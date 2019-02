Fiesta de la radio, turbio panorama

Voz 0313

01:26

estoy confiado poniendo música a lo mejor sólo cuarenta de de Johannesburgo Sudáfrica pero sí Día Mundial de la Radio y además con un regalo fantástico que es estar acompañados aquí en los estudios centrales de la Cadena Ser en Madrid por un montón de amigos de amiga bueno abarcar de pero Zeneca sembrados luego profundizó en la palabra oyente por cierto vamos a profundizar porque Isaías Isaías buenas tardes hola buenas Tallin algo que proponernos además iremos pinchando si podemos Roberto buenas tardes hola qué tal buenas tardes emisoras estas por todo el mundo que no todas son de la serie todas cuando la alguna no todas porque es es un ejercicio muy muy curioso pero bueno decía que que menos mal que tenemos este día la radio para celebrar algo para reírnos y para festejar porque Jo el panorama está para para pocas risas para poquitas fiesta se más pronto que tarde como saben ya a estas alturas Pedro Sánchez tendrá que convocar elecciones después de su derrota parlamentaria en la votación de los Presupuestos y esas elecciones sean cuando sean que ya veremos abril tal llegarán en un ambiente de crispación y de bronca que es lo que a mí me parece absolutamente indeseable bronca como la cabido esta mañana en el Parlamento catalán donde una diputada de Ciudadanos ha llamado nazis a los independentistas yo tengo una idea por cierto tengo una idea el día que reformamos la Constitución porque un día u otro habrá que tocarla no sé si mucho poco pero habrá que tocarla podríamos incluir un artículo que prohibiera utilizar los términos nazi fascista o franquista en el debate político probarlo al menos durante un tiempo a ver qué pasa porque si quieren insultarse coño al menos que sólo ocurren un poco no vocablos nuevos claro que pensándolo bien luego te sale alguien con el telón te lo descuadra todo así que no no definitivamente no es una buena idea prefiere desearles a todos y a todas simplemente un feliz día dan a Radio bienvenidos a La Ventana