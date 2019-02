La Vida Moderna | Con un poco de soja

Voz 1 00:00 hoy no la que

Voz 0470 00:06 no pero no estamos grabando porque así áreas si estamos grabando no

Voz 1194 00:11 que un son muy bonito de patera mea

Voz 1 00:13 de dónde partí atrás atrás atrás atrás a tras tras otra

Voz 0470 00:18 mira qué plan notas de Dios entre sí por favor parece parece es un plano para las estos está ya grabación naranja con gesto de carica por Dios no pero parecía también Star Wars la estrella la muerte por dentro no hacer zoom hacer tu Mahut hacer toma out hacer zoom out tenemos que gritar también cuando no hay gente pero hay que viene que plano en estos ya similar ella yo lo entiendo pero deberá cuando no hay gente también hay que de verdad verdad tiene que hacer un a lo que pueden mi camiseta

Voz 1194 00:49 eh

Voz 1 00:50 es otra a Juan Ignacio

Voz 0470 00:54 a ver pero que en envidio que se vea en audio que se escuche

Voz 2 00:58 el Betis para allá

Voz 0470 01:02 joe como ha fallado vea con el cuello la cabrones que todavía no es que me alegra que mire que mira que estaba grande las letras hemos frente al único sitio donde no había nada Yugular ahí como le gusta esa esa esa operadora de cámara operar esa cámara robotizada muy que planos más bonito el dios el te flores ahora mismo ahora mismo envidio nuestros oyentes de Radio hipotecas lo siento mucho pero Beatriz Polo el pladur excelente operadores realizadora está haciendo un plano del techo del principal de la SER se puede hacer un plano mira esto es muy poco radiofónico eh u Ojo a esto eh haz un plano a los auriculares los auriculares a Tahrir aquí se dejó la melena es que hay pelos enganchados en enero por el sitio donde estás Pepa Bueno eh a lo mejor claro de Pepa este mes amigos Éste es el Día Mundial de la Radio claro que haciendo el peor mejor la cabellera

Voz 1194 01:59 lo que va de siglo XXI probables

Voz 0470 02:02 no no no no nos chupan los Nacho Chupa Chups áticos te Bueno número por las posibilidades ya suelo por las posibilidades yo ya verdad ya pero bueno arriesgada premio Ondas dos mil dieciocho vamos a ver me voy a dejar de inalámbrico la pago eco que esto hay que hacer como en los conciertos que cuando pagas funciones Mirek bajarle el sonido para que no suene pero cuando sacas el cable oye se ha dejado Alejandro Pina productor la vida moderna cinco por ochenta y nueve ochenta de febrero cuatrocientos cinco programas Feliz Día Mundial del cine hombre ha aquí pues una foto no es así veinte de conozcamos coincide con el Día Mundial de la radio claro bueno pero en Record no es que no hace falta presentar nada ya estaba que no ya la radio pero cuenta lo que pasa aquí en el edificio de la Casa una cosa gravísima que está todo el mundo de fiesta hoy especialmente todos los programas tú lo sabes esto no sí si todos los problemas creo que al invitado pero somos todos han hecho un comunicado creo para hacer hincapié bueno es que nos han mandado un email de de de comunicación de la Cadena SER de Prisa Radio una vez más somos el salmón de la cadena efectivamente pero se queda en la gente pensará que es lo más yo para dar por culo no claro pero nosotros previsto estaba planificada desde hace un mes y medio cómo cómo hay que como hay que convocar al público con tiempo los días de cada mes pensamos los asimile el mes siguiente dentro de dos meses es que habitualmente prevé nuestro programa el único vez que vienen al público el resto de pruebas en sin público sí no llegó la semana pasada que ponía has ta Día Mundial de la Radio os resumo con decisión las pautas para redes sociales para emisión del Día Mundial de la idea en redes sociales en mostrar músculo con nuestros oyentes vamos a demostrar que somos la radio con más capacidad movilizadora todo lo programa Erasmus pero se harán con pública eh queremos eh queremos llegar al oyente simplemente oyentes estudios llenos y Carrillo es una relación cobertura en la SER claro pero es un tesoro para el músculo y el músculo no no se llevan bien el ojo eh creo haber músculo no en el Mundial de la Radio arreglar lo ha cosido Verdasco sido tu vea como las cosido no ecuatoriano de revisar en exclusiva que quédate como estaba orinando está haciendo postura como estuviese dando a luz para enseñar que tiene que tiene el pantalón ya remendar

Voz 1194 04:39 es que ayer mi madre vio el programa y luego me llamo por teléfono

