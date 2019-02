Voz 2 00:00 en

David Pérez buenas noches así nos quedan dos días aún pero una vez que hoy el Congreso ha tumbado los Presupuestos lo comentaba hoy ahora el bien

Voz 2 00:31 sabremos estamos convocados a elecciones y cuando sí pero son todo especulaciones lo han sido hasta hoy lo serán hasta el viernes lo van a ser después del viernes especula haremos sobre el adelanto electoral especuló haremos sobre quién saldrá comunicarlo el viernes y especula haremos sobre la fecha de hecho ya lo estamos haciendo llevamos unos cuantos días y especuló haremos después porque será el principio de otro escenario bueno pues hoy en la cara B era inevitable la especulación sí es difícil escuchar algún político español hoy que hable de otra cosa vamos a tener un súper domingo serán el veintiocho de abril al final no va a haber elecciones bueno sólo por poner un ejemplo esto decía Albert Rivera esta

Voz 4 01:06 pero hoy se ha acabado la escapada Sánchez señor Sánchez se acabó basta ya no hay tiempo para más especulación no hay tiempo para agonizar la legislatura es el momento de permitir que los españoles voten

Voz 2 01:17 pero es que por la tarde Iceta no ha dejado con ganas de seguir especulando nuestros compañeros de radio Lleida le han preguntado se puede descartar que Pedro Sánchez siga gobernando no descartaba que se ausenta presentó

Voz 0194 01:32 si no no se puede descartar hasta que decidiera no se presentar en septiembre otro proyecto de presupuestos al Parlamento así que no se puede descartar nada vamos que seguimos especulando directos a la primera parada de la cara B al diccionario esa era qué hacemos cuando especulábamos que es una especulación bueno pues es especular es un verbo

Trànsit vivo significa reflexionar en un plano exclusivamente teórico o hacer conjeturas sobre algo sin conocimiento suficiente eso es lo que dice la RAE tiene una tercera acepción relativa a la economía son las especulaciones financieras de las que hablaremos luego otras definiciones son por ejemplo meditar o pensar con profundidad en términos puramente teóricos sin ánimo de aplicación práctica o hacer suposiciones sobre algo que no se conoce con certeza como sinónimos aparecen conjeturar suponer teorizar elucubrar cada uno de ellos también con sus matices especular como adjetivo es lo pertenecientes lo relativo un espejo y eso nos hace llegar directamente a la etimología especular viene de especular de especuló despejó sería mirar desde arriba observar contemplar más tarde es un verbo que también daría paso a espiar

Voz 0194 03:08 vamos a acercar al término a la especulación desde la filosofía una noche más acompañan a Carrasco profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid Ana muy buenas noches buenas noches el que especula que hace

Voz 8 03:21 el que especula exterioriza su modo de ver el mundo y de esa forma lo que hace es duplicar lo como si fuera una espejo lo curioso del caso es que hay que tener cuidado con cómo se contrapone a ese modo de ver el mundo porque te puedes perder en tu reflejo y a de una forma muy bonita hacen a mencionadas ahora esa relación que existe entre espejo

especular en el fondo

Voz 8 03:44 M especula como se enfrenta a su posición del mundo Habsburgo deberán mundo se enfrenta a esa imagen en el espejo desde el pensamiento clásico hasta hoy la imagen del espejo da cuenta del autoconocimiento de qué es lo que se conoce qué es lo que se piensa así que yo voy a utilizar tres ejemplos no dejan ver qué tendrán que ver con diferentes modos de entender la especulación un ejemplo sería por ejemplo lo que hace Narciso Narciso se mira en su reflejo se pierden esa reflexión y qué es lo que hace según Ubilla ser regodea me gusta gusta si me gusta no sabe que elegir porque no tiene nada más que de elegir lo mirarse otra oye otra imagen del espejo que podíamos utilizar un poquito más enfatizamos moderna contemporánea hace gala espejo de Harry Potter en espejo de Harry Potter cuando te miras ves algo que tiene ya dentro lo de ti mismo es decir que ese reflejo implica que se exterioriza condiciones de posibilidad que residen en ti explicitas tu modo de ve en el mundo serán las elecciones el catorce de serán el veintiocho de abril o no será o no será pero eso la idea es que se abren y la tercera que a mí es la que más me gusta es la de Alicia a través del espejo porque Alicia cuando se miran al espejo no solamente ve su modo de ver en el mundo su modo de estarían en mundo su concepción de la caída sino ve otras realidades posibles de hecho

Voz 8 05:10 arte filosófico no es simplemente una teoría no especular no es simplemente teorizar por cierto teorizar viene de un verbo griego que significa mirar mirar los hechos Pilar la experiencia y eso lo podemos hablar después no Alicia lo que lo que muestra es que es posible cruzar el espejo y lo que hace la filosofía en sentido fuerte el término cuando especula es cómo es posible pensar otro modo de ver las cosas serán las elecciones no serán que Díaz hay otras posibilidades porque Sánchez no toma la decisión que esta que se va hasta velando de forma que cuando exterioriza se ponen

