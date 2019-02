¡Feliz Día Mundial de la Radio!

el fútbol también es radio como nos recuerdan Toño de Murcia hoy es el Día Internacional de los radio la mitad un diámetro del elemento químico no no nica que te trae voces amigas que entrevistan a políticos para sacarle una verdad pues rompe la garganta para contarte con balón ha entrado por donde se juntan los palos de una portería en fin voces que te llegan por el mismo sitio porque escuchaste por primera vez que te decían te quiero AVE inmortal

en este caso no se de Vitoria felicitar a todos los que hacéis la radio por vuestro trabajo por vuestra profesionalidad ir por vuestro aguante hito envíen quiero felicitarnos a los oyentes que también no vimos

buenos días muchísimas felicidades en este arranque de verdad muchísimas felicidades y muchísimas gracias pueda acompañarme es de estas horas a las que me levanto hasta que me acuesto pueda acompañarme en el coche pueda acompañarme en el trabajo mi pasión y mi vicio yo creo

Voz 15

03:14

es muy buenos días Marisol desde Londres pues les cuento que yo no les podría decir lo que significa para mí la radio con palabras porque es algo para mí muy muy muy importante en mi vida y que no sé qué sería de mí El día que me la prohiben llevar porque hoy desde las cuatro no vayan aquí me levanto voy con la radio hoy con los cascos el el trabajo en todas aparte casi todo el día así que es algo muy muy especial para mí usted deseo un feliz día de la radio a todos Un besito Pepa te queremos muchísimo ya sabes no