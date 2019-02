100 Yardas - Nace una nueva liga: la AAF (Programa 150)

Voz 2 00:00 el fútbol americano

Voz 3 00:37 qué tal estáis bien yardas bienvenido

Voz 1025 00:40 los una semana más al mundo del fútbol americano oye un montón de cosas a compartir a hablar en esta postemporada ya sabéis que tenéis dos canales diré estos para escuchar todo lo que pasa este a través del podcast en dónde estaremos semana semana y no vamos a parar hasta el verano y el otro a través de cien yardas punto com a través del canal de Youtube dónde os contaremos muchas cosas y voy a decir algo de todo lo que vamos a hablar hoy hoy vamos a hacer una Anpe Kim pequeña punto de lo que ha sido el arranque de la AFE para que me entendáis para darle título en inglés está el haga paralela de fútbol americano que ha surgido sin no conocéis hoy estaremos cuatro datos pero tantos al canal de Youtube porque os vamos a contar todo que por cierto me decía ayer que lo voy a saludar ahora mismo Iker sagas Chi que ya en la primera semana atendió más audiencia que la NBA con lo cual es para pensárselo este banco de pruebas que para mí es un banco de pruebas de la NFL señor Iker Sagarduy qué tal está hoy en Eibar amigo cómo estás sin en Radio Eibar

Voz 1414 01:48 estoy celebrando el Día Internacional de la radio felicidades a todos y me encanta compartirlo con vosotros que que para mí ya sabe que es muy especial a la radio claro que me ha tocado venía hacer algo por temas de radio a a una de las emisoras de la Cadena SER que más solera atienda tiene de las más chiquitita Mari y aquí estoy he y efectivamente vaya adaptando eh un punto porcentual más una Liga ve como la Alliance de fútbol americano que no un partido cualquiera de máxima audiencia en F uno NBA que un Houston Oklahoma les superó la Alliance ahora que dos cientos cuatro días y sus respectivas noches para que empiece la NFL pues mira aunque ya tenemos hallazgo

Voz 1025 02:32 madre mía pues de de eso vamos a tener que hablar insisto tendremos que es situarla fotografías sobre todo por también lo que ya explicaremos Pérez es un campo de pruebas para la NFL brutal no no hay que como Oberta en prórroga cambiada de sistema ojo porque cosas de éstas a lo mejor las vemos

Voz 4 02:53 futuro no muy lejano en él

Voz 1025 02:56 la NFL pero de eso hablamos en unos instantes está por ahí Rubén también hoy Le tengo al otro lado de la línea hola Rubén que te has apuntado otra bombardeado cómo estás hola qué tal

Voz 1610 03:06 al me me gusta estar aquí os gusta tengo a sufrir como estaba sólo mandarlos si nada iría en la radio pues qué mejor que yo que que nada bien para ganar

Voz 5 03:19 sí señor ahí está yo Barcelona pues el día la radio cual felicito a todos los que apoyamos con nuestro granito de arena voy a voy a sacar mi nuevo mantra nuevo adiós que eso funciona es saca un nuevo mantra

Voz 4 03:34 pero ello a la pala o qué

Voz 5 03:37 sí así Antonio Brown Bierzo más San Francisco M

Voz 1025 03:42 a tan patético es el nuevo Man

Voz 4 03:51 madre mía madre mía

Voz 1414 03:53 sabes que probablemente es el mejor receptor de la N

Voz 4 03:56 L y os lleváis al que ha acogido

Voz 1414 03:58 hemos años el mejor sexy poca broma

Voz 1025 04:01 poca broma macabra

Voz 5 04:04 venga bueno vale

Voz 1025 04:06 cosas para hoy vamos a ser súper originales si vais a escuchar un montón de música toda referente al mundo de la radio en sido muy original me ha un golpe en la mesilla de noche y me ha parecido que está tontería pues mira la podíamos hacer en fin yardas espero que os gusten los temas y la otra en nada se incorporan incorpora que Garay en Nava empezamos a analizar dar todas las noticias que se han producido durante la semana en cien yardas y que ató resultados dos tenemos pero he mantenido sólo está canción dentro de las no de radio porque vamos a hablar de que anima Jan de la irrupción de caeremos Rey de lo que os comentaba de la AF o Iker como la vamos a llamarla la españolizar mostrando qué hacemos con esto

Voz 1414 05:01 yo le llamaría al Ajax

Voz 1025 05:04 María Alliance y a partir de ahora es unificar criterios en directo sea si se llama a partir de ahora la llamamos Alliance casi todo el mundo nos entenderá

Voz 4 05:12 yo diría pues habrá dañan a partir de hoy

Voz 1025 05:15 un dos tres ha aprobado ya hablaremos de de un chaval al que por cierto entre otros los fins Le quieren de cuota Truan que juegan los Under sí que es un una de esas apuestas que vamos a ver porque puede ser una de las apuestas de futuro en fin que que vamos a hablar de qué pasa con los Riders haber donde Juan finalmente cara dicen que sí moda anual a Bamako Arizona porque no quieren ni ver la franquicia bueno la la franquicia hasta sin cabeza sí de cagada tras cagada ya lo tenemos que hablar de las franquicias por cierto un abrazo muy fuerte a todos los que nos han estado comentando cosas a través de cien yardas el Twitter de la cuenta de por ejemplo los comentarios que hicimos de los RAM de de las idas y venidas de de lugar de casa todo todo eso sólo una puntualización nosotros hablábamos de ello sí eso desangelada vago dejaba sin alma al equipo todo eso pasa por la dirección del dueño el dueño del propietario Tomás esas decisiones porque cree que a dónde van a ir mejor negocio sí si no no hay más entonces por eso ahora el propietario de los Chargers está dudando si siguen los Ángeles y se vuelve a San Diego Halo algo habrá funcionado este año no

Voz 1414 06:34 a eso no hay que darle más vueltas el propietario es propietario con con todo lo que ello implica para él es un negocio doce saca más dinero lleva al equipo hay algunos que pueden tirar más que una cuestión de la patata ya hay otros que miran la pela

Voz 5 06:49 ahí tres cuatro equipos que yo diría que de verdadera alma que yo difícilmente les vería en otro sitio