Voz 0470 04:42 muy preocupado porque tenía el pantalón rajado entero por lo visto alusiva al agujero que antes tenían talón y que ahora ya no lo tiene agujero que han tachado

Voz 2 04:53 una ecuatoriana me arregló

Voz 1194 04:55 bueno me cosió

Voz 0470 04:58 pero es el mismo es el mismo al que lo llevas del pantalón dijo que no se espera que claro

Voz 1194 05:04 asistir ya encontró la manera porque el doctor K

Voz 0470 05:07 la Cámara de los pantalones vaqueros remiendos hoy quisiera pero como se acordara estos hacía con los Patxi el doctor aquel de Los Simpson siempre Nigris este lo mismo pero para para arreglos en general sellaba me me me me parte el corazón se me arreglos buenos Icon en la es que bonito en arreglos son bueno total en bueno bueno bueno vamos a pensar que bueno su apellido ya vamos porque

Voz 1194 05:42 es un reloj con un Condor y la bandera adecuado

Voz 0470 05:44 es el mejor es el mejor dónde está ahí la palma el mejor el mejor que yo pero yo creo que hay que pasar por caja la planta nueve nueve cero que hay cosas y personal no pero que esto no es Veloso Vaquero que pido dijo culpas porque hoy es el Día Mundial de la Radio pide disculpas a PRISA Radio creo que en nombre de los tres por conocer esto que pide disculpas por los cinco años que llevamos aquí pero es que también aprendiendo vendiendo a la radio ya ya ya Marconi ya España

Voz 1194 06:14 habría que hacer la reflexión de que quizás esto radiofónica mente hablando es lo que más sobre si podemos ser nosotros es cierto que la sale de alguna manera nos hemos comprometido se ha ido se ha ido yendo un poco sabido televisado

Voz 0470 06:25 nosotros hemos ayudado en los últimos cinco años a desvirtuar lo que en la radio Lorca exacto eso es eso siempre es estará cara luego pasa a abrir un melón que es complicado pero si me seguís compañeros cuál es la perdona ahora habría otro me lo sólo una reflexión yo tengo otro melón no pasa que las que la gente que trabaja mucho la radio no te digo sólo la radio pero que está muy ligada a la radio así como que tienen una especie de el que a la radio en un altar según la gran carpa de hablan de las radios bueno bueno la radio para mí la radio es a aquí te retrotrae medio total hice estuvo que hay rabia Megane de verdad la televisión también Internet no está mal no nos podemos coincidir en calma

Voz 1194 07:08 con los periódicos han perdido un poco de boquilla

Voz 0470 07:11 pero esa cosa de la que trabaja en la radio hiciera a hablar de la hago lo más noble del mundo es como uno Aristide que empieza a hablar de la vid Gil y las columnas en bajo relieve eso en Flandes formativo era lo mejor es cuando la gente no puede acceder a Internet a las crías tablilla obra imagínate las pirámides para allá en la orilla del Éufrates cuando lo escribió un informe las tablillas eso sí eso sí quiero media comunidad si no la radio si eso hubiese sobrevivido ahora habría gente a las tablillas el medio de acción

Voz 1194 07:48 a tiro el papiro amigo

Voz 0470 07:51 el papiro amigo yo estoy de acuerdo eso nada simplemente reflexión que me parece muy adecuado en el digamos si tu melón bueno voy a abrir varios melones pero atención

Voz 1194 08:04 la frase existe la frase el medio es el mensaje que no sea el medio es el mensaje como nosotros podemos aquí decir muchas cosas pero si cambiamos de medio mensaje en cambio sea lo mismo que estamos diciendo dicho en la tablilla de Sera o en un papiro llanas el mismo mensaje el en realidad no sólo aquí podemos hablar pajas hablando

Voz 0470 08:29 yo en Canarias no hablan de pajita

Voz 1194 08:31 podemos hablar pasan las pero en realidad el medio es el mensaje ir más allá de eso el medio es el masaje a muchos que sí hay varias entrevistas que

Voz 0470 08:47 tras a hacer si eh pero eso está muy bien lo que dice porque claro estuvimos que decimos aquí nosotros imagínate una de las cosas no son un momento nuestro polémico que haya puede ser lo mismo

Voz 1194 08:59 ha escrito una columna de hombre claro

Voz 0470 09:02 igual no crea no pasa nada donde a veces todos somos donde a veces que es que tenga lo que tú dices es verdad que claro que que en realidad sin quererlo hoy estamos haciendo

Voz 1194 09:15 de la radio recogió el guante que tú lanzase a propósito de pervertir el medio radiofónico sí pero hay otras cosas Grace pervertido prostituir esos cuál es la diferencia el dinero que yo creo que

