Estartapeando: Hablar con las máquinas

llegamos al tiempo de las empresas y de los emprendedores Rafa Bernardo buenas noches buenas noches hoy hablamos de hablar con las máquinas

Voz 1762 00:29 las mejoras que están registrando las tecnologías relacionadas con la voz hacen que cada vez sean menos necesario pues en una pantalla un teclado no para comunicarse directamente con todo tipo de dispositivos para hablar del estado de la cuestión tenemos con nosotros a Julio Prats director de productos y soluciones de empresas de Vodafone qué tal buenas noches

Voz 0801 00:45 buenas noches bueno en qué estado de madurez a innovación

Voz 1762 00:47 Se encuentra en las tecnologías relacionadas con la voz

Voz 0801 00:50 diría que en los últimos años incluso los últimos meses ha habido una evolución

Voz 3 00:54 yo diría que cualitativamente distinta a la que tenía

Voz 0801 00:57 ha estado porque hasta ahora nuestra comunicación con las máquinas había sido siempre intentando simplificar mucho el lenguaje con esas máquinas porque no éramos capaces de utilizar lo que mejor utilizamos que es el habla el lenguaje natural entonces nos inventamos una serie de lenguajes de programación que básicamente parecen temas complicados pero es todo lo contrario es una simplificación absoluta es una forma de dirigir toda la máquina con muchas limitaciones donde pierdes mucho matices yo creo que el punto en el que estamos ahora mismo yo diría el nivel de comprensión que tienen a día de hoy los asistentes virtuales por ejemplo es muy similar al nivel de comprensión humana hay sea sentirse estima en torno al noventa y cinco por ciento que más o menos es lo que nosotros entendemos una conversación como la que estamos teniendo a día de hoy ahora mismo ahora mismo tuyo con lo que al final el nivel de comprensión estamos justo en un punto en el que ya somos capaces de utilizar ese ese lenguaje natural con lo que a partir de aquí teniendo en cuenta además la movilidad como una de las tendencias clave con Internet de las cosas como grandes catalizadores podemos realmente empezar a pensar que nos podemos comunicar con las máquinas para que realmente las máquinas hagan algo que queremos que hagan sin que tengamos que saber lenguaje de programación sino sabiendo únicamente comunicarnos normal como hacemos con cualquier persona no de hecho iremos un poco la primera aplicación que ha surgido en todo ese tema son las búsquedas por voz las búsquedas por voz están creciendo de forma exponencial Se estima que entorno a dos mil veinte el cincuenta por ciento es decir la mitad de las búsquedas que haremos serán por voz por qué pues porque precisamente es lo que realmente nos gusta hacer esquíes habla no

Voz 0194 02:28 centrándonos en las búsquedas por voz que tiene que hacer las empresas y los emprendedores para servirse adecuadamente de esta tecnología como pueden aprovechar su potencial

Voz 0801 02:37 es un aspecto importante porque al final cuando tu cliente hasta ahora de teclear en Google o teclea va algo en cualquier otro buscador porque quería accedieron producto en el que tú podías dar un servicio sabías cómo posicionar lo con herramientas de ese hoy sean que alguna vez hemos comentado en este programa cuando la luz la búsqueda al haces por voz tienes que tener en cuenta asegura

Voz 3 02:58 de que ese clientes distinto que ese cliente tiene digamos una situación distó

Voz 0801 03:03 en el momento en el que está precisamente por eso utiliza la utiliza la voz para para hacer esa búsqueda y eso evidentemente segmentar con lo que a partir de aquí una vez que tú has segmentado a tu cliente sabes quién es el cliente que quiera hacer el contigo a partir de aquí tienes que adaptar ese deseo del que hablábamos esa esa optimización de tu resultado de búsqueda teniendo en cuenta la particularidad la particularidad que tiene está búsquedas por voz por ejemplo una cosa importante desde luego que el perfiles mucho más móviles muy importante aquí mucho más clave incluso alguna búsqueda tradicional vía teclado los micro momentos el cliente donde está al cliente en qué en qué punto Le pillas al cliente porque lo que es importante es conseguir aquí la posición cero es mucho más importante que en realidad tú seas capaz de posición alto contenido para que a la pregunta que hace vía un asistente virtual por ejemplo por voz un cliente tú salgas el primero ir es el único con lo que el el reto es mayor pero también la oportunidad de mucha mayor porque aparece absolutamente diferenciado es muy importante tener en cuenta que el lenguaje es distinto al escrito luego entonces yo debería estar posicionando museo posicionando muy información digamos en mi página web teniendo en cuenta es el lenguaje teniendo en cuenta por ejemplo que las preguntas que hace el cliente hay una buena práctica que es que yo las tenga en mis mis preguntas frecuentes dentro de la web de forma aquello sea más relevante cuando haga una voz me encuentre a mí solamente a mí que son lo más importante en este caso no qué futuro tienen Laszlo