Voz 1414 06:55 que es imposible que Green

Voz 1610 06:57 bellos mueren otros exactamente pero tenía

Voz 5 07:01 ya dos tres cuatro me lo del resto orinar

Voz 4 07:06 no no no no no por eso

Voz 1025 07:08 está ya Andreas dando ni que la tenemos hoy perdido en las montañas hola en qué tal alta

Voz 1610 07:14 hola qué tal muy relajadita la verdad como te gusta darnos envidia no no lo sé no

Voz 7 07:26 a ver yo qué sé yo lo vi yo lo yo lo mismo

Voz 1610 07:30 no hacemos dura pero bueno aquí una jornada maravillosa La Pinilla

Voz 4 07:43 esquiando

Voz 1610 07:46 gente porque yo no me mira

Voz 5 07:48 aprovechando un poco me dejáis un un dos minutos de comunidades súper ha sido coñazo igual volver otra vez a Luis

Voz 4 07:56 pero si perdonas no

Voz 6 07:59 yo estaba escuchando hablar desde el tema de la franquicia

Voz 8 08:01 se se zanja o no

Voz 1025 08:04 no no no era era presenta ahora vamos

Voz 4 08:07 con ello se quiere entonces el primer tema habla Luis y boicot no era

Voz 5 08:11 nos metemos minutillos de de cuya en cuanto al tema del partido la Super Bowl y todo esto si fue un buen partido malo vale nada tampoco devolverá al programa eh que ya lo hicimos pero yo quería al margen de ella al gustos de unos otros que esto va va quedado allí hizo una encuesta de estas que sólo hace periódicamente Ícaro igual igual si casi mil mil personas acudieron y quedó en un cincuenta y uno cuarenta y nueve vale

Voz 4 08:39 ya veis bueno pues además apretado Small

Voz 5 08:41 apretado que ha habido vale pero pero yo creo que al margen de que precisamente si me gustara esos solos con nosotros intentamos hacer un programa que abandera se sume a gente a la NFL ya me diréis ostras pero con ese partido no se suma no no con ese partido yo creo que se quedan que deberían quedarse porque es porque es lo bonito de los que sabemos un poco de esto sabemos que que lo bonito es el lo que ocurre en el Press NAP lo que ocurre en el poses NAP todo eso que vale ese pañuelo amarillo el porqué debaten los árbitros en la banda hoy este tercer Down creo que eso lo van a jugar este cuarto Damm iban a chuta global alejar porque quieren en territorio si la gente que no entiende empieza a conocer todas eh estas cosas yo estoy convencido que se quedan en esto no irán sólo haber una Super Bowl no irán sólo a a un partido lo de de de playoffs este yo creo que es el trabajo que tenemos que hacer no te ya no te digo alentar en formaciones en cosas mucho más complicadas pero que la gente disfrute y pueda hacer sus cábalas de lo que hará o lo que supone que va a hacer el otro equipo y tal en base a la situación que está yo simplemente quería apuntar esto yo creo que sí que este partido no sirve para intentar sumar a esa gente a que se queden no que aparezcan en Super Bowl o o ya está ya está ahí ni Intermoney

Voz 3 10:05 esa es la sacas nada

Voz 4 10:07 con la frase y John así que ahora seamos muy ambiente no vaya a empezar con la música de radio venga vamos

Voz 2 10:15 el fútbol americano

Voz 3 10:58 lógicamente tenía que abrir esto con el Rey dio que porque si no

Voz 1025 11:02 no sería lo mismo bueno estamos hablando de franquicias y quería Andrea empezara a apuntar cosas todo a raíz de los comentarios que nos han ido llegando en positivo y en que no están de acuerdo con nosotros como siempre

Voz 1414 11:14 cuéntame Andrés empezar por lo que yo Lights o por eso

Voz 1610 11:17 o aprovechando lo que todo debe sí lo hizo remontar ese tema

Voz 4 11:21 un y remata ahí sigue como quieras lo

Voz 1610 11:24 de los de Luis ni siquiera rematar

Voz 4 11:27 el remate y solamente querían querían

Voz 6 11:29 atizar una cosa porque creo que sí se han desatado un debate interesante faltaría más factores lo un poco mezclando dos dos dos conceptos completamente diferentes es decir yo la semana pasada cuando hemos hablado de esto no es que me estaba diciendo que este partido había sido la es decir una cosa es un partido entretenido y otra cosa es un partido que puede ser interesante a mí ese partido me ha parecido muy interesante le motiva Do it podría seguir motivando lo sea con mil razones más no dicho esto no respeta absolutamente que uno puede haberse aburrido con este partido a mí personalmente me han pretendido lo cual creo que hago lo que tengo absolutamente derecho y hay otros cuantos millones de personas que han disfrutar de este partido no no no no es cuestión de decir que quién no lo ha entendido que no entiendo no entiendo yo siempre me he dicho hombre a mí no me ha parecido un partido aburrido incluso me ha parecido aburridos desde ahí no me quita nadie y tampoco creo que es cuestión de esa

Voz 1610 12:40 vale no creo que nadie pueda aquí

Voz 6 12:43 nadie puede pontífice Art en decidir si es

Voz 1610 12:46 bueno sí es mal a uno le gusta uno les gusta gusta lo mismo la paella

Voz 1414 12:52 claro es que a juego

Voz 1025 12:55 no no me no me vale a mí me gusta

Voz 4 12:58 ya pero por su puesto

Voz 1610 13:01 es decir que engloba muchas cosas no

Voz 4 13:06 estoy de acuerdo

Voz 1610 13:08 a veces se confunde los conceptos yo rendirse oye yo mismo te has convertido más en el cincuenta

Voz 6 13:15 ahí uno cuarenta y ocho cuánto nos cinco

Voz 1610 13:17 cuenta con cincuenta no me acuerdo cincuenta y uno cincuenta gracias chicas pues claro que uno siempre tiene más ahora de ahí a decir que este partido ha sido una porquería pues para mí no pero

Voz 4 13:29 vale que vuelva a repetirse yo creo que iraquí

Voz 6 13:31 nadie puede pontificar es decir enseñar la verdad absoluta porque la verdad no la tiene nadie esa menos a de menos bueno da igual quién tenga porque además ha habido muchísima gente que has dicho yo puedo entender mira a mí me preguntaban padres de de de bueno en el entrenamiento de mi hija bueno para el partido que bueno hombre eminentemente a un partido muy táctico digo si no lo has visto pues este directamente al último cuarto eso es normal porque has gente que veo una acepta la Angola en el G

