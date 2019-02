Contigo dentro: Dudas frecuentes, falta de deseo masculina, fantasías, educación sexual y descanso en la píldora anticonceptiva (15/02/2019)

Voz 1 00:00 uno aunque no Cheryl

Voz 0401 00:59 el sexo siempre entrar en política a mí personalmente es un tema que me fascina reconozco haberme interesado por algún que otro político más allá

Voz 2 01:08 que qué no gustará no el partido

Voz 0401 01:10 lo que representara la excitación tiene que ver con el poder el poder excita porque nos gusta navegará galopadas más que a trote él dicen que te sientes poderosa cuando el que te lo com es uno de esos que estampa firmas dicen que fue hallarse a una de las que levantan la cejan sus discursos en la Asamblea es creerte el rey del mambo me lo creo según el tuvo el privilegio de codearse entre sábanas poderosas y le viene bien sin citar nombres agradeceré que nos cuente cuánto poder del

Voz 4 01:42 sexo cuánto sexo que en el poder

Voz 0401 01:46 también se desvirtúa no crean que pintaban sino las banderas del arco iris en aquella reunión de señores podría osos que no dejan de meterse en nuestras camas no para apoyarnos sino para controlar con quién lo hacemos a todos los que se reunieron les venía mucho mejor que no nos hubiéramos salido del tiesto sobre a los poderosos de verdad pero les salimos de los colores del arco iris y aquello no cuadraba no es ese dieron cuenta pero de una bandera idéntica la bandera transexual poderosos de los que quieren sacar a las personas transexuales de la Seguridad Social no vaya al Estado a pagar sus tratamientos según datos de la Delegación de Gobierno la reunión de poderosos con acólitos de ese poder reunió cuarenta y cinco mil personas no esta mal según la misma fuente el último Orgullo de Madrid en ese mismo lugar

Voz 4 02:39 congregó a ciento setenta mil que bueno que haya más Marica que fascistas Contigo Dentro en Twitter arroba

Voz 5 02:49 Contigo Dentro

Voz 0542 03:10 buenas noches Elia Fernández buenas noches feliz día de la radio cariño idea la radio te iba felicitar San Valentín pues mejor feliz día de la radio yo también lo prefiero yo lo prefiero mucho más no por nada eh que yo

Voz 0401 03:21 es una enamorada de todas esas cosas tan bonitas que nos decimos pero

Voz 0542 03:25 yo también un poco no vivo

Voz 0401 03:27 carísima de la radio pero tu sabes el subidón que me da a mí que está hemos grabando el programa el día de la radio que tengamos invitados que están aquí alrededor que

Voz 0542 03:40 tú formas parte de toda esta historia tan bonitas que me está pasando a mi personal y profesionalmente Elia Fernández ganó abramos hace unas semanas que ya hemos pasado esa crisis del año y medio dos años cuando ya se pasa la pasión desenfrenada no ya estamos en esa ya son cuatro esa madurez gran valor dura tres años te acuerdas el amor dura tres años Frederic lleva más lleva más nosotras llevamos más Cuéntame pues como te digo Bengasi así un poco imbuida el espíritu de San Valentín que es complicado abstraerse sobre el entorno pero en lo que a nosotros respecta eh has de saber que cada vez se regalan más juguetes eróticos que también es una buen gusto digo yo ya que no regalamos cosas pues que no es un poco Goya Mishima de sí

Voz 0401 04:23 Valentín me cae un vibrador nuevo

Voz 0542 04:26 bueno ya esta llamada es tal que el del año que venga bueno con carácter retroactivo en concreto nos cuentan nuestros amigos de lo que sus ventas online aumentan estas fechas entre un treinta y un cuarenta por ciento que es una barbaridad las mujeres compran más que los hombres siempre son

Voz 0401 04:42 nosotras las que compramos más contamos más compra

Voz 0542 04:45 hemos más Nos interesa son casi el sesenta por ciento de los compradores por grupos de edad esos que tenéis entre treinta y cinco y cincuenta y cuatro años sois los que más invierten en estos productos digo sois porque hasta dentro de unos días los treinta y cinco los tengo

Voz 7 05:02 a los treinta y cuatro con se

Voz 0542 05:05 intento de Innova esa celebrarlo con un buen artilugio que meter en esa cama tuya bueno yo también hago ese llamamiento yo encantada de recibir San Valentín por mi cumpleaños vale por lo que sea vale me gusta

Voz 0401 05:18 mucho todos estos datos de de quiénes somos las que estamos interesadas que nuestra cama no siga siendo es un campo de nabos sosos

Voz 7 05:27 jo jo

Voz 0542 05:44 pues la segunda nuestras noticias Nos lleva a uno de sus estudios que nos encanta desgrana que gusto sabes que hacía tiempo que no tenía yo estudios así

Voz 0401 05:52 con lo que te gusta de cuarto y mitad de chóped encima de la mesa

Voz 0542 05:56 sí efectivamente datos empíricos es de la aplicación Mehdi quo que permite plantear por chat consultas médicas las veinticuatro horas del día han analizado más de once mil consultas sobre sexualidad y han dado con las cinco más frecuentes entre los españoles no te a sorprender yo porque tenemos al teléfono a la sexóloga Claude que ya está aquí con nosotros y además es la especialista en Sexología de esta aplicación de medico buenas noches Claudia buenas noches

Voz 8 06:27 qué gusto volver a hablar contigo igualmente Simon

Voz 0542 06:31 Nos dejaste muy impactada es los fluidos corporales

Voz 8 06:35 mira una de las

Voz 0401 06:36 los ultras más frecuentes es no siento nada en las relaciones sexuales

Voz 8 06:42 sí la verdad es que me sorprende pero es de la pregunta más habituales del sabréis que realmente se remite a la falta de educación sexual que tenemos una educación sexual como evitar embarazo prevenir enfermedades infecciones sino que no nos cuenta cómo funciona