Voz 0194 04:23 enología relacionadas con la voz hacia donde va esta tendencia

Voz 0801 04:27 pues yo creo que el futuro es enorme y eso es un futuro de crecimiento sostenido lo primero porque es nuestra opción natural es decir nosotros preferimos hablar pero vivimos hablada escribir y preferimos hablar con nuestro propio lenguaje natural que llevamos hablando desde que éramos muy pequeños y eso elimina barreras tecnológicas eliminar barreras tecnológicas yo creo que eso va a hacer que precisamente esto pueda pueda crecer de una forma mucho más relevante que que cualquier otra tecnología no yo creo que también la incorporación al hogar va a crecer de forma radical estamos empezando a ver los asistentes que de de varias marcas que ese que empiezan a verse cada vez más en las casas lo que significa que esto enganchado al mundo de Internet de las cosas yo voy a ser capaz con la voz de comunicarme en casa vía domótica con dispositivos que que va digamos con los que voy a poder controlar realmente cómo funcionan Ibar puede encontrar un poco los los servicios que me que me pueden que me pueden dar no poco a poco iremos viendo más tecnologías que van a permitir al cliente no solamente hacer una pregunta y navegar por una web sino hacer una pregunta seguramente navegar en un diálogo con un con un proveedor de servicios que sabían que en el fondo lo que tiene que tiene que ofrecer el yo creo que un poco que un poco va va de todo esto veremos otros avances por ejemplo mucho más específicos de de entender reconocer la voz pero incluso a reconocer el tono de la voz para que sepamos que a lo mejor el momento de cliente independientemente de que está diciendo la misma frase es un poco distinto en función de que yo voy a la emoción con la que está haciendo ahora vamos a hablar mucho avancen todo esto porque en el mundo de la empresa hay mucho negocio evidentemente mucho mucha tecnología que desarrolla por nuevos

Voz 0194 06:03 Julio es director de productos y soluciones de empresas de Vodafone muchas gracias

Voz 0801 06:06 a vosotros

Voz 0194 06:36 hablamos ahora de un programa de Acción contra el Hambre para apoyar a los jóvenes que quieran

Voz 1762 06:40 a ver si quieren ayudar en los próximos meses a mil trescientos de ellos a generar sus propios negocios sus propios puestos de trabajo y buscan a menores de treinta años que no estén estudiando ni trabajando Anna Alarcón responsable de proyectos de emprendimiento de Acción contra el Hambre buenas noches hola bueno y en ese proyecto argumenta es que a ese colectivo no hay que calificarla como Nimes

Voz 5 06:59 sí así es ese nuestro objetivo es apoyar a los jóvenes a insertarse en el mercado laboral al saberse que a través de el desarrollo de sus propias iniciativas emprendedoras

Voz 6 07:11 sí sí que lo cierto es que el póquer porque creemos firmemente que que no son los jóvenes no los que no no quieren o no quieren

Voz 7 07:21 muchas no quieren enfrentarse al mercado laboral no quieren asturiano quiere trabajar sino que ahora mismo el mercado laboral que no les está ofreciendo oportunidades no buenas oportunidades que puedan aprovechar y que en esa apoyen a desarrollarse profesionalmente

Voz 0194 07:34 qué tipo de perfil estáis buscando dónde van a poder participar en estos itinerarios de emprendimiento juvenil

Voz 7 07:39 si estos itinerarios destinados a jóvenes de entre dieciséis y treinta años son jóvenes que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil bueno ahora lo vamos a poner en marcha bueno dicho ya está en marcha en dos regiones en Madrid y Navarra y es disculpa en Barcelona también está en marcha en unos meses en junio comenzará también en Murcia en Castellón Málaga y en Extremadura

Voz 0194 08:05 y qué competencias van a aprender en el tiempo en el que estén participando en los itinerarios

Voz 6 08:09 si usted tiene Dario es a través de distintas de combinar distintas actividades vamos a tener sesiones grupales sesiones individuales eventos vamos organizar ese tipo concursos también para que las para que los jóvenes presenten sus ideas de negocio puedan obtener premios e in lo importante es que en las sesiones grupales vamos a combinar el desarrollo de competencias emprendedoras con el aprendizaje de conocimientos técnicos no de como decía por ello un un modelo de negocio con una ventaja competitiva no incluyendo incluyendo aspectos como un impacto social como ya es porque circular que que forman puedo conocer mejor a mi cliente la para para ajustarse a las necesidades del mercado entonces vamos a combinar todos estos factores de forma que se pueda ir configurando un modelo de negocio viable a nivel técnico y a nivel económico hiló un punto a destacar es también que vamos a utilizar en metodologías de ramificaciones para a trabajar y desarrollar estas competencias que son ubica y luego por supuesto vamos a ayudar a conseguir la financiación que es necesaria y en muchos casos para poner en marcha negocio vamos salir con ayudas directas para algunos de los jóvenes que que presenten pues el modelo de negocio pagado a nivel técnico y financiero ir luego apoyar para gestionar en microcréditos no para aquellos que necesiten una cuantía más más

Ana Alarcón responsable de proyectos de emprendimiento de Acción contra el Hambre muchas gracias gracias a vosotros