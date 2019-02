Iñaki Gabilondo: "El mayor desafío al que se enfrenta la radio es lograr acomodarse a los cambios de la sociedad"

Voz 1491 00:00 Iñaki Gabilondo buenos días hola muy buenos Dios Iñaki tú llevas cincuenta y seis años trabajando en la radio que queda de esa radio de cuando empezaste en la radio de ahora

Voz 0789 00:11 lo mismo que queda de la España en la que yo empezaba la España de hoy no puede en modo alguno

Voz 1 00:17 no

Voz 0789 00:18 establecerse ni siquiera una una comparación es otro universo otro mundo otra cosa como la radio siempre vive pegada a la sociedad pues la radio de ahora no se parece nada la radio entonces como la España se parecen a España entonces el rasgo que marca de una manera más aguda diferencia es la libertad que no teníamos y que tenemos la libertad que no tener la radio y que ahora tiene

Voz 2 00:41 Iñaki cuántas veces dirías que que has oído eso de que la radio iba a desaparecer

Voz 0789 00:46 bueno muchas de general a la gente le encanta hacer pronósticos de este estilo no el teatro también se está muriendo

Voz 1955 00:52 no desde que yo me acuerdo el la radio siempre está muriendo cuando llegó la la radio era la prensa a la que se iba a morir cuando llegó el vídeo se va a poner la radio luego llegó la tele ideólogo

Voz 0789 01:04 da todo el mundo está tratando siempre de imaginar que las cosas se producen por liquidación de lo anterior y casi nunca es así casi siempre se produce o una acumulación o una adaptación pero sí he oído muchas veces lo de la radio se va a morir pero es verdad que desde hace bastante llano eh

Voz 1491 01:21 entonces podemos decir que no a radio no no está en peligro de extinción

Voz 0789 01:25 no va no va a morir como no va a morir la sociedad es que la nadie está pegada a la sociedad la radio es una respiración acomodada la respiración de la sociedad cambiará la estructura empresarial que sostenga una radio cambiarán las formas cambiar la tecnología cambiará las herramientas la juguetería con lo que haremos la radio pero la red eso de se mantendrá con seguridad yo creo que de todos los medios de comunicación todos los cuales están viviendo y seguirán viviendo sacudidas muy grandes que también el que tiene más claro a mi juicio el futuro es la la radio

Voz 1491 01:58 bueno ese tranquilizador que poca dirías que ha sido la mejor la de máximo esplendor para la radio

Voz 0789 02:05 ha habido varias épocas de máximo esplendor en la radio antes de hay una raya hasta que se pudo hacer información e ir desde que se pudo hacer información antes la radio era un técnico brillantísimo pero que no tenía información era un medio amputado a solamente Radio Nacional de España daba la información había que conectar a las dos y media de la tarde a las diez de la noche todas las emisoras de España ellos daban la única información pese podía bar el resto eran pues concursos novelas reportajes y programas pequeños locales deportes música era un maravilloso técnico olor amputado ahí se vivieron etapas de enorme esplendor la radio amputada vivió etapas de gran esplendor la Gran Vía se colapsa colapsada cuando salía los actores del redactor ese colapsada como luego no se ha conocido la popularidad que tenía los programas de radio era

Voz 1 02:56 pues

Voz 0789 02:57 es la máxima la máxima que puede haber tenido los programas máximos de televisión épocas de esplendor posteriores muchas también pero de otro tipo de esplendor Llano un esplendor como aquel otro tipo de esplendor o tuvo un éxito de reconocimiento máximo el veintitrés de febrero por ejemplo se vivieron luego muchos momentos en los que la radio adquirió pues son un gran nivel pasó sobre todo algo muy importante que pasó la radio a disfrutar de un reconocimiento que antes no tuvo era inmensamente popular pero no tenía repercusión política porque no tenía información luego pasó de pronto

Voz 3 03:33 en muy poco tiempo a seguir tenía

Voz 0789 03:35 todo calor popular pero además haber ganado muchísima influencia en la sociedad influencia política no y entonces como digo se vivieron momentos estelares pero de otro color lo estelar ya no tenía el carácter que tenían pues los acontecimientos de la radio donde pasó cuando no había televisión por ejemplo iban los grandes programas las grandes vedettes de la de la radio de Henin laxantes

Voz 2 03:58 seis y mirando de nuevo al futuro que retos crees que tenemos por delante

Voz 0789 04:03 la radio creo que se enfrenta siempre aún único recto siempre idéntico acomodarse al paso de la sociedad acertar con la distancia exacta para estar piel con piel con la sociedad ahora la le están desafiando muchas cosas de tipo tecnológico las novedades de tipo tecnológico hacen que para empezar los oyentes senos estén perdiendo no sabemos dónde están esto me recuerda la época en la que surgió el transistor cuando el aparato de radio era un aparato entronizado en las casas como inmueble en todas las redes agrupada en torno a ese mueble para oír la radio se vivió un tiempo de pánico cuando como consecuencia del transistor el oyente empezó a irse de aquí para allá dejaba estar identificado y localizado como estaba de pronto aquello se descubrió que habría un inmenso universo por ejemplo de la radio en el coche que antes era inimaginable se iban pero durante un tiempo anduviera buscando a oyente porque no sabemos por dónde andaba ya no estaba quieto ahora con su transistor se iba donde le diera la gana ahora estamos viviendo otro de estos cambios pero continuado por mil cuando con las nuevas tecnologías encontramos a oyentes que ya no están donde estaban que los hemos perdido que ya no los oyen por donde no solían que nos oyen por otro sitio y que están moviéndose de aquí para allá entonces como siempre la dificultad de la radio es tratar de acercarse a ese cambio social ahora es especialmente delicado difícil porque el cambio está produciendo a una velocidad muy superior a la que nunca antes había vivido y además de una forma pues muy dispersa no como si hubiera habido un rompan filas Gerena pero es es el es lo de siempre como digo la radio es un medio como digo es una especie de segundo corazones otro tic tac es un reloj que va viviendo al paso de de la gente se trata sencillamente no perderle el paso

Voz 1491 05:51 bueno pues eso vamos a intentar Iñaki Gabilondo que enorme placer muchísimas gracias puede estar esta mañana con nosotros