Voz 0542 07:01 el

Voz 8 07:03 en Jerez sigue siendo un mundo

Voz 9 07:06 Le puede poner remedio Claudia

Voz 8 07:09 si alguien tiene ganas voluntad puede poner remedio porque al final se trata de tener autoconocimiento y no autoconocimiento sólo personal sino erótico sexual

Voz 0542 07:19 a saber que te gusta

Voz 8 07:21 cómo te gusta que te toquen Isabel cuáles son esas partes del cuerpo que son placentero cuando la estás mujer porque la mayoría son mujeres las que pregunta de acuerdo cuando me dicen que no siento nada claro tengo que hacer una exploración de cómo son sus prácticas sexuales descubres que la mayoría va directa a la penetración claro la vagina directo la penetración más placentera por tanto no vas a sentir nada

Voz 0542 07:46 nosotras hablamos también hay muchísimas veces de la obsesión que hay con la duración adecuada de las relaciones y cómo queremos que nos trae de cabeza te piden ayuda en ese sentido para aguantar más para saber si lo que Duran es lo normal

Voz 8 08:02 la verdad que sí dentro de esta pregunta ahí como su preguntas también de cuál es el tiempo normal si esto es bueno malo duro demasiado o duró muy poco no aquí siempre señalo que hay que diferenciar vez duró poco porque tengo una ya colación precoz que es decir menos de tres minutos o ni siquiera con un contacto sexual y hay algún lado aquí hay un problema pues una relación sexual no tiene que durar horas y a veces me pregunta es qué duda media hora bueno pero lo importante al final no son los minutos sino la calidad aquí también ver qué prácticas sexuales Hair porque sí no podré toda la penetración el peor me con tramas ficción tenga antes se acumulará entonces hay que variar de postura hay que variar de prácticas no sólo es hoy tuvo negación a la sexualidad

Voz 0401 08:51 el orgasmo vamos a hablar del organismo es frecuente que te hablen de si llegan o no al orgasmo

Voz 8 08:59 muy frecuentes si iban muy ligada también al no sentir

Voz 10 09:02 no sé por qué porque si no conocemos nuestro cuerpo no sabemos cómo

Voz 8 09:06 Nos gustan que nos toque o como me gusta mínimo tocarme no que es súper importante porque el orgasmos la responsabilidad de cada persona no está la mano de nuestra amantes de que nuestra pareja entonces claro si no conocemos nuestra sexualidad nuestro placer cómo vamos a llegar al orgasmo además estar todo un encuentro sexual entre pensando no me ha deparado suficiente no sé si les gusta o no sé si me gusta no estamos ahí diálogo interno que nos hace la guitarra del encuentro sexual qué pasa que no llegamos al orgasmo entre otras cosas

Voz 0401 09:39 la eyaculación porque

Voz 8 09:42 cuando se vaya

Voz 0401 09:44 pues vamos por partes masculina cuando silla Acula antes de lo deseado siempre se trata de ocultación precoz

Voz 8 09:52 es una cosa deseado y otra cosa es el lo que te había comentado al principio si tardas me lo veo tres minutos sin tener una mínima un mínimo roce o no llegas a estar excitado del todo por así decirlo en ese encuentro sexual ahí podría haber un problema el dentro un precoz hay varios tipos por siglo entonces la cosas son tus expectativas claras Iturra Mel realmente no sabes con todas las tres situación vas directo al grano así decirlo colación más es rápida también hay que tener un impulso sobrevivimos

Voz 0401 10:24 y en las mujeres como ocurre en la mujer de acumulación como has dicho en un principio pero de hombres y mujeres la eyaculación hay mujeres que no que no ya acumulan pero qué pasa con la eyaculación de las mujeres es obsesiona también a las mujeres

Voz 8 10:40 obsesiona menos que el orgasmo pero hay muchas que sí se obsesionan pero también hacia un lado negativo en el aspecto debe ese creen que es algo sucio que está mal que les pasa algo porque como muchas veces no saben lo que es líquido saliendo de ellas muchas veces se queja esta abriga de hecho a comentar Claudia es que no con la orina mi pareja se queda extrañado creo que soy un bicho raro entonces claro hay mucho desconocimiento todavía de que regulación forma parte también del encuentro sexual lo que pasa que no es tan habitual si no conoces tu cuerpo él tener esa irregulación además habría como los tipos no la que sala en la que se conoce como Squyres que la pornografía le dio mucho bombo en su día después España una nación que es más liviana es más de goteo como les digo yo es decir como no damos mucho verse cuenta hemos acumulado pero como no lo esperamos ese chorro no que es lo que nos venden también en la especulación sea como algo como fuegos artificiales el Carla mujeres o buscan eso

Voz 0542 11:41 claro que también hemos hablado aquí algunas veces lo que decías al principio de la obsesión por el Esquire generada por el porno ahí también una par de las mujeres que por generar esa satisfacción en su pareja también lo lo quieren conseguir de una forma casi acrobática no

Voz 8 11:59 claro y ahí está el problema para satisfacer a la pareja la sexualidad no es para la otra persona es para Haití para compartir eso cuando focalizamos mucho nuestro placer del orgasmo el encuentro sexual en general hacia la otra persona estamos perdiendo una parte de nosotras realmente decir la sensualidad no está en manos de quién tenemos enfrente es mía yo la comparto y esto es algo que trabajo mucho en consulta también no sólo desde la asesoramientos sexo lógico sino trabajar es responsable de cómo queremos vivir nuestra sexualidad no como la quiere a la otra persona

Voz 0542 12:33 pues estos resultados son como decíamos de de a raíz de las consultas que reciben en la web tres W punto medico con Cook punto com pueden encontrar esa para hacer consultas médicas las veinticuatro horas y que expertos como Claude a Costner que sexóloga están también en su web propia que es Claudia Costner con ese lado punto com

Voz 8 12:54 un placer como siempre un placer

Voz 0401 12:57 un gustazo hablar contigo y muchísimas gracias por contarnos tantos datos de nuestra sexualidad

