La plataforma de afectados por Madrid Central pide al Ayuntamiento que no multe hasta mejorar el operativo

Voz 1515 00:00 doce del mediodía treinta y dos minutos les decíamos que los críticos con Madrid central hoy han vuelto a la carga han convocado rueda de prensa para pedirle al Ayuntamiento de Madrid el equipo de Carmena que no multe hasta que estén resueltos todos los problemas en este caso han puesto el foco en lugares que quedan aislados como la sede del Banco de Alimentos en el número tres de la calle San Pedro supuestamente se está viendo perjudicado por el corte y la falta de permisos para el reparto Virginia Sarmiento buenos días

Voz 0821 00:29 buenos días de nuevo la cita con los medios ha sido esta vez en la sociedad San Vicente de Paúl una entidad de labor social que el pasado año repartió ciento cuarenta y dos toneladas de alimentos donados por organismos oficiales y particulares también ropa en este caso sólo de particulares a más de cinco mil personas aseguran que la nueva situación dificulta la donación aquellos vehículos que pretendan acceder a la calle San Pedro número tres donde se encuentra el almacén lo explica Jesús Sánchez secretario técnico de la entidad

Voz 2 00:56 de las letras teníamos ciertas invitaciones y a partir de ahora no teníamos derecho a tener ninguna invitación al no ser personas físicas residente dentro de Madrid centro gracias a la Asociación de de comerciantes nos

Voz 3 01:10 han aceptado como socio honorario

Voz 2 01:13 me parece que es parece ser que vamos a tener en vez de Peit de invitaciones que teníamos antes diez invitaciones que vamos a tener ahora

Voz 0821 01:20 al margen de este asunto denuncian que no se ha establecido ningún debate en la mesa de seguimiento sobre las propuestas de la Plataforma de Afectados como prometió la alcaldesa Vicente Pizcueta portavoz

Voz 4 01:29 para nuestra sorpresa las mesas de seguimiento lejos

Voz 3 01:32 de abordar de llevar a cabo debate con una metodología misivas es terrible

Voz 4 01:36 esa Nos parece más bien una maniobra de distracción para hacer que pase el tiempo y que el debate de Madrid central se vaya apagando

Voz 0821 01:43 después de setenta y cinco días de implantación de Madrid central aseguran que no dejan de producirse fallos informáticos Pascual Medel de la asociación de comerciantes del barrio de las Letras

Voz 5 01:52 no dejan de producirse fallos en los sistemas informáticos tanto de acreditaciones como de solicitud de las mismas para residentes hay asociaciones que han que han entrado en reconoce los los pasos mensuales como diarios hay otros que no se le reconoce los pases se han detectado casos en la plataforma tecnológica en que se concede en invitaciones a menores de dieciséis años empadronados que no

Voz 0821 02:19 día alertan además de una situación de picaresca que están empezando a detectar el mercadeo con los permisos e incluso con el empadronamiento

Voz 5 02:26 hay gente que claro ofrece de repente a cambio un boli veinte euros y un pas au T a empadronarse en mi casa de veinte pasa de presidente

Voz 0821 02:38 de momento han detectado media docena de estos casos en el barrio por todas estas cuestiones piden que las sanciones se retrasen hasta que todos estos problemas estén solucionados una fecha que todavía es una incógnita no es así Inés Sabanés nos podrá sacar de dudas pues vamos a preguntárselo Virginia gracias N

Voz 6 02:54 Inés quedan flecos por resolver

Voz 7 02:57 las críticas se continúan sucediendo ya muchas semanas después y en qué punto estamos porque los críticos con Madrid central siguen planteando cuestiones de este tipo

Voz 0795 03:06 quizá habría que escuchar a toda la gente a las asociaciones de vecinos a los que a las asociaciones ecologistas ya todas esas acciones que forman parte de este debate que que no se les está escuchando estaría bien también tener el contrapeso en primer lugar yo se ha hablado del mercado debido tengo una enorme confianza en en la ciudadanía madrileña yo entiendo que determinados sectores que son grupos de presión que atienden a determinadas circunstancias de sus negocios lo vean de otra manera yo tengo una enorme confianza es más la implantación está siendo ejemplar por parte de la gente más allá de que haya que resolver algunos flecos no hay que confundir resolver algunas cuestiones con los grupos de presión interés que es lo que representa da la plataforma con toda la legitimidad cuando el nombre de presiones e intereses porque están manipulados no están politizados no es que tener interés en una cosa así lo cuenta ser un lobby de presión para influir en la Administración no tiene nada de malo lo que tienes que hacer es explicarlo tenerlo claro Isabel que pues que hay grupos de vecinos que necesitan que se reduzca la contaminación y la tensión en el distrito de Centro y hay grupos del ocio nocturno que necesitan que vaya cada vez más gente más ruido

Voz 6 04:32 entonces hay que situar cada cosa en su término justo sigue siendo necesario que haya ajustes en Madrid central sin