Voz 0470 09:31 pervertir pervertir darle un

Voz 3 09:34 pervertir pervertir es darle un uso que no que no es el el original

Voz 1194 09:39 mal maligno prostituir incluye sacar un rédito sus acto aprovecharse beneficio claro pervierte pero pervertir tiene algo malicioso o no tiene porqué si sigue maliciosos

Voz 0470 09:51 que darle algún uso el son que no es el el bueno el que está claro eso

Voz 1194 09:56 dos divertir que también viene

Voz 0470 09:59 de ahí divertir divertir en cuanto a en cuanto ha abierto más de ciento direcciones en cuanto a pasarlo bien

Voz 1194 10:05 pero en cuanto a tomar distancia elecciones en este caso divertir sería encontrar un un una alternativa paralela o divergente sí entonces la radio se suele hacer de una manera pero nosotros divertimos ese mensaje es como el que vierte agua como el que está vertiendo agua y nosotros le hacemos Ladd bueno lo que sea lo ponen una palanca lo que sea

Voz 0470 10:26 como cuando yo está llenando una alberca aire para una piedra para que siga el cauce

Voz 1194 10:29 en dicho y entonces eso es divertir ya lo lo divierte hacia otro lado yo creo que divertir en lo que hacemos en lo que no es así

Voz 0470 10:38 claro es que es que es así mi he escuchado algunas así mi pues yo no sé yo viví gusto personal no entero

Voz 1194 10:47 Pablo el sentiste que estás más más preparado para el momento último para para el momento final ayudó a morir

Voz 0470 10:53 me acercaba bueno un poquito me hizo pensar en mi abuelo Paco me hago la Maru eh claro porque esto es lo que te enfrentados pero claro te enfrentarme del

Voz 1194 11:04 dejo es me un espejo y tú te lo puedo

Voz 0470 11:07 tú escuchando o viendo usa viendo todavía peor escuchando viendo programas así mi la sensación que tienes te hace ver cómo estás tú en ese momento tu vida y te lo pasas bien está bien

Voz 1194 11:16 esa es la clave subsanarla en un programas al Simi sólo vas a escuchar la voz que tu ya tenga en el citado tu voz interior exacta sólo vas a encontrar en ese programa lo que tú ya llevas tu voz interior

Voz 0470 11:27 sí porque los programas de cocido normal en los nos así mi siempre buscando y tú estás un poco triste a veces conseguimos que te anime poco pero es así Miyazaki vastas más a toda esa gente que no se escribe nodrizas mejor cuanto me habéis ayudado mientras estaba en el hospital de repente es así mi de enfrenta querido jamás lo ha agradecido pierde pierde con glóbulos blancos te pilla un que sí que no vamos había gente que no lo dicho estuve una enfermedad eh no podía salir al exterior

Voz 1194 11:56 por qué me habitación de luego un comentario acerca eso que también es muy bonito pues pero es que entonces no tiene mérito escucharlo

Voz 0470 12:02 es verdad que la gente que nos dice que que que está en una mala época en el hospital escucha escucha Plame Il anima guay Jean pero claro tampoco tiene otra cosa que hacer

Voz 1194 12:10 con lo fácil yo la gente que me a lo que más valora

Voz 0470 12:12 los que están a tope de movidas la gente que tiene una vida plena y aún así busca alguna la noche país luchar el puto programa es verdad porque si se está con dos piernas rotas en el hospital nos ha jodido sí he quedado con Rosalía pero aún así voy a escucharle paras estás con con el bazo reventado a una idea te pones a ver el programa apocado porque la otra opción en mirar a mirar la televisión de Di de ETA con monedas lo mirando la parejo a tu madre

Voz 1194 12:34 que que de verdad que el programa con morfina gana muchísimo puesto de morfina muchísimo

Voz 0470 12:41 no hay que ponerse al ritmo te puedes Panero al cero cinco en podcast

Voz 1194 12:46 gracioso también ponernos ralentizado pasa estamos borrachos todo el rato si lo has escuchado todo eso

Voz 0470 12:52 sí en Youtube o a a cero coma cinco lo hacemos lo afirmaba no sé si se puede es así mi porque es directamente de mimo te lo voy a voy a Alex Koke esto es que ya sois un poco los emisarios de así que creéis que se puede poner algo desde el móvil al micro que sea Messi es que es que me cómo tengo el foco durante un gesto así por la derecha hay en contra si te puede Koke tuvo ya les dicen que se van entonces ponemos la ya han gesto vea vean hacer funky uvas que Piqué siempre responde sacando eh de la vida moderna en Toledo y no no no sé lo que es de cero sin ponerlo a la mitad velocidad Agadir los para en aplicación de póquer no estoy hablando lo puedo conseguir móvil de sé tú también se puede hacer