Voz 8 13:03 gracias Celia que tengo buenas noches

Voz 0542 13:21 bueno pues Celiano siguen llegando consultas a contigodentro arroba Cadena Ser punto com bueno sí a las redes sociales que tienen Estados

Voz 0401 13:28 de los mensajes de Facebook ahí

Voz 0542 13:31 tengo muchos más deseando deseando deseando Perelló ya ya he llamado a la paciencia nuestros oyentes porque tenemos muchas consultas las dosificarse también queremos siempre es coger al mejor especialista para responder si puedes hoy venimos con una no venimos con Carolina Armero que es nuestra sex coach favorita y que está al frente de la web caro la Armero punto com buenas noches buenas noches pues vamos allá porque está consulta que nos plantean eh creo que no

Voz 12 14:02 va a hablar de la realidad de mucha gente

Voz 0542 14:06 somos una pareja de treinta y ocho años juntos desde los dieciséis hemos superado muchas dificultades y ahora más que nunca disfrutamos de los proyectos comunes de querer estar juntos pero desde hace unos años estamos pasándolo mal por la falta de deseo de mi marido nuestra sexualidad terminan la masturbación individual Hinault mutua mi marido no siente placer cuando yo lo más turbo y menos con las felaciones así que cuanto más lo intentamos más nosotros una relación de veintidós años eh nada ahí es nada eh Teresa pareja claro si ha tenido una buena relación si llevan tantos años juntos se está del revés bueno pasa mucho más de lo que pensamos

Voz 13 14:48 el el ejemplo que nos pone esta chica ha escrito y pasa muchísimo porque tenemos pensado o tenemos la creencia de que la libido siempre la mujer internas cierto baja muchísimo muchísimo al hombre lo que pasa es que bueno pues se cuenta menos digámoslo así no pero sí que es verdad que hay puede haber muchísimos factores entre ellos que ha empezaron muy jóvenes entiendo eh no sé si nos lo han dicho pero con una inexperiencia previa no a las relaciones a la estar sola con la misma pareja muchas

Voz 0401 15:21 a veces y que no es ofenda

Voz 13 15:25 la persona este comentario porque no tiene por qué ser su caso pero se finge mucho parece que nos gusta llegamos a unos límites de placer que pensamos que es nuestro tope

Voz 0542 15:34 eso es lo que no conocemos otro es porque no se nota y no conocemos otra otras sexualidad otro sexo es muy fácil que creamos que el sexo es solamente lo que tenemos eso y espero que pasa al ir pasando los años digamos que nuestra es inquietudes a nivel sexual

Voz 13 15:49 se van creciendo de tal manera que ya no nos conformamos con lo que nos ha valido los años previos no entonces bueno hay que innovar sobre todo bueno es una consulta de consulta de Sexología sea yo tengo a parejas en este en esta situación que hay que ir cambiando depende de la pareja hay veces que afecta al estrés

Voz 0401 16:08 habría que ver cada caso me da la sensación de que lo primero que hace es es un análisis personalizado de cada una de las personas que llegan a a la consulta con dudas osea que a mí me pasé no es lo que tiene que pasar a a al de enfrente

Voz 13 16:23 eso es por eso también me quiere quería hacer hincapié en que no se ofendía era no sino era su caso porque cada persona volvemos otra vez a que es diferente y muchas veces hablamos con amigos y a ti te pasa así a mí me pasa hay que solución le das pues es que la solución que a lo mejor le ha dado tu amigo o tu amiga no te vale Dati saque cada uno tiene que que ver el motivo en concreto por el que ha pasado y bueno a ir desarrollando lo no para para mejorarlo pero tiene solución eso es importante

Voz 0542 16:50 bien

Voz 0401 16:51 que lo de darle cuerda a la imaginación es necesario es imprescindible

Voz 13 16:58 es imprescindible nosotros tenemos una parcela de erotismo en el cerebro que al final lamentablemente en el en los años en los que estamos están un poquito atrofiado en determinadas personas por la pornografía porque nos hemos acostumbrado a que nos den el material ya hecho pero sí que hay que trabajarlo yo trabajo muchísimo en reactivar eso pues recurrirá recuerdos que no tienen por qué ser tu pareja y no pasa absolutamente nada recurrir a a pues eso fantasías a planificaciones que tengas con tu pareja o con yo a veces lo digo con tu vecino del tercero que nunca has pensado en él pero en ese momento se te ha venido a la cabeza y a veces te sientes hasta culpable no es si este este chico no me gusta

Voz 0542 17:37 tampoco hace falta contaba encono y tampoco hace falta

Voz 13 17:39 contarlo todo pero bueno que sería natural lo sea no es no es una infidelidad ni mucho menos sino que el cerebro va por libre en las relaciones sexuales exacto

Voz 0401 17:47 dar un poco cerebral mente para que la sexualidad entre también en eso de cabeza no lo es

Voz 0542 17:54 en este caso tenemos la suerte de que hemos tenido una continuidad de la Historia porque primeros escribió planteando unos lo que os decía algunas semanas después nos contó que habían ido a terapia estamos acudiendo a un sexólogo la cuestión es que mi marido nunca ha estado con otra mujer lo que decías antes que no sea yo porque empezamos muy jóvenes yo no tuve coito pero sí experiencias sexuales con otros chicos antes de conocer él tiene la necesidad de probar cosas nuevas dice cuanto más reprime es algo más lo deseas así que vamos a lanzarnos a experimentar juntos con otras personas tríos Singers etc En cuanto a las relaciones hay bloqueo yo las hago como a mí me gusta pero creo que la expectativa de probar otras cosas Nos motiva y estamos mejor

Voz 13 18:41 bueno esto es un arma de doble filo porque sí que es verdad que es una posibilidad

Voz 0401 18:47 yo personalmente en consulta no la sólo plantea

Voz 13 18:49 eh a ninguna pareja porque claro hay muchísimas parejas que después de cruzar esa línea dejan la relación

