularlo

Voz 1 10:13 tú siempre has dicho que que tienes mucho la tuviste sabías que se avecinaba algo bueno malo

Voz 0723 10:24 ah yo te voy a contar yo desde que entré en esta emisora cada vez que un jefe me llamaba cada vez yo decía hay me van a echar hay que hay que ya no les el jefe me decía hoy mira que queremos que presentes los Ondas con Gabilondo yo así las que decía que no quería que presentará qué bien me llamaba al año ahora sí pero yo soy así sea hay un tipo de persona que es que siempre imaginamos lo peor pero en realidad es una trampa que nos hacemos para que cuando ocurra digamos lo es lo ves como yo decía que no iba bien entonces me llamaba o jefe me decía oye mira cara es un programa Parla Parla hay otro mirar a un programa Hablar por hablar otro ahora es La Ventana cada llamada que yo intuía que podía ser mala era cada vez mejor caer si me dices tú intuición que te decía hombre si yo iba pensando igual no quieren que continúe pero como te digo es una pequeña trampa que algunas personas nos hacemos para que cuando llegue el momento podamos decir ves sí ya imaginaba que estoy por aquí bueno es toda la intuición que tuve ese día esa noche

Voz 1 11:48 vamos a hablar de de una etapa gloriosa para esta casa para los oyentes y para el programa La Ventana que fue esos años en los que hiciste un equipo nuevo en los que creas tengo una complicidad muy especial con los oyentes en los que hiciste un programa heredado de sarda lo ha convertido en una cosa que tiene mucho que ver contigo y con con tus colaboradores fue una etapa muy bonita para ti pero vital mente también muy difícil que son muchas veces el oyente no lo sabe pero como tú dices no lo lo acaba sabiendo todo porque acaba intuyendo que algo pasa de pasaron cosas gloriosas y algunas muy tristes como grandes pérdidas como se llevan esas pérdidas cuando uno tiene que abrir el micro a las cuatro es decir buenas tardes son las cuatro las tres en las Islas Canarias

Voz 0723 12:41 bueno porque esto es muy difícil y de hablarlo yo no no lo he hecho nunca hay y me cuesta eran día eran años no días a años muy duros porque como dices Mi familia tuvimos la desgracia de perder gente muy querida y colocarse cada día las cuatro hola buenas tardes era era una tarea titánica pero que yo intenté llevarla lo mejor que pude no la muerte de mi sobrino Daniel con cuatro años iba al Valle Hebrón me cogiese metro esa línea verde bajaba en Cataluña iba a la radio

Voz 1 13:23 volvía

Voz 0723 13:25 murió mi hermano con treinta y seis años murió mi madre también una muerte prematura setenta años yo hacía programas siempre la única es que me que me rompí es con la muerte de es curioso cómo cómo lo otro no porque lo otro no lo sabía nadie por tanto mi dolor era amigo no era no lo quería compartir con los oyentes pero el de Ernest que era tan público que ese día se abrió el micro yo llevaba toda la noche en casa de Ernest con las hijas y ese día si me rompí

Voz 1 14:01 es ETA

Voz 0723 14:03 Ernes Lluch asesinado por ETA no pero claro todas las circunstancias hay que saber las esos días mi sobrino Daniel ya estaba agonizando los médicos nos decían le quedan días cuando muere es Yukio asesinan yo venía del Valle Hebrón con mi hermano veníamos de pensar donde moriría Daniel sien mi casa o allí era tan duro era tan duro todo que yo creo que la muerte de Ernesto como el decir no más por favor que que horror no como la vida te puede enviar cosas sí tan malas tan dolorosa pero cómo podemos seguir amando la vida ahí luchando y aquí estamos a pesar de todo a ti también te han ocurrido cosas a los oyentes y aquí estamos uno se coloca delante de un micro delante del cajero del Mercadona qué maravilloso también eso es oro puro no él es decir bueno pero es la vida es que tenemos que vivirla y eso es lo que a mí me mantuvo durante esos años como dices tan felices profesionalmente porque la época de la Ventana fueron quince años gloriosos construyamos un programa nuevo secciones que tenía mucho que ver conmigo no con con los latinoamericanos con Álvaro Álvaro Vargas Llosa con Ariel Rot con con los locos con la cárcel con los niños todo era crear crear crear parir hacer radio sin embargo Mi vida era parecía que se destruía no pero bueno aquí estamos cómo ha sido tu vida en este año y medio

Voz 1 15:55 en Turan del que no te hemos podido seguir ti la pista has dicho muchas cosas en TV3 pero

Voz 0723 16:01 sí con como me cuentas tu vida a los oyentes bueno les cuento qué qué es esa cosa que te dicen deba va a crecer es una oportunidad se cierran las ventanas y las puertas que yo lo tuve que oír tantas veces que llegó un momento ya que lo odiaba porque he pensado bueno no sé si se me van a abrir puertas no lo sé así hubo un momento que decía esto es una mierda hay Basta ya no me digáis es una oportunidad de repente empieza a cambiar todo cuando una persona te llama y te ofrece un trabajo que que te hace ilusión y esa persona pues es Ricard lustre y que me llama y me ofrece que vaya a Catalunya Ràdio hacer entrevistas sería lo recuerdo perfectamente porque noté que por primera vez algo me hacía ilusión Le dije que sí pero es que el cava una semana llegaba Marie Claire y me decían si quería escribir entrevista las políticas

Voz 3 17:04 sí

Voz 0723 17:05 entonces como que cada llamada nueva te va va ayudando a que tú creas que puedes trabajar en cosas muy interesantes Por qué te cuento esto tomara porque yo salí de aquí pensando que no trabajaría nunca más bueno porque por unas circunstancias que no vienen al caso tumoral y tu autoestima se van erosionando hoy Issam desde aquí pensando bueno da igual no trabaja además en cambio todas cuenta que vas trabajando creciendo y que construyes una nueva Gemma eh más valiente más atrevida más chula

Voz 1 17:56 hace un programa en el que entrevistas a los padres de Cervera este políticos habitantes de periodistas de presentadores tu padre vive si padre si hay un Charlene fuera hacer esa misma entrevista a tu padre para que hablara de ti que crees que diría tu padre

Voz 0723 18:19 mira mi padre diría que soy la mejor que que tiene la mejor hija que no puede comprender cómo no presentó todos los programas de la cadena SER todos desde desde el las cuatro de la mañana hasta está la noche porque el considera que su hija lo hace todo muy bien simple digo papá es que debería ser un poco más crítico dice no es que no no lo haces mal nada mal mi padre diría eso

Voz 1 18:51 sobre

Voz 0723 18:52 bueno mi padre mi madre murió como sabe Smara murió hace unos años Mi madre no no no hablaría también no mi madre era más diría bueno si lo hace bien pero pero lo podría hacer mejor si yo creo que mi madre era un poco más crítica y mi padre hombre es decir que no lo sea pero es verdad que se siente muy orgulloso de todo lo que yo hago de hecho cuando yo me marché de la SER para mí el dolor profundo era el tener que decírselo a él eh el único dolor de verdad que yo sentía era tener que llamar a mi padre los demás sí me da pena pero era oye que ya haré cosas que tranquilos bueno se echó a llorar claro sí sí por eso te digo ese momento fue fue duro pero da igual eso pasó y mi padre vio que enseguida además yo le dije a mi padre le dijo una frase le dije pan sí hemos superado todo lo que la vida no se ha enviado tiene el cementerio tenemos tanta gente tú crees que ahora tuyo yo lo haremos porque me he quedado sin trabajo papa tú crees de mi padre lloraba dije No llores es que es que no lo merece es que hemos llorado mucho por motivos muy importantes y ahora Giuseppe tuyo no debe olvidar pero bueno evidentemente lloraba él lloraba yo no pero sí se lo dije de corazón Se lo dije desea algo tiene que servir que la vida sea tan que te de estas palizas es para qué chica cuando llega una medio paliza digas no me vais a hacer llorar más de la cuenta porque ya bastante Gemma Nierga volver

Voz 1 20:49 las a la radio

Voz 0723 20:51 pues no lo sé no no no no no no está en mis prioridades ahora no

Voz 1 20:58 cuando cuando tus hijos sean mayores alguien les pregunte lo mismo que te preguntado yo al principio en tu casa Sevilla la radio sí sí que dirían que sí

Voz 0723 21:08 ese día la SER Mis hijos no pueden más de tanta radio mis hijos me pongo como pero por qué no estoy muy querer perder noticias y todo el día noticias te vas a la cama todo el día suena la radio en mi casa en Mi vida en yo me voy a dormir con una almohada ahí debajo está la radio estar ahí

Voz 3 21:29 lo cual ser no no no no no

Voz 0723 21:37 ya ya llegará pero aún no pero bueno ya llegar eh ya llegara de momento estoy aquí

Voz 1 21:44 sí sí sí que esto para mí ya es un

Voz 0723 21:47 el gran logro haber cruzado la puerta de la radio que yo había cruzado tantas veces para venir a trabajar y ser capaz de entrar aquí Iber esto sentirme bien porque me siento bien pero esto porque eres tú

Voz 1 22:03 agradezco mucho que dijeras que si desde el principio que hayas venido con nosotros a celebrar este día que están bonito para todos no me gustaría despedirme como con todos los Gatopardo siga tapar das preguntándoles quién ha sido o es el faro de su vida

Voz 0723 22:28 mis hijos

Voz 1 22:33 Gemma Nierga muchas gracias por haber gracias a esta madrugada