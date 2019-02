Comienza la conquista de las Filipinas

Voz 1626

00:37

el alcance noticia de última hora tenemos o no tenemos tenemos tenemos Carlas hoy trece de febrero de mil quinientas sesenta y cinco tras dos meses de navegación hemos llegado a destino para cumplir con las órdenes de Su Majestad el Rey Felipe e iniciar la conquista del Archipiélago Miguel López de Legazpi en directo desde las que a partir de hoy todo el mundo conocerá como Islas Filipinas las Filipinas se llaman así por Felipe II está claro la historia de su conquista tienen mucha amiga eran más de lo que parecía verán todos sabemos que Colón descubrió al mundo un pedazo de continente aunque él se murió sin enterarse pero a todos se nos olvida que ese no fue el objetivo del viaje el objetivo era alcanzar Asia navegando hacia el oeste pero claro si en mitad del camino de dar de narices con América pues te entretienes a Felipe II no se le olvidó cuál era la meta abrir ruta comercial Asia distinta a la que monopolizaron los portugueses para acceder a las especias las sedas y las porcelana bien es cierto que haber llegado a América y habernos la quedado ponía las cosas más fáciles porque ya se podía hacer escala técnica impartís desde México pero lo complicado no era ahí era volver atravesar el Pacífico Se podía pero regresar lo que se conocía como él torna viaje era casi imposible porque las corrientes y los vientos lo impedir no quedaba otra que volver a España siguiendo hacia el oeste dando la vuelta al globo un palizón y la mitad cascada en el camino así que resumiendo mucho pero dejando todos los temas apuntados para futuros acontecidos donde estaba el notición de que el navegante Miguel López de Legazpi hubiera llegado a destino aquel trece de febrero en qué conquistar y empadronarse en las Filipinas era fundamental para alcanzar un segundo objetivo de alto secreto conseguir el Torna viaje abrir una ruta exclusiva rápida de regreso a México esquivando corrientes vientos portugueses el fraile agustino Urdaneta a bordo de la expedición sabía cómo hacerlo y lo hizo abrió una ruta comercial que perduró durante los siguientes tres siglos sí aquel torneo viaje revolucionó la navegación y el comercio mundiales que pena que no pudieran contarlo por la radio nosotros sí seguiremos informando