Voz 0401 18:56 tienes que tener es que tal y como lo estaba planteando perdóname que te interrumpa tal y como lo estaba planteando nuestra oyente casi parecía que el hecho de que hubiesen abierto esa puerta lo que realmente podía provocar era que ella terminase fuera de de de la ecuación

Voz 13 19:16 bueno puede pasar eso y aunque eso no pasase tienes que tener una autoestima al Britta armada para que no te afecte porque sí que es verdad que la sociedad es muy moderna

Voz 14 19:28 pero sí que está perfecto sea yo

Voz 13 19:31 vamos jamás me me opondría este tipo de relaciones no abiertas fenomenal pero tenemos que estar muy concienciados de hacerlo porque claro al final estas viendo a tu pareja con otra persona que no se ampara nada y eso es que aunque en el momento disfruta sí que es verdad que también en consulta tengo a gente de que ha pasado algo así no es que se sienten culpables porque en ese momento disfrutará muchísimo y luego al día siguiente en su realidad de subida de su día a día les vino todo esto encima

Voz 0542 19:59 comieron la cabeza hasta límites esto es incluso

Voz 13 20:01 parejas que están haciendo terapia de pareja o sea que que esto en vez de mejorar les afectado yo creo que personalmente a a esta chica lo que la recomendaría buena parte que vayan a un sexólogo que ya está lleno e una comunicación brutal en el sexo sea tienen que hablar muchísimo si él tiene ganas de tener las relaciones de determinadas maneras pues fundía se accede no porque al final llegará un punto

Voz 0401 20:24 creo que ella dice que ella hace las felaciones como le gusta ahí pero también se trata de que le guste a él claro al final

Voz 13 20:31 yo creo que bueno pues un día como te gusta tía otro día es que el sexo es un juego entonces en ese juego hay muchas posibilidades que está la posibilidad que ella comenta de abrir el Círculo está esa posibilidad pero tienen que trabajar muy bien la pareja antes de dar ese paso es mi consejo

Voz 0401 20:47 sí vamos a vamos a pensar en en mí y luego ya veremos si vienen terceros no

Voz 13 20:53 pues sobre todo tener la pareja muy sólida y las autoestima es porque tú puedes querer mucho a tu pareja pero siempre tener bajones de autoestima yo no me metería en esto porque creo que te puede llegar a afectar bastante

Voz 0542 21:05 Karol consultas de este tipo y otro tipo de terapias que podemos encontrar en tu nueva que es caro la Armero punto com

Voz 13 21:14 que eso es eso es teníamos la de paraisosecreto que se la relacionaba con la juguetería hemos abierto Carola Armero punto com para enfocarnos mucho más a la sexo logia a nivel más rico en los talleres con chavales bueno aunque al final talleres para padres no que que creo que es importante a partir de niños de cinco años para que vean pues eso la sexualidad de una forma natural y sobre todo creo que se va a prevenir muchísimas cosas del futuro pues timón Bosso

Voz 0542 21:45 la educación sexual que es la base de la convivencia eso es eso es que lo en Armero muchísimas gracias enhorabuena por esa página web gracias por sacarnos de dudas siempre que te necesitamos muchas gracias a vosotros oye que lo tienes tú la semana que viene que no puedes venir a grabar no puedo ir a grabar

Voz 0401 22:14 por porque voy hasta el día veinte a las siete de la tarde en el teatro Rialto de Valencia me voy a Valencia me voy a Valencia porque el teatro Rialto aprovechando que se está representando Tirant lo Blanc que es una novela caballeresca de Joanot Martorell va bien un monte dónde actividades en torno a esta representación y a esta historia en la que por supuesto hay un enamorado y una enamorada Guillem de Barry Carme Sina con mucho amor con mucho amor pero sensual no del plato en el que nos gusta a nosotros y me han dicho que por qué no voy porque no voy porque sí porque ahí hay un Ciclo de Poesía de amor sexo donde se va a hablar desde Lope de Vega hasta Chus García a ver de qué ve a hablar de puentes

Voz 4 23:05 dar mostrar cuál es mi opinión sobre el amor romántico uy sí pero ésa es cuál es el título además a esa Charlie es el Brent cuando dejamos de soñar con ser princesas

Voz 0542 23:20 eso me suena a un libro que ha escrito Celia Blanco eso te

Voz 4 23:24 suena a mi única intención de que todo el mundo entienda que dejé de soñar con ser princesa porque me enteré de que ella era la reina te va mucho mejor

Voz 7 23:44 Celia Blanco dentro

Voz 15 24:06 no

Voz 0401 24:33 soy muy fan de conocer y saber cada vez más sobre fantasías sexuales sobre todo porque yo soy muy de imaginar y recrear mi propio universo una místico sí recreo en la intimidad Mis benditas perversiones para hablar no tanto de las mías propias sino la gestión de las mismas he querido buscar a uno de los mejores pero el que además yo tengo especial querencia Miguel alumbre sexólogo especialista en sexualidad es no convencionales

Voz 4 25:04 ya amigo buenas noches

Voz 0401 25:07 este es un tema que has tratado recientemente y y con más gente a TVE dedicado enseñarle a la gente todo esto de cómo gestionamos nuestras fantasías sexuales porque en golfos con principios de Grecia

Voz 9 25:22 cuando la leáis y eso hace poco hicimos esto esta charla donde decidimos el sacar el tema este de sobre todo además no era sólo fantasías sexuales sino quisimos ponerle nombre de fantasías sexuales problemáticas

Voz 4 25:38 vamos a hablar de esas fantasías sexuales problemáticas cuando es el problemática una fantasía sexual

Voz 9 25:46 pues lo que me gusta de esto es la cantidad de ideas que se enredan en la cuestión de la fantasía contestación corta problemática es cuando no encajan con lo que tú esperabas esta fantaseando o toca algún terreno que te resulta

