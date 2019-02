"Los que consumen más frutos secos tienen menor riesgo de sobrepeso"

Voz 1 00:00 les buen y saludable comer frutos secos engordan mucho todos son iguales en un estudio reciente ese hablaba de que habría que incluirlos definitivamente en nuestra dieta hablamos de ello con Juan Revenga comer bien

Voz 0927 00:13 en Revenga muy buenos días muy buenos días dietista nutricionista ya le conocen ustedes aquí habitualmente uno de nuestros dietistas de cabecera junto a Julio Basulto hoy antes de hablar del tema de los frutos secos que es para lo que te llamábamos hoy hoy es el día de las legumbres Día Mundial de las legumbres comemos muy pocas verdad

Voz 1234 00:32 comemos muy poquitas para el tesoro nutricional que encierran estas legumbres de las cuales en el año dos mil dieciséis fue el Año Internacional de las legumbres y la verdad es que tampoco ha cambiado demasiado comemos como bien dices pocas

Voz 2 00:44 para los beneficios que tienen sabes lo que te digo

Voz 0927 00:47 ha sido una fabada he dejaré la morcilla chorizo y eso pero me pero la legumbre si eh ya

Voz 1234 00:52 pero un grano no hace granero pero ayuda al molinero y lo que no solamente el domingo sino también tres entre dos a cuatro días a la semana comer legumbres estaría muy

Voz 0927 01:00 a mí y a mí eso no me lo tienes que hace jugar que legumbre vamos todas además se no hay ninguna que

Voz 2 01:05 te me resista eh

Voz 0927 01:08 otra cosa no pero en eso bueno frutos secos a ver cuéntanos qué pasa con los frutos secos hace no mucho hablábamos contigo había escrito un artículo precisamente hablando los frutos secos son buenos son malos deberíamos comer los mucho más de los que lo comemos cuéntanos

Voz 1234 01:25 pues los unos datos que tenemos en la mano así lo apuntan pese a que lo que la opinión popular piensan ellos o la idea que tiene de ellos pues dice lo contrario y están equivocados se la opinión popular todo hay que hacerlo

Voz 0927 01:37 por qué por qué es lo rechazamos que lo rechaza mucha gente sobre todo porque engordan porque la gente fruto se venía cuánto engordan no hay

Voz 1234 01:45 dos realidades que que hacen que hacen que lleguemos a esa esa forma de pensar la primera que los frutos secos evidentemente es un hecho objetivo tienen mucha grasa también es un hecho objetivo que precisamente en gran medida a gracias a esa cantidad de grasa y su poca cantidad de agua pues aportan muchas calorías es decir en el paradigma anti grasa que vivimos algo que tendrá mucho grasa lo vamos a criminalizar en el paradigma anti calorías que vivimos todo lo que tenga muchas calorías lo vamos a tratar de evitar sin embargo cuando consultamos los estudios científicos tanto ser nacionales es decir los que estudian la evolución el estatus ponderar de una población a lo largo del tiempo si el consumo que hace distintos grupos de alimentos se observa que aquellas poblaciones que menos en consumo de frutos secos y que más perdón quemar sumo de frutos secos realiza a lo largo de su vida general pues tienen menor riesgo de sobrepeso is sufre menores incrementos de peso que aquella población que los incorpora en menor cantidad

Voz 0927 02:42 osea que son saludables en contra de lo que pensamos

Voz 1234 02:45 sí bueno esto estoy diría que no ayudan a engordar como la gente crece sino todo lo contrario y esto lo tenemos refrendado como digo a través de estudiosos el racionales que es pueden tener el germen de la duda de que el correlación no es igual la causalidad pero también lo tenemos en estudios ensayos clínicos controlados y aleatoriamente dos en los que se coge una población ese divide entre dos y a uno se le da una determinada detallará otra también a una además el sustituye un aparte con frutos secos y resulta que a lo largo del tiempo los que han incluido los frutos secos pues han tenido un menor incremento de peso que los que no lo hagan bueno tampoco

Voz 0927 03:19 Juan es que ahora nos pongamos locos a comer almendras nueces avellanas Ana cardos pistachos piñones etcétera hagamos un boli nos lo comamos un estamos hablando de un ingesta más o menos normal no yo por ejemplo toda la mañana lo primero que hago cuando me levanto es comerme un paro de tres de nueces está bien

Voz 1234 03:37 esté al bajo el gusto oí está bien pero ojalá empezaremos a comer esas cantidades tomando lo que tú has dicho ingentes de frutos secos así