Voz 1414 14:05 eso es

Voz 6 14:06 ahora yo puedo hablar de otras cosas Cobo con otra gente ligada listo te has fijado es lo que han hecho aquí el carnet

Voz 5 14:12 sí claro pero conseguimos esa ya cincuenta

Voz 6 14:15 a agarrarse a un clavo ardiendo como he escuchado diciendo que tampoco han hecho mucho las defensas porque lo que han fallado haciendo el ataque pues entonces perdóname no sabemos de lo que estamos hablando esa pero no porque lo digo yo portarán dicho entrenadores porque le han dicho muchísima gente casi una obra

Voz 1610 14:31 arte una de de la defensa que los que Andrea pero es que tiene este has tres puntos por algo será Andrea sí pero pero

Voz 5 14:39 tú no crees que si conseguimos hacer que la gente entienda lo que ocurre en torno a esos tres cuatro cinco segundos eso sí conseguimos eso

Voz 1610 14:51 tú y yo estamos en la misma línea yo estoy de acuerdo

Voz 4 14:54 me voy a Iker no sé si querrá decir algo Rubén y me voy al otro tema es que sin solo

Voz 6 15:02 no me dejas también no no asistiera a acaparar pero otra cosa antes de que eso nos vaya al tema perdonadme un un apunte pero la

Voz 8 15:11 estaba viendo el vídeo que del otro día

Voz 6 15:14 esta es una crítica es una es una opinión mía que que en otra vez no yo no quiero pontificar nada pero no se puede

Voz 11 15:21 a pesar de no es una

Voz 6 15:25 una respuesta a

Voz 11 15:27 a la calidad en la audiencia

Voz 6 15:30 porque entonces estaremos entonces queremos decir

Voz 1610 15:32 no claro eso no son programa casposo

Voz 6 15:37 de de cotilleo es mejor que un documental del National Geographic pues no hombre

Voz 1025 15:43 bueno para ti no yo no pero ojo porque estás dando la vuelta a tu tortilla también para Ali

Voz 1610 15:49 no no no estoy

Voz 1025 15:52 digo hay ahí un que ha no te voy a aguantar que hay viendo

Voz 4 15:56 hay una persona yo te estoy diciendo que hay una persona que no soy yo que se ve todas las tardes su programa de cotilleo porque eso cree que es lo mejor del mundo no

Voz 6 16:04 pero si yo me parece estupendo fantástico se fió

Voz 4 16:08 que hable yo esto esto

Voz 6 16:11 nos hable de un campamento de verano de de preadolescentes si le tengo que poner una peli de ponga Aterriza como puedas no le pongo una película que se van a aburrir prominente mete

Voz 1610 16:22 eh no no sé pero para eso es verdad que Texas es semana como ostras ya a mí también me que me hizo mi Emery

Voz 6 16:33 teme a Río a ver si me entiende ahora simplemente no estoy diciendo yo no estoy diciendo que es mejor que siempre me digo que la el mero dato de audiencia no puede determinar algo sea ahora

Voz 1610 16:46 bueno yo siento más entretenido pues evidentemente ha sido

Voz 6 16:49 más entretenido tiene confianza

Voz 4 16:51 bueno para para para que corte aquí porque claro estamos dándole la vuelta lo mismo no vamos a estar de acuerdo nunca nada caro las audiencias marca lo que marca de Andrea no puede ser que me digas blanco y verde en la

Voz 1025 17:05 misma frase

Voz 4 17:05 por qué no no es que es así

Voz 1610 17:09 ciencia marca la Audiencia los cargos

Voz 4 17:11 todo Estados Unidos no lo creo que todos

Voz 6 17:15 pero pero que tiene que ver esto cohesión

Voz 4 17:17 ha sido en el partido a mí para ti no entonces para sí

Voz 1610 17:24 esto hará un montón de la audiencia

Voz 4 17:26 y para un montón de audiencia de Estados Unidos y tú me ves no pero eso no lo puede marcar la audiencia pero es que lo marca no es que esto puede marcar la publicidad pero es que han perdido más de cien ingresos

Voz 1610 17:38 es lo que te decía al principio de todo esto eh pues es ya le pero sí muy romántico en los coches

Voz 4 17:48 es verdad que sí

Voz 6 17:51 no que una cosa es que pueda ser cosa asientos restantes técnicas y otra cosa que sea más entretenido otro partido y punto yo respeto la opinión de todos

Voz 4 17:59 yo la tuya te estoy diciendo que yo quería

Voz 1610 18:02 la muy bien pienso que necesariamente

Voz 6 18:05 la Audiencia marca la calidad

Voz 1610 18:08 pues eso menos comercial

Voz 1025 18:11 no no no no no no no no al no la Audiencia marca lo que va al aire si la Super Bowl el año que viene da un uno por ciento el siguiente año no va a estar en televisión

Voz 1610 18:23 pero no está muerto pero no realidad coño esto pero es que tuve siendo una tele que no va a poder oral por audiencia pero vamos a ver estoy disiente

Voz 6 18:35 yo os estamos hablando del deporte de las dos

Voz 4 18:37 cosas es que tú no

Voz 6 18:40 no no perdona del momento que bueno verificar el pesquero sido se está hablando de deporte sin calar de transmisión el Augusta no ha sido Televisión S

Voz 1610 18:48 hablo de televisión mira gente ya pero la realidad está montado trama de la tabla

Voz 4 18:53 claro que vaya que no te vayas que tenemos donde te venga va vota no sé si quería rematar a alguien

Voz 1610 19:02 que podría toda la vida pero no hablamos de cosas diferentes es inútil osea estamos hablando

Voz 6 19:07 dos temas diferentes pero a tu pregunta

Voz 4 19:10 no no tengo algo en la misma saca hazme caso algo que no claro si no

Voz 1414 19:16 para rematar pues muy muy rápido por estar número uno y lo más importante la culpa de todo esto la tiene Rubén Ibeas puesto el tuit que viario

Voz 13 19:29 Rubén basta vive allí incendiarios que te vea que estoy de broma porque ya a los dos pobres a callada el duro pero la culpa es de esta está muy claro está Rubén hoy hemos escuchado no sabía somos somos Larra ritos

