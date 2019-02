Un robot tertuliano capaz de plantar cara al campeón de debates

Voz 1 00:00 pues claro hay tres años había tertulias ya luz tú te acuerdas pues tertulias como las de ahora digo es seguro lo que pasa es que bueno no información por ejemplo vamos rayos y como las canta

Voz 1362 00:30 yo creo que no se puede saber todo de nada ni nada de todo no entonces al final opinas muchas veces sobre lo que te echen yo creo que hay que admitir la la duda y el desconocimiento el no sé no estoy seguro no yo creo que eso es lo que falta ahora

Voz 0827 00:44 nosotros cuando comenzamos en Hoy por hoy había tertulias pero digamos que eran tertulias especializadas había que hablar de un tema entonces se cogía a dos o tres expertos y debatían sobre el tema y la primera tertulia Sin poco genérica de senior que recuerdo eran un encuentro cara a cara con el senador socialista José Prat con José María de Areilza era una conversación entre los dos y la verdad es que ha

Voz 0313 01:07 es verdad que han pasado año eh sí sí sí sí

Voz 0827 01:09 demasiados yo creo que si los dos levantarse en la cabeza

Voz 2 01:13 que no se darían vamos

Voz 0827 01:16 con un ladrillo en la cabeza escuchando algunos debates políticos que se siguen en estos momentos no porque desde la discrepancia más absoluta estaban vamos en en los pueblos más encontrados sin embargo tenían una conversación educada constructiva reconociendo sea el otro era impresionante

Voz 0313 01:32 esta reflexión pregunto podría puede ser la solución un robot tertuliano a ver no es una pregunta lanzada al aire como si tal cosa Santiago Niño Becerra nuestro economista de cabecera hace un montón de tiempo que nos viene bien avisando de que los robots van a realizar muchas muchísimas tareas que actualmente desempeñan personas va a puesto de trabajo y tal igual pero más allá de eso lo que yo sinceramente en fin lo podía imaginar al menos hasta hoy es que los robots pudieron convertirse en eso en en en tertulianos en entes capaces de de debatir en este caso sobre temas concretos este lunes en San Francisco discutieron un robot que ha creado IBM con un tal una tara Jan que son graduado de Oxford y Cambridge que ser que atesora más victorias de todo el mundo en campeonatos de debate ya que es un experto es un especialista ganó Haris pero casi gana al robot se analizó concretamente Si el Estado debía pagar o no la educación infantil la victoria era para quien cambiara la opinión de más gente entre el público el experto lo tuvo quizá más sencillo más fácil porque poca gente creía que el Estado no debe subvencionar drama pequeños pero el sesenta por ciento de los asistentes a ese debate que estaban como público admitieron que el robot había enriquecido notablemente sus conocimientos así que puestas las cosas de esta forma hemos invitado a asomarse a la ventana Antonio Bahamonde Antonio Bahamonde ex presidente es la Sociedad Científica Informática de España es profesor de la Universidad de Oviedo el Máster Universitario en Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y además de la Asociación Española de artificial ya que si alguien sabe es él Antonio Bahamonde buenas tardes hola hola buenas tardes bienvenido a La Ventana mucho a ver en la pregunta de siempre si queremos que los robots algún día llegarán a ser mejores que los humanos en todo en casi todo incluye la capacidad de debatir o puede incluirla ya no digo tertulianos digo la capacidad debatir

Voz 3 03:27 bueno en determinados aspectos sin duda sí en otros aspectos no incurso en la en el debate yo que me parece sorprendente de la noticia lo que me parece más destacable no es tanto la capacidad de de ser tertuliano vino la capacidad de de asimilar información sobre un tema hacer un resumen hacer una organización de las ideas que contiene esa documentación ese es capaz de argumentar eso me parece sorprendente

Voz 0313 03:55 sí sí y un robot según un un algo de inteligencia artificial un debate como éste por ejemplo podría llegar a utilizar la ironía pongamos por caso

Voz 3 04:06 podría utilizar la ironía si eso sí esos estuviese programados y su tuviese desde mi punto de vista si tuviese un rendimiento económico si lo tuviese sin duda se podría hacer sino no tiene yo creo que no es necesario

Voz 1362 04:19 o sea que la innovación depende de la rentabilidad

Voz 4 04:22 pues si es así de crudo no es la pela es la pela eh pero pero a la ironía es una cosa

Voz 1362 04:29 muy muy personal muy variable porque claro y para que un algoritmo que me imagino que está en la mente del del del robot calcule las las distintas opciones o la réplica a una réplica ingeniosa del contrario el programador o es el campeón del ingenio o el campeón de las matemáticas como se programa eso