Voz 4 13:38 vale regalo al menos

Voz 5 13:42 ya L el trío bien mongol

Voz 4 13:52 a ver

Voz 0470 13:53 pero como no es la única manera de escuchar a David borracho

Voz 5 14:03 culto

Voz 4 14:08 yo creo que lo

Voz 0470 14:09 dejemos a mitad de velocidad entonces todo para que estos el programa dura el doble claro lo dijimos una vez de que si algún programa nos hacía gracia porque no había mucho cero coma y es una risa que si pones el presupuesto del debate los Presupuestos Generales también negra gracioso ayer como vengo entonces esa la solución porcino

Voz 1194 14:31 la ofrecemos soluciones para que escuchen el símil con gusto acto sabes que hay gente que le pero es así mi a cero coma cinco eso tiene que ser el abismo

Voz 0470 14:39 ya lo intentó eso no estoy solo lo desaconsejamos profundas tiene que tienes que estar muy feliz tuviera para ser capaz de escuchar esta cinco cero Costello pues escucharlo el día de tu boda eso reabría el partido de tu hijo el día que la virginidad caído bien caído bien

Voz 1194 14:58 es lo importante con esta fiebre que hay de ver series de todas las que hay gente sin que hay que está viendo los capítulos de las series

Voz 0470 15:05 al doble debe lo que les da tiempo a en el tiempo haber mandado mandando a tomar por culo todo lo que se han tirado un bonito cuando el ritmo la pensión que luego llegue el ansioso arroba Coconut ochenta y tres lo ha bajado toda su disco duro de gigas que no tiene vida para ver todo lo que sea bajar Urkullu

Voz 6 15:26 actualmente en la daban aprender

Voz 0470 15:30 se lo dice lo eh

Voz 1194 15:32 si es que así se lo está la vida hagas peor peor experiencias peor de lo que hay que hacer es quedarse quieto en su casa que se hacer nada que sólo difícil payaso a que experiencia experiencia los tú

Voz 0470 15:48 quiere aprovechar aprovechar que se ha días el podcast para agradecer a la gente que hace que el póquer de la vida moderna es el más escuchado de España siempre

Voz 1194 15:57 hemos bajado o hemos mantenido siempre está siempre está

Voz 0470 15:59 en la vida moderna nadie sabe nada y ahora dar asistencia pido disculpas porque pero también forme parte de ella bueno cuando hay Lengua moderna también a veces también

Voz 3 16:07 pero en el en el day today la vida moderna

Voz 0470 16:10 es la comedia que resultados sale la comedia ahí estará pero los tres camas escuchado de España son de comedia con mucha diferencia nadie sabe nada la resistencia debía modernos y el de Jiménez Losantos el desmenuzando siempre está el cuarto en serio si te cuento el viento suele estar arriba te fuerte la gente la gente es muy irónica puede ir con mi sección ya por cuarto como ya les comunique me lo con con gestos

Voz 1194 16:40 dieciséis minutaje usted de nada

Voz 0470 16:42 en las que no ha pasado nada espera me puedo ir cambiando porque yo tenía una cosa especial hoy sí pero tomó un vale vale vale dice que va a ser muy breve valen sólo una cosa por eso digo que mientras

Voz 1194 16:52 eh

Voz 0470 16:53 no no no falta respeto humano más te necesito necesito aquí acción que va a ser

Voz 7 17:01 muy breve si es un momento muy histórico bala muy no histórico e muy como histórico muy histérico muy esférico también muy histórico ves muy histriónico es muy absurdo lo tiene todo por qué porque hoy es el día en el que podemos anunciar osea o bien que el B

Voz 0470 17:23 nueve por quienes no ha contacto antes pero espero que hijo de pudiera encierran a los dos el veintinueve de junio en el Center

Voz 8 17:39 muy difícil va

Voz 0470 17:40 vamos a Luis abren solo ya vamos joder ya se puede si that pues te lo han dicho que información informaciones te lo juro eres del gracias eres Dios para es muy claro si lo habíamos puesto en el grupo agradecido felices fiestas puentes si ya ya recordemos que que aquí donde Héctor es el que la parte de la gira siempre es el que tiene primera sólo que entonces nos censura nuestras opiniones y luego a los Mardy ya como Un perro andaluz en lo que hay que me faltaba el XXII a ver si lo tengo el a la fecha veintinueve de Juan de fecha no Whiting Center final bueno en la final de gira final de momento veintiocho veintinueve veintiocho veintinueve Sábado veintinueve yo tenía puesto el viernes madre mía es que igual actúa es el de antes no ha jugaron XXI oye estaría Erwin Pachauri lo tenemos alquilado todo el día por día esto es enserio hacia no sé si el domingo atraerlo alquilado claro está podemos hacer mira allí por la mañana y el domingo

