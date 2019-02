Flash deportes SER de las 18:30 horas (13/02/2019)

Voz 1

00:00

hoy es el turno del Real Madrid en Champions y será el estreno de Solari en la máxima competición europea el Real Madrid se medirá al Ajax en el Amsterdam Arena a partir de las nueve de la noche el conjunto blanco no podrá contar ni con Isco ni con Marcos Llorente por lesión además de estas bajas será duda hasta última hora Varane el central francés no se entrenó ayer por un proceso gripal Solari también tendrá que decidir quién jugará en el lateral izquierdo el técnico blanco aún no ha confirmado si jugara arreglo o Marcelo además esta noche tenemos otro partido Tottenham Dortmund en el partido en el equipo de Pochettino no estará Henry en el equipo alemán no estarán y Paco Alcácer ni Marco Reus centrándonos en el fútbol femenino en la Liga Iberdrola esta mañana ha disputado el Sevilla Valencia que ha terminado con empate a dos ya hace un momento ha finalizado el Málaga Logroño con empate uno ya han comenzado el Barcelona contra el Sporting Huelva el Levante contra el Real Sociedad y a las siete y media comenzará el Granadilla español y a las ocho de la tarde tendremos el Albacete contra el Rayo Vallecano ese disputará también el derbi madrileño entre el Madrid y el Atlético de Madrid en el ámbito polideportivo nos centramos en baloncesto mañana comienza la Copa del Rey se disputará a las siete de la tarde el Tenerife contra el Unicaja y a las nueve y media el Barcelona jugará contra el Valencia Basket durante el descanso de este último partido Juan Carlos Navarro recibirá un homenaje por parte de la ACB por su larga y exitosa trayectoria esto por el momento más información deportiva en cadenaser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER