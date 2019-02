Ferran Bel: “El Gobierno ha renunciado al diálogo sobre los presupuestos”

Voz 1727 00:00 Ferran Bel muy buenos días bon día

Voz 1 00:03 buenos días portavoz

Voz 1727 00:05 desde el PDK te en el debate presupuestario decía Alberto Garzón que se lo piensen que no voten con Ciudadanos y el PP el grupo del P de Cat tiene tomada ya la decisión

Voz 0715 00:19 bueno pues que llega tiene que tomar la decisión desde hacía muchos días si el Gobierno no se no se mueve por tanto también el señor debería recordarles al al Gobierno que deberían mover que debían volver a para el miércoles por la tarde o el jueves por la mañana poder se alguna un acuerdo de mesas de diálogo sin ninguna limitación y eso es no hubiese posibilitado la tramitación de los Presupuestos porque yo intuyo es que en estos momentos el Gobierno ha tomado la decisión no pretende regresar a a ese diálogo

Voz 1727 00:58 esto quiere decir que el P de Cat mantiene la enmienda a la totalidad

Voz 0715 01:03 hasta el momento de la votación se puede retirar pero para eso es necesario que estos aparte del Gobierno que no está dispuesto a hacer algo el el viernes de forma unilateral sí levantó de la mesa y dijo que por ser no eso no se continuaba negociando y entendemos que esto no es efectivo no es una posición que es la que había mantenido hasta el jueves por tanto tenemos que quién renuncia este a este diálogo a la señora Calvo el Gobierno de hecho pues esperemos que que se produzca la la votación y después cada uno también estaremos libres de poder explicar cuál ha sido el comportamiento de cada uno para que quede reflejado quién querría ir diciendo al sería que estos presupuestos pudiese pudiese tramitarse

Voz 1727 01:56 en algún momento durante estos meses algo les hizo dudar de que el Gobierno de España no iba a aceptar negociar un referéndum de autodeterminación para Cataluña a cambio de la aprobación de un presupuesto

Voz 0715 02:11 sí porque no nos estábamos planteando una una una negociación que estábamos planteando era una una mesa de diálogo dos mesas de diálogo una institucional y partidos políticos donde se pudiese hablar de de ayer se lo recordaba al presidente devolvían no lleva la la ministra en el en el debate presupuestario es diálogo poder hablar de ellos no les pido sólo estamos pidiendo en estos momentos que acuerde o no las estamos pedir viendo que en esta mesa de diálogo se puede hablar de todo la cuanto Alonso responde que entre de la ley y yo creo que queda patente que siempre bien los parlamentarios hemos dialogado al margen de la ley para cambiar la ley porque si las leyes no se pueden cambiar fíjense qué contradicción no podemos no podemos negociar modificar la Constitución por tanto la Constitución es inamovible no tiene sentido yo creo que el Partido Socialista especialmente el el presidente saques que en otros momentos había mostrado era un coraje que no muestra en estas últimas horas pues cede a las presiones de los partidos de la oposición de la derecha de Ciudadanos Partido Popular bien ahora aparte de que la presión de sus paradones señor

Voz 1727 03:44 ayer quién Torradijo literalmente condiciones para aprobar el presupuesto literalmente acuerdo sobre la figura del relator el ejercicio del derecho de autodeterminación no hablaba en nombre de todo el grupo

Voz 0715 03:56 el presidente de la Generalitat pese al presidente va en la Generalitat tanto el habla nombre que representan el planteamiento que había es claro el Partido Socialista lo lo conoce yo creo que era un planteamiento realista posibilistas ellos ha adquirido a a la presión y eso no es son problema nuestro quién gane esto

Voz 2 04:28 perdone perdone que insista perdone quiso esta porque tenía porque tenía la duda pero quería escuchar al preside Quim Torra y aquí tenemos el esa declaración suya

Voz 1 04:37 veinte es que es así las peticiones son fin de la represión a un acuerdo sobre el nombre de la figura del relator tercero ejercicio de derechos de terminación que es nuestra propuesta

Voz 1727 04:49 entendemos que el Gobierno de España puede plantear otra pero nosotros queremos hablar sobre el derecho de autodeterminación ese clarísimo inequívoca rector