Voz 4 19:57 Iker Iker ya ha dado los vuelos ya estás tan bueno a alguien

Voz 1414 20:02 no tengo claro uno la culpa ese Rubén y dos hasta aquí como ya puso de los tuit si en realidad es lo que ha dicho Andrea aquí no existe una verdad absoluta y nadie la tienen claro si te gusta realmente todos estamos un poco de acuerdo yo yo estuve con el partido y eso que soy de los que defienden que no es muy bueno y Andrea ya lo ha hecho el habito partidos mejores defendiendo que este partido le ha gustado si es que realmente la verdad ese en el medio entre nosotros claro

Voz 4 20:31 muy bien dicho lo dicho Rubén quieres decir algo por alusiones os me voy a a las franquicias

Voz 1414 20:37 yo estoy me da lo que ha dicho Andrea no

Voz 1610 20:40 el partido tiene cosas muy interesantes

Voz 14 20:42 más allá de que te va a gustar más partido tiene cosas que son

Voz 1414 20:45 en alucinantes estoy total no

Voz 3 20:48 es amable lo tiene

Voz 1610 20:53 Solari no las novelas diga sin es

Voz 6 20:56 claro eh

Voz 1610 20:58 la vuelta cerraron quiero cerrar

Voz 4 21:00 Rubén es también que tú eres muy raro muy raro

Voz 1025 21:04 pero nada

Voz 4 21:05 ah sí que venga cambiamos la página los vamos otra historia vale

Voz 2 21:11 cien yardas

Voz 15 21:16 tanto el niño en cuestión entendiendo comentó

Voz 1025 21:30 bueno pues seguimos y a vamos de las franquicias precisamente porque hablábamos la semana pasada de que sabía había quedado un poco desangelada probablemente el equipo de los Rame pero que esas decisiones en no son precisamente decisiones cualquiera son decisiones del propietario que están vinculadas al Din pero algo que no se puede separar en este caso tampoco lo mismo que está pasando ahora mismo con los Reynders porque Riders en no se sabe dónde van a ir Iván querían jugar en San Francisco San Francisco les han dicho que ni de coña Esto es como si mañana el déjame poner un ejemplo

Voz 4 22:04 lo bestia por el español quiere jugar en el campo del Barcelona

Voz 1025 22:06 o el Atlético de Madrid en el campo el Real Madrid o al revés

Voz 4 22:09 es curioso

Voz 6 22:10 T lo que ejerce el derecho que ejerza el territorio de San Francisco pero sí que les dejaríamos compartir su estadio Elton traslada

Voz 4 22:18 ya ya pero en Santa Clara parece ser que la cosa no está clara entonces

Voz 6 22:23 al final al final acabarán en Auckland extranjero donante

Voz 1414 22:28 la realidad es que bueno para para contar todas las noticias

Voz 4 22:32 si es que efectivamente Iván

Voz 1414 22:35 la la la opción de de San Francisco después de que se quejaron el alcalde de San Francisco después efectivamente lo tiran ese derecho sobre el territorio Santa Clara recordamos que esta fuera pero San Francisco no claro como a ellos les ha salido mal las cuentas y el estadio de Las Vegas no está listo ahora parece que las dos posibilidades son lado busca son Arizona Alabama Birmingham por cierto

Voz 4 23:00 venga a Alabama por cierto que es donde jugaban te acuerdas Andrea el equipo de los Wayne Fire durante la liga mundial que no lo los perdón si no eran bien Unión fallando me acabamos bien sí sí sí sí el de ahora juega venga

Voz 1414 23:18 Iron de la Alliance efectivamente cierto es uno de los equipos que mejor esta calle todo esto

Voz 16 23:23 porque si lo hubo equipo de la de la vida

Voz 6 23:25 pues sí

Voz 1610 23:28 la verdad es que quiera edición de sí sí sí

Voz 4 23:31 no es una ciudad que no tiene desafortunadamente esa es la historia claro pero ahí está pero yo no sé si veis a los a los Riders de verdad moviéndose a ese sitio yo no sé si si tienes tienen que salir del paro

Voz 6 23:44 sobre todo para ellos es una cosa absolutamente temporal tiene que salir del paso y buscar un campo donde jugar que le ya se ganó Las Vegas ahí

Voz 5 23:57 una pena un equipo con esta tradición con esto

Voz 6 24:01 pero con eso ver también ahí personal me pero yo creo que también hay conceptos que no es que mueven los equipos por por capricho eh esas son programas estadio detrás Andy los vuelos chárter te por un problema cuando al estadio porque evidentemente alarga consideran que no es Angeles es más rentable por mucho que ahora este no es nuestro aliento es que niño por mucho que pero evidentemente Le pero es que aún queriendo no hubieran podido que gano en San Diego porque llevaban año sí año provea estadio siempre con esa amenaza de tener que marcharse de allí y al final se ha marchado pero que de todas formas aquí no es cuestión de la NFL

Voz 17 24:41 son los treinta y dos socios y hombre uno quiere su equipo lo propones hay un hay un consejo de administración digamos que luego al final decide si si lo requisitos son los que consideraran oportuno semana otro lado se pueden equivocarse oye no hay que olvidar que te estaban en Los Angeles jazz Vito franquicia muchas veces la gente es decir que no hay equipos de los bonos

Voz 6 25:03 porque él es que había querido marchar ahora vuelven pues no puede tampoco también tenido que no es una tragedia como parece todo porque sino ahora o Laurence más que cualquier otro cien si queremos llevarles en Palo la de toda la vida son más los avances los Angeles que no los de san Louis

Voz 1610 25:24 no no no totalmente totalmente en Los Ángeles

Voz 6 25:27 llevaban desde el cuarenta y seis no el

Voz 1610 25:30 no no de ahí el cuarenta y seis

Voz 6 25:33 a cuatro han ganado dos campeonatos antes a la fusión con las esa Eric lo sabe esa época la juzgarle en Los Ángeles no

Voz 4 25:41 todo totalmente Illa ciudad no les fueran a San Luis

Voz 1025 25:45 es que eso también ha pasado y ahora tienen que volverá

Voz 4 25:48 a Ana confiando estoy seguro pero bueno

Voz 1610 25:50 cosa porque no sé si usted estos ahí miles no ha pasado nada no sé nada