Voz 2 03:47 también sustitución de todo aquello

Voz 1234 03:49 lo que comemos que es menos menos sano que que que las legumbre

Voz 0927 03:52 por ejemplo una una una merienda tenemos en vez de comernos un cualquier cosa embutido un bollo todo eso es mucho más sano que comamos una cantidad más o menos importante de frutos secos

Voz 1234 04:04 efectivamente es falsa y además una de las cosas que explica el paradigma de que entre comillas en no me gusta hablar así pero lo voy a hacer de que no engorde no que no que no ayuden al incremento del peso radica precisamente en su alto poder es decir esas grasas ayudan a nuestra esa ciudad además de la ciudad que contienen ya sé que con poca cantidad es conforme hemos vivido una cosa importante estamos hablando siempre de frutos secos naturales no estamos hablando de frutos secos salados ni transitados ni de snacks salados incluyan frutos secos no

Voz 0927 04:35 erales naturales eso es al menos

Voz 1234 04:38 tras avellanas nueces pues eso con su cáscara tal o ya que vienen sin cáscara pero que bueno que cogemos podemos hacer la prueba así nosotros merendamos nosotros desayunamos o en cualquier momento incluso en la comida incluso le ponemos un puñado de de este tipo de alimentos de frutos secos dejamos pasar media hora veremos que el nivel de saciedad pues ese ese prolonga bastante tiempo

Voz 0927 05:00 además dan muy ricos y además los podemos incorporar también no sólo con comidos así a pelo sino por ejemplo incorporando los en en las ensaladas incluso en los yogures yo por ejemplo hago también dañado frutos secos a los a los yogures troceado un poquito machacados

Voz 2 05:14 bueno no los que me mal eso está bien también sí sí sí claro no hay problema oye Juan de todas formas

Voz 0927 05:21 hasta en guías en muchas guías tradicionalmente se ha visto que eran poco recomendados que eso es lo que ha llevado mucho la confusión de los usuarios no de los consumía

Voz 1234 05:30 pero si en aquellas guías que llamo es vilipendiado alguna vez porque merecían ser vilipendiada y que están obsoletas y que son anacrónicas sin embargo en las vías más actualizadas lejos de poner o de sembrar el germen de la duda sobre su bidón Erazo de Jorge Herreros un poco así como de reojo todo lo contrario los ponen en valor e invitan a que estén presentes de forma cotidiana nuestra alimentación frutos secos naturales

Voz 0927 05:53 bueno tú decías en el en este artículo decías pero son sanos que es lo que hablábamos al principio y lo relacionaba sobre un algunas enfermedades diabetes tipo dos Cardio enfermedades cardiovasculares sobre el cáncer

Voz 1234 06:08 cómo lo relacionan con claro es que lo primero de lo que hemos hablado era simplemente del peso pero no hablábamos del impacto que pueda tener su uso en determinadas situaciones de riesgo con respecto a estas enfermedades que has mencionado cuando sean contrastado también estudios que observan concreta de forma concreta en la relación que hay o la incidencia que tiene el uso de frutos secos en la diabetes en el cáncer una enfermedad cardiovascular pues que quieres que te diga vuelven a salir triunfantes que si es una muy buena opción y deberíamos de como digo el sistema es el siguiente apartar otras cosas y poner estas en su lugar no consiste en además de todo lo que ya conmemora es esa saña verlo no tienen efecto talismán es decir no tienen efecto escudo es decir lo tenemos que quitarlo malo y poner esto ya ya ya

Voz 0927 06:52 oye los cacahuetes por cierto una duda habitual y eso que lo comemos tanto cuando hay fútbol y con las cervecitas y esas cosas los cacahuetes esto esto son frutos secos no son son también sanos si son fritos lo que decías antes ya no tan sanos claro

Voz 1234 07:06 el cacahuetes lo que tenemos que son normalmente son de los que solemos consumir hay muchos tipos pero habitualmente los que más se consumen son salados y tendríamos que tender más hacia el consumo vamos a llamarle natural si acaso una pizca de sal porque hay que reconocer lo que son un poquito poquito os pero apartarlos precisamente de ese consumo compulsivo que se suele hacer normalmente delante de la televisión en un va lo cual si se pueden incorporar persa exclusivamente como almendras avellanas pistachos etc es como un ingrediente saludable en una merienda en el desayuno

Voz 0927 07:37 de forma muy bien pues voy a por mí frutos secos voy a veces Juan Revenga dietista nutricionista como siempre un fuerte abrazo