Voz 0715 04:57 el clarísimo bien y que Vox queremos Xarla queremos hablar sobre el derecho de autor habla habla habla habla no sé que no lo estoy diciendo tienen cien torna queremos un acuerdo ahora queremos hablar si el diálogo está prohibido si el vi algo si alguien tiene que renunciar a su posicionamiento político para sentarse a una mesa del diálogo y la verdad es que esos dicen muy poco a favor de de nuestra situación y nuestro Estado democrático les estoy diciendo que acepten el derecho de entonces estamos diciendo que podamos hablar que podamos simple gustan la sentencia la justicia es igual como nosotros les pedimos que renuncien a su posición relativa al al Estado autonómico en relación con otro momento en relación a un estado o a cualquier otro partido lo tiene sentido sin aspira a nosotros que para sentarnos a hablar tengamos que renunciar ya de entrada a una parte de nuestros posicionamientos imagínense cuáles van a ser los recuerdos posteriormente

Voz 1727 06:11 se pregunta José Antonio Zarzalejos uno algunos días señor

Voz 0715 06:14 buenos días mi pregunta

Voz 1727 06:17 hasta que es una pregunta siquiera retórica pero que usted tendrá la amabilidad seguramente de contestarme es el Parlamento de Cataluña tiene capacidad de iniciativa legislativa puede elevar al Congreso de los Diputados una proposición para que la Constitución pueda ser cambiada porque nuestra democracia es una democracia procedimental y ahí incorporar la posibilidad de que un derecho de autodeterminación e introducir en el circuito institucional la petición formal perfectamente legal tanto desde el punto de vista constitucional como estatutaria de una propuesta de modificación de la Constitución ustedes sin embargo esto no lo han intentado sí lo intentó el lehendakari Ibarretxe y el Partido Nacionalista Vasco planteando en el propio Congreso de los diputados que Uscadi fuese una comunidad libre asociada por qué no lo han hecho por qué no han utilizado esta facultad estatutaria y constitucional que corresponde al Parlament de Cataluña

Voz 0715 07:30 bueno una puede ser los grupos parlamentarios y podía haber una iniciativa legislativa al respecto dijo no lo hemos hecho precisamente porque la experiencia y con el País Vasco se apreció que era absolutamente estéril que no funcionó y que por tanto entendemos que antes de iniciar este este procedimiento sería bueno que hubiese ese espacio de diálogo Judith dentro de de consenso por tanto si ustedes mismos reconocen que que sí que se puede iniciar del Parlamento porque no se puede hablar desde una mesa de partidos políticos no pues porque nosotros estamos contentos dos mesas una de de carácter institucional entre gobiernos de una de partidos y partidos políticos es obvio que los acuerdos de esta mesa de partidos políticos no se van a incrementar sin opciones

Voz 1727 08:34 bueno tendremos son

Voz 0715 08:37 problemas de sentarse a hablar no

Voz 1727 08:39 pues encaminamos nos encaminamos elecciones generales es que me queda un minuto y tengo a Lluís Bassets que quería intervenir pero teme que le interrumpa dígame dime Lluís

Voz 1295 08:48 cuantías año pero quería decir una cosa es que yo entiendo que cada parte intente presentar a la otra como la que abandona la mesa pero yo tengo la impresión de que el presidente Torra cuando sacó los veintiún puntos sacó el cóctel molotov quiere decir que los los sacó para bueno

Voz 3 09:06 a parar para pool para reventar la Lane

Voz 1295 09:08 sí me parece vaya yo creo que es la impresión que tiene todo el mundo estos veto todo el mundo sabía que no tenía ningún valor en los puso en valor les dio argumentos a toda la

Voz 3 09:18 parte sobre todo a los a los más temerosos del PSOE para para frenarla

Voz 2 09:25 el intento de hablar treinta segundos señor Bale treinta segundos

Voz 0715 09:28 pues quizás sí pero también hay otros que opinan que quizá puede que ausentar Iceta o sacado en el tema del jugador cuando no pues no tampoco tenía mucho mucho sentido es verdad que esto se llega a que no hay presupuestos y no hay mesa de diálogo pues entre todos lo gestionado lo suficientemente y de forma acertada pero pero hay para todas las partes

Voz 1727 09:53 pues parece que estamos asistiendo a un a un divorcio no no llegó a haber boda pero divorcio desde luego que sí Ferran Bel le agradezco que haya estado en la SER buenos días