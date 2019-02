¿Se pueden tener relaciones sexuales con la menstruación?

Voz 0542 00:00 por último la última de de por último última de nuestras vidas nos deja un dato cuanto menos comenzó bien intimidan se llama es una firma de productos de salud íntima para las mujeres ha hecho un estudio que concluye que un cuarenta y seis por ciento de las mujeres asegura no mantener nunca relaciones sexuales con la casi la mitad casi la mitad que es mucho así que esta noche le he pedido a Carolina Armero nuestra querida sex coach que nos acompañe para explicarnos por qué pasa eso pero Landero un buen buenísimas noches buenas voces explica casi la mitad de las mujeres no mantiene relaciones sexuales

Voz 1 00:46 cuando tienen periodo teniendo en cuenta que duro tenemos el periodo a lo largo de treinta y siete años de nuestra vida nos quedamos muchas veces sin sexo

Voz 2 00:54 hay todavía muchas limitaciones yo creo que es un poco e social cultural no que es el tema de la suciedad Nos frena mucho o unas veces es por nosotras otras veces por la pareja pero sí que es verdad que sigue incomodando aunque queramos hay mucha gente que dice no lo cuando hablas con ellos en privado vuelve a reconocer que no tiene relaciones cuando están con el periodo

Voz 1 01:14 sobre todo hay una cosa que me llamó muchísimo la atención porque no dejas de osea no pierdes las ganas de sexo por tener la menstruación te puedes estar más caliente que la falta de Georgia estar cómodo con el mismísimo Rosario de la Aurora también

Voz 2 01:30 hay alteraciones hormonales que a cada persona como hemos hablado aquí varias veces les afecta de una forma distinta haya gente que sí que le puede eh bueno no quitar las ganas sino bajar un poquito esa libido y a otras personas sin embargo se acelera es decir están están mucho más es citadas por una serie de inflamaciones que ocurren dentro de los órganos genitales tienen mucha más apetencia entonces si esas personas dan con parejas que no quieren tener relaciones al finales se complica todo claro

Voz 1 02:02 vamos a partir de la base de que nosotros nosotras nuestras parejas queremos tener relaciones sexuales o por lo menos nosotras sí que queremos tener relaciones sexuales se pueden tener relaciones sexuales con la menstruación se pueden tener relaciones sexuales con la menstruación eh siempre entendiendo que es un falso mito es que no te puedes quedar embarazada

Voz 2 02:22 al tener el periodo muy bueno habrá gente que nos está escuchando que habrá tenido algún susto de ese tipo entonces siempre teniendo precauciones y luego hay un montón de cosas que nos pueden ayudar pues bueno bien ducharnos antes que al final pues estamos bastante limpito luego hay unos tampones que que lo que hacen es que se introducen a la entrada la vagina no muy profundos Se pueden tener relaciones con ellos de tal manera que no marchamos la absolutamente nada para quitarnos

Voz 1 02:51 ese estas ganas no que que tenemos sin ese miedo que se suele tener de la ahí que no se note que no se note que no se sepa que no sé si eso además hablando con gente

Voz 2 03:02 el verano que te dirige eh porque bueno en parejas estables yo creo que al final acabas hablando con con tu pareja no y acabas pero la gente que no tiene pareja estable a consulta me llega mucha gente es que siempre que quedó bueno un chico siempre me bajan en la no es la la frase de

Voz 1 03:18 no no pasa nada inviables de unos tan de unos pero tienen la misma forma de un tampón son exactamente iguales no contiene

Voz 2 03:24 nada de celulosa por lo que no dañan nada el tejido es un tejido esponjoso tienen bueno una formidable a como Cónica en la que se introduce en la vagina siempre con lubricantes muy importante ponerte en los con lubricante porque luego Nos los podemos sacar tan fácilmente vale y una vez que lo volvemos con lubricantes los dejamos a la entrada de la vagina a la entrada si más o menos una falange del empujando un poquito la puntilla de Ledo es suficiente porque luego con la penetración

Voz 1 03:52 es que eso te iba te van Bram Izar Si el que bien armado viene con poca armadura fenomenal pero imagínate pues yo que sé pues que esta noche

Voz 2 04:02 he ganó todos

Voz 3 04:05 prendas como estamos y con la metáfora Dios mío

Voz 1 04:09 sabes lo que pasa que como como luego me escucho me di cuenta de que ya llegado a unos niveles de confianza con mis oyentes que es que claro

Voz 3 04:17 son ellas las que es fruto quedaba realidad pero no es verdad imagínate que me viene jugando muy bien bueno

