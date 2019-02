Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos mi primer sentimiento al comienzo del juicio fue de tristeza infinita era un acontecimiento jurídico con extraordinarias derivadas políticas y sociales sí pero era también un drama familiar de una familia que es o era la nuestra que aparecía rota y enfrentada cómo no sentir dolor si asistimos a la escenificación de un desastre sin paliativos al naufragio de la política del acuerdo del entendimiento si los que se sentaban en el banquillo representaban a muchísimos miles de los nuestros o hemos decidido ya que no son de los nuestros para mí sí lo son o deseo que vuelvan a serlo yo tenía la impresión de que antes de penetrar en los entresijos de la vista oral lo reunidos en el salón de plenos del Supremo iban a guardar un minuto de silencio por la principal víctima de esta catástrofe la convivencia chamuscado por un incendio cuyas llamas siguen vivas incluya cuya humareda negra ha llevado el enconamiento hasta el último rincón del país Hinault busco equidistancia el incendiario tiene nombre es el independentismo que sigue tan ciego que se crea además de inocente perseguido a la justicia democrática corresponde valorar su responsabilidad penal y tenemos tres meses para seguir la causa o no o más porque ayer las esas ya apuntaban a Estrasburgo como última instancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando lista van las presuntas vulneraciones de derechos de los encausados hay mucho tiempo por tanto por delante creo que bien podemos dedicar un minuto al duelo a la pena por esta desgracia familiar a la que nos ha conducido la inconsciencia y la incompetencia política una calamidad de la que no podremos escapar el día veintiocho de abril