Voz 1194 18:46 no no hay más que por la mañana igual

Voz 0470 18:49 hombre claro que ya no sé cuánto habrá costado unos habrá más lo cuenta alquilar el tronco es eso pero con lo que hemos pagado yo aprovecharía el día cosa clara comemos la gente ya no porque ya no se había podido ya no hay ACB os aclaro que no lo había visto desde ese punto de vista es como si hubiéramos alquilado todo ese recinto coma uno cómo no que lo hemos alquilado claro hemos alquilado claro en principio para las dos horas que dura el show pero no porque sabes la porque aquí está claro treinta cuarenta ahora pero hay que montar desmontar y eso durante ese tiempo lo hemos pagado nosotros podemos ir en patinador desde luego paganismo que comer allí podemos pedir una pizza no claro claro y comer mucha gente en el centro de la cancha cancha sí sí en el palco presidencial donde jugará el timón danés en el palco presidencial

Voz 1194 19:33 según todo el pacto el partido eh

Voz 0470 19:36 de dónde vamos a exprimir el mismo donde se sienta Florentino claro Madre de Dios

Voz 1194 19:42 el banquillo Laso que el Madrid no pueda jugar ahí sigue jugando en Madrid

Voz 0470 19:46 ella dejarlo maldita sea ser tanto destrozo

Voz 1194 19:50 lo que pasa que el Estu también juega

Voz 0470 19:52 bueno pero estaba en todo depende de la intención

Voz 1194 19:55 hacemos el vudú sola la parte madridista buenos hora que oye un festival de que estaba ahí uno acuerdo siempre rondó esa idea

Voz 0470 20:03 bueno igual algún día sea has de podemos invitar a Rosalía

Voz 1194 20:05 el sonido no salía a pasar a que esta quedar claro

Voz 0470 20:10 a merendar cárceles yo creo que ya podría llenar ella por sí sola Huici Rosalía bueno no lo sé si es que no hemos flipado yo ya ahora que lo ha precisado rosaría pasa una cosa rara

Voz 1194 20:20 que que en ciertos ámbitos es una estrella inciertos ámbito es una desconocida ya es el ejemplo claro de que la está fragmentada totalmente la lazos

Voz 0470 20:28 no se ha hecho bastante en los últimos doce meses ha M Rosalía es cuando cuando tu madre te dice soy muy fan de Rusia si como me ha pasado creo que ya ha traspasado

Voz 1194 20:39 ha pasado tienes esta también

Voz 0470 20:41 es mi padre se eran fan de Rosalía antes que mucho antes que yo que cuando escuché cuando contaba la de Catalina ese comercio de hace años sí sí

Voz 1194 20:49 dos señoras sí que eso no sea tan bastante adelantado que pasa también clave unos pesos el equivalente a Alicia Keys en su igual igual Rosalía hace mía en Alicia Keys totalmente

Voz 0470 21:02 Nuestro no nos engañemos Rosalía que eso era muy joven

Voz 6 21:04 un chorro para Lady Gaga

Voz 1194 21:06 que es que nos hemos flipado pero no mucho eh es el with Inc sí pero el formato reducido reducido razas Tsipras formato reducido el formato reducido cuanto de cinco mil comí hasta viene mucha gente que aquello no esos formatos reducidos mucha gente vino más gente de verdad a Valencia Lafontaine hubo seis mil seis mil en Valencia eso es revisable ese formato reducido dirigir la Fonteta Agustín mil vamos a ver si caben setecientas personas a Lafontaine

Voz 0470 21:39 la amistad de la Rambla siete mil en mil sí hombre y el Zaragoza casi también estaría feo que Madrid tenga menos gente que en Valencia Madrid cinco mil

Voz 1194 21:50 y ahora Carmena que es amiga nuestra

Voz 0470 21:52 claro que haya gente que es claro traerá refugiados por en los sótanos de del Ayuntamiento coincide nuestro sería podemos poner un refugio únicamente hombre ahora cuando se acaba el alquiler esta gente ya que cada perro pero si el Madrid quiere coger moderna ahorre optar refugio durante cuarenta horas dentro si cuarenta horas pero ya la cantera y una guinda final que es el show pero durante cuarenta horas hay que decírselo Mena para que no lo tiene con gente sueldo lo llene que nos haga aunque carril bici algún claro para eh