Voz 16 26:07 Abu prohibido por algún por alguna razón

Voz 9 26:10 y entonces cuando descubres que tienes

Voz 0401 26:13 te va por libre

Voz 9 26:14 sí pero el el lo curioso es que la mente siempre va por libre en otros campos como por ejemplo cuando soñamos no no no no creamos un un un drama mañanero de decir madre mía que soñado esto que no debía aceptar entonces espera tengo que curarme porque algo me pasa porque sueño algo que no debía ahí entendemos que la que que la mente va por libre y cuando son las fantasías no de repente es como no no no no debería estar fantaseando con

Voz 4 26:44 podrías planea tres ejemplos de fantasías sexuales reprobables

Voz 0542 26:49 no es un reto general sino que son problemáticas para acaba cuál es decir la mía puede ser una la tuya será otra claro una amiga mía

Voz 9 26:59 por ejemplo me decía os escribí hay en privado porque estas cosas son las que te cuentan en privado te dice y me decía allí Miguel o yo qué hago con esto que tú me conoces como de recorrido político o tal actividad esa era una época muy en la calle y que me decía es que me ponen los antidisturbios tenía fatal

Voz 0542 27:23 claro sea pero de voy corriendo le voy corriendo delante de la policía en quiero que una de estas

Voz 9 27:30 claro así cómo no el rollo este como de verlos de espera es que los estoy viendo y me estoy imaginando cosas así pues todo ese lío era como qué hago con esto claro eso es uno de uno de los cómo se gestiona pues la respuesta corta a mi entender que no hay que confundir una idea con plan

Voz 17 27:54 es decir no por no por mucho que tú dime te imaginas que vas a tener sexo con un antidisturbios vas a tener sexo al final con el antidisturbios Jade que cuando llegue el caso

Voz 0542 28:03 sal de Mi cama osea

Voz 9 28:05 lo sabes tú por mucho que estés en tu cama imaginándote al antidisturbios una y otra vez no es como el el genio de la lámpara no va a aparecer allí no va a ser como espera lo pienso muy fuerte iba a estar aquí o sea que por mucho por muy muy muy mucho que piensas en él no va a aparecer en la cama otra cosa es cuando después dices a entonces espera voy a buscar entiende a ver quiénes son Ander internacional y de eso saber cuáles son antidisturbios entonces voy a quedar con él que doy no sé qué hay si estás este liando

Voz 0401 28:37 ese momento te estas metiendo en la boca del lobo es decir sabes que vas hacia una relación que aquí pues digamos que te va a incomodar o es que realmente lo que nos pasa es como bueno pues si ya pensado en ello es que a lo mejor pues también no puedo tirar

Voz 9 28:53 ahí está el lío pero es que el el lío de dónde viene es entender que hay una conexión directa donde no la hay cuan sea el problema es cuando tú fantasea con el antidisturbios pues ya ya que hemos empezado con eso sí aún si podemos seguir olvidadas ya me lo imagino entonces como que vale llega a casa se despelote Natalia hace equis qué bien hemos termina ya está eso es lo que me he imaginado pero después cuando viene de verdad a lo mejor llega llega tarde a lo mejor me está tocando de una manera que no me gusta lo mejor no es lo que espero claro claro lo mejor ha imaginado de esto no pero yo me lo imaginaba

Voz 16 29:28 más bellos o menos o no o

Voz 9 29:31 aún más alto o más bajo o más delgado o más osea después el toda esa fantasía que te puedes haber montado en tu casa por ejemplo pues después una vez que se haya corrido a lo mejor decide quedarse a dormir y tú ya

Voz 0542 29:44 el gabinete de aquí en mi fantasía se cerraba el momento camiseta de pedirme una mañana para desayunar

Voz 9 29:52 claro o sea era de no fallaba tal se tiraba ya estaba ella me quejaba la pero no osea después en la realidad se complica y entonces pues esa es la cosa el el liar las dos cosas el el el merece la pena pasas a la realidad merece la pena que cuando tengamos

Voz 0401 30:10 una de estas fantasías que efectivamente que se cometan un problema intentemos analizarla como yo personalmente puedo hacer algo que puedo no sufrir de alguna manera me dice que no con la cara

Voz 9 30:21 no no no por osea no es que esto viene desde el principio del lío precisamente viene como de esta época freudiana Wilhelm Rice y toda esta historia es que nos llevamos también no claro de esto de pero

Voz 0401 30:34 qué oculta tras de esa fantasía el sentimiento de culpa que siempre buscamos a veces no sabemos por qué

Voz 9 30:40 no eso una dos es fíjate que siempre es lo no lo no normativo donde nos ponemos a buscar qué hay detrás de que Rollán me como antidisturbios pero nadie te dice qué hay detrás de que quieras pasar tu lengua húmeda por la por la lengua de otra persona es como es normal es besarse claro como ya pero que no te pones a analizar la símbolos fingía que hay detrás de eso eso no lo problema quizás en absoluto Chopard pezones y acariciar esa

Voz 0542 31:12 todo lo que hay todo un nuevo dibujo o no hay

Voz 9 31:15 no se problemática y entonces cuando empezaba a buscar

Voz 0542 31:17 la razón es así yo fantasea con

Voz 0401 31:20 tiene MAT en una eh

Voz 18 31:24 cruz de San Andrés me Hatem bien y mientras

Voz 0401 31:28 me están pues no sé no te voy a decir

Voz 17 31:30 cuando latigazos porque me parece un poquito fuerte pero mientras me están haciendo incluso cosquillas en mis genitales Si soplando muy besándose

Voz 0401 31:39 yo puedo creer puedo creer que eso quiere decir algo o no de lo que me dices es que deje de pensar que quiere hiciera sobre todo

Voz 9 31:46 darse cuenta de en cuanto te sales de la norma lo lo lo lo que surge el análisis de que es esconde detrás y con lo que hacemos todos los días no surge ese análisis de qué se esconde detrás de besar a alguien

Voz 0542 31:58 nadie se pregunta que por qué me gusta acostarme con mi marido por ejemplo