Voz 6 25:55 a nada no los los Colts lo Baltimore Colts

Voz 17 25:59 era un equipo que de cómo se va a ir al tema pues se ha ido me ha pasado nada

Voz 1610 26:04 bueno pues

Voz 17 26:07 ha han cambiado el nombre Igor han vuelto a construir clima pero no hay que olvidar se queda que echarlo red mencionados Brines hice amigos de Cleveland

Voz 4 26:17 sí claro pero no pasa nada

Voz 5 26:19 el equipo se han ido de Houston

Voz 4 26:22 yo hará voto Texas ahora están ahí pero bueno a ver Rubén qué piensas del tema franquicia así luego Iker y luego Jones

Voz 14 26:31 eso sí al final termina siendo propietarios tienen de una franquicia los que deciden lo que hacer con su dinero no

Voz 1414 26:37 lo más

Voz 14 26:37 no es que no hay que darle muchas más vueltas o es tener el componente Fano el componente de la aficionado que que no quiere que su equipo se vaya de su ciudad pero es la NFL es una Liga que genera dinero y que pero que lo que quiere es cuando es como un equipo así es ganar dinero sí que yo lo veo comprensible hombre puedes fastidiar más o menos porque Auckland leídas que él también se fueron a Los Angeles antes de devolver Auckland eh pues a un equipo que que es querido allí pero oye esto no que lo que marca el negocio lo que marca la NFL y como dices Andrea no hay una reunión de propietarios todos están de acuerdo pues poco más se puede hacer lo de cambiarlo e ir a jugar a otro sitio antes del dos mil de dos mil veinte a a Las Vegas yo es que lo veo sumamente difícil porque se les echa el tiempo encima y tienen que tener un campo un campo de juego hay unas instalaciones para poder entrenar en los en los Utiel

Voz 1414 27:32 va a ser dentro de poquito entonces yo

Voz 14 27:34 también lo veo lo veo difícil

Voz 6 27:37 sí sí Auckland supeditado que llegan a un acuerdo pero bueno que que lo tenían difícil antes pero bueno al final por el bien de todos pues bueno lo que dice Rubén un momento que la excelencia la Liga enzimas a parece que está muy lejos pero no lo está

Voz 4 27:55 dime Sagasta por por por

Voz 1414 27:58 a rematar un poco el argumento que antes utilizaban Luis sí que hay ciertas franquicias es que no nos podemos imaginar de ninguna manera en otros sitios no yo claro a pesar de haberse movido a a Los Ángeles yo creo que todos identificamos a los Riders con Auckland no con el tipo de afición que hayan allí en en la ciudad de Oakland a mí me he he visto ricamente son de ahí sí que efectivamente no tengo genera safena que pase esto con lo llama escenas todavía proclama que pierden prácticamente el mismo año a los Riders y a los campeones de la NBA que te a San Francisco

Voz 4 28:35 lo que hay chico pero funciona hacia el mercado

Voz 1414 28:38 tal es el del estadio o sea el estadio más antiguo de la NBA ese logra Coll estadio de los de los raíles también se ha quedado viejo el problema es que les pedían renovarse no ha podido

Voz 5 28:49 ya ya me Jones que no cambia Paqui cambia cambia directo poco más que decir poco más de que sí entiendo perfectamente que son negocios empresarios que mueven el tema pero dependiendo dos ciudades que dio que hasta las propias ciudades las instituciones las instituciones de allí de las entidades deberían hacer algo más también dependiendo eh algunas para para para evitar no en en pro de sus aficionados al final no todo esto

Voz 1610 29:20 hay que poner eh debería no debería decir algo

Voz 5 29:23 Mas también eso es sea cuando

Voz 6 29:26 no siempre igual sabes depende de lo que estamos hablando si estamos hablando de lo que hay de verdad que es una empresa

Voz 5 29:32 no sé si es business esto también claro

Voz 6 29:34 a priori queremos ver pues

Voz 5 29:37 mira sí sí totalmente

Voz 6 29:39 tiene volcarse más económicamente por lo que sea porque es bueno para la ciudad lo hace sin no no si no puede el propietario semana te igual que

Voz 1610 29:49 le interesa mantener ahí

Voz 6 29:51 las fuentes dan trabajo

Voz 5 29:55 no en este tema Eloy pero cuando se trata de de de las emociones de los ciudadanos que estoy hablando un equipo muy arraigado eh que quizás algunos no lo estén tanto pero un equipo muy arraigado yo estoy convencido que que que que que los políticos de aquella ciudad al lo que sea para que eso no ocurra hacerlo

Voz 1414 30:13 que no se reúnen para chantajear y que les hagan de sabios nuevos

Voz 6 30:18 no si al final hay quién manda es un inversor que entiendo millones y millones de dólares es un negocio que tú tienes que darle motivos muy muy golosos para tiene

Voz 1610 30:30 claro de marcharse para que se quede

Voz 6 30:33 ofrece largo me va a menos que no sea aún un mecenas que diez centavos yo lo hago por la ciudad

Voz 1610 30:38 no o por qué os creéis que el estadio de Atlanta Georgia Dome ahora es Mercedes

Voz 4 30:43 qué va hacer claro porque bueno eso bueno

Voz 1610 30:46 no se sabe no te la UEFA

Voz 4 30:48 Juan Hard Rock Café de digo Penal al jarro que nadie se llame

Voz 6 30:52 en Buffalo probablemente el equipo se que esa prueba consistió romántico no porque pues ha ganado uno que dicen en mi pueblo iguales ya de mañana cambiar la idea del equipo tiene se lo lleva no bueno pues chico

Voz 4 31:07 vamos un montón de noticia que es que de verdad que no nos da el programa

Voz 2 31:11 escucha sí

Voz 3 31:33 por cierto es una de las noticias de la semana para

Voz 1025 31:36 al compartirla con vosotros y que cada uno de vosotros queridos oyentes no digo de la tropa el saque sus propias conclusiones en torno a esta historia que han Jan que se va a los Brawn querido Iker

Voz 18 31:49 vamos vamos a contar lo Baikal todavía tiene cosas pendientes no con con la justicia con la NFL parece que que le pueden caer aunque