Voz 3 04:51 bueno existen distintas estrategias pero algunas sencillas puede ser disponer de una buena base de datos de ironías ligeramente preparadas que sean capaces de ser disparadas frente a determinados estímulos si la base de datos está suficientemente bien preparada se podía hacer pero insisto que eso no creo que esté en la mente de de IBM en estos momentos eh

Voz 0313 05:14 no le dio la rentabilidad Antonio usted conocía algún experimento parecido que haya hecho antes

Voz 3 05:19 pues mira el el propio IBM hace unos años en el dos mil once creo recordar construyó un sistema Harbour y un software que participó en un concurso televisivo de preguntas y respuestas en este caso participaba enfrentándose al campeón que había sido unos años pasado consiguió ganar eso fue un hito IBM está siendo una estrategia de avanzar en el dominio del lenguaje para producir sistemas cada vez más inteligentes y cada vez que domina más el lenguaje es una estrategia fundamentalmente comercial insisto es una estrategia que pretende demostrar que son capaces de hacer estos juegos entre comillas sin duda son capaces de hacer otras cosas diríamos más más útiles pero es esta última del el sistema de debate yo creo que tiene una utilidad verse el juego de de él Leopardi pues bueno tranquilidad era era relativa no

Voz 0827 06:16 Antonio pero de todas la maneras entonces según debate y podemos descartar el factor humano porque muchas veces cuando alguien dos convéncenos convence por su gesto por su mirada por la entonación de las palabras las palabras y los discursos tienen alma y a mí me suena un poco raro que por muy perfecto que sea un robot el robot pueda llegar a tener alma desde luego puede tener cinco mil argumentos acumulados siempre a lo mejor solamente tengo tres pero yo a lo mejor soy capaz de defenderlos de una manera más convincente

Voz 3 06:43 sin duda sin duda yo creo que la utilidad práctica real de este sistema sea el participar en concursos de debate son debatir directamente yo creo que la utilidad es en que se les pueda suministrar algún fondo documental por ejemplo opiniones de de los usuarios de un producto que sea capaz de analizar los sintetizar las opiniones y luego contarnos por qué se debe comprar ese producto y qué no se debe comprarse produce

Voz 5 07:11 yo utilizarlo a lo mejor como preparador de un debatiendo vestir un sparring no y también

Voz 3 07:18 para preparar al mercado hacer elementos de mercado hacer estudios de mercado a partir de un montón de opiniones esa capacidad de analizar un montón de información en poco tiempo y organizarla si es yo creo que es el elemento esencial de este de este sistema

Voz 0313 07:32 como les más cargarle de mala leche muy complicado no debe ser que decir porque tengamos hay un banco de no de Deba datos de ejemplos bastante notable

Voz 0827 07:40 hombre en su sector supongo que también se jugará el corporativismo no creo que haya ningún investigador que esté por ejemplo haciendo un robot profesor no para no quitarles el trabajo bueno

Voz 5 07:51 pues sí creo que sí yo me vaya

Voz 3 07:56 en todo lo que se está avanzando en en los mods los entornos estos masivos online pues va en la línea de sustituir a los profesores en cierto sentido el hacer más democrática la enseñanza estos sistemas están dotados no solamente de de un repositorio donde se ponen vídeos au o material escrito sino que también están te dotados pues de capacidades de comprensión para para resolver dudas capacidad de de de sintetizar lo crisis opinando los alumnos ese tipo de cosas Icex están haciendo porque la enseñanza es muy variada puede llegar a muchos a muchos foros la utilidad concreta de lo que se va a enseñar pues puede ser muy diferente la de llegar a todos yo creo que es importante

Voz 1362 08:42 yo creo que nos van a jubilar los robots en algunas parcelas pero no otras yo creo que somos destructivos si yo creo que ahí no sólo sean imputables no porque la pasión se se puede programar la pasión de del del profesor a la hora de enamorar a los alumnos o la seducción de un tertuliano a la hora de persuadir no con razón pues son impuesto ahora se nota sí claro por eso digo que yo creo que la pasión es un programa que no idea te de todas formas desde luego que si va a quedar sin Ubis sería Isaías

Voz 4 09:11 tan perfectos como no cometería baza por su que le darían patadas al diccionario

Voz 6 09:16 ya vamos teniendo una edad a lo mejor puede llegar a la jubilación

Voz 0313 09:21 muy bien Antonio Bahamonde muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana ha sido un placer de verdad