Voz 1194 22:28 tener eso les durante cuarenta horas

Voz 0470 22:32 con amigos suyos de la judicatura con pinta claro Jerry Yang precisó venga claro es que mucha gente es que nuestros todas del efecto llamada puede ser el autobuses como hicieron el domingo en Colón se paguen ellos por supuesto no permito avisamos es cierto me parece magnífico el Tita de los aficionados del cargo que gracioso que que qué pena que no te has enterado esta tarde ante el Cádiz juegan contra el Leganés aquí y aprovechando que ponían autobús gratuito pero no Madrid etéreos a ver paro sí sí yo con él y luego se bajaran ahí en Butarque acogerá cree que aquí el premio absoluto Judea y sé que la gente no habrá hecho eso porque a ellos no les salían las cuentas claro decía hemos puesto todo eso mucha gente que es que te vino lo es hombre quedando la gente vino otra cosa es vamos a ver de cuánto cuánto tiempo queda

Voz 1194 23:35 no sé cuando te poco con Ales es el momento de es un gesto es la performance Ignatius veinticuatro

Voz 0470 23:41 vale tú tenías también queda quita los pantalones

Voz 1194 23:43 te quitan los pantalones porque a propósito a propósito del Wisin yo ya veo que igual el repertorio de Luis canario que renovarlo verdad entonces yo he traído una canción nueva te quiero que vosotros me digáis sí eso está o no está mal Wisin

Voz 0470 24:03 me mira

Voz 1194 24:05 no me diréis así que esta conversación obtenidos

Voz 0470 24:08 bueno pero porque sabemos exactamente esto por donde va a los tiros bueno yo yo quiero que vosotros y yo puesto todo el corazón puesto toda mi corazón en esto ya se está justificada la Nacho pero momento aumentando la que no sé si ya te la letra impresa el otro día esa sí a mí no me convencía ya lo sabes yo sé

Voz 1194 24:27 que vosotros nos convence pero hay que verla interpretada

Voz 0470 24:29 eh hay que verla interpretada en leímos y es verdad que la el la gente también tendrá que decir algo la gente Black I no soy vosotros los que me iba a decir a mí lo que yo pongo o no pongo en el show bueno Elvis Canaria poco si es hombre pues siempre es que yo no voy a estar aquí haciendo un casting para que mis compañeros me abran les a puerta de escapase

Voz 1194 24:52 una cosa Kikes que todo lo que los expertos siempre para el show

Voz 0470 24:55 lleva cinco años que todo lo que importa

Voz 1194 24:58 lema se quita la camiseta y esto último que no sea propuesto nos hemos quedado David yo me

Voz 0470 25:02 lo leímos dijimos yo creo Juan Ignacio que esto por aquí no por aquí no para que no porque hay que verlo interpretado eh hay que ver lo interpreto todos los mocos con su propia camiseta del momento hemos hincapié en esto es una lo mocos lo ha hecho durante toda la mañana lo hecho durante los pasé pasillo mirando a ver si venía no venía Gavela sonado porque no he traído se olvidó el pañuelo de tela en el día a viniendo de mi casa Radio ya vi que se me había olvidado la tela pero que hoy tirar camisas pañuelos de papel claro pues ha sabido

Voz 1194 25:40 mucho no lo justo porque da como repelús

Voz 0470 25:43 pero a mí me pasé decidiera cómo te la tienes que ponen otra vez claro luego me la pongo otro

Voz 1194 25:49 pero ya te digo que llevo sonándome los mocos toda las setas que no pasa nada no sino para que mocos son mismo con claro qué va a pasar hay unos límites los tuyo

Voz 0470 26:02 lo que quiero decir es que luego deja el el moco luego dejó un amargo que parece marca de semen si sales cuando cuando cuando bueno en fin vamos a hablar claramente cuando cuando cuando extraterrestre sabes sabes cuando nota quitado la ropa para con ropa o te has masturbarse es decir si también bueno pues del yo también estaba pensando en entrar deja aunque tú tú piensas que no el roce no te más turbias hacen el en la otra persona se da otra persona te deja tu el aumento piensa y eso se va ir y luego te deja común sedimento en sea cartón además sea cartones

Voz 1194 26:40 además es imposible disimular

Voz 0470 26:42 marcó unas pedía amarillo claro claro eso

Voz 1194 26:46 no mientras tanto Juan Ignacio se transforma

Voz 0470 26:49 el tras serle nadie canario pida ser esto de la

Voz 1194 26:52 esta posible dijo voy a proponer una cosa de esta canción está hecha

Voz 0470 26:57 haciendo tope la manga calificado de cursi

Voz 1194 27:00 incluso la letra si eso duele es que no la hemos visto cuando dos amigos se dedica al mismo fisios que tú te califican de cursi de blandengue