Voz 9 32:02 claro no dices de qué se esconde detrás de alguien no que te apetece que se esconde detrás de que te ate en y te hagan cosquillas en los genitales no sé qué qué te apetece

Voz 0542 32:11 tengo una pregunta incómoda porque te parece

Voz 0401 32:17 una de los grandes peleas ya sabes que peleó en todos los frentes tiene que ver con la pedofilia hay hay quién defiende los sentimientos pedófilos amparándose en que tienen que ver con la imaginación no con los actos pero cualquier acto de estúpido abuso sexual a menores ha venido acompañado de la pedofilia qué pasa cuando los sentimiento las fantasías sexuales empiezan a ser por este lado por delito

Voz 0542 32:45 no estamos porque es un delito

Voz 0401 32:47 segundo porque bueno tener fantasías sexuales con niños Seaman pedofilia eso es más que tipificado qué pasa cuando alguien tiene este tipo de pensamientos

Voz 19 32:58 pues lo lo habitual es el el la

Voz 9 33:03 Viar se asea con este puede ser con con niños puede ser con alguien de tu familia puede o sea la las posibilidades de que se complique puede ser muchas

Voz 19 33:15 el lío suele ser él empeñarse en él

Voz 9 33:18 a minar ese pensamiento es como de no no es que no puedo pensar esto eso va eso acompañado de la idea habitual entonces a seguimos teniendo en el fondo creo yo muy a menudo todavía la idea de que existe el pensé el pecado de pensamiento

Voz 0542 33:35 sea quiero decir por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa que es el pensar

Voz 0401 33:39 es si era eso era eh el pecado por por pensamiento omisión

Voz 9 33:45 la palabra es misión y palabra osea pero esto e incluso omisión de esto no debería pero no no en ahí se suma el lío de estar creyendo en esta especie como de pecado por por pensamiento

Voz 19 34:00 el creer una idea muy extendida de que el el el sexo es como una especie de

Voz 9 34:06 energía o de impulso algo que no puedo refrenar porque tiene que ver con tus instintos como perdona tienes bastantes instintos como orinar en cualquier cosa no vas meando en cualquier sitio no te lo haces muy ordenadamente sales basado buscas un baño Talia y lo haces tienes un hambre que no veas no entrase en un restaurante comiendo te lo filetes que ves por delante sino que es que lo ordenan si dices a pues mira como aquí como como a estas horas y como este plato que me ponen

Voz 0401 34:36 este pensamiento si puede ordenar también el desde el de tener sexo con menores

Voz 9 34:41 o sea lo que puede lo que tienes que hacer es hablar con profesionales en el caso de que tú tengas toda esa ensalada en la cabeza que dices esto no sé cómo manejarlo pero igual que si tú no sabes manejar lo que cruzando por la cabeza dices esto como lo manejo o sea quiero decir cuando es es ese ahora el problema es todo el rato en las fantasías creo que hay un hilo de conexión entre fantasía y realidad el lío está todo el todo el todo el lío en el que nos vamos a meter es cuando creemos que existe realmente esa conexión y creemos que la fantasía es un boceto de lo que vas a hacer después no atinó Hinault osea no sería como Minority Report de no admite visto las miradas sucias que tú estés usando en no sé qué seguro que vas a hacer cuanto no tiene no no tiene esa conexión eso sea la idea problemática que sea pues eso lo lo mejor es hablar con profesionales que te contextualiza en lo que estás pensando oí te lo encajen en algún sitio pero quiero decir no es sólo la cuestión de profesionales lo que acabo de decir de ideas que van asociadas a impulso se os hay un montón de palabras y conceptos que manejamos todos los días que se van colando por debajo de la puerta pero conforman nuestra manera de pensar el de pensar no no como de un impulso es que esto no lo puedo refrenarlo o es que esto no esto sí no se puede contener es como si se puede contener perfectamente osea igual que haces con otra un montón de cosas otra cosa es que lo llevas adelante pues porque te dé igual o porque tu considere es que tienes una situación de ventaja piensan salir impune demás ballet pues entonces te va

Voz 0542 36:21 a ver

Voz 9 36:22 la Bella por encima después pintarás intentará justificarlo como si fuera no fue por drogas fue porque me estaba drogado o era un impulso irrefrenable no es irrefrenable perfecta perfectamente educado

Voz 4 36:35 ves cómo al final me dejas siempre mucho más tranquila

Voz 0401 36:41 Miguel Vega Lumen un placer hablar de sexo siempre contigo

Voz 0542 36:45 cumpla siempre

Voz 20 36:47 previamente

Voz 21 36:50 bueno todo es para hay más

Voz 0542 36:58 comer te gusta que te ponga cosas milenio me encanta me encanta su vida de juventud que inunda a los estudios los auriculares y mi vida pues eso esa es mi papel aquí claro por eso tenía yo yo tenía necesidad de tener una millennials en mi vida y me encanta que haya centrado en ella pues mira esta canción no es casual en la escogido por qué a raíz de un hilo que encontré en Twitter de Juanito libritos que se define como activistas LGTB BUP tuve por target Tumblr Flemings Geimer de todo descubrir una iniciativa docente muy muy peculiar todo lo que tenga que ver con la docencia me interesa y si tiene que ver con LGT de ir más pues les saludamos que está al teléfono y que nos cuente un poco más en lo que ha hecho buenas noches Juanito libritos

Voz 10 37:52 hola buenas noches cómo estáis muy bien

Voz 0542 37:55 estamos muy bien pero además estamos muy bien porque estamos con un profesor empeñado en enseñar de verdad a los adolescentes esta cosa complicada que es la diversidad afectivo sexual cuéntanos