Voz 2 04:24 tenemos que saber que esto creo que no sé si lo explicado en algo en alguna ocasión que la cerviz mide aproximadamente unos trece centímetros entonces sí que es verdad que se lata pero que el tamaño importa importa el grosor mucho pero el el que sea estricto y Lara bueno que al final eso de Gavà efectivamente porque los tejidos están a alrededor de la entrada de la vagina que sucede tenemos ya te digo esta capacidad por mucho que nos lo empujara Nos empujará harían hasta ese punto

Voz 1 04:54 hoy ese ese tampón del que me hablas daría lo mismo que se que se subiese un poquito más allá precisamente porque el pene lo golpea eso estaría igual

Voz 2 05:01 es siempre dejarlo un poquito a la entrada para que con el golpeo del pene no se queden muy digamos muy pequeñito porque como esa esponja cabe la posibilidad de que nos cueste sacarlo pero a ver

Voz 1 05:14 se sacan con facilidad porque a mí porque tú me me acordaré toda la vida del día que dijiste aquí que cualquier cosa que nos metiese hemos mejor que tuviese era indispensable sobre todo en el ano cualquier cosa que nos metiese Mohsen Elano tenía que tener harán de la para poder

Voz 2 05:31 sacarlo es esa es la diferencia entre la vagina y el ano no el esfínteres comunica directamente con el intestino por lo que son metros y metros sino hubiéramos eso es posible tuviéramos ese ese tapón al final estás estos vídeos que nos cuenta que parece un poco cómicos son reales así que puede pasar sin embargo en la vagina tenemos un tope que no sucede a las chicas normalmente que cuando vamos acogerá algo hoy ya puede ser un Tampax pues hacer esto aparece la palabra urgencias en nuestra frente Corriere no hay Nos vamos todos al hospital a que a intentar sacarlo cuando por su propio peso cae eso es a ser esponja en un caso extremo hay esto lo voy a recalcar bastante en un caso extremo nuestros oyentes siempre se puede mojar un poco haría por lo que caerían va a baila ligamentos dónde canciones meternos agua ese es el por eso te digo que es un caso extremo cuando estamos porque no es bueno echarnos agua dentro de la vagina porque retirarían los toda la flora pero si vemos que casa

Voz 4 06:27 tenemos un problema de su problema con Houston

Voz 2 06:30 haríamos un poquito de agua con la ducha y entonces al tener el tejido esponjoso en lo que hace sin echarse caería donde me puedo comprar

Voz 1 06:37 estos fantásticos tampones

Voz 5 06:40 lo tope es conos de esponja

Voz 2 06:43 qué te lo has yo que te voy a decir yo en el Paraíso Secreto punto com no que es es nuestra página pero buena los pueden encontrar en diversidad

Voz 1 06:51 el sitio o sea que es fácil no es y no es no es el maravilloso mito de los

Voz 2 06:56 tampones para tener sexo eso es es fácil encontrar pero volvemos a lo mismo tiene tamaños tiene tallas tienen que asesorar como con todo siempre yo insisto mucho en eso porque compramos muchas veces sin saber si es para nosotros y cogemos un tiempo muy chiquitito sí que se nos puede quedar dentro y al final pues que sea más difícil sacarlo etc vamos a seguir hemos hablado ya esto es tampones

Voz 1 07:19 no tenía ni idea de ni siquiera de que existían que me viene fenomenal que existan yo tengo una duda si puede tener sexo con las copas menstrual es uno

Voz 3 07:30 Amiga mía una pregunta no no no no ya sabes tú que yo tiró poco de amigas pero poco en primera persona

Voz 1 07:38 sí tengo sexo con mi copa menstrual

Voz 6 07:42 es verdad que mi copa menstrual no es de una silicona determinada no es de esta silicona es más duras no tiene la forma tan redonda como otras sino que es como más poco más global además ovalada es más

Voz 1 07:55 yo sí puedo tener sexo con esas copas mensuales tuvimos tuvimos una llamada de de una mujer que nos dijo que efectivamente había tenido sexo con una copa menstrual que

Voz 3 08:05 ella aparcaba el rabito apartaba el rabito

Voz 1 08:08 ventajas diga se pueden de sexo con las copas neutrales vamos a punto alejarlo

Voz 2 08:14 vale como siempre haber hay determinados yo siempre recomiendo que las copas sean de silicona médica porque es muy adaptable etcétera que sucede hay copas que vienen con ese rabito que decía que ya mujer nunca apartaba y ahí luego unas copas que no tienen rabito son como muy parecido al al diafragma antiguo vale lo que pasa es que tienen esa película Un poquito más flexible con esas copas no recomiendan que sí que podemos tener en relaciones yo personalmente no las recomiendo por qué porque es muy difícil aunque tú con la Copa se suele ajustar a la cérvix En cualquier movimiento cuando la gente que se copas sabe que en alguna ocasión ha tenido una pequeña pérdida en la ropa interior etc entonces ahí queda ese pequeño agujerito en un agujerito por el que hay una