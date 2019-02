"¿Dónde va?" La pregunta que se repite en los alrededores del Supremo

Voz 1 00:00 la Ventana de Madrid cuya hemos

Voz 0867 00:02 tirado la primera jornada del largo juicio del Profés que nos queda por delante de lo que pasa dentro ya trasciende los límites de la información local pero no lo que está pasando fuera y ha sido una mañana movidita en Madrid con problemas de movilidad para los vecinos de toda la zona próxima al Supremo hoy como en esa canción de Sabina mucha mucha policía Elena Jiménez

Voz 1315 00:22 hoy ha sido un día de preguntas

Voz 2 00:24 que lo vio nacer y respuestas a un cliente sí me

Voz 1315 00:28 dado el escenario era cerca del Supremo donde esta comerciante echa cuentas de lo que le falta

Voz 3 00:33 eh cinco napolitanos de chocolate con una pública

Voz 1315 00:36 porque crema calle Bárbara de Braganza la Policía Nacional quiere saber a dónde se dirige cada persona que entra en la zona acordonada semáforo nos preguntaron que dónde íbamos yo dije que a trabajar hasta que no dicen nombre no me dejaron pasar algunas caras llave suenan como Davis como otras veces también con lo prometo trabajo sabemos cuando tras dicen que ha sido

Voz 4 00:57 sí yo luego han preguntado dónde íbamos hemos dicho que vamos a desayunar me han dicho vale perfecto pues adelante pasar y que temían que la pregunta hubiera sido otra Fidalgo bueno me han dicho que íbamos a desayunar menos mal porque no lo sé no sabía si tortilla o prosa

Voz 1315 01:11 otras han llegado temprano y han sido invisibles a los control

Voz 2 01:14 pues yo venía un poquito antes estaba llena de policías tú no me han dicho nada igual

Voz 1315 01:20 también están a quiénes tanto cordón policial les ha hecho dar

Voz 3 01:23 rodeos cabreado porque resulta que viven con la calle paralela a esta me mandan las hasta hasta abajo hasta

Voz 1315 01:30 boletos cambiar de planes a la plaza de vía de París porque es un parque donde todos la gente del barrio digamos a los perros

Voz 5 01:36 pues me había Tribunal aunque cualquier momento es bueno para aprovechar y fomentar la adopción de perros pues son tres perras adoptadas se llama Tea que estaba en la carretera de ahora que estaba en la perra gorda más Gray que era de un Algueró que la iba a matar hace frío café rascar borrasca como dice esta mujer que va calle abajo dos jóvenes entrar en una tienda de comestibles

Voz 1315 01:54 si no nos dejan venir hasta creo que no a vendernos latente era confirma la hipótesis de esta chica mira esto estaba vacío y ella se ríen recordando la situación con los agentes sabes hacer comprar de hombre pues si te compra pensando en que podrían haber tirado de ironía no sé

Voz 6 02:11 claro sabes dicho lejía o tampones algo que carece hubiera puesto a la venta

Voz 1315 02:16 ID paseo andan dos turistas de Barcelona

Voz 3 02:19 los encargados de hace un mes y medio y hemos venido encantados con los edificios sociales tenéis muy limpios muy bien conservado es muy bueno y con la gente yo después hay que decir a la gente si la ves

Voz 1315 02:33 la y ahí queda dicho para terminar en castellano y en catalán han sagrada amolda hasta aquí a Madrid nosotros no inca echa kecha

Voz 3 02:42 hola aplomo Le ya la sintaxis muy marcamos

Voz 1315 02:45 en estas mormón