Cuando el amor te mata

mucho antes de que el club de los Veintisiete incorporará estrellas atormentadas como Kurt Cobain Janis Joplin o Amy Winehouse en España tuvimos aún pionero que también decidió dejar llorando sus contemporáneos a esa misma edad me estoy refiriendo a Mariano José de Larra que acabó con su vida tal día como hoy un trece de febrero de mil ochocientos treinta y siete a diferencia de su tocayo Rajoy Larra era un romántico en el sentido literario del término pero no los dos escritores románticos que se pasan el día escribiendo poesía asentados de un cementerio añorando la vida en Camelot Larra se dedicó a escribir artículos en los que esencialmente criticaba la situación política de la España que le había tocado vivir pese que utilizaba un tono ácido para referirse a la ignorancia la superstición o el sistema político que hacían de España país en permanente atraso resultaba también evidente que esa realidad le dolía si la sociedad le causaba tristeza no liga mucho mejor en el ámbito personal pese a tener sólo veintisiete años ya se había casado había tenido tres hijos y se había separado y lo más importante se había vuelto a enamorar de trece de febrero de mil ochocientos treinta y siete el objeto sus amores les dijo que lo suyo no podía seguir básicamente porque ambos estaban todavía casados contra otras personas Larra abrumado por la ruptura decidió coger una pistola y acabar con sus penas como nos pasa con todos nosotros muertos a tan temprana edad Nos queda la duda de que podría haber hecho Larra con su vida con España deber vivido más años en todo caso mi recomendación sería nos que seis los veinte ni tengáis tres hijos sino estáis muy convencidos de ello