Voz 0194 05:51 Idi buena cosa qué diferencia hay entre especula

Voz 9 05:54 dar elucubrar la diferenciadas brutal porque elucubrar tiene que ver con con con con conjeturar con hacer el Narciso en el fondo te regodea son tus pensamientos no llegas a niños no llega a esa conclusión es tu pensamiento no tiene salidas cuándo serán las elecciones no lo sabes porque no tienes datos empíricos no tienes no tienes datos para para poder a Ramona conclusión pero en cambio el que lo cubra Si bien es cierto que intenta pensar en el futuro que es lo que va a pasar el que especular no piensa en el futuro el que especula lo que está haciendo es pensar en el presente no está elucubrar ando con datos que que hay que que en fantasea sino que trabaja con datos empíricos tengo estos datos en función de estos datos intento dar margen de una margen a una teoría poder pensar qué es lo que puede pasar

Voz 9 06:59 peculiar tiene que ver con pensar en tu propio tiempo presente en función de Sober qué opciones tienen de maniobrabilidad en cambio el que elucubrar está proyectado al futuro no sabe qué hacer porque no sabe qué hacer porque no no tiene no tiene piel la realismo

Voz 0194 07:15 haya pienso que especula ahora tú qué piensas Ferrari claramente que especulan no quiere esta pensando en el presente que es estar sentado en la silla del presidente del presidente del Gobierno recular según entendido es mejor no cobra lo cubra el que lo cubra no llega a conclusiones no claro

Voz 0194 07:37 claro la las la especulación es buena porque cuando tú

Voz 0194 08:02 la realidad claro y el que el que especula Ana disfruta con la especulación porque nosotros por ejemplo dar todos estamos en vilo pensando en que va a decir Pedro Sánchez que Pedro Sánchez está disfrutando de nuestra propia de la situación de los periodistas y de los ciudadanos tú eres de es una olla hacer esperar hasta él sabe hasta el viernes al dependa de las patologías de cada sujeto pero claro eminentemente comenta de él

Voz 9 08:26 especular en el sentido negativo para aquel que especula tiene un momento de regodeo tanto narcisista con cierto placer no luego está también este elemento de hacer espera a los demás creativo componente Un poco más en el que especula lo que busca son respuestas entonces es un ejercicio que tiene que ver con un con un con un medio para llegar a un fin en cambio el que lo cubra simplemente asume su medio su fin y sumarios simplemente darle vueltas a cosas que no tenían respuesta popular no se también

Voz 0194 08:59 como un sinónimo de no saber qué hacer es decir estamos diciendo que Pedro Sánchez está especulando pero lo mejor es que no sabe qué hacer

Voz 9 09:04 por supuesto el elemento negativo de una especulación que tiene que ver con el con Narciso es que no puedes actuar no sabes cómo actuar y entonces sí entonces la edad vueltas pues que vamos a ver todos hemos dado vueltas a alguien no no hemos dado respuesta a alguien cuando no sabemos qué hacer es parte de las salidas un pensamiento sin salida si quieres no porque es esta hacen este este hacen este bucle de intelectual licitaciones Si quieres de Fanta feos porque en el fondo no obtiene respuesta

Voz 0194 09:34 está especulando Victoria Pedro Sánchez yo creo que no tú crees que no yo creo que no que lo que estamos especulando como nosotros no lo tiene ella lo tiene claro sí pero es que luego nos obliga a especular al parecer luego nos acusan a veces a los periodistas claro es que ustedes sólo especulan hombre como no vamos a especular si sabemos que este señor debería convocar no si no sabemos cuándo va a hacerlo por eso digo que es mucho peor nos obliga a especular a los de mano pero yo de todas maneras si a partir de ahora después de que he oído lo que oído presumir especula que es que es lo que hay que hacer una cosa yo creo que el espejo

Voz 10 10:11 en el que se mira y el presidente del Gobierno a quién ves ahí en redondo que es el que le tiene que decir deje de especular que es el que es el que eleva marcando donde