Voz 1414 31:58 no esto no es una cifra oficial pero parece que es lo que están barajando entre diez y doce partidos la próxima temporada y aún así lo Cleveland Brown le han firmado un año de contrato por un billón de dólares lo que supone que en la siguiente temporada tienen derechos sobre él porque será agente libre restringido en cualquier caso podrían igual la así y quedárselo es curioso porque el general manager de de los Cleveland Brown por sí fue tendrá para para los Kansas City que os leo os traduzco muy muy rápido la declaración que hizo al al al ficharon jugado vamos a decir que algo así como sabemos que Karim Khan después de haber hecho una un extenso investigación merece una segunda oportunidad esto no quita que se tiene que hacer ciertos no tiene que comportar cierta manera para poder ser humillan embridar los pasos adecuados para ser un miembro activo de la organización de los Brawn es decir que quien confió en él al ficharle a pesar de los problemas que tuvo en la Universidad de Toledo

Voz 4 33:06 vuelve a darle una segunda oportunidad y los problemas que ha tenido estando en Kansas efectivamente esas cadenas fueron en Cleveland en Cleveland indio bueno no te

Voz 1414 33:16 de Cleveland

Voz 4 33:17 perdón exacto todo fue Belén pero son sólo una una puntualización más entorno a todo esto que tengáis en cuenta que seguramente le va a caer

Voz 1025 33:28 la sanción de partidos osea no va a empezar la tiempo

Voz 4 33:31 nada con los Brown no es más que probable

Voz 5 33:34 puso prácticamente seguro lo cual hace

Voz 6 33:37 sí si si miramos solamente al tema deportivo a la gestión a los Brands prácticamente les sale gratis porque has firmado un millón de dólares un año

Voz 4 33:46 qué al

Voz 6 33:47 pero a esa cantidad hay que quitarle la el prorrateo sea la parte proporcional y otros pueblos que no va a jugar con Bale salir lo que con lo que cobraría un jugador de la Lions más pocos si algo le va costar tres ciento mil dólares como muy

Voz 14 34:06 no no ni es

Voz 6 34:09 eso sí luego tienen los delitos sobre lo ha

Voz 1414 34:12 lo lo que han hecho es asegurarse sus derechos y efectivamente darles una segunda oportunidad si él cumple con lo que tiene que cumplir

Voz 4 34:18 pues vamos a ver si es así o no pues esa es la noticia pero no es la última la única y la última porque nos decía

Voz 1025 34:24 ya está bien querido Iker lo de Kyle Murray no

Voz 4 34:26 por fin Martín yo quería llegar al programa por el camino estáis Murray

Voz 1414 34:36 uno sino el gran protagonista de la semana ya sabíamos que había declarado para para el draft de la NFL pero la noticia es que esta semana hace hace apenas un día ha dicho que va a dedicarse exclusivamente todo su tiempo a ser la cuarta es que en la NFL que se olvida del béisbol renunciando recordó vamos a entorno cuatro coma cinco millones de dólares la próxima temporada para si sale en primera ronda eso sí sí sale en primera ronda tendrá asegurados entre cinco y veintidós millones así que claro pero parece que sale en la primera si sale en primera ronda será el primer jugador de la historia que sale en primera ronda en el draft de béisbol

Voz 4 35:15 sí en la puerta

Voz 1414 35:17 han sido elegidos en ambos otra pero ninguno en en primera ronda en ambas recordamos un jugador de metro setenta hecho

Voz 1025 35:24 sí sí que tiene su gracia quién quiere contarme algo de Murray quién quiere meterse en el charco

Voz 4 35:30 Nabih al aún no estamos si no pero si Rubén no André

Voz 1025 35:37 qué le dejaba un passing

Voz 5 35:39 ahí a Rubén que está hoy silencioso pero si si cada votación

Voz 1025 35:43 sí es verdad

Voz 14 35:47 no Borraes

Voz 1414 35:49 eh

Voz 14 35:50 técnicamente hablando y si dejamos a un lado el temas de peso y de idea altura que al final van a ser importantes en su elección un jugador que que ha jugado un gran nivel posiblemente el Prosper con con mayor talento destaca made quarterback que si es bien cierto no es como no nos vienen unos cuantos más como el último año que el fuego incluso hace dos años que que son titulares en la Liga muchos de ellos de los de los de primera ronda It's on quarterback que que han demostrado su valía Caler Murray es un jugador que es muy exclusivo por su por su

Voz 1414 36:22 la constitución física es lo que es capaz

Voz 14 36:25 de de evitar tácticas que utiliza sus piernas para seguir del porque para poder pasar es muy precisos un tratamiento pero siempre nos va a quedar esa duda de verlo profesionales y contra contra jugadores Fele que que si son más rápidos más fuertes que los la universidad y que puede de su longevidad ha debido a los contactos que pueda haber en la en la Liga puede estar un poco en entredicho además también tiene una manera de jugar en la que yo por lo menos viéndolo jugar analizando un poquito creo que muchos de sus patas

Voz 1414 36:52 es son predeterminados Press nada

Voz 14 36:55 vienen de de del Play Book no es capaz de de cambiar eso pues es dar la NFL actual con tantas variantes defensivas con esos cambios rotaciones que hay de los seis y demás sin ir más lejos las últimas Super Bowl puede tener algún problemilla pero es arriesgado yo yo creo que jugadores bueno tiene talento pero yo en la NFL creo que es un poco

Voz 1025 37:19 o si lo ves en algún equipo no lo voy de algún equipo no Rubén

Voz 5 37:23 ya te gustaría allí no

Voz 4 37:26 lo de mi equipo se habla mucho por eso ha dicho tener él y pienso

Voz 1414 37:30 con eso estoy con esto sucede y estoy completamente de acuerdo con que si yo no tengo una bola no tengo una bola de cristal para decir va a triunfar o no el talento lo bien que tiene problemas no sólo de alturas innobles físico pues también es que a mí

Voz 4 37:45 por qué es poca cosa a mí también me gusta mucho pero pero pero una cosa es la nueva y que te tira

Voz 1414 37:54 no te CERMI Noeno que haya triunfado ha sido Jaime Matas

Voz 4 37:57 por eso Hayman torpe yo tengo esa espina

Voz 1414 37:59 la clavada de Charlie gorros os acordáis

Voz 4 38:02 sí sí bueno van bien de lo se acabó

Voz 1414 38:04 cuando la NBA y que que pueden Hackman y podía haber acaba de Fele y me gustaría mucho que Kaymer Murray lo lo consiguiera y con esto termino es cierto que cuando hace seis meses decíamos Juan Carlos Murray podría ir a la NFL a mí muchos estos que reparten los carnés de quién sabe que no saben cómo va a jugar en la NFL luego parecía que iba a salir en las últimas rondas luego parecía que podía salir en la segunda a la tercera chicos basta con que un equipo se enamore del pase con con con con Miami