Voz 0470 27:07 de sensible de Bennati

Voz 1194 27:11 bueno en esta canción esta canción es una canción de agradecimiento a nuestra gente

Voz 0470 27:15 a emocional vosotros siempre

Voz 1194 27:18 a lo que siempre has yo trampa trampa veremos de que entra nada que

Voz 0470 27:22 es de agradecer al público adecuando las

Voz 1194 27:25 y los buenos sentimientos son trampas de arena en la comedia siempre queda el minuto uno no fíjate esa te iba frontera tanto que se habla de límites del humor pienso que estás altiva frontera el día en el que el humor se puedan decir cosa de corazón los salto tanto cinismo tanta ironía

Voz 0470 27:41 así son graciosas siempre lo al día El día que sepa

Voz 1194 27:44 eran hacer cosas con la mejor voluntad y con todo el corazón en reponer

Voz 0470 27:47 por también ese día habremos pasado

Voz 1194 27:50 traspasado el último límite claro porque es muy fácil hacer comedia de las cosas que que que que te cae mal y de las cosas que odia Fassi la sátira ya tiene mucha trayectoria el último reto hablar hacer comedia de las cosas que te ilusiona de las cosas que que te hace feliz de las cosas que te gustan en la vida hacer comedia sobres

Voz 0470 28:09 estamos de acuerdo pero tiene que tener es que la canción bueno no es que no quiero no quiero no quiero ir en contra para que el público no puede valorar nosotros lo hemos leído la letra Nos aparecido coincidimos tu yo pero sensible

Voz 1194 28:22 la cosa que es que al como al drama ya lo buenos sentimientos nadie le exige un límite claro es verdad es un drama para porque no pero no Mestres las cosas nuestras cosas yo estoy a favor de lo que está proponiendo hora Lima desde el drama donde están los del drama no estaba hablando de drama estamos hablando de buenos el de la emoción y la jugaba emocional también os quiero decir una cosa estoy de acuerdo con lo que me dijiste y al leer la letra pienso que es una letra plana y sin mucha

Voz 0470 28:48 que no tiene giro es sólo sensiblemente más pero vamos a ver eh es en la puesta

Voz 1194 28:53 Senna a ver si eso puede ganar no vale vale pero no

Voz 0470 28:55 nosotros cuando hemos jugado eso claro cuando hemos jugado aquí es que nosotros nunca hemos ido a este esto qué es hay mucho en la radio en la en el agradecimiento mano al público vamos a ver

Voz 1194 29:07 Luis sin va a ser una cosa va son un hito porque pase lo mismo que cuando David un espectáculo de esa circunstancia a la Fonteta seis mil darle hicimos bueno ya pero

Voz 0470 29:18 ya que va a volver a suceder pero no estábamos estábamos pero en Zarzuela esta también en Canarias algo esperado ha pasado ya creo que hemos Bailey pero va a ser la última de la temporada por lo menos una guinda una guinda de agradecimiento en su acá hondureño tú propones que esto que nos vas a cantar aquello de complicidad perdón a tu proponer

Voz 1194 29:38 tú quieres que sea el final del final el show nada menos yo quiero que has dicho muy cantado por los tres yo no sé cantar David no

Voz 0470 29:46 pero bueno eso ya son esos esos son cosas accesorias cuando decíamos Si esto sea esto no vale

Voz 1194 29:51 los tres cantarle y un vale detrás porque Darwin hombre es muy grande

Voz 0470 29:56 el humor negro como Romeo Mito

Voz 1194 29:58 vea el podrá de siéndolo a la gente la gente coreando que eso es lo que os quiero ser ahora hincapié el esta canción o la voy a ser ahora en plancha Simi en plan mute como si esto fuera un sótano porque Elvis Presley no tiene dinero para apagar un local de ensayos mal pero esta es una canción hecha para cantar con gente de esta acción de estadio este estadio tengo una canción de estadio para la gente rollo Coldplay dadme la oportunidad de ensayar la hoy pero el lunes con gente para repetir más soporta muy mal

Voz 0470 30:27 aquí en la que habrá hay frases que dicen incluir

Voz 1194 30:29 eso hoy no Aisha Simi Crack hoy hay química pero es que

Voz 0470 30:33 en la letra de la canción hasta has cambiado la la letra el otro día vamos a verlo a favor o Roy porque ahora vamos no no no ahora la cambiado señala otra el otro día no ponen límite nada eh joder que la gente que es lo que considera ahora vamos otro que si me habéis tildado de curso para cambiar vamos a quedar huraño claro porque lo que eres una puta mierda aunque auditada no no no sí gracias toma el club esto a con inalámbrico quise inversores cambiado nada vosotros os vais a tragar deliciosos deja que me ahí pero que borró Albert Rivera Iturra no de verdad te lo digo de verdad es la misma canción que señaló que algún retoque quieres que te dé la entro al piano por favor si lo introducen en la música