Voz 10 38:07 claro escribe bueno pues ya sabéis que en la escuela los profesores no sólo tenemos digamos como misión enseñar las cosa que vienen en los libros de texto porque en realidad esas cosas ya están en los libros de texto nuestra labor va un poquito más allá a educar es un concepto supera amplio en el que por supuesto entra la educación afectivo sexual que es importantísima especialmente en las ella desde la adolescencia que a la que yo me dedico ahora mismo entonces es que yo muchísimo de la profesora creemos en la importancia de esto sí trabajamos en la medida de nuestras posibilidades para hacerlo lo mejor posible claro

Voz 0542 38:44 entonces L Cuéntame porque me has dicho que hay una música que yo desconozco de quienes que tiene mucho que ver con el tema que íbamos a tratar Cuéntame esta canción llaman con mi me baby que Carly Rae jeeps se llama la chica fue un videoclip que se hizo muy famoso en su día hay Juanito lo utilizó en su clase y cuéntanos tu mismo porqué lo llevase a clase me encantan

Voz 0401 39:07 esos profesores que lleva han videoclips a clase Juanito pusiste la videoclips de

Voz 0542 39:14 vi el virrey ves como hay una una esta generaciones videoclip singular videoclips en plural en fin tenéis como Darmstadt dos cosas

Voz 10 39:26 Juanito bueno pues veréis ya sabéis que tratando con adolescentes los profesores no tenemos que romper la cabeza para intentar hacer las cosas lo más atractiva lo más accesible posible presupuesto pues siempre usando una cosa interesante para ello va a llegar mucho mejor nuestro mensaje en mi centro queríamos trabajar la idea más diversa de la sexualidad de las relaciones personales no centrándonos siempre es la típica pareja chico chica los tutores en este caso de primero de ESO pues no próximos a pensar cómo lo queríamos tratar así que yo llevé a mi clase que a la hora de tutoría que es un ahorita que tenemos todas las semanas para hablar con ellos de cosas digamos extra académica pues yo a mi clase este videoclip en el que a priori parece que se cuenta la historia tradicional de enamoramiento de flirteo entre chico y chica no pues una chica está cantando canción en el garaje de su casa el chico de enfrente así muy apuesto muy fornido y está corto

Voz 0542 40:25 sin tramas se super prototípico no sabes qué bonito

Voz 10 40:30 entonces entre ellos dos surge como una chispa no porque están mirando están sonriendo ese tal cual y en ese momento paré el videoclip que les pregunté bueno vosotros qué creéis que va a pasar a partir de ahora y claro pues presupuesto bueno pues que el chico de ha pedido el teléfono a las si cabe porque las chicas de esta seduciendo porque no sé qué

Voz 8 40:49 no sé cuánto

Voz 10 40:50 en ese momento continuó viendo el videoclip hay una sorpresa final Bloc tuits como se suele decir ahora que es que al fin

Voz 8 40:58 al efectivamente el vecino se acerca

Voz 10 41:00 cantante pero no para darle su número de teléfono sino para darle el número de teléfono al batería

Voz 7 41:07 ha contado tú me ha gustado

Voz 10 41:14 es verdad que no te rompe los esquemas y claro ellos se quedarán con la boca abierta porque ni siquiera se les había pasado por la cabeza que es muy interesante porque a partir de de una cosa están pop ni una cosa pues están en fin tan frívola por decirlo de alguna manera pues se puede hablar de conceptos mucho más interesantes como la hetero normatividad o hubo en fin como es nuestra educación está metido con calzador el hecho de el chico y la chica no se notan más alternativas y por lo tanto cuando tú te sientes parte de otro colectivo pues tardan un tiempo en asumir quién eres en encontrarte en conocerte etc entonces bueno pues

Voz 0542 41:53 pues muy interesante Juanito hilos chavales

Voz 14 41:56 que lo encajan bien lo saben bien y se acuerdan reveló dicen hombre claro es verdad o como real

Voz 0401 42:03 Acciona cuando la la reacción que tuvieron te pareció que era la apropiada te sorprendió algo

Voz 10 42:10 pues mira me sorprendió pero para bien

Voz 0542 42:13 que si es ridículo que me

Voz 10 42:16 prendiendo las buenas reacciones de los adolescentes abre el ante los temas relativos a la diversidad porque los años que llevo dando clase en institutos mí me he encontrado una generación tremendamente abierta tremendamente consciente tremendamente diversa muy valiente sabe incluso en los institutos tenemos un montón de chicos y chicas que han salido del armario y eso su propio compañero empiezan a verlo pues como algo normal sino incluso el villano saben que no es nada noticiable AVE sabes

Voz 0401 42:49 pero es como cuando tienes la suerte tiene la suerte la suerte mi moco está en un colegio en el que hay familias que son pues dos madres

Voz 0542 42:59 los padres y entonces esa esa diva

Voz 0401 43:02 sí dar sexual tan normativa Aitana habitual lo que hace es que todo el mundo viva cotidianamente su sexualidad tranquilamente es que

Voz 14 43:10 no entiendo no entiendo esa intención siempre de de no hablar de esto estamos

Voz 10 43:16 eso eso aparte es ridículo esconder como es la sociedad realmente no cuando lo bonito es que la sociedad hacia diversa no es que tengamos que tolerar esa diversidad que tenemos que es celebrarla porque es algo que nos hace grandes como como colectivo como sociedad y como como como país

Voz 0401 43:37 pues Juanito libritos yo te voy a dar las gracias como como madre y como mujer bisexual no hay nada más gratificante para alguien que no cumple esa se tiene normatividad es como que el pico y pala que se hace lo hagamos entre todos

Voz 10 43:57 de todo

Voz 0401 43:58 muchísimas gracias Juanito libritos puede hacer esas tutorías y te aseguro que me encantaría estar entre tus alumnas te lo puedo asegurar

Voz 10 44:08 muchas gracias buenas noches a las dos

Voz 0542 44:10 buenas noches

Voz 22 44:19 ya

Voz 0542 44:20 pues no siguen llegando como cada semana más consultas a Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com y en este caso dice así empecé a tomar la píldora recomendada por mi coló para los dolores de Regla terribles que tenía hace unos cinco años desde entonces mis dolores han disminuido pero sigue siendo muy problemático hacer vida normal durante la semana de descanso en la que en efecto suelo tener el periodo como es de esperar médico con no siempre funciona para que os hagáis una idea