Voz 0194 10:23 a mí me parece la reflexión de Victoria es cierta eh y además con muchas veces nos dicen es que habláis sin saber de qué habláis ya nos gustaría a nosotros esta noche nos gustaría estar hablando de una fecha electoral no va a ser el viernes cuando sepamos alguna cosa con lo cual nos quedan veinticuatro horas un poco más de veinticuatro horas de especulación ondulaciones

los sexys que no habían pasado por la cara B a su día tenían que venir un himno de finales de los ochenta que está diciendo Where Is My Mind donde está mi cabeza non que estoy pensando pienso yo ahora que esto también es elucubrar no lo que están haciendo parece que si esta canción luego se incluyó en el club de la lucha en la película sí es como que se revivió con están a peli después aparecido en muchas series como robot o hablaba Samper Sara de la acepción económica de la especulación a sus sus mucho sí sí según la RAE se usa sobre todo de forma peyorativa es efectuar operaciones comerciales o financieras con la esperanza de obtener beneficios aprovechando las variaciones de los precioso de los cambios le he preguntado a Javier Santacruz que es profesor de Economía en el Instituto de Estudios bursátiles esta ha sido la definición que da él

Voz 11 11:44 el comprar y vender de forma muy raro

Voz 11 11:49 me fisios anormales supongo superiores a los que normalmente G obtendría en el mercado aprovechando sobre todo cuando hay noticias eso cuando ahí hechos eh que provocan una subida o una bajada fuerte del precio por ejemplo pues de ese alguna casas sea de un valor en Bolsa ósea de cualquier otro bien que suponga que haga una fluctuación bastante importante y por tanto nos podamos aprovechar de ello sería el concepto pura especulación

Voz 2 12:18 dice Javier también que en el caso de las finanzas hay mucho de elucubración

Voz 11 12:22 el ochenta por ciento de la acción de especular es elucubrar es decirles e intuir qué puede pasar no no ya en en un inmediato corto plazo sino probablemente en cuestión de unas horas su incluso unos minutos sobre todo cuando estamos en los mercados financieros in otro veinte por ciento es tener una información que otro los no tienen y eso es lo que en muchas ocasiones llamamos información privilegiada en otras cosas simplemente que tú conoces antes que el resto algún tipo de información algún tipo de dato que es el que cambia en el momento en el que se publica cambian las circunstancias del mercado

Voz 2 12:58 pero ahí viene la connotación negativa en Javier Santacruz la tiene claro

Voz 11 13:02 porque esto produce una una incertidumbre en los en los pájaros los mercados au simplemente en la vida normal de las personas como puede ser por ejemplo cuando se está especulando con el valor de la vivienda con el valor del suelo ir y todo lo que sea introducir elementos de gran incertidumbre de de volatilidad en los en los precios hace que posee la persona pues tenga menos confianza en las cosas que está haciendo desde luego pues eso les pueda provocar al que al que compra Dial que hace las

Voz 11 13:35 pero detrás de ese gran beneficio hay una gran pérdida

Voz 9 13:48 uno de los puntos importantes que ha que ha señalado esta intervención acerca de la especulación bursátil es el tema de la incertidumbre esto es importantísimo porque parte de lo que sea elucubración no especulación vienen precisamente a intentar calmar una un estado de incertidumbre en el que no sabes qué va a pasar ese estado de inseguridad te lleva precisamente a querer proyectar T o querer construir algo en función del tiempo que en el que estás viviendo no

Voz 2 14:22 fíjate Carlos también nos habría venido muy bien para definir qué es la especulación financiera

Voz 0194 14:38 volviendo del significado que nos remite a la conjetura o la reflexión Sara que nos trae del mundo de la cultura

Voz 2 14:43 pues yo iría directamente a Rayuela Rayuela de Cortázar porque tú tienes tu decides tu camino no te vas basando en tus experiencias con esa necesidad de ver el mundo de verter reflejada de la que estábamos hablando y tú eliges tu camino ideal para seguir leyendo cuando les Rayuela puedes ir por el capítulo que tú quieras después en una segunda parte que es un poco lo mismo que Rayuela son aquellas colecciones de elige tu propia aventura si éstas no libros juveniles de ficción con alternativas para que el lector decida el camino que quiere seguir en la aventura luego seguro que os acordáis porque de esto no hacen y dos meses a finales de diciembre es cuando Black Mirror sacó un nuevo capítulo con esa dinámica que era Van der NAC

Voz 15 15:31 destino está escrito

Voz 2 15:33 no tantos íbamos sólo como una peli más que que ésta también es brutal que pastilla coges que hará cada una de ellas te arriesgas cuanto más Matrix

Voz 16 15:46 mira después ya no podrás echarte atrás

Voz 17 15:50 si tomas la pastilla azul Fin de la Historia despertará sin tu cama y cree las lo que quieren es que este si Tomás La Roja te de en el país de las maravillas

Voz 2 16:00 esto es fantástico porque en esta escena hay un espejo justamente está diciendo el país de las maravillas que también es Alicia alguna música para especular pues mira a ver el que especula es el que busca ahí al que busca es el que está perdido vamos con dos canciones para dejar de especular y además para no parar de escuchar que son buenísimas la primera en la Fitzgerald perdida la meditación los y yo no sé me imagino un poco así a Pedro Sánchez

Voz 21 16:49 a Locke

