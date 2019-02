Fracaso final e incertidumbre

Voz 0194

00:03

independentistas no retiraron sus enmiendas y el Congreso acabado rechazando los presupuestos de Pedro Sánchez sin presupuestos la legislatura ya saben se hace más complicada Éstas son las únicas certezas porque llegados a este punto todavía no sabemos qué piensa hacer el presidente del Gobierno sólo que el viernes anunciará lo que piensa hacer entendemos que lo que piensa hacer es convocar elecciones pero tampoco somos capaces de asegurarlo al cien por cien recordemos que el libro que acaba de escribir se titula precisamente manual de resistencia así que Pedro Sánchez va a seguir alentando las especulaciones unas cuantas horas más es posible que hace una semana no estuvieran sus planes perder la votación de los Presupuestos por eso seguía con la negociación con los independentistas nadie fue capaz de prever este final sobretodo los que dialogar pero algo pasó el chantaje de Quim Torra haciendo públicos los famosos veintiún puntos la figura del relator la manifestación de Colón el inicio del juicio del pluses y la consiguiente subida del tono independentista y la incapacidad del Gobierno de explicarse un cóctel perfecto para un fracaso final fracaso para Pedro Sánchez que ha sido incapaz de sacar adelante las cuentas a pesar de sus esfuerzos para entenderse con los independentistas había que intentarlo algo que su antecesor no hizo incluso había que hacer algunos gestos que los ha hecho pero enfrente se ha encontrado con un muro desde Cataluña no se ha hecho ninguna concesión no ha habido ningún gesto que diera aire a un presidente del Gobierno apretado ya no sólo por la oposición sino también por su propio partido no le han permitido respirar así que fracaso también para los independentistas la cara de sus representantes esta mañana en el Congreso era todo un poema conscientes de que dejaban caer al único Gobierno con el que se podía hablar quizás el principal error haya sido mezclar presupuestos con negociación territorial y quizá el principal problema haya sido la falta de sentido de Estado de la oposición de derechas y la dependencia de los independentistas de quién lidera la tesis de cuanto peor mejor un cóctel explosivo que ha estallado hoy las consecuencias ya las veremos hoy a las sufriremos