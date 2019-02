Adriana Lastra: “Los independentistas cometen un error histórico del que se arrepentirán”

Voz 1727 00:00 que saludar Adriana Lastra buenos días portavoz del grupo socialista en el Congreso porque tiene que meterse en la reunión de la mesa en unos minutos señora lastra el Gobierno el grupo parlamentario socialista da por perdida la votación de esta mañana

Voz 1 00:15 aquí no se da nada por perdido al último momento pero la verdad es que yo lo hacía la semana pasada en cuanto supere Esquerra Republicana había registrado a la totalidad que yo veía muy difícil que el independentismo diera marcha atrás y creo que bueno al final el tiempo nos ha dado la razón no es simplemente en nunca han tenido voluntad de dialogar nunca ha tenido voluntad de sacar los presupuestos más del Estado adelante y creo que además cometen un error histórico del que se repetirán pues yo creo que no son conscientes de que no pueden anteponer en los intereses generales no no sólo de España sino de de los ciudadanos a los que hizo en representar a los catalanes bueno pues sus anhelos independentistas creo que lo que están haciendo es tirar por la borda la oportunidad que tienen de sentarse con el único gobierno que ha querido sentarte hablar con niños y desde luego lo que considero es que también que hay una parte el independentismo que no ha tenido la valentía para enfrentarse a aquellos que no quieren abandonar la vía unilateral

Voz 1727 01:20 señora Lastra cuando tuvieron claro esto porque estuvieron negociando hasta el viernes

Voz 1 01:25 bueno yo el mismo día que presentado Esquerra Republicana de Cataluña la enmienda a la totalidad supe que era algo que estaba hablado tres en este caso entre Esquerra Hay Puigdemont entre Marta Rovira ictus Demon es verdad que le en PDK esperó unos días más pero también es cierto que el mismo día que brindaron esa enmienda de totalidad a los Presupuestos también menos hicieron llegar un documento en este caso a la vicepresidenta a Carmen Calvo que ellos sabían que era inadmisible para Gobierno preparó para el Partido Socialista porque ya nos ponían encima de la mesa el derecho de autodeterminación o la injerencia la Fiscalía por lo tanto eso no era llegamos pretensiones que ellos alcanzaban pretendían alcanzar lo que eran eran vetos a los Presupuestos porque sabían que por ahí el Partido Socialista no iba a pasar

Voz 1727 02:19 Joan Tardà anoche en Hora Veinticinco fue clarísimo se mantienen en la enmienda a la totalidad pero sin embargo Carles Campuzano el portavoz del P de Cat esta mañana en la sede en Cataluña venía a decir algo así como que mientras hay vida hay esperanza

Voz 0931 02:33 zarpar Nostra por nuestra parte hemos estado trabajando y seguiremos trabajando hasta el último minuto para buscar ese escenario que nos parece el ideal el que permita sentar las bases del diálogo político que se necesita para abordar el conflicto político entre Estado y Cataluña pero me pareció que el PSOE había entrado en modo absolutamente de campaña electoral

Voz 1727 02:52 Adriana Lastra hasta el último minuto dice Carles Campuzano están ustedes negociando

Voz 1 02:56 mire no hay nadie negociando lo que se ha habido evidentemente porque además nos vamos al Congreso de los Diputados ácido conversación entre los distintos portavoces en este caso y ha hablado con representantes del del TDK de Unidos Podemos que también anoche estaba intentando alcanzar un acuerdo pero es que no hay no puede haber diálogo cuando el día lo que Dios que quieren arrancar es algo que él para nosotros como le decía antes inadmisible que ellos no se bajan en el pedazo de que falso aderezados determinación de esta injerencia en Fiscalía yo lo agradezco a Carles Campuzano que se que lo ha intentado momento y a mucha otra gente del P de Cary también de Esquerra es bueno pues intentar dejar esa puerta abierta no pero creo que ha saltado también valentía en esa parte del independentismo qué es lo que pretendía era bueno pues buscar una pista de aterrizaje para intentar solucionar los problemas de Cataluña para de clamar para intentar poner las bases de lo que podría ser en un futuro y bueno pues una solución política creo que que les ha faltado valentía para enfrentarse a los que están tomando las decisiones esto me recuerda mucho si me permites

Voz 1727 04:12 sí me pasó el veintisiete de octubre

Voz 1 04:15 veintisiete de octubre del dos mil diecisiete y como cuando el presidente Bono recordarán estaba a punto o ésta parecía de convocar elecciones

Voz 1727 04:25 si de repente se vino atrás

Voz 1 04:28 con todo la la declaración unilateral de independencia por la presión de muchas otras personas entre otras también de Esquerra Republicana de algún famoso tuit

Voz 2 04:37 más vale no recordar no sólo monedas de plata no el de las monedas de plata

Voz 1 04:41 sí pero me entiendes en los pues yo creo que en este momento está pasando algo así que está ganando la parte radical del independentismo aquellos que ya se opusieron a la moción de censura porque hay que recordar que cuando Pedro Sánchez este partido presentó la moción de censura ya una parte del independentismo que se oponía encabezada por funcionó a esa moción de censura que tuvieron un debate interno muy duro porque había una parte del soberanismo catalán que entendía que cuanto mejor peor que les iba mucho mejor con Mariano Rajoy en el Gobierno porque la confrontación estado asegurara que creo que ahora mismo los que han ganado nacido precisamente esa parte

Voz 1727 05:20 una última cosa cuando cuando Pablo Iglesias llama ayer a Tardá a Puigdemont y les ofrece una mesa de diálogo sobre Cataluña en la que estuvieran representadas todas las fuerzas políticas habla en nombre del Gobierno

Voz 1 05:34 por supuesto que en nombre del Gobierno a la la portavoz del Gobierno parlamentario que soy yo nuestra propuesta gabardina de la la conocen todos ustedes que hizo pública el viernes era lo que habíamos hablado una mesa de partidos en Cataluña en Cataluña no solamente de que dice es que en los últimos dos años este partido ha hecho en Cataluña propuestas desde una mesa de partidos de la que por cierto no participa la derecha en el Congreso de los Diputados una comisión para hablar del Título VIII de la Constitución que de su reforma es decir de la reforma de la constitución de la que tampoco han participado en este caso Ciudadanos ni los independentistas el pescan no quieren hablar cuando televisión hablaba en nombre propio no lo va en nombre del Gobierno porque se está la hablaba en nombre propio no del Gobierno nuestra propuesta lo conoces la castaña se hizo pública ayer ánimos a todos ustedes ideal este partido no se ha movido