Voz 4 38:35 en Miami está por la labor eh Miami está por la labor de Historia salir muy arriba nos luego ya veremos a ver espera espera espera Jones y luego voy con

Voz 1025 38:49 no venga Luis

Voz 5 38:50 para mí es el perfil de de de de perfil diría yo entre comillas por decirlo de manera de de nuevo no jugadores físicos con gran movilidad no excesivamente altos niñez rígidos o jugadores de jugar solo en el Pocket que es el antiguo Kovac digamos la nueva era de Cuerva que estamos viendo tan liderando los equipos incluso equipos que ya tradicionales como los y Hawes con Rattle y inmovilidad pues es la nueva era de de Cuerva yo creo que que si puede triunfar perfectamente y adaptarse al juego de la NFL lo hemos visto lo estamos lo hemos visto con el Córdoba de Kansas el hombre que yo diría que puede sedes de muy similares características incluso en físico E entonces yo creo que tiene todos los los los condimentos para poder triunfar perfectamente eh has esta esta esta rigidez que que quizás Rubén ha ha comentado que podría tener entre comillas Rubén no sé si te lo he pillado bien esa posible rigidez que recomendadas yo creo que con su capacidad inmovilidad puede suplir bastante bien porque si tiene precisión

Voz 4 40:00 no muy bien dime Andrea no yo

Voz 6 40:03 pero qué es ser un poco un partido de póquer por qué es lo que dice Rubén no es es es el típico jugador que es que claro de despierta dudas en la NFL porque puede que te salgan crack o son características que que luego aplicarlas Félix complicado el tema de la altura es verdad que siempre se dice hombre pero es que Bruce grises bajito bajito vamos Fele que Russell Wilson no exalto ya pero Tyrone Vox no lo era pero eso no son

Voz 4 40:35 excepciones a y te acuerdas del de Guti Devils

Voz 6 40:42 sí pero por eso sea fíjate cómo nos acordamos a

Voz 1610 40:45 sí sí me cuarto saltos si podemos

Voz 6 40:48 no no sólo por eso por eso se destacan a estos no porque entonces yo creo que ahí es un poco un partido de póquer que llega un momento que si no sale muy pronto pues alguien el experimento lo hará

Voz 1610 41:04 claro yo leí se siempre

Voz 6 41:06 bajaría mucho la verdad es que claro uno dice ya está en manos de un genio porque decía que igual con el XXXII lo pilla New England pero bueno no os dejo

Voz 1414 41:18 de personas para tres dos datos curiosos que este chico puede estar llamado siglo hace Viena a romper ningún cuartel de menos de metro ochenta ha ganado nunca jamás un partido de playoff en la NFL fíjate nunca jamás

Voz 4 41:34 no lo sabía pero algo sí ca va a ir

Voz 6 41:39 el experto en todo lo que están ahí también

Voz 1414 41:42 el segundo de los dos únicos fuertes bases menos metro ochenta y tres que han salido en primera ronda del draft los únicos son Johnny Marcide Michael Vick

Voz 12 41:53 mira tú me dato vaya a dos dime

Voz 4 41:56 Mata Hay cambiamos de tema

Voz 6 41:58 también sea es Serrahima no sabemos lo que no es garantía de nada no es garantía nunca no sé si realmente no pues aún Running Bahai normalmente es una media garantía un cuarto de carisma es que cuando uno es bueno atlética me entre todos LLC a triunfo con mucha más facilidad por misma zona escalador aquí son largas y hay que contar claro cuando llega sabiendo lo saben porque claro el dato que decía Iker pues tampoco es casualidad claro que siempre no puede puede nacer el monstruo no pero está cada vez más bajo ahí delante tienes muro se fija tienen gentes dos bien sea el propio ya que nos ven otra cosa que luego uno como veis lo solucione vemos lanzar casi saltando todos mirando hacia arriba espere lo que pasa es que space es la decepción

Voz 1414 42:55 sí en cambio Andrea el jugador con más pases desviado sobre fletados de la NFL no

Voz 6 43:00 Stiller

Voz 1414 43:01 lo has un flaco que mide dos metros

Voz 4 43:04 ya ya lo he leído y releído diga si con lo cual en imagínense echarle y no echando la trampa pero sí echa la cosa extraña para darnos la verdad es que para

Voz 14 43:16 para elegir a caer Murray en tu equipo tiene que estar hecho es que hemos venido tiene que eso para caer en claro han jugado es Menchov el quién es su carrera y la verdad es que me impresiona ver lo ves es hijo de hace cosas

Voz 4 43:36 salen antes

Voz 14 43:37 pero claro tienes que elegir arriesgarse a un jugador que físicamente es lo que tienes es la Sito y encima luego a ser montar el sistema sigo exclusivo para él sea el riesgo del equipo NFL para una primera ronda yo lo veo un poco alto oye

Voz 6 43:54 claro claro esto es como todo lo que supone también

Voz 8 43:56 con el dinero que hay que pagar por eso yo decía que yo creo que ahí Si

Voz 6 44:02 quién puede estar interesado lo aguanta un poco y los podría pillar un poco más abajo entonces bueno sí tiene la posición cubierta tenerlo ahí ver cómo crece

Voz 14 44:11 eh

Voz 4 44:12 no sé lo que se hoy en Miami es

Voz 1025 44:16 ponerlo construir al alrededor de él

Voz 4 44:20 está la puesta que suman vaya a mí que no sé si va pasaron no insisto pero eso es lo que dice

Voz 5 44:23 a ella no el gracias

Voz 4 44:26 porvenir adiós muy buenas no eso se osea que no se ahí ahí es lo dejó bueno cambiamos

Voz 1025 44:31 visto hoy Andrea yo no sé si te puedes quedar todo el rato que

Voz 4 44:34 que te iba a matar a la gente que iba contigo o no

Voz 6 44:38 no lo que estoy bien las pistas así no pero bueno que hablamos al aire