Voz 0401 44:50 ahora que hablamos de un dolor intenso es lo que pasa que es que además es que las dudas

Voz 23 44:54 de de la píldora las dudas de

Voz 0542 44:57 como si me duele mucho si me duele poco

Voz 0401 44:59 es una de las grandes obsesiones que tenemos muchas veces porque a veces la píldora te las dan precisamente para evitar esos dolores

Voz 0542 45:06 porque es uno de esos elementos entorno a los cuales giran muchísimos mitos muchísimas verdades a medias no siempre tenemos en recurrir como le ocurre a nuestra oyente que dice vivo en Reino Unido ya que acaba de ser revisado la norma relativa a la píldora esta mañana he leído una noticia en la que dice que la semana de descanso no es necesaria y es incluso poco recomendable te acuerdas que tuvimos a alguien que decía también que tomaba la píldora

Voz 0401 45:33 siempre sin esa semana de descanso precisamente porque le dolía

Voz 0542 45:38 también nos hablaron incluso de tomarla en función de viajes o planes que no queremos que se nos estropeen nosotras nos quedamos un poco preocupadas pero Cristina Redondo nos aclaró que no hay una vez más la tenemos al teléfono es ginecóloga de la Fundación Jiménez Díaz suele resolverlos

Voz 0401 45:57 estas cuestiones es que qué sería de mí sin mí

Voz 24 46:00 en ecología de cabecera buenas noches Cristina no habla buenas noches que le decimos a esta oyente que está preocupada por su situación con la píldora

Voz 25 46:11 pues mira es una pregunta hay un problema muy frecuente que los vemos mucho en la consulta nosotras también eh hay muchos estudiantes que tienen esta misma Dogan la respuesta es que la mayoría de pastillas y en la mayoría de mujeres no hay ningún problema por tomarlas sin hacer descansos la regla que que tiene cuando se toma una anticonceptiva no es una regla de verdad esos sangrado de privación que lo que hace es que imita al ciclo menstrual hay distintas causas por las que se recomienda tomar la cita descanso no pasa nada una de las causas por las que se recomienda esto es lo que le pasa a esta chica precisamente que le duele mucho en una semana de descanso

Voz 0542 46:46 luego también ayer

Voz 25 46:48 de pastillas que hay algunas que están diseñadas para tomarla sin de esquí

Voz 24 46:53 una vez con lo cual la duda que se plantea Cristina es porque si no

Voz 0542 46:59 es que la semana es necesaria

Voz 25 47:02 bueno no tengo una respuesta clara las píldoras han ido cambiando a lo largo de tiempo y cada vez hay más opciones y hay píldoras aspectos secundarios yo creo que una razón de decirlo de la semana caso es que la píldora tradicionalmente se utilizaba como anticonceptivo hice intentaba imitar el ciclo natural de la mujer de manera que tuviera su regla normal que entonces

Voz 8 47:25 más que decir que no se cantara

Voz 25 47:27 esta es que la forma en teoría normal de tomarla teniendo tu tenedor tu regla pero para gente que le duele gente que sangra mucho está perfectamente ha aceptado que se puede Tomasín descansos y luego las píldoras que hay ahora un más sabe

Voz 0542 47:41 pues nada hay que hacer una revisión ginecológica y hablar con los

Voz 0401 47:46 exponen sables y con los que más saben en este caso sois vosotros

Voz 0542 47:50 para para decidir cómo debemos tomar esta píldora

Voz 8 47:54 pues sí hay que encontrarla que mejor le vaya a cada uno hay hablar de la regla que como siempre decimos es un tema que nadie conoce y parece como un gran misterio para hacer que la tiene la mitad de la población

Voz 0401 48:04 pues vamos a seguir hablando Cristina ya sabes que vamos a recurrir a ti muchísimo todo lo que tengamos que recurrir un abrazo Cristina ganó ginecóloga de la Fundación Jiménez Díaz

Voz 26 48:14 Celia Blanco

Voz 0401 48:42 los amantes van y vienen aparecen en un momento determinado revolucionaron tu vida desaparecen Se van te acostumbras a que sea así lo puedes manejar con ese principio y ese final que a veces no el extinto rellenan en tu presente lo que en un futuro pueda recordar como un magnífico pasado dan en tu corazón apenas nada para dejar detalles que pueda recordar así pasen los años

Voz 28 49:12 no es muy buen

Voz 0401 49:20 es esto una magnífica sensación de que lo que pasó estuvo bien que repetiría sabiendo todo lo que sabes después de tantos años no siempre las aventuras esporádicas se olvidan porque no todos los amantes pasan de puntillas por tu vida ni siquiera a los que se van desaparecen para siempre jamás

Voz 28 49:45 hace

Voz 0401 49:46 tuvo un amante que viajó seis mil cuatrocientos treinta kilómetros buscando me entre incienso y el olor a Anbar después de aquello me van a perdonar pero resultó muy difícil sacarlo de mi cabeza por mucho que nuestra relación durante décadas se basará en hacernos los en contradice los en cualquier rincón en el que nos escondiera no salen de tu cabeza los amantes fortuitos ni los anónimos siquiera puede que sean amantes esporádicos que no caducos basta con que den la tecla exacta de tu alma para que ya no los olvídese la vida ni ganas bastante espacio ocupan los que te destrozaron el corazón como para que ahora hay mayores olvidemos a esos amantes que sembraron nuestra vida aunque salieran huyendo de ella

Voz 29 50:44 eh

Voz 30 50:56 la muy

Voz 0401 50:59 sí

Voz 31 51:01 sí o no

Voz 32 51:09 y sí

Voz 31 51:17 la verdad que sí

Voz 33 51:24 en

Voz 0401 51:36 sí

Voz 33 51:44 en mí