Voz 2 31:32 Emma email

Voz 1194 31:42 son tan tan tan tan tan tan tan tan

Voz 0470 31:46 tan tan tan tan tan

Voz 6 31:49 estoy contento no tiene ese micro también es útil Estados Unidos al piano

Voz 0470 31:57 por qué no no estará ni afinado ahora no sólo la tienen cuando viene James Ross

Voz 6 32:04 vaya presentación y que tiene el tío Miguel viviendo en cambio estoy enamorando

Voz 9 32:12 Vicky

Voz 0470 32:12 yo tocando el piano con la con la chaquetilla esa de Frodo que les regalamos

Voz 6 32:19 vale pero y ahí queda tiene ahí pedir a Koke que me suelte

Voz 0470 32:24 la sede de la canción para interpretar el tema

Voz 6 32:27 pero no seré el día de la radio pero no sé si te permite poner música me decía el otro día ya lo hicimos te acuerdas que Elvis Presley

Voz 1194 32:35 ya cantó una tu dinero sin música nombró

Voz 6 32:38 me con música déjame déjame esto esto ponerles hoja el facsímil déjame este martes al no te lo pido como a los coordinó un poco de un poco de software

Voz 0470 32:53 cójase así lo hemos puesto la cosa es arroz

Voz 6 32:55 que te ponen poniendo

Voz 0470 32:58 Nos están poniendo dar todo todo el auto el lote completo al pulpo tal Elvis canario look Ibra añadió que nunca lo había hecho

Voz 6 33:04 Agustí al al gafas de Gucci falsas usted

Voz 0470 33:07 las gafas lamentables

Voz 6 33:10 también ver había está él

Voz 0470 33:12 canario en el día de la radio entra

Voz 6 33:15 que ha puesto e la que parece el de la mosca quede

Voz 0470 33:17 el acceso no me gusta sólo admisibles

Voz 6 33:21 así es admisible por lo que yo de que Héctor toque la canción no cómo se llama eso infundido conjunta de nado un encadenados que que él

Voz 0470 33:32 me hagáis hay entro en cadena ni con la base yo interpreto la canción sólo sólo hace dos veces eso ya pone acoge la canción la base mal de plata

Voz 6 33:43 han tenido que hay gente en la moqueta o si se te da bien primero en la prueba yo debía sentar en éxito de de atender que Igor

Voz 10 33:53 pues bien

Voz 0470 33:56 aquí un Baby atrás incluso en ese país de cuerpo completo iba bien dónde estabas fuera

Voz 10 34:05 tengo que entrar en esa una como Elvis

Voz 0470 34:10 ay ay ay ay ay ay estas fiestas uno va pardas

Voz 6 34:16 te marcan muchos huevos e Nacho se han cuidado no no

Voz 11 34:20 a ver

Voz 5 34:22 el canario el día de la radio

Voz 6 34:25 gracias a mis compañeros Héctor de Miguel y David Broncano matiz siempre por darme esta oportunidad

Voz 5 34:35 señoras y señores llamo Elvis la casualidad de que soy el horario canario cuando la gente lo también ha cambiado la letra no ha cambiado nada canario era lo único que los avasallar obtenían para sentir un poquito de Justicia ida libertad operario en el día de la radio va cantante Vita para lo mejor algunos entraron por en algunas cosas nos faltaba

Voz 0470 35:31 cambiaba cambiar

Voz 5 35:32 y aún así le veces nuestro Sol él es un moderno nota entre tuve a ti te sonríe todo los darte las gracias por de demagogo razón hoy del jazz Espido Freire y salud viva el Rey viva el otro día cuando detrás aquí mis compañeros quisieron tumbar el pollito Arquelao aún sin siempre estuviste ahí pero tiene peor pero eso pero muchos viven entre que me apoya basó soltura

Voz 12 37:24 el baile luego fue el ya es lo mejor nota estoy quita quita la música creo que acaban

Voz 0470 37:55 cuánto tiempo llevamos el reto con las manos

Voz 12 38:00 hay ocho la hace el baile final el baile también el baile yo creo que podían el sur sólo con baile sin música le quitan la música Koke

Voz 5 38:17 sólo así que baile sin música como final de programa no no pares no parece Nacho un fundido a negro

Voz 0470 38:29 vale vale lo intentamos Beato un fundido en negro