¿Una nueva acepción para nuestros oyentes?

pues te voy a contradecir en el Día Mundial de la Radio no quiero polemizar que hoy me he levantado de buen talante pero sí que me gustaría hacer una petición solemne a la RAE a la Real Academia una petición en nombre de los oyentes que según la definición genérica que ofrece el Diccionario son los que oyen sin que haya una acepción concreta para los que oyen o escuchan este medio la radio la Academia fue muy sensible a la verdad a la aparición del medio en mil novecientos veinticuatro ya en su primer diccionario no siempre es tan rápido en el editado en mil novecientos XXXVI recogió las palabras radio escucha israelí oyente la primera usada por locutores en los primeros años es palabra ya moribunda y la segunda lo de radioyentes aunque sí sigue usando no era la más extendida cuando nos dirigimos o nos referimos a nuestros oyentes porque las palabras tienen alma bueno Se trataría de incluir una nueva acepción a la palabra y supongo que no tendrán inconveniente en la Academia a partir de radio receptor por ejemplo acabaron registrando radio para referirnos al aparato cuando ya nadie iba a una tienda a pedir me dan radios receptor por favor y además si la persona que asiste a una aula sin estar matriculado como alumno tiene ya su correspondiente acepción en la palabra oyente creo que quienes nos escuchan a diario que son muchos más y se cuentan por millones también tendrían este pequeño derecho es muy poca cosa señores académicos sin duda no nos importara nada si no nos hacen caso pero lo recibirían un pequeño detalle como un regalo cuando la radio está a punto de cumplir un siglo de vida