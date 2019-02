La radio es un regalo

Voz 1179

00:02

no me ha dado regalos toda la vida medió AP Care Matilde Perico y Pekín medió a Pepe Iglesias el Zorro ya Vicente Marco en Carrusel medió la lectura y la sintaxis el fútbol y la alegría de sus sorpresas anoche me dio por ejemplo la conversación de Mara Torres con Gemma Nierga y al amanecer me dio las miles de grullas que con las que Carlos de Ita celebró esta fiesta de las ondas la radio es vida en el aire Patrimonio Inmaterial de la Humanidad sonido del aire que ordena el mundo llena de sueños