Voz 4 44:44 sí vamos a hablar y terminando con

Voz 1025 44:46 venga va

Voz 2 44:47 el fútbol americano

Voz 3 45:13 la semana cero me de la gana

Voz 1025 45:15 está decidido que a partir de ahora se va a nombrar también en este programa ganaban los Commander quince a seis a los Fleet Apolo ganaban cuarenta seis leyes Galán veintiséis a cero a express sin no has oído hablar nunca de eso te cuento que haya equipos en Arizona Salt Lake City en Sant Antoni en San Diego en Atlanta en Birmingham en Memphis viendo Orlando que es una Liga paralela una Liga ve que se ha inventado la NFL y en donde no no no no

Voz 4 45:44 no no hay dos

Voz 5 45:48 bueno pero la NFL son dos

Voz 4 45:51 ya ya pero pero déjame

Voz 6 45:54 ya pero quiero decir esto es una iniciativa absolutamente independiente

Voz 4 45:58 ya pero pero pero aceptada por la NFL porque sabes que podrían haber torpedeado el invento

Voz 1414 46:05 asocia sí va

Voz 4 46:07 me me gusta la palabra yo creo que yo

Voz 6 46:09 no es que bien planteado es que ha ganado la bendición de la

Voz 4 46:12 a eso se pero sin la bendición de la NBA

Voz 1025 46:16 estarían muertos estamos de acuerdo en eso

Voz 8 46:18 sí hay por las experiencias

Voz 6 46:21 en teoría os hará bueno es que claro esto es un tema interesante pues no se vamos hablando

Voz 4 46:27 vale me parece bien bueno en principio esos son los equipos Iker y hay un montón de cosas nuevas no

Voz 1414 46:33 ahí ahí ahí es muy interesante es que las las plantillas se hace en su mayoría con jugadores o de la zona o que han jugado en universidades de la zona lo que hacen que la identificación sea sea más fácil además de ser porque eso es obvio no es es un escaparate para estos jugadores para dar el salto a la NBA él aquí todos cobran un sueldo que no es muy alto hizo están mostrando para para llegar a irá a las grita pero además es un es un buen banco de pruebas para arregla explico cuatro muy muy rápidas y ya empezamos a hablar no hay Kiko todos los dry empiezan a Veinticinco no hay extrapolan después de los que hay que hacer obligatoriamente conversión de dos caí pues que está en uno de los box de prensa que puede corregir ya hay un fallo vamos el flagrante si él lo ve en la pantalla puede vamos a disparar ya tiene esto hay que cambiarlo por último yo sé que ésta le va a gustar mucho a Luis yo

Voz 5 47:35 si juega de lateral

Voz 1414 47:37 siente de manera tocar un penalti a los dos equipos tienen una oportunidad en Primera hay diez en la yardas diez Si una nota tras el otro no pues ya tenemos ganador

Voz 5 47:48 esto es esto yo lo veo justo que comentábamos en breve

Voz 4 47:52 esto es una prueba Luis Prado pero no está claro

Voz 5 47:54 claro está claro pero vaya que me parece muy estás buenos como banco de pruebas ya me parece fantástico para ver cómo funciona ver si lo puede extrapolar pero vaya a mí me parece esta última que ha comentado Ikeda de las otras está muy bien y es muy muy justa Bono ya apuntamos en una en una de los programas no que hubo que buenas noches desde una esto Thain Ivonne hoy apuntó a esto ir simplemente meter la Cunit ya que la la Alliance la la la creo la creado Charlie Ever sol salía bien Charlie de verso les un productor de división que su padre su padre es el sol que no os puede sonar más fue creador del Santa Nights del Sunday Night no sé si hay fútbol

Voz 4 48:37 seis se lo creó el padre se ha creado eh

Voz 5 48:40 esta esta Allianz eh pero bueno bien bien me apunté

Voz 1025 48:44 me parece muy bien Rubén cómo ves esta invento

Voz 19 48:47 sí hombre yo creo que como banco de pruebas como la de todo lo que ha hablado Iker para la NFL a mí me parece más interesante además está llamando mucho la atención aparte de los el tema de la audiencia que que estoy diciendo antes hay hay un jugador Luis

Voz 14 49:02 pero es el debate que está siendo seguido por por equipos en L estuvo entrenando con con los Rantia este último año se de del tras su primer partido y que lo ha hecho bien pues parece que ha llamado la atención así que para los jugadores eso también es es un plus extra no yo yo lo veo bien a mi me parece que además puede ser un una liga divertida para este este tramo de tiempo en el que incluye que la NFL está sin sin ningún tipo de partidos yo lo veo todo positivo la verdad

Voz 4 49:31 si creéis que estamos ante otro modelo Liga Mundial porque de ahora como estabas diciendo en en Osaka

Voz 1025 49:40 siempre siempre miraban los

Voz 4 49:42 hay orensanos peques para ver si había alguien que destacaba ahí no lo veis así también no no no sí señor

Voz 1414 49:49 activamente ahora se vende en Europa en Estados Unidos es decir yo sí creo que va va jugadores para llamar la atención ya que dicho este fin de semana en el cuartel de Arizona que lo ha hecho muy bien sumando al nombre que que decía que decía Rubén Wolford que tiene un Pitoño que se ha salido una quiero decir que nos están cogiendo su oportunidad y sobretodo que he conseguido hacer un productos muy atractivos muy fácil de consumir ya vemos que la gente quiere fútbol americano

Voz 5 50:16 es que están jugando además de poder verse en gente gente joven y que pueda proyectar también en la Liga están jugando jugadores que han tenido un peso en la NFL importante sea no no hay hay nombres de jugadores y que pueden que quién muchos ya

Voz 1025 50:33 es un hombre eso es una segunda oportunidad sí claro exacto sí sí absoluto sí sí muy bien bueno

Voz 4 50:41 eh dime dime dime Rubén

Voz 1610 50:43 perdona Andrea no digo yo he lo que es una alijo que para mí tiene tiene

Voz 6 50:49 futuro por el proyecto que es en si ha habido mil intentos de ligas paralelas que luego de una manera que han fracasado no aunque alguna como la defensa con susto a la NFL que les ha obligado a cambiar mucha reglas con el tema del contrato el jugador porque él estaba rozando bueno Hugo Chávez los Ayman Trophy se levantó

Voz 4 51:12 sí sí sí pero bueno